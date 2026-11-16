7 Alasan Mengapa Merangkul Emosi Positif Dapat Membantu Mengatasi Stres Sehari-hari Menurut Psikolog

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, stres merupakan bagian yang sulit dihindari. Tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, tekanan finansial, hubungan sosial, hingga berbagai ekspektasi terhadap diri sendiri dapat menjadi sumber tekanan emosional. Tidak jarang, seseorang merasa lelah secara mental meskipun aktivitas yang dijalani terlihat biasa saja. Jika dibiarkan terus-menerus, stres dapat memengaruhi suasana hati, konsentrasi, kualitas tidur, bahkan kesehatan fisik.



Selama ini, banyak orang berusaha mengatasi stres dengan cara menghindari pikiran negatif atau memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat. Padahal, menurut psikologi, mengelola stres tidak selalu berarti menghilangkan emosi negatif. Salah satu pendekatan yang dapat membantu adalah belajar merangkul dan mengembangkan emosi positif dalam kehidupan sehari-hari.



Emosi positif seperti rasa syukur, kebahagiaan, ketenangan, harapan, kasih sayang, dan kepuasan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan psikologis. Emosi tersebut bukan sekadar perasaan menyenangkan, melainkan dapat membantu seseorang menghadapi tekanan dengan cara yang lebih sehat dan adaptif.



Dalam psikologi positif, Barbara Fredrickson memperkenalkan teori Broaden-and-Build, yaitu gagasan bahwa emosi positif dapat memperluas pola pikir dan tindakan seseorang sekaligus membantu membangun sumber daya psikologis dalam jangka panjang.



Lantas, mengapa merangkul emosi positif dapat membantu mengatasi stres sehari-hari?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), terdapat tujuh alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Membantu Mengubah Cara Pandang terhadap Masalah



Salah satu alasan mengapa emosi positif penting dalam menghadapi stres adalah kemampuannya membantu seseorang melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas.



Ketika mengalami tekanan, seseorang cenderung terjebak dalam pikiran negatif. Misalnya, ketika mendapatkan kritik dari atasan, seseorang mungkin langsung berpikir bahwa dirinya tidak kompeten, tidak dihargai, atau selalu melakukan kesalahan.



Pola pikir seperti ini dapat memperbesar tekanan emosional karena perhatian hanya tertuju pada kemungkinan buruk.



Sebaliknya, ketika seseorang mampu menghadirkan emosi positif, seperti harapan dan optimisme yang realistis, ia cenderung lebih terbuka untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Kritik tidak selalu dipandang sebagai serangan pribadi, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri.



Hal ini berkaitan dengan teori Broaden-and-Build dari Barbara Fredrickson. Menurut teori tersebut, emosi positif dapat memperluas cara berpikir sehingga seseorang memiliki lebih banyak pilihan dalam merespons situasi.



Artinya, ketika merasa lebih tenang, optimis, atau bersyukur, seseorang dapat lebih mudah menemukan solusi dibandingkan ketika terus-menerus dikuasai kecemasan.



Cara menerapkannya: Ketika menghadapi masalah, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri, "Apakah ada sudut pandang lain yang belum saya pertimbangkan?" Pertanyaan sederhana ini dapat membantu mengurangi kecenderungan berpikir negatif secara berlebihan.



2. Membantu Mengurangi Ketegangan Emosional



Stres tidak hanya memengaruhi pikiran, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan emosional. Seseorang yang mengalami stres berkepanjangan mungkin menjadi lebih mudah marah, gelisah, sensitif, atau sulit merasa tenang.



Dalam kondisi tersebut, emosi positif dapat menjadi salah satu sumber pemulihan psikologis.



Perasaan seperti ketenangan, kegembiraan, dan rasa nyaman dapat membantu seseorang keluar dari kondisi emosional yang terlalu tegang. Salah satu konsep yang berkaitan dengan hal ini adalah undoing hypothesis yang dikembangkan dalam penelitian Barbara Fredrickson dan rekan-rekannya.



Hipotesis tersebut menjelaskan bahwa emosi positif berpotensi membantu meredakan sebagian efek fisiologis dari emosi negatif, seperti respons tubuh setelah mengalami ketakutan atau kecemasan.



