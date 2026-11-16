8 Cara Media Sosial Menghancurkan Kedekatan Keluarga Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Kita hidup di zaman ketika hampir setiap orang memiliki dunia sendiri di dalam genggaman tangannya. Melalui media sosial, seseorang bisa berkomunikasi dengan teman yang tinggal di negara lain, mengikuti kehidupan orang-orang terkenal, mendapatkan berita terbaru, hingga menjalin hubungan dengan orang yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Teknologi digital seolah-olah membuat dunia menjadi lebih dekat dan komunikasi menjadi lebih mudah.



Namun, ada sebuah ironi yang semakin sering ditemukan dalam kehidupan keluarga modern: orang-orang yang tinggal dalam satu rumah justru semakin jarang benar-benar berkomunikasi.



Ayah sibuk melihat layar ponselnya. Ibu asyik membaca percakapan di grup WhatsApp. Anak-anak menghabiskan waktu dengan TikTok, Instagram, YouTube, atau permainan daring. Ketika semua anggota keluarga berkumpul di ruang makan, mereka memang berada di tempat yang sama, tetapi pikiran dan perhatian mereka berada di dunia yang berbeda.



Mereka duduk berdekatan, tetapi tidak saling mendengarkan. Mereka tinggal di bawah satu atap, tetapi tidak selalu mengetahui apa yang sedang dirasakan satu sama lain.



Dalam perspektif psikologi, fenomena ini patut mendapat perhatian serius. Kedekatan keluarga tidak hanya dibangun melalui keberadaan fisik, tetapi juga melalui perhatian emosional, komunikasi yang berkualitas, empati, kepercayaan, dan pengalaman bersama.



Media sosial sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk. Teknologi ini dapat membantu keluarga menjaga hubungan, terutama ketika terpisah oleh jarak. Akan tetapi, penggunaan yang berlebihan dan tidak terkendali dapat mengganggu hubungan emosional di dalam keluarga.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), terdapat delapan cara bagaimana media sosial dapat menghancurkan kedekatan keluarga jika digunakan tanpa kesadaran dan pengendalian diri.



1. Media Sosial Menghilangkan Kualitas Komunikasi Antaranggota Keluarga



Salah satu fondasi terpenting dalam sebuah keluarga adalah komunikasi. Keluarga yang sehat bukan hanya keluarga yang sering berbicara, melainkan keluarga yang mampu mendengarkan, memahami, dan memberikan perhatian terhadap perasaan setiap anggotanya.



Sayangnya, kebiasaan menggunakan media sosial dapat mengurangi kualitas komunikasi tersebut.



Bayangkan sebuah keluarga yang sedang makan malam bersama. Seharusnya momen itu menjadi kesempatan bagi setiap anggota keluarga untuk berbagi cerita tentang aktivitas sepanjang hari. Anak bisa bercerita tentang pengalaman di sekolah, ayah dapat menceritakan pekerjaannya, dan ibu bisa berbagi pengalaman yang dialaminya.



Namun, kenyataannya sering berbeda. Satu orang memeriksa notifikasi, orang lain membalas pesan, sementara anggota keluarga lainnya menonton video pendek.



Percakapan menjadi pendek, dangkal, dan sering kali terputus.



Dalam psikologi komunikasi, perhatian merupakan bagian penting dari proses membangun hubungan interpersonal. Ketika seseorang berbicara, tetapi lawan bicaranya lebih sibuk memperhatikan layar ponsel, orang tersebut dapat merasa tidak dihargai.



Kondisi ini juga berkaitan dengan fenomena phubbing, yaitu perilaku mengabaikan orang yang sedang berada di hadapan kita karena lebih memperhatikan ponsel.



Phubbing dapat menimbulkan perasaan diabaikan, kesepian, dan kurang dihargai. Jika berlangsung terus-menerus, perilaku ini dapat mengurangi kepuasan seseorang terhadap hubungan keluarganya.



