6 Alasan Mengapa Pertengkaranmu Kerap Terjadi karena Kesalahpahaman Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertengkar dengan seseorang yang sebenarnya sangat kamu sayangi hanya karena sebuah kalimat sederhana? Awalnya mungkin hanya percakapan biasa, tetapi tiba-tiba berubah menjadi perdebatan panjang. Satu pihak merasa tidak dihargai, sementara pihak lainnya merasa tidak melakukan kesalahan apa pun. Keduanya sama-sama ingin dimengerti, tetapi justru berakhir dengan saling menyalahkan.



Fenomena seperti ini cukup sering terjadi dalam hubungan manusia, baik dalam hubungan percintaan, persahabatan, keluarga, maupun lingkungan pekerjaan. Menariknya, tidak semua pertengkaran muncul karena adanya masalah besar. Terkadang, konflik justru berawal dari sesuatu yang sangat kecil, seperti pesan yang tidak dibalas, nada bicara yang dianggap ketus, ekspresi wajah yang disalahartikan, atau perkataan yang ditangkap berbeda dari maksud sebenarnya.



Dalam psikologi, kesalahpahaman dapat berkaitan dengan cara manusia memproses informasi, menafsirkan perilaku orang lain, mengelola emosi, dan berkomunikasi. Apa yang seseorang maksudkan belum tentu sama dengan apa yang orang lain pahami. Ketika perbedaan tersebut tidak segera diklarifikasi, asumsi bisa berkembang menjadi prasangka, kekecewaan, bahkan pertengkaran.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), ada beberapa alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa kesalahpahaman begitu mudah memicu konflik. Berikut enam di antaranya.



1. Kamu Terlalu Cepat Menyimpulkan Sesuatu Tanpa Memahami Maksud Sebenarnya



Salah satu penyebab pertengkaran yang paling umum adalah kecenderungan manusia untuk membuat kesimpulan sebelum mendapatkan informasi yang lengkap. Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan jumping to conclusions, yaitu kecenderungan mengambil keputusan atau penilaian terlalu cepat berdasarkan informasi yang terbatas.



Misalnya, ketika seseorang tidak membalas pesan selama beberapa jam, kamu langsung berpikir bahwa dirinya sedang mengabaikanmu. Kamu mungkin mulai merasa tidak dianggap penting, tidak dihargai, atau bahkan mencurigai bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.



Padahal, kenyataannya bisa saja orang tersebut sedang sibuk bekerja, menghadapi masalah pribadi, atau sekadar belum sempat membuka ponselnya.



Masalahnya bukan terletak pada pesan yang tidak dibalas, melainkan pada makna yang kamu berikan terhadap kejadian tersebut.



Ketika kamu sudah terlanjur percaya pada kesimpulan sendiri, perilaku orang lain cenderung ditafsirkan melalui sudut pandang negatif. Akibatnya, saat akhirnya berkomunikasi, kamu mungkin tidak lagi bertanya dengan tenang, tetapi langsung menunjukkan kekecewaan.



Dalam hubungan interpersonal, kebiasaan seperti ini dapat menciptakan konflik yang sebenarnya bisa dihindari.



Apa yang bisa dilakukan?



Belajarlah membedakan antara fakta dan asumsi. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sedangkan asumsi merupakan kesimpulan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan.



Daripada langsung mengatakan, "Kamu memang tidak peduli denganku," cobalah mengungkapkan, "Aku merasa khawatir ketika pesanku belum dibalas. Apakah ada sesuatu yang sedang kamu kerjakan?"



Perubahan cara bertanya ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat memberikan ruang bagi orang lain untuk menjelaskan keadaan sebenarnya tanpa merasa diserang.



2. Kamu dan Orang Lain Memiliki Cara Berkomunikasi yang Berbeda



Tidak semua orang memiliki kemampuan dan kebiasaan komunikasi yang sama. Ada orang yang terbiasa mengungkapkan perasaan secara langsung, sementara orang lain lebih sering menyampaikan sesuatu secara tidak langsung.



Ada pula seseorang yang membutuhkan waktu untuk memproses emosinya sebelum berbicara, sedangkan pasangannya ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin.