Sebagai contoh, seseorang yang baru saja menghadapi konflik di tempat kerja mungkin merasa jantung berdebar dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Setelah itu, ia mencoba melakukan aktivitas menyenangkan, seperti mendengarkan musik favorit, berbicara dengan orang terdekat, atau menikmati waktu santai.



Aktivitas tersebut dapat membantu menghadirkan perasaan positif sehingga ketegangan emosional perlahan berkurang.



Namun, penting dipahami bahwa emosi positif bukan obat instan untuk semua jenis stres. Efeknya bergantung pada kondisi individu, sumber tekanan, dan cara seseorang mengelola emosinya.



Cara menerapkannya: Sisihkan waktu sekitar 10–15 menit setiap hari untuk melakukan aktivitas yang memberikan rasa nyaman. Hal sederhana seperti menikmati udara pagi, membaca buku, atau mendengarkan musik dapat menjadi kesempatan untuk memulihkan suasana hati.



3. Meningkatkan Kemampuan Menghadapi Tekanan atau Resiliensi



Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali setelah mengalami kesulitan.



Dalam psikologi, resiliensi bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, kecewa, atau takut. Sebaliknya, resiliensi berkaitan dengan kemampuan mengelola emosi dan tetap berfungsi meskipun sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.



Merangkul emosi positif dapat membantu membangun kemampuan tersebut.



Ketika seseorang terbiasa merasakan harapan, rasa syukur, kasih sayang, dan kepuasan, ia memiliki lebih banyak sumber daya emosional untuk menghadapi masa-masa sulit.



Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kegagalan dalam pekerjaan mungkin merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan diri. Namun, jika ia masih mampu menemukan hal-hal yang patut disyukuri dan mempertahankan harapan terhadap masa depan, ia memiliki peluang lebih besar untuk kembali mencoba.



Emosi positif juga dapat membantu seseorang mengingat bahwa satu pengalaman buruk tidak menentukan keseluruhan kehidupannya.



Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan adanya hubungan antara emosi positif, kemampuan beradaptasi, dan kesejahteraan psikologis. Meskipun demikian, resiliensi juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti dukungan sosial, kondisi lingkungan, pengalaman hidup, dan keterampilan pemecahan masalah.



Cara menerapkannya: Ketika menghadapi hari yang berat, cobalah mengingat satu pengalaman sulit yang pernah berhasil dilewati. Ingat kembali kemampuan atau dukungan yang membantu Anda melewatinya. Pengalaman tersebut dapat menjadi pengingat bahwa Anda memiliki sumber daya untuk menghadapi tantangan berikutnya.



4. Membantu Meningkatkan Kualitas Hubungan Sosial



Hubungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikologis seseorang. Ketika mengalami stres, dukungan dari keluarga, teman, pasangan, maupun rekan kerja dapat membantu mengurangi beban emosional.



Menariknya, emosi positif juga berperan dalam membangun dan menjaga hubungan sosial yang sehat.



Seseorang yang mampu mengekspresikan rasa terima kasih, kasih sayang, kepedulian, dan apresiasi cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk menciptakan interaksi yang hangat dengan orang lain.



Misalnya, mengucapkan terima kasih atas bantuan kecil, memberikan pujian yang tulus, atau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita seseorang merupakan bentuk sederhana dari ekspresi emosi positif.



Interaksi seperti ini dapat memperkuat rasa saling percaya dan kedekatan emosional.



Ketika seseorang memiliki hubungan sosial yang suportif, ia tidak harus menghadapi semua masalah sendirian. Ia dapat berbagi cerita, memperoleh perspektif baru, dan mendapatkan dukungan ketika sedang berada dalam situasi sulit.



Dalam konteks teori Broaden-and-Build, emosi positif juga dapat membantu membangun sumber daya sosial yang bermanfaat dalam jangka panjang.



Cara menerapkannya: Cobalah menghubungi seseorang yang Anda percaya, berbagi cerita, atau mengungkapkan apresiasi kepada orang yang telah membantu Anda. Jangan menunggu sampai mengalami masalah besar untuk membangun hubungan yang bermakna.