Anak yang berulang kali mengalami situasi ketika orang tuanya lebih memperhatikan ponsel daripada dirinya mungkin menjadi enggan bercerita. Pasangan suami istri juga dapat merasa bahwa kehadiran mereka tidak lagi mendapatkan perhatian yang layak.



Dampak psikologisnya: komunikasi kehilangan kedalaman emosional. Keluarga masih berbicara, tetapi semakin jarang benar-benar saling memahami.



2. Media Sosial Menciptakan Jarak Emosional antara Orang Tua dan Anak



Anak-anak membutuhkan lebih dari sekadar makanan, pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal. Mereka juga membutuhkan perhatian, kasih sayang, rasa aman, serta keterlibatan emosional dari orang tua.



Dalam psikologi perkembangan, hubungan emosional yang aman antara anak dan orang tua merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan kepribadian dan kemampuan anak membangun hubungan sosial.



Konsep ini berkaitan dengan attachment theory atau teori kelekatan yang dikembangkan oleh John Bowlby.



Menurut teori kelekatan, hubungan yang responsif dan konsisten dengan pengasuh utama membantu anak mengembangkan rasa aman. Anak belajar bahwa ketika dirinya membutuhkan pertolongan, ada orang yang bersedia hadir dan memberikan respons.



Namun, bagaimana jika orang tua secara fisik selalu berada di rumah, tetapi secara emosional sering tidak tersedia karena sibuk dengan media sosial?



Anak mungkin datang untuk menceritakan masalahnya, tetapi orang tua hanya menjawab sambil melihat layar ponsel. Anak ingin menunjukkan hasil gambarnya, tetapi orang tua hanya memberikan respons singkat tanpa benar-benar memperhatikan.



Hal-hal kecil seperti ini dapat memberikan pesan emosional yang tidak menyenangkan kepada anak: bahwa apa yang dialaminya tidak cukup penting untuk mendapatkan perhatian penuh.



Jika berlangsung terus-menerus, anak dapat belajar untuk menyimpan masalahnya sendiri. Mereka mungkin lebih memilih bercerita kepada teman di internet daripada kepada orang tua.



Inilah salah satu risiko terbesar ketika media sosial mengambil alih ruang interaksi keluarga.



Orang tua mungkin merasa sudah memenuhi kebutuhan anak karena selalu berada di dekatnya. Padahal, anak membutuhkan kehadiran emosional, bukan hanya keberadaan fisik.



Dampak psikologisnya: hubungan kelekatan dapat terganggu, komunikasi emosional berkurang, dan anak berpotensi merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya.



3. Media Sosial Memicu Kebiasaan Membandingkan Kehidupan Keluarga dengan Orang Lain



Media sosial sering menampilkan kehidupan orang lain dalam bentuk yang terlihat sempurna.



Kita melihat keluarga yang selalu terlihat harmonis, pasangan yang romantis, anak-anak yang berprestasi, rumah yang indah, liburan yang mewah, serta kehidupan yang tampaknya tidak pernah memiliki masalah.



Tanpa disadari, seseorang mulai membandingkan kehidupannya sendiri dengan apa yang dilihat di layar.



Seorang ibu mungkin merasa kurang bahagia karena melihat keluarga lain yang tampak lebih berkecukupan. Seorang ayah mungkin merasa gagal karena membandingkan penghasilannya dengan orang lain. Anak-anak juga bisa merasa rendah diri ketika melihat teman-temannya memiliki fasilitas yang lebih baik.



Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai social comparison atau perbandingan sosial.



Konsep perbandingan sosial dikembangkan oleh psikolog Leon Festinger. Manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi kemampuan, pencapaian, dan kondisi dirinya dengan membandingkannya dengan orang lain.



Media sosial memperbesar kesempatan untuk melakukan perbandingan tersebut karena setiap hari kita disuguhi kehidupan banyak orang.



Masalahnya, apa yang ditampilkan di media sosial sering kali bukan gambaran kehidupan yang utuh. Orang lebih cenderung membagikan momen bahagia daripada konflik, kegagalan, kesulitan ekonomi, atau pertengkaran keluarga.



