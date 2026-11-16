6 Alasan Mengapa Usaha Memperbaiki Hubungan Sering Gagal Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu berusaha memperbaiki hubungan dengan seseorang, tetapi keadaan justru terasa semakin rumit? Kamu sudah mencoba meminta maaf, mengubah sikap, mengurangi ego, menahan emosi, bahkan berusaha memahami sudut pandang orang lain. Kamu sungguh-sungguh ingin memperbaiki keadaan, tetapi hubungan tersebut tetap terasa jauh dari kata pulih.



Ada kalanya percakapan yang awalnya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah justru berubah menjadi pertengkaran baru. Permintaan maaf tidak selalu diterima. Perhatian yang diberikan terkadang dianggap sebagai tekanan. Bahkan, perubahan yang sudah kamu usahakan pun belum tentu mampu mengembalikan kepercayaan seseorang.



Situasi seperti ini bisa terasa melelahkan, terutama ketika kamu merasa sudah melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan.



Namun, menurut psikologi, memperbaiki hubungan bukan sekadar persoalan niat baik. Hubungan manusia melibatkan emosi, pengalaman masa lalu, kebutuhan psikologis, pola komunikasi, rasa aman, dan kepercayaan yang terbentuk selama bertahun-tahun. Karena itu, seseorang bisa memiliki niat yang sangat tulus untuk memperbaiki hubungan, tetapi tetap melakukan hal-hal yang tanpa disadari justru menghambat proses pemulihan.



Memahami hal ini penting agar kita tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri atau menganggap bahwa semua hubungan yang gagal diperbaiki terjadi karena kurangnya usaha.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (16/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa upaya memperbaiki hubungan kerap gagal, bahkan ketika seseorang benar-benar ingin memperbaikinya.



1. Kamu Terlalu Fokus Memperbaiki Keadaan, Bukan Memahami Luka yang Sudah Terjadi



Salah satu alasan paling umum mengapa upaya memperbaiki hubungan tidak berhasil adalah karena seseorang terlalu terburu-buru ingin membuat semuanya kembali baik-baik saja.



Ketika menyadari bahwa hubungan sedang bermasalah, kita sering kali langsung mencari solusi. Kita ingin berbicara, meminta maaf, menjelaskan kesalahpahaman, atau melakukan sesuatu agar suasana kembali seperti dahulu.



Masalahnya, keinginan untuk segera memperbaiki keadaan terkadang membuat kita melewatkan satu hal penting: memahami luka emosional yang sudah dialami oleh orang lain.



Dalam psikologi hubungan, pengalaman emosional seseorang tidak selalu hilang hanya karena masalahnya sudah dibicarakan. Seseorang mungkin memahami alasan di balik tindakanmu, tetapi tetap merasa terluka oleh dampaknya.



Misalnya, kamu pernah berulang kali mengabaikan perasaan pasangan atau tidak hadir ketika dia membutuhkan dukungan. Ketika akhirnya menyadari kesalahan tersebut, kamu mulai memberikan perhatian lebih, mengirim pesan, dan berusaha menunjukkan bahwa kamu sudah berubah.



Namun, dari sudut pandang orang yang terluka, persoalannya mungkin bukan sekadar kurangnya perhatian saat ini. Bisa jadi, dia sudah terlalu lama merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, atau tidak dianggap penting.



Di sinilah muncul perbedaan antara niat memperbaiki hubungan dan kebutuhan emosional orang yang ingin kamu ajak berdamai.



Kamu ingin semuanya kembali normal, sementara dia masih membutuhkan waktu untuk memproses apa yang terjadi.



Pendekatan psikologi yang berorientasi pada pemulihan hubungan menekankan pentingnya validasi emosional. Artinya, seseorang perlu merasa bahwa pengalaman dan perasaannya benar-benar dipahami sebelum dia bisa kembali membuka diri.



Validasi bukan berarti kamu harus selalu setuju dengan semua hal yang dikatakan orang lain. Validasi berarti kamu mampu mengakui bahwa tindakanmu mungkin memiliki dampak emosional yang nyata.



Daripada mengatakan, "Aku sudah minta maaf, kenapa kamu masih mempermasalahkannya?", cobalah memahami dengan mengatakan, "Aku mulai mengerti mengapa kejadian itu membuatmu merasa tidak dihargai."