Perbedaan gaya komunikasi inilah yang terkadang menimbulkan kesalahpahaman.



Dalam psikologi komunikasi, pesan yang disampaikan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kata-kata, tetapi juga oleh konteks, intonasi, ekspresi wajah, dan hubungan antara kedua orang yang sedang berbicara.



Sebagai contoh, seseorang mungkin mengatakan, "Terserah kamu saja," dengan maksud memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih. Namun, lawan bicaranya justru menganggap kalimat tersebut sebagai bentuk kemarahan atau ketidakpedulian.



Begitu pula ketika seseorang memilih diam setelah bertengkar. Baginya, diam merupakan cara untuk menenangkan diri. Namun, orang lain mungkin mengartikannya sebagai sikap menghindar, tidak mau bertanggung jawab, atau sengaja memberikan hukuman emosional.



Dari sini terlihat bahwa satu perilaku dapat memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang.



Tidak jarang, dua orang sebenarnya menginginkan hal yang sama, yaitu hubungan yang harmonis. Sayangnya, mereka menggunakan cara komunikasi yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut.



Apa yang bisa dilakukan?



Jangan menganggap bahwa orang lain harus memahami cara komunikasimu tanpa penjelasan. Sampaikan kebutuhanmu dengan jelas dan berikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama.



Jika kamu membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, katakan bahwa kamu ingin mengambil jeda dan jelaskan kapan kamu siap melanjutkan pembicaraan.



Komunikasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling pandai berbicara, melainkan tentang bagaimana kedua pihak dapat memahami pesan yang disampaikan.



3. Pengalaman Masa Lalu Membuatmu Lebih Sensitif terhadap Perkataan Orang Lain



Pernahkah kamu merasa sangat tersinggung oleh perkataan seseorang, padahal orang tersebut menganggap ucapannya biasa saja?



Bisa jadi, reaksi emosionalmu bukan hanya dipengaruhi oleh perkataan yang baru saja kamu dengar, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu.



Dalam psikologi, pengalaman sebelumnya dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan situasi yang sedang dihadapi. Hal ini berkaitan dengan proses belajar, ingatan emosional, serta pola pikir yang terbentuk dari pengalaman hidup.



Misalnya, seseorang yang pernah sering diremehkan mungkin menjadi lebih sensitif ketika mendengar kritik. Ketika orang lain memberikan masukan dengan maksud membantu, ia justru merasa sedang direndahkan.



Begitu juga seseorang yang pernah dikhianati mungkin lebih mudah merasa curiga ketika orang terdekatnya melakukan sesuatu yang dianggap mencurigakan.



Pada akhirnya, masalah yang terjadi saat ini bisa memunculkan kembali perasaan tidak nyaman dari masa lalu.



Inilah alasan mengapa terkadang respons seseorang terlihat jauh lebih besar dibandingkan masalah yang sebenarnya sedang terjadi.



Bukan berarti perasaannya tidak valid. Namun, penting untuk memahami bahwa pengalaman masa lalu bisa memengaruhi penilaian terhadap situasi saat ini.



Jika hal ini terus dibiarkan, seseorang dapat terjebak dalam pola hubungan yang penuh kecurigaan, ketakutan, dan kesalahpahaman.



Apa yang bisa dilakukan?



Cobalah mengenali pemicu emosional yang membuatmu mudah tersinggung. Tanyakan kepada diri sendiri apakah kamu benar-benar sedang bereaksi terhadap perkataan orang tersebut atau justru terhadap pengalaman lama yang belum sepenuhnya selesai.



Belajar memahami emosi sendiri dapat membantu mengurangi reaksi spontan. Kamu juga bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa ada perkataan atau perilaku tertentu yang membuatmu merasa tidak nyaman.



Dengan begitu, hubungan tidak harus terus-menerus dibayangi oleh luka yang berasal dari masa lalu.



4. Emosi Mengambil Alih Cara Berpikirmu Saat Terjadi Konflik



Ketika seseorang sedang marah, kecewa, takut, atau merasa tersakiti, kemampuan untuk berpikir secara jernih bisa terganggu.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan emotional flooding, yaitu keadaan ketika seseorang mengalami luapan emosi yang begitu kuat sehingga kesulitan memproses informasi dan merespons situasi secara tenang.