Akibatnya, seseorang dapat membandingkan kehidupan nyata yang penuh masalah dengan kehidupan digital orang lain yang sudah dikurasi.



Ketika kebiasaan ini masuk ke dalam keluarga, dampaknya bisa sangat serius.



Pasangan mulai mempermasalahkan kondisi ekonomi. Orang tua merasa malu dengan pencapaian anak. Anak merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki keluarganya. Bahkan, kebahagiaan sederhana yang sebelumnya terasa cukup mulai kehilangan maknanya.



Keluarga yang seharusnya menjadi tempat menerima dan menghargai satu sama lain justru berubah menjadi tempat munculnya tuntutan dan ketidakpuasan.



Dampak psikologisnya: perbandingan sosial dapat meningkatkan rasa iri, ketidakpuasan hidup, rendah diri, dan konflik antaranggota keluarga.



4. Media Sosial Mengurangi Empati dan Kepekaan terhadap Perasaan Anggota Keluarga



Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan kondisi emosional orang lain.



Dalam kehidupan keluarga, empati sangat penting. Ketika seorang anak sedang sedih, orang tua perlu memahami perasaannya. Ketika pasangan sedang mengalami tekanan pekerjaan, anggota keluarga lainnya perlu memberikan dukungan.



Keluarga yang memiliki empati biasanya lebih mampu menghadapi konflik karena setiap anggota berusaha memahami sudut pandang orang lain.



Namun, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengurangi kesempatan untuk melatih empati melalui interaksi langsung.



Mengapa?



Karena hubungan manusia tidak hanya dibangun melalui kata-kata. Kita juga memahami perasaan seseorang melalui ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh, kontak mata, dan respons emosional.



Ketika terlalu banyak waktu dihabiskan untuk berinteraksi melalui layar, kesempatan untuk mengamati dan merespons isyarat emosional secara langsung dapat berkurang.



Contohnya, seorang anak pulang sekolah dengan wajah murung. Jika orang tua benar-benar memperhatikan, mereka mungkin menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi.



Namun, jika orang tua terlalu sibuk dengan ponsel, perubahan ekspresi tersebut bisa saja tidak diperhatikan.



Hal yang sama terjadi dalam hubungan suami istri. Pasangan mungkin sedang mengalami tekanan psikologis, tetapi tidak ada yang menyadarinya karena keduanya lebih sibuk dengan aktivitas masing-masing.



Perlu dipahami bahwa media sosial tidak otomatis membuat seseorang kehilangan empati. Namun, kebiasaan mengabaikan interaksi langsung dapat mengurangi kesempatan untuk membangun kepekaan emosional.



Dampak psikologisnya: anggota keluarga berpotensi menjadi kurang peka terhadap kebutuhan emosional satu sama lain. Mereka tinggal bersama, tetapi tidak selalu memahami apa yang sedang dirasakan orang-orang terdekatnya.



5. Media Sosial Menjadi Sumber Konflik dan Kecemburuan dalam Rumah Tangga



Media sosial juga dapat menjadi sumber konflik dalam hubungan suami istri.



Berbagai aktivitas digital, seperti memberikan komentar kepada orang lain, mengirim pesan pribadi, mengikuti akun tertentu, atau menyembunyikan percakapan, dapat memicu kesalahpahaman.



Misalnya, seorang suami terlalu sering memberikan perhatian kepada akun perempuan lain. Istrinya kemudian merasa tidak nyaman dan mulai mempertanyakan perilaku tersebut.



Sebaliknya, seorang istri mungkin lebih banyak menghabiskan waktu berkomunikasi dengan orang-orang di media sosial daripada membangun komunikasi dengan suaminya.



Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memicu kecemburuan, kecurigaan, dan hilangnya rasa percaya.



Dalam psikologi hubungan, kepercayaan merupakan salah satu komponen penting untuk menjaga kestabilan hubungan romantis.