Perubahan kecil dalam cara merespons ini dapat menciptakan ruang yang lebih aman untuk berdialog.



Intinya: hubungan tidak bisa dipulihkan hanya dengan menghilangkan konflik. Terkadang, hubungan baru bisa membaik ketika luka yang ditimbulkan oleh konflik tersebut benar-benar diakui dan dipahami.

2. Kamu Meminta Maaf, tetapi Belum Benar-Benar Mengubah Pola Perilaku

Permintaan maaf merupakan bagian penting dalam memperbaiki hubungan. Namun, permintaan maaf saja tidak selalu cukup untuk mengembalikan kepercayaan.



Salah satu hal yang sering terjadi adalah seseorang meminta maaf karena menyadari bahwa tindakannya telah menyakiti orang lain, tetapi tidak memahami pola perilaku yang membuat kesalahan tersebut terus berulang.



Misalnya, seseorang sering bersikap defensif ketika menerima kritik. Setiap kali pasangannya mengungkapkan ketidaknyamanan, dia langsung membantah, mencari alasan, atau mengalihkan pembicaraan.



Setelah pertengkaran, dia meminta maaf dan berjanji akan lebih sabar.



Namun, beberapa minggu kemudian, pola yang sama kembali terjadi.



Lama-kelamaan, permintaan maaf tersebut kehilangan maknanya karena tidak diikuti perubahan yang konsisten.



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan terbentuk melalui pola respons yang berulang. Artinya, perilaku seseorang tidak selalu berubah hanya karena dia memiliki kesadaran bahwa tindakannya salah.



Ada proses yang lebih panjang, yaitu mengenali pemicu, memahami respons otomatis, mengembangkan keterampilan baru, dan melatih perilaku alternatif.



Seseorang yang terbiasa merespons konflik dengan kemarahan, misalnya, perlu belajar mengenali tanda-tanda ketika emosinya mulai meningkat. Dia juga perlu belajar mengambil jeda sebelum mengatakan sesuatu yang menyakitkan.



Begitu pula seseorang yang terbiasa menghindari konflik perlu belajar menghadapi percakapan sulit tanpa langsung menarik diri.



Dalam konteks ini, perubahan yang nyata tidak hanya terlihat ketika hubungan sedang terancam. Perubahan justru terlihat dalam situasi sehari-hari, terutama ketika seseorang kembali menghadapi kondisi yang dahulu membuatnya melakukan kesalahan.



Ada perbedaan besar antara mengatakan ingin berubah dan menunjukkan bahwa kamu sedang belajar menjalani pola yang berbeda.



Kepercayaan juga tidak dibangun kembali melalui satu tindakan besar. Sering kali, kepercayaan tumbuh dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Intinya: orang lain mungkin bisa menerima permintaan maafmu, tetapi mereka membutuhkan bukti bahwa pola yang dahulu menyakiti mereka tidak akan terus berulang.

3. Kamu Berusaha Memperbaiki Hubungan Ketika Emosi Keduanya Belum Stabil

Tidak semua percakapan bisa menghasilkan penyelesaian yang baik, terutama ketika kedua pihak masih berada dalam kondisi emosional yang intens.



Saat seseorang merasa marah, kecewa, takut kehilangan, atau tersakiti, kemampuan untuk mendengarkan dan memahami informasi secara objektif dapat terganggu.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan regulasi emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan merespons emosi secara tepat.



Ketika emosi sedang memuncak, seseorang bisa menjadi lebih sensitif terhadap nada bicara, pilihan kata, ekspresi wajah, bahkan hal-hal kecil yang biasanya tidak dianggap sebagai masalah.



Akibatnya, percakapan yang sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan justru berubah menjadi ajang mempertahankan diri.



Kamu mungkin ingin menjelaskan maksud perkataanmu, tetapi orang lain mendengarnya sebagai pembelaan diri. Sebaliknya, ketika dia mengungkapkan kekecewaan, kamu mungkin merasa sedang diserang sehingga secara spontan membalas dengan kemarahan.



Siklus seperti ini dapat menciptakan konflik berulang.



Peneliti hubungan John Gottman memperkenalkan konsep flooding, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami luapan emosi dan respons fisiologis yang begitu kuat sehingga sulit memproses percakapan secara efektif.



Dalam kondisi tersebut, melanjutkan perdebatan sering kali tidak produktif.



Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengambil jeda untuk menenangkan diri sebelum kembali membicarakan masalah.



Namun, jeda bukan berarti menghilang tanpa penjelasan atau menggunakan diam sebagai hukuman. Jeda yang sehat disertai komunikasi yang jelas.



Contohnya:



"Aku ingin menyelesaikan masalah ini bersamamu. Namun, sekarang emosiku sedang tidak stabil. Aku membutuhkan waktu untuk menenangkan diri agar kita bisa membicarakannya dengan lebih baik."



Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kamu tidak menghindari masalah, tetapi sedang berusaha mengelola emosi agar percakapan tidak semakin merusak hubungan.



Penting untuk dipahami bahwa memperbaiki hubungan bukan perlombaan untuk menentukan siapa yang paling cepat mengalah.



Terkadang, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah berhenti sejenak agar kedua pihak dapat kembali berbicara dengan pikiran yang lebih jernih.



Intinya: niat baik tidak selalu cukup untuk menghasilkan komunikasi yang sehat. Waktu, kesiapan emosional, dan kemampuan mengelola emosi juga menentukan keberhasilan proses perbaikan hubungan.

4. Kamu Berusaha Memulihkan Kepercayaan Terlalu Cepat

Kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama dalam hubungan manusia. Ketika kepercayaan rusak, hubungan tidak selalu bisa kembali seperti semula hanya karena kedua pihak sudah berdamai.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang bisa tetap merasa jauh meskipun konflik sudah selesai.



Dalam psikologi hubungan, kepercayaan berkaitan dengan keyakinan bahwa orang lain dapat diandalkan, memiliki niat baik, dan tidak akan dengan sengaja menyalahgunakan kerentanan kita.



Ketika kepercayaan pernah dikhianati, seseorang bisa menjadi lebih waspada terhadap perilaku yang sebelumnya dianggap biasa.



Misalnya, pasangan yang pernah mengalami kebohongan mungkin menjadi lebih sensitif ketika kamu terlambat membalas pesan. Seseorang yang pernah dikecewakan berulang kali mungkin sulit mempercayai janji baru, meskipun kamu sudah berusaha membuktikan perubahan.



Hal tersebut bukan selalu berarti dia sengaja mempersulit keadaan.



Bisa jadi, pengalaman sebelumnya membuatnya membutuhkan lebih banyak bukti sebelum kembali merasa aman.



Di sisi lain, orang yang berusaha memperbaiki hubungan sering kali memiliki harapan agar kepercayaan segera pulih.



Dia mungkin berpikir, "Aku sudah jujur sekarang. Mengapa dia masih mencurigaiku?"



Namun, kepercayaan bukan sesuatu yang dapat diminta secara sepihak. Kepercayaan merupakan hasil dari pengalaman yang berulang.



Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk langsung percaya hanya karena kamu sudah memutuskan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.



Yang bisa kamu lakukan adalah menunjukkan konsistensi, menjaga komitmen, bersikap transparan, dan tidak mengulangi perilaku yang sebelumnya merusak hubungan.



Selain itu, penting untuk membedakan antara memberi waktu dan membiarkan diri terus-menerus dihukum oleh kesalahan masa lalu.



Proses pemulihan memang membutuhkan kesabaran, tetapi tetap harus memiliki batasan yang sehat bagi kedua pihak.



Intinya: kepercayaan tidak pulih karena janji yang terdengar meyakinkan, melainkan karena perilaku yang secara konsisten menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya kembali.

5. Kamu Mengira Memperbaiki Hubungan Berarti Harus Mengorbankan Kebutuhan Diri Sendiri

Ketika takut kehilangan seseorang, kita terkadang melakukan segala cara agar hubungan tetap bertahan.



Kita mulai lebih sering mengalah, menahan pendapat, mengabaikan kebutuhan pribadi, atau menerima perlakuan yang sebenarnya membuat diri sendiri tidak nyaman.



Pada awalnya, tindakan tersebut mungkin terasa seperti bentuk cinta dan kesungguhan.



Namun, jika terus dilakukan, upaya mempertahankan hubungan dapat berubah menjadi pengabaian terhadap diri sendiri.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan ketergantungan emosional dan kesulitan menetapkan batasan pribadi.



Seseorang mungkin merasa bahwa kebahagiaan hubungan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Dia menganggap bahwa selama dirinya cukup sabar, cukup pengertian, dan cukup banyak berkorban, hubungan tersebut pasti akan membaik.



Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan kontribusi dari kedua pihak.



Kamu tidak bisa sendirian memperbaiki komunikasi yang melibatkan dua orang. Kamu juga tidak bisa membangun rasa saling menghargai jika hanya satu pihak yang terus berusaha menghormati kebutuhan orang lain.



Psikolog klinis sering menekankan pentingnya boundaries atau batasan pribadi dalam menjaga kesehatan hubungan.



Batasan membantu seseorang memahami apa yang bisa diterima, apa yang tidak bisa diterima, dan bagaimana dirinya ingin diperlakukan.



Misalnya, kamu bisa bersedia mendengarkan kritik, tetapi bukan berarti harus menerima penghinaan. Kamu bisa memberikan waktu kepada seseorang untuk menenangkan diri, tetapi bukan berarti harus menerima perlakuan diam yang digunakan untuk mengontrol atau menghukum.



Kamu juga bisa mengakui kesalahan tanpa harus menganggap dirimu sebagai satu-satunya penyebab semua masalah.



Memperbaiki hubungan bukan berarti menghilangkan kebutuhan pribadi demi menyenangkan orang lain.



Justru, hubungan yang sehat memungkinkan kedua pihak untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa harus merasa takut kehilangan penerimaan.



Ketika kamu terus-menerus mengorbankan diri, hubungan mungkin terlihat bertahan dari luar, tetapi secara emosional bisa semakin tidak seimbang.



Intinya: hubungan yang baik bukan hubungan ketika satu orang selalu mengalah, melainkan hubungan ketika kedua pihak bersedia bertanggung jawab, saling menghargai, dan memberikan ruang bagi kebutuhan masing-masing.

6. Kamu Berusaha Memperbaiki Sesuatu yang Tidak Bisa Diperbaiki oleh Satu Orang Saja

Ini mungkin alasan yang paling sulit diterima.



Terkadang, upaya memperbaiki hubungan gagal bukan karena kamu kurang tulus, kurang sabar, atau kurang berusaha. Hubungan tersebut mungkin memang tidak bisa dipulihkan oleh satu pihak saja.



Kita sering memiliki keyakinan bahwa jika kita cukup mencintai seseorang, cukup memahami keadaannya, dan cukup berusaha, semua masalah pasti bisa diselesaikan.



Namun, hubungan manusia tidak bekerja dengan cara seperti itu.



Hubungan membutuhkan keterlibatan, kemauan, dan tanggung jawab dari kedua pihak.



Kamu bisa meminta maaf, tetapi tidak bisa memaksa seseorang memaafkanmu. Kamu bisa membuka ruang komunikasi, tetapi tidak bisa membuat orang lain bersedia berbicara. Kamu bisa menunjukkan perubahan, tetapi tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain untuk kembali mempercayaimu.



Dalam psikologi hubungan, pemulihan membutuhkan adanya kemauan untuk terlibat dalam proses perbaikan.



Kedua pihak perlu bersedia mengenali masalah, mengakui kontribusi masing-masing terhadap konflik, dan membangun cara berinteraksi yang lebih sehat.



Jika hanya satu orang yang terus berusaha, hubungan berisiko terjebak dalam ketidakseimbangan.



Satu pihak sibuk memperbaiki, sementara pihak lainnya tidak memiliki keinginan yang sama untuk terlibat.



Tentu saja, ada situasi ketika seseorang membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka diri. Karena itu, tidak semua sikap diam atau keraguan harus langsung dianggap sebagai penolakan.



Namun, ada perbedaan antara seseorang yang membutuhkan waktu dan seseorang yang sama sekali tidak bersedia mengambil bagian dalam proses perbaikan.



Kamu perlu belajar mengenali perbedaan tersebut.



Ada kalanya bentuk tanggung jawab terbesar bukanlah terus mengejar hubungan yang sudah tidak bisa diperbaiki, melainkan menerima bahwa kamu hanya memiliki kendali atas tindakan dan keputusanmu sendiri.



Penerimaan bukan berarti kamu tidak peduli. Penerimaan juga bukan berarti kamu menyerah pada setiap masalah.



Penerimaan berarti memahami batas kendali diri dan menghormati kenyataan bahwa orang lain memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri.



Intinya: kamu bisa menjadi bagian dari perubahan, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan sebuah hubungan.



