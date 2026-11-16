7 Kata untuk Segera Menghentikan Anak Anda dari Berpikir Berlebihan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat anak tiba-tiba menjadi pendiam, gelisah, sulit tidur, atau terus-menerus memikirkan sesuatu yang sebenarnya terlihat sederhana? Mungkin ia takut melakukan kesalahan, khawatir tidak disukai teman-temannya, takut mengecewakan orang tua, atau terus mengingat kejadian buruk yang sudah berlalu.

Sebagai orang tua, kita sering menganggap anak-anak belum memiliki beban pikiran yang besar. Padahal, dunia emosional anak bisa jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Hal-hal yang tampak sepele bagi orang dewasa bisa menjadi persoalan besar dalam pikiran seorang anak.

Dalam psikologi, kebiasaan memikirkan sesuatu secara berulang-ulang, terutama dengan dipenuhi kekhawatiran, dikenal sebagai overthinking atau pemikiran berlebihan. Anak yang mengalami hal ini mungkin terus bertanya dalam hati: Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah teman-temanku membenciku? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau Ayah dan Ibu marah?

Jika dibiarkan, pola pikir tersebut dapat mengganggu konsentrasi, kualitas tidur, rasa percaya diri, dan kemampuan anak dalam menghadapi masalah sehari-hari.

Kabar baiknya, orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak mengembangkan pola pikir yang lebih sehat. Salah satu cara sederhana adalah menggunakan kalimat-kalimat yang memberikan rasa aman, membangun kepercayaan diri, dan mengajarkan anak mengelola emosinya.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), terdapat tujuh kalimat sederhana yang dapat Anda ucapkan untuk membantu anak menghadapi kebiasaan berpikir berlebihan.

1. "Kamu Tidak Harus Sempurna."

Salah satu penyebab anak terlalu banyak berpikir adalah ketakutan melakukan kesalahan.

Anak yang memiliki kecenderungan perfeksionis sering merasa bahwa dirinya harus selalu mendapatkan nilai terbaik, memenangkan perlombaan, atau memenuhi semua harapan orang tuanya.

Ketika melakukan kesalahan kecil, pikirannya bisa terus memutar kejadian tersebut. Ia mungkin merasa dirinya tidak cukup pintar, tidak cukup baik, atau telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya.

Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan perfeksionisme maladaptif, yaitu kecenderungan menetapkan standar yang terlalu tinggi hingga menimbulkan tekanan emosional.

Karena itu, orang tua perlu mengajarkan bahwa kesempurnaan bukanlah syarat untuk mendapatkan kasih sayang.

Katakan kepada anak:

"Kamu tidak harus sempurna. Ayah dan Ibu tetap menyayangimu meskipun kamu melakukan kesalahan."

Kalimat ini membantu anak memahami bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh prestasi atau keberhasilannya.

Ajarkan pula bahwa kesalahan merupakan bagian alami dari proses belajar. Anak yang merasa aman untuk melakukan kesalahan biasanya lebih berani mencoba hal baru dan tidak terlalu takut menghadapi kegagalan.

2. "Tidak Apa-Apa Jika Kamu Merasa Takut."

Banyak orang tua secara tidak sadar meminta anak berhenti merasa takut.

Misalnya, ketika anak khawatir menghadapi ujian, orang tua mungkin berkata, "Jangan takut, begitu saja kok takut."

Meskipun bermaksud memberikan semangat, respons seperti ini terkadang membuat anak merasa bahwa emosinya tidak diterima.

Dalam psikologi perkembangan, kemampuan mengenali dan menerima emosi merupakan bagian penting dari perkembangan kecerdasan emosional.

Anak perlu memahami bahwa rasa takut, sedih, kecewa, dan khawatir adalah emosi manusiawi.

Daripada meminta anak menghilangkan rasa takutnya, bantulah ia memahami perasaan tersebut.

Katakan:

"Tidak apa-apa jika kamu merasa takut. Ayah dan Ibu akan menemanimu menghadapinya."

Setelah itu, tanyakan apa yang sebenarnya membuatnya takut.

Jangan terburu-buru memberikan solusi. Berikan kesempatan kepada anak untuk bercerita tanpa takut dihakimi.

Ketika anak merasa didengarkan, ia akan belajar bahwa emosi bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan.

3. "Mari Kita Pikirkan Satu Per Satu."

Anak yang mengalami overthinking sering kali memikirkan banyak kemungkinan sekaligus.

Satu masalah kecil dapat berkembang menjadi berbagai skenario negatif dalam pikirannya.

Misalnya, ketika mendapatkan nilai buruk, anak mungkin langsung berpikir bahwa dirinya akan gagal dalam ujian berikutnya, tidak akan naik kelas, dan akhirnya mengecewakan orang tuanya.

Padahal, semua kemungkinan tersebut belum tentu terjadi.

Dalam pendekatan psikologi kognitif, salah satu cara membantu seseorang menghadapi pikiran yang berlebihan adalah dengan mengidentifikasi pikiran, memeriksa bukti, dan memecahkan masalah secara bertahap.