Ketika kepercayaan terganggu, pasangan dapat menjadi lebih mudah curiga, sering memeriksa aktivitas digital satu sama lain, dan terlibat dalam pertengkaran berulang.



Selain itu, media sosial dapat menciptakan bentuk pengkhianatan emosional ketika seseorang membangun kedekatan romantis atau intim dengan orang lain secara tersembunyi, meskipun tidak terjadi hubungan fisik.



Masalahnya bukan semata-mata keberadaan media sosial, tetapi bagaimana seseorang menggunakannya dan apakah penggunaan tersebut melanggar kesepakatan serta batasan dalam hubungan.



Jika tidak ada komunikasi yang sehat mengenai batasan digital, konflik dapat semakin membesar.



Dampak psikologisnya: kecemburuan, kecemasan dalam hubungan, rasa tidak aman, dan berkurangnya kepercayaan antara pasangan.



6. Media Sosial Membuat Anggota Keluarga Kecanduan Perhatian dan Validasi dari Orang Lain



Pernahkah seseorang merasa senang ketika mendapatkan banyak tanda suka pada unggahan foto atau videonya?



Atau merasa kecewa ketika sebuah unggahan hanya mendapatkan sedikit komentar?



Fenomena tersebut berhubungan dengan kebutuhan manusia untuk mendapatkan penerimaan sosial.



Manusia pada dasarnya membutuhkan pengakuan, perhatian, dan rasa diterima oleh lingkungan sosialnya.



Media sosial menyediakan bentuk pengakuan yang sangat mudah diakses melalui tanda suka, komentar, jumlah pengikut, dan jumlah tayangan.



Setiap notifikasi dapat memberikan pengalaman menyenangkan. Hal ini berkaitan dengan sistem penghargaan atau reward system dalam otak.



Pada sebagian orang, ketidakpastian mengenai kapan notifikasi berikutnya muncul dapat mendorong perilaku memeriksa ponsel secara berulang.



Akibatnya, seseorang dapat mulai lebih memperhatikan respons orang-orang di internet daripada hubungan nyata di sekitarnya.



Seorang anak mungkin lebih bahagia ketika mendapatkan banyak tanda suka dibandingkan ketika mendapatkan pujian tulus dari orang tuanya.



Seorang ayah mungkin lebih sibuk membangun citra dirinya di media sosial daripada meluangkan waktu berkualitas bersama anak-anaknya.



Seorang ibu mungkin lebih memperhatikan bagaimana penampilannya terlihat di internet daripada menikmati momen sederhana bersama keluarga.



Ketika validasi digital menjadi terlalu penting, penghargaan dari keluarga bisa terasa kurang menarik.



Padahal, hubungan keluarga seharusnya menjadi salah satu sumber utama rasa diterima dan dihargai.



Dampak psikologisnya: ketergantungan pada pengakuan eksternal, perilaku mencari perhatian, kecemasan terhadap penilaian orang lain, dan berkurangnya penghargaan terhadap hubungan nyata.



7. Media Sosial Mengambil Waktu yang Seharusnya Digunakan untuk Membangun Kenangan Bersama



Kedekatan keluarga tidak muncul secara otomatis hanya karena orang-orang tinggal dalam satu rumah.



Kedekatan membutuhkan waktu dan pengalaman bersama.



Makan bersama, bercanda, membersihkan rumah, bermain dengan anak, berjalan-jalan, berbicara sebelum tidur, hingga melakukan kegiatan sederhana merupakan bagian penting dari pembentukan kenangan keluarga.



Sayangnya, media sosial dapat mengambil sebagian besar waktu yang seharusnya digunakan untuk aktivitas tersebut.



Seseorang mungkin berniat membuka ponsel selama lima menit, tetapi akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton video pendek.



Fenomena ini semakin mudah terjadi karena banyak platform dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna melalui rekomendasi konten yang terus berlanjut.



