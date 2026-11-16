10 Cara Orang Tua Menjaga Anak Tetap Aman Saat Menggunakan Ponsel Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital, ponsel telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan anak-anak. Melalui ponsel, anak dapat belajar, mencari informasi, menonton video, bermain gim, berkomunikasi dengan teman, hingga mengembangkan kreativitas. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan ponsel juga menyimpan sejumlah risiko yang perlu diperhatikan oleh orang tua.



Anak-anak belum sepenuhnya memiliki kemampuan berpikir kritis, mengendalikan emosi, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan. Kemampuan tersebut masih berkembang seiring bertambahnya usia. Akibatnya, anak dapat lebih mudah terpengaruh oleh konten negatif, kecanduan gim, perundungan siber (cyberbullying), penipuan daring, hingga interaksi berbahaya dengan orang asing di internet.



Dari sudut pandang psikologi perkembangan, anak membutuhkan pendampingan orang tua untuk membangun kemampuan mengatur diri, memahami batasan, mengenali risiko, dan mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, menjaga keamanan anak saat menggunakan ponsel tidak cukup hanya dengan melarang atau membatasi waktu bermain. Orang tua juga perlu membangun komunikasi yang terbuka, memberikan pemahaman, serta menjadi teladan dalam menggunakan teknologi.



Pendekatan yang terlalu keras, seperti memarahi anak setiap kali melakukan kesalahan atau memeriksa seluruh aktivitas digitalnya tanpa penjelasan, berpotensi membuat anak merasa takut dan memilih menyembunyikan masalah yang dialaminya. Sebaliknya, pendekatan yang hangat tetapi tegas dapat membantu anak merasa aman untuk bercerita ketika menghadapi pengalaman tidak menyenangkan di dunia digital.



Lantas, apa saja yang dapat dilakukan orang tua untuk menjaga keamanan anak saat menggunakan ponsel?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat sepuluh langkah yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, dan pengasuhan anak.



1. Membangun Komunikasi Terbuka tentang Penggunaan Ponsel



Hal pertama yang perlu dilakukan orang tua adalah membangun komunikasi terbuka dengan anak mengenai penggunaan ponsel. Anak perlu mengetahui bahwa orang tua merupakan tempat yang aman untuk bertanya, bercerita, dan meminta bantuan ketika menemukan sesuatu yang membuatnya bingung atau tidak nyaman di internet.



Dalam psikologi, komunikasi terbuka merupakan bagian penting dari hubungan orang tua dan anak yang sehat. Anak yang merasa didengarkan dan dihargai cenderung lebih mudah menyampaikan perasaan serta pengalaman pribadinya.



Misalnya, ketika anak menemukan video yang menakutkan, menerima pesan dari orang asing, atau mengalami ejekan melalui media sosial, ia tidak perlu merasa takut untuk menceritakannya kepada orang tua.



Orang tua dapat membiasakan percakapan sederhana seperti:



"Hari ini kamu melihat atau belajar apa dari ponsel?"



"Apakah ada sesuatu di internet yang membuat kamu merasa tidak nyaman?"



"Kalau ada orang asing menghubungimu, menurutmu apa yang sebaiknya dilakukan?"



"Apakah kamu pernah melihat komentar yang membuat temanmu sedih?"



Pertanyaan tersebut sebaiknya disampaikan dengan nada santai, bukan seperti sedang menginterogasi anak.



Penting bagi orang tua untuk tidak langsung memarahi anak ketika ia mengakui kesalahan. Apabila anak merasa setiap pengakuan akan berujung pada hukuman, ia mungkin memilih menyembunyikan aktivitas digitalnya.



Mengapa hal ini penting menurut psikologi?



Hubungan yang dilandasi rasa aman secara emosional membantu anak mengembangkan kepercayaan kepada orang tua. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor perlindungan ketika anak menghadapi risiko di dunia digital.



Dengan komunikasi yang terbuka, orang tua tidak harus selalu mengetahui setiap aktivitas anak secara langsung. Anak juga perlahan belajar mengenali masalah dan mencari bantuan ketika membutuhkannya.