5. Meningkatkan Fokus dan Kemampuan Menemukan Solusi



Stres yang berlebihan dapat membuat pikiran terasa penuh. Seseorang mungkin kesulitan berkonsentrasi, mudah terdistraksi, dan sulit menentukan keputusan.



Hal ini terjadi karena tekanan emosional dapat memengaruhi proses kognitif, termasuk perhatian, memori kerja, dan kemampuan mengambil keputusan.



Emosi positif dapat membantu memperluas perhatian dan fleksibilitas berpikir. Ketika suasana hati lebih baik, seseorang sering kali lebih mudah mempertimbangkan berbagai alternatif dan melihat hubungan antara informasi yang sebelumnya tidak terpikirkan.



Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang merasa tertekan menghadapi banyak tugas mungkin menganggap seluruh pekerjaannya tidak mungkin diselesaikan. Pikiran tersebut dapat membuatnya semakin cemas dan kehilangan fokus.



Namun, ketika ia mencoba menenangkan diri dan membangun pola pikir yang lebih positif, ia mungkin mulai menyadari bahwa tugas-tugas tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian kecil.



Alih-alih memikirkan semua pekerjaan sekaligus, ia mulai menyelesaikannya secara bertahap.



Inilah salah satu manfaat emosi positif dalam pengelolaan stres: membantu seseorang mengembangkan respons yang lebih fleksibel dan terarah.



Cara menerapkannya: Ketika merasa kewalahan, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan, kemudian tuliskan tiga hal yang perlu diselesaikan berdasarkan tingkat prioritas. Fokuslah pada satu langkah kecil terlebih dahulu.



6. Membantu Menumbuhkan Rasa Syukur dan Mengurangi Kebiasaan Membandingkan Diri



Salah satu pemicu stres sehari-hari adalah kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.



Media sosial sering kali memperlihatkan pencapaian, kebahagiaan, perjalanan, dan keberhasilan orang lain. Tanpa disadari, seseorang dapat merasa kehidupannya kurang menarik atau dirinya tertinggal dibandingkan orang lain.



Jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut dapat memunculkan rasa tidak puas, rendah diri, dan kecemasan.



Di sinilah rasa syukur memiliki peran penting.



Dalam psikologi positif, rasa syukur dipandang sebagai salah satu emosi positif yang dapat membantu seseorang mengarahkan perhatian pada hal-hal baik yang telah dimiliki.



Bersyukur bukan berarti menganggap semua aspek kehidupan sudah sempurna. Rasa syukur justru mengajarkan seseorang untuk mengakui bahwa meskipun terdapat masalah, masih ada hal-hal yang layak dihargai.



Misalnya, seseorang mungkin sedang mengalami kesulitan keuangan. Ia tetap dapat menghargai kesehatan yang dimiliki, dukungan keluarga, kesempatan bekerja, atau kemampuan untuk terus belajar.



Dengan demikian, perhatian tidak sepenuhnya terpusat pada kekurangan.



Sejumlah penelitian mengenai intervensi rasa syukur menunjukkan bahwa praktik bersyukur dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan psikologis, meskipun besarnya efek dapat berbeda pada setiap individu.



Cara menerapkannya: Sebelum tidur, tuliskan tiga hal sederhana yang Anda syukuri hari ini. Tidak harus berupa pencapaian besar. Momen menikmati makanan, mendapatkan bantuan, atau menyelesaikan pekerjaan kecil juga layak diapresiasi.



7. Membantu Membangun Kebiasaan Hidup yang Lebih Seimbang



Alasan terakhir adalah emosi positif dapat mendorong seseorang membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dan seimbang.



Ketika seseorang mengalami stres, ia terkadang mengabaikan kebutuhan dasar dirinya sendiri. Waktu tidur menjadi tidak teratur, aktivitas fisik berkurang, pola makan berubah, dan waktu istirahat semakin sedikit.



Jika kondisi ini berlangsung lama, stres dapat semakin sulit dikelola.



Sebaliknya, ketika seseorang mulai memperhatikan kesejahteraan emosionalnya, ia memiliki kesempatan untuk membangun kebiasaan yang mendukung kesehatan mental dan fisik.