Saat emosi meningkat, seseorang cenderung lebih mudah bereaksi secara impulsif. Ia mungkin mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, membesar-besarkan masalah, atau mengungkit kesalahan lama yang sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan saat ini.



Sebagai contoh, pertengkaran awalnya hanya membahas masalah keterlambatan. Namun, karena salah satu pihak merasa disalahkan, pembicaraan berubah menjadi saling mengungkit kesalahan sebelumnya.



Kalimat seperti "Kamu selalu seperti ini!" atau "Dari dulu kamu memang tidak pernah berubah!" mulai bermunculan.



Padahal, persoalan awal mungkin sebenarnya bisa diselesaikan melalui percakapan sederhana.



Ketika emosi mengambil alih, tujuan komunikasi juga dapat berubah. Awalnya ingin menyelesaikan masalah, tetapi kemudian lebih berfokus pada keinginan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah.



Akibatnya, kedua pihak justru semakin sulit memahami sudut pandang satu sama lain.



Apa yang bisa dilakukan?



Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan konflik ketika emosi sedang berada di puncaknya. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk menenangkan pikiran.



Kamu bisa mengatakan, "Aku sedang terlalu emosi untuk membicarakan ini dengan baik. Aku ingin menenangkan diri sebentar, setelah itu kita lanjutkan."



Namun, jeda tersebut sebaiknya bukan digunakan untuk menghindari masalah. Tujuannya adalah agar percakapan dapat dilanjutkan dalam kondisi yang lebih tenang.



Ingat, tidak semua hal harus diselesaikan saat itu juga. Terkadang, memberikan waktu kepada emosi untuk mereda justru menjadi langkah terbaik agar kesalahpahaman tidak semakin besar.



5. Kamu Lebih Sering Mendengarkan untuk Membalas daripada Memahami



Salah satu kesalahan komunikasi yang sering tidak disadari adalah mendengarkan hanya untuk mempersiapkan jawaban.



Ketika orang lain sedang menjelaskan perasaannya, kamu mungkin sudah sibuk memikirkan pembelaan diri. Kamu ingin segera menjelaskan mengapa tindakanmu benar, mengapa perkataannya salah, atau mengapa dirinya tidak seharusnya merasa seperti itu.



Akibatnya, kamu tidak benar-benar memahami apa yang sedang berusaha disampaikan oleh lawan bicaramu.



Dalam psikologi komunikasi, hal ini berlawanan dengan konsep active listening atau mendengarkan secara aktif.



Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada orang lain, berusaha memahami pesan yang disampaikan, dan melakukan klarifikasi sebelum memberikan tanggapan.



Contohnya, ketika seseorang berkata, "Aku kecewa karena kamu tidak mengabariku," kamu mungkin langsung menjawab, "Aku kan sedang sibuk. Kenapa kamu selalu mempermasalahkan hal kecil?"



Jawaban tersebut mungkin menjelaskan alasanmu, tetapi belum menyentuh perasaan yang sedang disampaikan oleh orang lain.



Padahal, bisa jadi orang tersebut tidak sedang menuntut perhatian sepanjang waktu. Ia hanya ingin merasa dihargai dan diberi kabar.



Inilah yang sering membuat pertengkaran semakin panjang. Satu pihak berusaha menjelaskan tindakannya, sementara pihak lain sebenarnya hanya ingin perasaannya dipahami.



Keduanya berbicara, tetapi tidak benar-benar saling mendengarkan.



Apa yang bisa dilakukan?



Cobalah mendengarkan sampai orang lain selesai berbicara sebelum memberikan tanggapan. Hindari memotong pembicaraan hanya karena kamu merasa perlu membela diri.



Kamu juga bisa mengulangi inti dari apa yang disampaikan untuk memastikan bahwa pemahamanmu sudah tepat.



Misalnya, "Jadi, kamu kecewa bukan karena aku sibuk, tetapi karena aku tidak memberi kabar sebelumnya. Begitu maksudmu?"