Orang tua dapat mengajarkan cara sederhana ini kepada anak.

Katakan:

"Tenang, kita tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus. Mari kita pikirkan satu per satu."

Kemudian bantu anak membedakan tiga hal:

- Apa yang benar-benar sedang terjadi?

- Apa yang hanya menjadi kekhawatirannya?

- Apa satu tindakan kecil yang bisa dilakukan sekarang?

Dengan cara ini, anak belajar bahwa tidak semua pikiran harus diselesaikan pada saat yang sama.

Kemampuan memecahkan masalah secara bertahap juga dapat membantu anak merasa lebih mampu menghadapi tantangan.

4. "Kamu Tidak Bisa Mengendalikan Semuanya."

Salah satu sumber kecemasan anak adalah keinginan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai harapannya.

Ia mungkin khawatir apakah teman-temannya akan menyukainya, apakah gurunya akan memberikan nilai bagus, atau apakah sesuatu yang buruk akan terjadi besok.

Masalahnya, banyak hal dalam kehidupan memang berada di luar kendali manusia.

Dalam psikologi, mengembangkan pemahaman tentang hal-hal yang dapat dan tidak dapat dikendalikan merupakan bagian penting dari kemampuan menghadapi stres.

Ajarkan anak untuk membedakan antara sesuatu yang bisa ia pengaruhi dan sesuatu yang tidak bisa ia tentukan.

Katakan:

"Kamu tidak bisa mengendalikan semuanya, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bersikap dan berusaha."

Sebagai contoh, anak tidak bisa memaksa teman untuk menyukainya. Namun, ia bisa memilih untuk bersikap baik, menghargai orang lain, dan menjadi teman yang menyenangkan.

Anak juga tidak bisa menjamin mendapatkan nilai sempurna. Namun, ia bisa belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Pelajaran ini membantu anak mengurangi tekanan untuk mengendalikan segala sesuatu.

5. "Pikiran Buruk Bukan Berarti Itu Akan Terjadi."

Anak yang sering berpikir berlebihan terkadang kesulitan membedakan antara kemungkinan dan kenyataan.

Ketika membayangkan sesuatu yang buruk, ia bisa merasa seolah-olah hal tersebut benar-benar akan terjadi.

Contohnya, seorang anak mungkin berkata, "Bagaimana kalau besok aku tidak punya teman lagi?"

Pikiran tersebut dapat membuatnya merasa takut, meskipun belum ada bukti bahwa teman-temannya akan meninggalkannya.

Dalam psikologi kognitif, kecenderungan menganggap kemungkinan negatif sebagai sesuatu yang pasti dapat berkaitan dengan catastrophizing, yaitu membayangkan konsekuensi terburuk secara berlebihan.

Orang tua dapat membantu anak menguji pikirannya dengan lembut.

Katakan:

"Pikiran buruk bukan berarti itu akan terjadi. Kadang-kadang, pikiran kita hanya sedang membayangkan sesuatu yang belum tentu benar."

Kemudian ajukan pertanyaan sederhana:

"Apa buktinya hal itu akan terjadi?"

"Apakah ada kemungkinan lain yang lebih baik?"

"Kalau hal itu benar-benar terjadi, apa yang bisa kita lakukan?"

Jangan menertawakan ketakutan anak. Tujuannya bukan membuktikan bahwa anak salah, melainkan membantunya melihat situasi secara lebih seimbang.

6. "Kamu Sudah Melakukan yang Terbaik."

Anak terkadang terlalu keras terhadap dirinya sendiri.

Meskipun sudah berusaha, ia tetap merasa belum cukup baik. Ia mungkin membandingkan dirinya dengan saudara, teman sekolah, atau anak-anak lain yang terlihat lebih berhasil.

Kebiasaan membandingkan diri dapat membuat anak kehilangan kepuasan terhadap pencapaiannya sendiri.

Dalam psikologi, penghargaan terhadap proses dan usaha merupakan bagian penting dalam membangun pola pikir berkembang atau growth mindset.

Anak perlu memahami bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan, pengalaman, dan ketekunan.

Karena itu, jangan hanya memuji hasil akhirnya.

Katakan:

"Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ayah dan Ibu bangga melihat usahamu."

Misalnya, ketika anak mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, jangan langsung membandingkannya dengan anak lain.

Bicarakan apa yang sudah berhasil ia lakukan dan apa yang masih bisa diperbaiki.

Dengan demikian, anak belajar bahwa kegagalan bukanlah bukti bahwa dirinya tidak mampu.

Ia hanya sedang berada dalam proses belajar.

7. "Kamu Aman, dan Kamu Tidak Sendirian."



Salah satu kebutuhan emosional terbesar seorang anak adalah merasa aman dan diterima oleh orang tuanya.

Ketika anak terlalu banyak berpikir, terkadang yang sebenarnya ia butuhkan bukan nasihat panjang atau solusi yang rumit.

Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan dan meyakinkannya bahwa ia tidak harus menghadapi semuanya sendirian.

Dalam psikologi, hubungan yang aman dengan pengasuh atau orang tua berkaitan dengan konsep secure attachment atau kelekatan aman.

Anak yang memiliki hubungan emosional yang aman cenderung lebih mudah mencari dukungan ketika menghadapi kesulitan.

Karena itu, jangan meremehkan kekuatan kalimat sederhana berikut:

"Kamu aman, dan kamu tidak sendirian. Ayah dan Ibu selalu siap mendengarkanmu."

Ucapkan kalimat tersebut dengan suara lembut. Jika anak menginginkannya, berikan pelukan atau genggam tangannya.

Jangan memaksanya langsung bercerita. Terkadang, kehadiran orang tua yang tenang sudah menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti.

Anak perlu mengetahui bahwa rumah adalah tempat ia boleh merasa sedih, takut, kecewa, bahkan menangis tanpa harus merasa bersalah.

Mengapa Orang Tua Tidak Boleh Mengabaikan Overthinking pada Anak?

Berpikir merupakan bagian normal dari perkembangan anak. Namun, ketika kekhawatiran terjadi terlalu sering, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, orang tua perlu memberikan perhatian lebih.

Beberapa tanda yang patut diperhatikan antara lain:

1. Anak terus-menerus meminta kepastian bahwa semuanya akan baik-baik saja.

2. Anak sulit tidur karena memikirkan berbagai kemungkinan buruk.

3. Anak takut mencoba sesuatu yang baru karena khawatir gagal.

4. Anak sering menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian kecil.

5. Anak terus mengingat kesalahan yang sudah berlalu.

6. Anak sulit berkonsentrasi karena dipenuhi kekhawatiran.

7. Anak menghindari sekolah, pertemanan, atau aktivitas yang sebelumnya disukai.

Tanda-tanda tersebut tidak otomatis berarti anak mengalami gangguan kecemasan. Namun, jika berlangsung terus-menerus atau mengganggu kehidupannya, konsultasi dengan psikolog anak dapat membantu menemukan penyebab dan penanganan yang tepat.

5 Kebiasaan Orang Tua untuk Membantu Mengurangi Overthinking Anak

Selain menggunakan tujuh kalimat di atas, orang tua juga dapat membangun kebiasaan sederhana di rumah.

1. Luangkan waktu untuk mendengarkan anak.

Sediakan waktu setiap hari untuk berbicara tanpa gangguan televisi atau telepon genggam. Tanyakan bagaimana perasaannya, bukan hanya bagaimana nilai sekolahnya.

2. Hindari terlalu sering mengkritik.

Kritik yang berlebihan dapat membuat anak takut melakukan kesalahan. Berikan koreksi dengan cara yang membangun, bukan mempermalukan.

3. Jangan membandingkan anak dengan orang lain.

Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan dan kemampuan yang berbeda. Fokuslah pada kemajuan dirinya sendiri.

4. Ajarkan teknik pernapasan sederhana.

Ketika anak merasa gelisah, ajak ia menarik napas perlahan, kemudian mengembuskannya secara lembut. Ulangi beberapa kali tanpa memaksanya.

5. Bangun rutinitas tidur yang sehat.

Tidur yang cukup, aktivitas fisik, dan rutinitas harian yang konsisten dapat membantu mendukung kesehatan emosional anak.

Kesimpulan: Terkadang, Anak Tidak Membutuhkan Nasihat Panjang. Ia Hanya Membutuhkan Orang Tua yang Memahaminya.

Anak yang terlalu banyak berpikir bukan berarti anak yang lemah, manja, atau terlalu sensitif.

Bisa jadi, ia sedang berusaha memahami dunia yang terasa terlalu besar baginya dengan kemampuan emosional yang masih berkembang.

Sebagai orang tua, kita tidak harus selalu memiliki jawaban untuk setiap kekhawatiran anak. Kita juga tidak harus menghilangkan semua masalah yang dihadapinya.

Hal terpenting adalah membantu anak merasa aman, mengajarkan cara mengelola pikirannya, dan menunjukkan bahwa ia tidak sendirian.

Ingatlah tujuh kalimat ini:

1. Kamu tidak harus sempurna.

2. Tidak apa-apa jika kamu merasa takut.

3. Mari kita pikirkan satu per satu.

4. Kamu tidak bisa mengendalikan semuanya.

5. Pikiran buruk bukan berarti itu akan terjadi.

6. Kamu sudah melakukan yang terbaik.

7. Kamu aman, dan kamu tidak sendirian.

Sebab, anak yang tumbuh dengan perasaan didengarkan, diterima, dan dihargai akan memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri dan orang lain.

Jangan hanya mengajarkan anak untuk menjadi kuat menghadapi dunia. Ajarkan juga bahwa ia boleh meminta bantuan, boleh melakukan kesalahan, dan boleh beristirahat ketika pikirannya terasa lelah.