2. Menetapkan Batasan Waktu Penggunaan Ponsel secara Konsisten



Penggunaan ponsel yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan aktivitas anak. Anak mungkin menjadi kurang tertarik bermain di luar rumah, mengurangi interaksi sosial secara langsung, menunda pekerjaan sekolah, atau mengalami gangguan waktu tidur.



Dalam psikologi perkembangan, kemampuan mengendalikan diri atau self-regulation merupakan keterampilan yang berkembang secara bertahap. Anak-anak, terutama yang masih kecil, belum selalu mampu menghentikan aktivitas menyenangkan dengan sendirinya.



Karena itu, orang tua perlu membantu anak menetapkan batasan waktu penggunaan ponsel.



Contohnya, orang tua dapat membuat kesepakatan bahwa ponsel hanya boleh digunakan setelah tugas sekolah selesai, tidak digunakan ketika makan bersama keluarga, dan disimpan sebelum waktu tidur.



Namun, batasan tersebut perlu disesuaikan dengan usia, kebutuhan, dan aktivitas anak. Tidak semua anak memiliki kebutuhan digital yang sama.



Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain:



Membuat jadwal penggunaan ponsel harian.



Menentukan waktu khusus untuk belajar dan bermain.



Menghindari penggunaan ponsel menjelang waktu tidur.



Menyediakan waktu untuk olahraga, membaca, dan bermain secara langsung.



Memberikan peringatan beberapa menit sebelum waktu penggunaan berakhir.



Orang tua juga perlu menerapkan aturan secara konsisten. Jangan sampai anak dilarang menggunakan ponsel ketika sedang bermain, tetapi orang tua justru terus-menerus menggunakan ponsel saat berkumpul bersama keluarga.



Mengapa hal ini penting menurut psikologi?



Konsistensi membantu anak memahami aturan dan membentuk kebiasaan. Batasan yang jelas juga memberikan kesempatan bagi anak untuk melatih pengendalian diri secara bertahap.



Tujuan utamanya bukan membuat anak takut menggunakan ponsel, melainkan mengajarkan bahwa teknologi perlu digunakan secara seimbang dan bertanggung jawab.



3. Mendampingi Anak Ketika Mengakses Internet



Orang tua sebaiknya tidak langsung memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk menjelajahi internet tanpa pendampingan, terutama ketika anak masih berada pada usia dini.



Internet menyediakan berbagai jenis informasi. Ada konten yang bermanfaat untuk pendidikan, tetapi ada pula konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak, seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan perilaku berbahaya.



Dalam psikologi perkembangan, anak memiliki kemampuan memahami informasi yang berbeda-beda sesuai dengan usia dan kematangan kognitifnya. Anak yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis secara optimal dapat kesulitan membedakan informasi yang benar, menyesatkan, atau manipulatif.



Karena itu, pendampingan orang tua sangat diperlukan.



Orang tua dapat melakukan beberapa hal berikut:



Menemani anak ketika menggunakan aplikasi atau situs baru.



Menjelaskan jenis konten yang sesuai dan tidak sesuai dengan usianya.



Membantu anak memahami perbedaan informasi nyata, opini, dan hiburan.



Mengajak anak berdiskusi tentang video atau informasi yang ditontonnya.



Mengenalkan situs dan aplikasi yang memiliki manfaat pendidikan.



Pendampingan tidak harus dilakukan dengan terus-menerus mengawasi layar anak. Orang tua juga dapat menonton video bersama, berdiskusi tentang gim yang dimainkan, atau meminta anak menjelaskan hal menarik yang ditemukannya.



Dengan cara tersebut, penggunaan ponsel dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan antara orang tua dan anak.



Mengapa hal ini penting menurut psikologi?



Anak belajar melalui pengamatan, pengalaman, dan interaksi dengan orang lain. Ketika orang tua memberikan contoh serta penjelasan, anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami konsekuensi dari perilaku digital.