Satu video selesai, video berikutnya langsung muncul. Seseorang akhirnya terus menggulir layar tanpa menyadari berapa banyak waktu yang telah berlalu.



Dalam psikologi keluarga, pengalaman bersama memiliki peran penting dalam membangun identitas keluarga dan rasa kebersamaan.



Ketika pengalaman bersama semakin sedikit, anggota keluarga kehilangan kesempatan untuk menciptakan cerita dan kenangan yang dapat memperkuat ikatan emosional.



Anak mungkin lebih mengingat video yang ditontonnya daripada percakapan dengan ayahnya. Orang tua mungkin lebih mengingat unggahan media sosial daripada permainan sederhana bersama anak-anaknya.



Padahal, anak-anak tidak selalu membutuhkan hadiah mahal atau liburan mewah. Sering kali, mereka hanya membutuhkan orang tua yang bersedia hadir dan menghabiskan waktu bersama.



Dampak psikologisnya: berkurangnya pengalaman positif bersama, melemahnya rasa kebersamaan, dan meningkatnya jarak emosional antaranggota keluarga.



8. Media Sosial Membuka Pintu bagi Informasi Negatif, Perundungan, dan Nilai-Nilai yang Bertentangan dengan Keluarga



Media sosial memberikan akses terhadap berbagai macam informasi. Ada konten pendidikan, hiburan, motivasi, dan pengetahuan yang bermanfaat.



Namun, tidak semua konten yang beredar memiliki dampak positif.



Anak-anak dan remaja dapat terpapar perundungan siber, ujaran kebencian, kekerasan verbal, konten seksual, informasi menyesatkan, hingga perilaku yang berpotensi merusak kesehatan psikologis.



Paparan tersebut dapat memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri, orang lain, dan kehidupan sosial.



Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah cyberbullying atau perundungan melalui media digital.



Anak yang menjadi korban perundungan dapat mengalami rasa malu, takut, stres, kehilangan kepercayaan diri, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial.



Berbeda dengan perundungan konvensional, perundungan digital dapat berlangsung di luar lingkungan sekolah dan berpotensi terus muncul melalui pesan atau unggahan yang tersebar luas.



Jika anak tidak memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua, mereka mungkin enggan menceritakan pengalaman buruk tersebut.



Selain itu, media sosial dapat mempertemukan anak dengan nilai, kebiasaan, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai keluarga.



Bukan berarti semua perbedaan pandangan harus ditolak. Anak justru perlu belajar berpikir kritis dan memahami keberagaman. Namun, orang tua tetap perlu mendampingi anak agar mampu memilah informasi, mengenali risiko, serta memahami konsekuensi perilaku digital.



Tanpa pendampingan, anak dapat lebih banyak belajar dari lingkungan digital yang tidak selalu sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan psikologisnya.



Dampak psikologisnya: anak berisiko mengalami tekanan sosial, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, dan kesulitan mengelola pengaruh negatif dari lingkungan digital.



Mengapa Kedekatan Keluarga Sangat Penting Menurut Psikologi?



Jika kita melihat kedelapan fenomena di atas, sebenarnya persoalan utamanya bukan hanya penggunaan media sosial, melainkan hilangnya kualitas hubungan antarmanusia.



Psikologi keluarga mengajarkan bahwa hubungan yang sehat membutuhkan beberapa unsur penting:



Komunikasi yang terbuka: setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengarkan.



Kehadiran emosional: anggota keluarga mampu memberikan perhatian ketika orang lain membutuhkan dukungan.



Rasa aman: setiap orang merasa diterima dan tidak takut mengungkapkan perasaan.



Empati: anggota keluarga berusaha memahami sudut pandang satu sama lain.



Waktu berkualitas: keluarga memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas bersama tanpa gangguan yang tidak perlu.



Kepercayaan: setiap anggota keluarga menghormati batasan dan tanggung jawab masing-masing.



Semua unsur tersebut membutuhkan interaksi nyata yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh komunikasi digital.