Cara sederhana ini dapat membantu mengurangi perbedaan persepsi dan membuat orang lain merasa lebih dihargai.



6. Kamu Berharap Orang Lain Memahami Perasaanmu Tanpa Harus Menjelaskannya



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah ekspektasi bahwa orang lain seharusnya bisa memahami perasaanmu tanpa kamu perlu mengatakannya secara langsung.



Dalam hubungan dekat, seseorang terkadang merasa bahwa pasangannya, sahabatnya, atau anggota keluarganya seharusnya sudah mengetahui apa yang sedang ia pikirkan.



Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, muncul rasa kecewa.



Misalnya, kamu sedang mengalami hari yang buruk dan berharap pasanganmu menyadari bahwa kamu membutuhkan perhatian. Namun, pasanganmu justru menjalani aktivitas seperti biasa karena tidak mengetahui bahwa kamu sedang membutuhkan dukungan emosional.



Kamu kemudian merasa diabaikan, sementara pasanganmu merasa tidak melakukan kesalahan apa pun.



Situasi seperti ini dapat berkaitan dengan mind reading, yaitu kecenderungan menganggap bahwa kita mengetahui isi pikiran orang lain atau berharap orang lain mampu mengetahui isi pikiran kita.



Dalam hubungan interpersonal, harapan seperti ini dapat menciptakan tekanan yang tidak realistis.



Tidak peduli seberapa dekat hubungan dua orang, mereka tetap memiliki pikiran, pengalaman, dan cara memahami situasi yang berbeda.



Seseorang tidak selalu bisa mengetahui bahwa kamu sedang sedih hanya dari perubahan ekspresi wajah. Begitu pula orang lain tidak selalu memahami bahwa sikap diam merupakan tanda bahwa kamu sedang membutuhkan perhatian.



Ketika kebutuhan emosional tidak disampaikan dengan jelas, orang lain mungkin tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



Apa yang bisa dilakukan?



Belajarlah mengungkapkan kebutuhan emosional secara terbuka. Jangan mengandalkan kode, sindiran, atau sikap diam untuk membuat orang lain memahami apa yang sedang kamu rasakan.



Daripada berharap seseorang menyadari bahwa kamu sedang membutuhkan perhatian, cobalah mengatakan, "Hari ini aku sedang banyak pikiran. Aku ingin ditemani dan didengarkan sebentar."



Mengungkapkan kebutuhan bukan berarti kamu lemah atau terlalu bergantung kepada orang lain. Justru, kemampuan menyampaikan perasaan secara sehat merupakan bagian penting dari kedewasaan emosional.



Kesimpulan: Tidak Semua Pertengkaran Berarti Ada Masalah Besar dalam Hubungan



Pada dasarnya, pertengkaran yang sering terjadi karena kesalahpahaman tidak selalu menunjukkan bahwa dua orang tidak cocok atau tidak saling menyayangi.



Terkadang, konflik muncul karena perbedaan cara berpikir, pengalaman masa lalu, gaya komunikasi, serta kemampuan mengelola emosi.



Enam alasan di atas menunjukkan bahwa masalah dalam hubungan tidak selalu berasal dari niat buruk seseorang. Ada kalanya seseorang hanya salah menafsirkan perkataan, terlalu cepat mengambil kesimpulan, atau belum mampu menyampaikan perasaannya dengan tepat.



Namun, bukan berarti semua kesalahpahaman harus dimaklumi begitu saja. Setiap orang tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki cara berkomunikasi, menghargai perasaan orang lain, dan berani mengakui kesalahan ketika memang melakukan kekeliruan.



Hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak pernah mengalami pertengkaran. Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika kedua pihak bersedia belajar memahami satu sama lain, menyelesaikan konflik tanpa merendahkan, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menyakiti.



Pada akhirnya, mungkin yang paling kamu butuhkan bukan seseorang yang selalu setuju dengan pendapatmu, melainkan seseorang yang bersedia memahami maksudmu sebelum mengambil kesimpulan.



Sebab, terkadang pertengkaran bukan terjadi karena dua orang memiliki tujuan yang berbeda, melainkan karena mereka gagal memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan satu sama lain.