Sebagai contoh, perasaan bahagia setelah berolahraga dapat mendorong seseorang menjadikan aktivitas fisik sebagai rutinitas. Perasaan tenang setelah melakukan meditasi dapat membuatnya lebih konsisten meluangkan waktu untuk relaksasi.



Begitu pula dengan kebiasaan menikmati waktu bersama keluarga, melakukan hobi, dan beristirahat tanpa rasa bersalah.



Dalam jangka panjang, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan menyediakan sumber daya untuk menghadapi stres sehari-hari.



Namun, perlu diingat bahwa keseimbangan hidup bukan berarti seseorang harus selalu bahagia atau produktif. Ada kalanya tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk beristirahat, memproses kesedihan, dan menerima keadaan.



Cara menerapkannya: Bangun rutinitas sederhana yang mencakup tidur cukup, aktivitas fisik, pola makan teratur, waktu bersantai, serta kegiatan yang memberikan kebahagiaan. Pilih kebiasaan yang realistis dan dapat dilakukan secara konsisten.



Bagaimana Cara Merangkul Emosi Positif Tanpa Mengabaikan Emosi Negatif?



Setelah memahami tujuh alasan tersebut, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan: merangkul emosi positif bukan berarti memaksakan diri untuk selalu bahagia.



Dalam psikologi, seluruh emosi memiliki fungsi masing-masing. Kesedihan dapat membantu seseorang memahami kehilangan, kemarahan dapat menjadi sinyal bahwa batas pribadi telah dilanggar, sedangkan ketakutan dapat membantu mengenali potensi bahaya.



Karena itu, mengelola stres secara sehat bukan berarti menolak emosi negatif, melainkan menerima keberadaannya dan belajar meresponsnya dengan tepat.



Berikut beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan:



Kenali emosi yang sedang dirasakan. Jangan langsung menghakimi diri sendiri ketika merasa sedih, kecewa, atau cemas. Berikan ruang untuk memahami perasaan tersebut.



Latih rasa syukur secara realistis. Fokus pada hal-hal yang masih berjalan baik tanpa menyangkal masalah yang sedang dihadapi.



Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Luangkan waktu untuk menjalani hobi, berolahraga, menikmati alam, atau melakukan kegiatan kreatif.



Bangun hubungan yang suportif. Berinteraksi dengan orang-orang yang dapat memberikan rasa aman dan dukungan emosional.



Berikan apresiasi kepada diri sendiri. Hargai usaha kecil yang telah dilakukan, bukan hanya hasil akhir yang berhasil dicapai.



Latih kesadaran diri atau mindfulness. Belajar memperhatikan pikiran, perasaan, dan kondisi tubuh pada saat ini tanpa terburu-buru memberikan penilaian.



Cari bantuan profesional jika diperlukan. Apabila stres berlangsung terus-menerus, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau terasa sulit dikendalikan, berkonsultasi dengan psikolog maupun tenaga kesehatan profesional merupakan langkah yang tepat.



Kesimpulan



Merangkul emosi positif merupakan salah satu pendekatan yang dapat membantu seseorang mengelola stres sehari-hari secara lebih sehat. Berdasarkan perspektif psikologi, emosi positif tidak hanya menghadirkan perasaan menyenangkan, tetapi juga dapat membantu memperluas cara pandang, meredakan ketegangan emosional, meningkatkan resiliensi, memperkuat hubungan sosial, dan mendukung kemampuan menyelesaikan masalah.



Selain itu, rasa syukur dapat membantu seseorang menghargai kehidupan yang dimiliki, sementara kebiasaan positif dapat membangun keseimbangan antara kebutuhan mental dan fisik.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa kebahagiaan bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan. Seseorang tetap dapat merasa sedih, kecewa, takut, atau cemas sambil berusaha menemukan harapan dan makna dalam kehidupannya.



Pada akhirnya, mengatasi stres bukan tentang memaksa diri untuk selalu berpikir positif, melainkan belajar menerima seluruh emosi dengan bijaksana dan memberikan ruang bagi pengalaman positif untuk tumbuh.