Bagaimana Seharusnya Memperbaiki Hubungan Menurut Psikologi?

Setelah memahami keenam alasan tersebut, muncul pertanyaan penting: jika niat baik saja tidak cukup, bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan lebih sehat?



Ada beberapa pendekatan psikologis yang dapat membantu.



1. Belajar mendengarkan tanpa langsung membela diri.



Ketika seseorang mengungkapkan rasa kecewanya, cobalah mendengarkan sampai selesai. Jangan terburu-buru menjelaskan alasan atau membuktikan bahwa kamu tidak sepenuhnya salah.



Terkadang, seseorang hanya membutuhkan perasaan bahwa suaranya didengar.



2. Akui dampak tindakan, bukan hanya niat di baliknya.



Kamu mungkin tidak bermaksud menyakiti seseorang, tetapi dampak dari tindakanmu tetap perlu diakui.



Memahami perbedaan antara niat dan dampak merupakan langkah penting dalam membangun komunikasi yang lebih dewasa.



3. Ubah perilaku secara konsisten.



Jangan hanya berjanji akan menjadi lebih baik ketika hubungan sedang bermasalah. Bangun kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari.



Perubahan kecil yang konsisten sering kali lebih bermakna daripada tindakan besar yang hanya dilakukan sesekali.



4. Berikan ruang untuk proses pemulihan.



Tidak semua orang bisa langsung kembali percaya setelah mengalami kekecewaan. Hindari memaksa seseorang untuk segera memaafkan atau kembali bersikap seperti dahulu.



Pemulihan membutuhkan waktu dan rasa aman.



5. Tetapkan batasan yang sehat.



Belajar bertanggung jawab atas kesalahan tidak berarti kamu harus menerima semua perlakuan. Hubungan yang sehat tetap membutuhkan penghormatan terhadap kebutuhan, perasaan, dan batasan kedua pihak.



6. Terima bahwa hasil akhirnya tidak selalu bisa kamu kendalikan.



Kamu bertanggung jawab atas usaha dan perubahan dirimu sendiri, tetapi keputusan orang lain tetap berada di luar kendalimu.



Jika kedua pihak masih memiliki kemauan untuk memperbaiki hubungan, konseling pasangan atau bantuan profesional juga dapat menjadi pilihan untuk mengurai pola konflik yang terus berulang.



Penutup: Tidak Semua Hubungan yang Gagal Diperbaiki Berarti Kamu Kurang Berusaha

Salah satu pelajaran penting dari psikologi hubungan adalah bahwa niat baik merupakan awal yang penting, tetapi bukan satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan sebuah hubungan.



Memperbaiki hubungan membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf, janji perubahan, atau keinginan untuk kembali seperti dahulu.



Ada luka yang perlu dipahami, pola perilaku yang perlu diubah, emosi yang perlu dikelola, kepercayaan yang perlu dibangun kembali, dan batasan yang perlu dihormati.



Terkadang, kamu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi orang lain belum siap menerima perubahan tersebut. Ada pula situasi ketika kedua pihak memiliki keinginan untuk berdamai, tetapi belum memiliki keterampilan komunikasi yang cukup untuk menyelesaikan masalah secara sehat.



Dan ada kalanya, hubungan memang tidak bisa dilanjutkan karena hanya satu pihak yang bersedia memperjuangkannya.



Karena itu, jangan selalu mengukur kesungguhanmu dari apakah hubungan tersebut berhasil kembali seperti semula.



Ada hal-hal yang memang perlu diperjuangkan, tetapi ada juga hal-hal yang perlu diterima.



Kamu boleh mengakui kesalahan tanpa terus-menerus menghukum diri sendiri. Kamu boleh memperjuangkan seseorang tanpa kehilangan harga diri. Kamu juga boleh menginginkan hubungan yang membaik tanpa memaksa orang lain memberikan kesempatan kedua.



Pada akhirnya, memperbaiki hubungan bukan hanya tentang bagaimana membuat seseorang kembali bertahan. Lebih dari itu, memperbaiki hubungan adalah tentang belajar membangun interaksi yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih dewasa.



Sebab, hubungan yang benar-benar membaik bukan sekadar hubungan yang berhasil dipertahankan, melainkan hubungan yang membuat kedua pihak merasa aman, dihargai, didengar, dan memiliki ruang untuk bertumbuh.