Bagaimana Cara Menyelamatkan Kedekatan Keluarga dari Dampak Negatif Media Sosial?



Kabar baiknya, keluarga tidak perlu memusuhi teknologi untuk mengembalikan kedekatan emosional.



Yang dibutuhkan adalah kesadaran dan kesepakatan bersama untuk menggunakan teknologi secara lebih sehat.



Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:



1. Terapkan aturan bebas ponsel saat makan bersama.



Jadikan waktu makan sebagai kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan cerita setiap anggota keluarga.



2. Sediakan waktu khusus untuk keluarga.



Luangkan waktu setiap hari untuk melakukan aktivitas bersama tanpa gangguan notifikasi.



3. Orang tua harus memberikan contoh.



Jangan hanya melarang anak bermain ponsel. Orang tua juga harus menunjukkan perilaku penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.



4. Bangun komunikasi emosional dengan anak.



Tanyakan bagaimana perasaan mereka, apa yang sedang dipikirkan, dan apakah ada masalah yang ingin diceritakan.



5. Buat kesepakatan mengenai batas penggunaan media sosial.



Tentukan waktu penggunaan perangkat yang sesuai dengan usia, kebutuhan, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga.



6. Jangan menjadikan media sosial sebagai ukuran kebahagiaan.



Ajarkan kepada anak bahwa kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di internet belum tentu menggambarkan kenyataan sepenuhnya.



7. Perbanyak aktivitas bersama di dunia nyata.



Berolahraga, memasak, berkebun, membaca, bermain, atau sekadar berjalan sore dapat membantu memperkuat hubungan keluarga.



8. Bangun kebiasaan saling mendengarkan.



Ketika anggota keluarga berbicara, berikan perhatian penuh. Letakkan ponsel dan tunjukkan bahwa cerita mereka penting.



Kesimpulan: Jangan Sampai Kita Kehilangan Keluarga karena Terlalu Sibuk dengan Dunia Digital



Media sosial pada dasarnya merupakan alat komunikasi. Ia bisa membantu manusia membangun hubungan, memperluas pengetahuan, dan menjaga silaturahmi.



Namun, ketika penggunaannya tidak terkendali, media sosial dapat mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga daripada waktu, yaitu perhatian dan kedekatan emosional dengan orang-orang terdekat.



Kita mungkin memiliki ribuan teman di internet, tetapi berapa banyak waktu yang benar-benar kita berikan kepada keluarga sendiri?



Kita mungkin mengetahui kehidupan orang lain melalui unggahan setiap hari, tetapi apakah kita masih mengetahui apa yang sedang dirasakan anak kita?



Kita mungkin selalu memegang ponsel agar tidak tertinggal informasi, tetapi apakah kita menyadari bahwa ada orang-orang di rumah yang sedang menunggu perhatian kita?



Dalam perspektif psikologi, keluarga yang sehat membutuhkan hubungan emosional yang dibangun melalui perhatian, komunikasi, kepercayaan, dan pengalaman bersama.



Jangan sampai kita begitu sibuk memberikan tanda suka kepada unggahan orang lain, tetapi lupa memberikan perhatian kepada pasangan dan anak-anak sendiri.



Jangan sampai kita lebih cepat membalas pesan teman di media sosial daripada menjawab pertanyaan anak yang ingin bercerita.



Dan jangan sampai rumah hanya menjadi tempat untuk tidur, sementara seluruh anggota keluarga menjalani kehidupan emosionalnya masing-masing di dalam layar ponsel.



Sebab, pada akhirnya, kebahagiaan keluarga bukan ditentukan oleh seberapa banyak pengikut yang kita miliki, seberapa populer unggahan kita, atau seberapa sering kita mendapatkan tanda suka. Kebahagiaan keluarga dibangun dari seberapa besar kita saling memperhatikan, memahami, menghargai, dan hadir bagi satu sama lain.



Teknologi boleh semakin maju, tetapi jangan biarkan hubungan keluarga semakin mundur.



