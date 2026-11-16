8 Tanda Bahwa Work From Home Cocok untuk Kamu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Bekerja dari rumah atau work from home (WFH) kini menjadi salah satu pola kerja yang semakin diminati. Bagi sebagian orang, bekerja dari rumah terasa seperti kebebasan yang selama ini dicari. Tidak perlu menghabiskan waktu di perjalanan, tidak harus menghadapi suasana kantor yang ramai, dan memiliki kesempatan untuk mengatur lingkungan kerja sesuai kebutuhan pribadi.



Namun, bagi orang lain, bekerja dari rumah justru bisa terasa membosankan. Kurangnya interaksi sosial, banyaknya gangguan di rumah, hingga kesulitan memisahkan waktu kerja dan kehidupan pribadi dapat membuat produktivitas menurun.



Lantas, mengapa sebagian orang bisa berkembang ketika bekerja dari rumah, sementara sebagian lainnya justru merasa kesulitan?



Menurut psikologi, jawabannya berkaitan dengan kepribadian, kebutuhan psikologis, kemampuan mengatur diri sendiri, serta cara seseorang merespons lingkungan kerja.



Pada dasarnya, tidak semua orang memiliki karakteristik yang sama dalam menjalani pekerjaan. Ada orang yang lebih produktif ketika berada di lingkungan kantor yang terstruktur, tetapi ada juga yang justru menunjukkan performa terbaik ketika diberikan kebebasan untuk menentukan cara dan waktu bekerja.



Menariknya, kecocokan dengan sistem WFH bukan hanya ditentukan oleh apakah seseorang menyukai suasana rumah. Ada beberapa karakteristik psikologis yang dapat menjadi petunjuk bahwa seseorang memang lebih cocok bekerja secara mandiri dari rumah.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (16/11), terdapat delapan tanda bahwa work from home mungkin cocok untuk kamu menurut perspektif psikologi.



1. Kamu Mampu Mengatur Diri Sendiri Tanpa Harus Selalu Diawasi



Salah satu tanda paling penting bahwa kamu cocok bekerja dari rumah adalah memiliki kemampuan mengatur diri sendiri atau yang dikenal sebagai self-regulation.



Dalam psikologi, self-regulation merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan perilakunya agar tetap selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.



Ketika bekerja di kantor, biasanya terdapat struktur yang cukup jelas. Ada jam masuk, jam pulang, atasan yang bisa memantau pekerjaan, serta rekan kerja yang membuat suasana kerja terasa lebih teratur.



Namun, situasinya berbeda ketika kamu bekerja dari rumah.



Tidak ada seseorang yang terus-menerus mengingatkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kamu harus menentukan sendiri kapan mulai bekerja, bagaimana mengatur prioritas, dan kapan harus beristirahat.



Jika kamu tetap bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa harus terus-menerus diingatkan, hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa kamu memiliki kemampuan pengaturan diri yang baik.



Misalnya, kamu memiliki daftar pekerjaan harian, menentukan target yang realistis, dan berusaha menyelesaikan tugas berdasarkan prioritas.



Bahkan ketika tidak ada atasan yang mengawasi secara langsung, kamu tetap memiliki dorongan untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan.



Karakteristik seperti ini sangat membantu dalam sistem WFH karena produktivitas lebih banyak bergantung pada kedisiplinan pribadi.



Mengapa ini penting?



Penelitian mengenai self-regulation menunjukkan bahwa kemampuan mengatur perilaku dan mempertahankan tujuan berperan penting dalam pencapaian kinerja. Dalam lingkungan kerja jarak jauh, kemampuan tersebut menjadi semakin relevan karena seseorang memiliki otonomi yang lebih besar.



Artinya, jika kamu mampu menjadi pengawas bagi dirimu sendiri, bekerja dari rumah mungkin merupakan lingkungan yang mendukung potensimu.



2. Kamu Lebih Mudah Berkonsentrasi Ketika Berada di Lingkungan yang Tenang



Pernahkah kamu merasa lebih mudah menyelesaikan pekerjaan ketika suasana di sekitarmu tenang?



Sebaliknya, ketika berada di kantor yang ramai, kamu justru kesulitan mempertahankan konsentrasi karena percakapan rekan kerja, suara telepon, atau aktivitas orang lain.



Jika mengalami hal tersebut, bisa jadi kamu memiliki kebutuhan yang cukup tinggi terhadap lingkungan kerja yang minim gangguan.



Dalam psikologi kognitif, perhatian manusia memiliki kapasitas yang terbatas. Ketika terlalu banyak rangsangan muncul secara bersamaan, otak harus bekerja lebih keras untuk menentukan informasi mana yang perlu diperhatikan.



Akibatnya, pekerjaan yang sebenarnya sederhana bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.



Bagi sebagian orang, suasana kantor yang ramai memang bisa meningkatkan semangat. Namun, bagi orang lain, lingkungan tersebut justru menjadi sumber distraksi.



Bekerja dari rumah memberikan kesempatan untuk mengatur lingkungan sesuai kebutuhan konsentrasi.



Kamu bisa memilih ruangan yang lebih tenang, menggunakan pencahayaan yang nyaman, mengatur suhu ruangan, atau mematikan notifikasi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.



Contohnya, kamu mungkin merasa lebih produktif ketika mengerjakan laporan di kamar yang tenang dibandingkan ketika harus bekerja di ruangan terbuka bersama banyak orang.



Hal ini bukan berarti kamu antisosial atau tidak suka bekerja sama. Kamu hanya membutuhkan kondisi lingkungan yang mendukung kemampuan fokus.



Jika suasana yang tenang membuatmu lebih mudah berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan tugas, WFH bisa menjadi pilihan yang cocok.



3. Kamu Menyukai Kebebasan dalam Mengatur Cara Bekerja



Tanda berikutnya adalah kamu merasa lebih nyaman ketika memiliki kendali terhadap cara menyelesaikan pekerjaan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep autonomy atau kebutuhan akan otonomi.



Menurut Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia.



Otonomi berkaitan dengan perasaan bahwa seseorang memiliki kendali dan pilihan terhadap tindakan yang dilakukannya.



Orang yang memiliki kebutuhan otonomi tinggi biasanya lebih menikmati lingkungan kerja yang memberikan ruang untuk mengambil keputusan sendiri.



Misalnya, kamu lebih suka menentukan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan daripada harus mengikuti jadwal yang terlalu kaku.



Kamu juga mungkin merasa lebih nyaman ketika bisa memilih waktu terbaik untuk mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi.



Bukan berarti kamu tidak bisa mengikuti aturan. Kamu tetap dapat bekerja sesuai target, tenggat waktu, dan standar perusahaan.



Hanya saja, kamu merasa lebih termotivasi ketika diberikan kepercayaan untuk menentukan bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan.



Sistem WFH sering memberikan ruang yang lebih besar untuk mengembangkan pola kerja seperti ini, meskipun tingkat fleksibilitasnya tetap bergantung pada kebijakan perusahaan.



Ketika seseorang merasa memiliki kendali terhadap pekerjaannya, motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri dapat lebih mudah berkembang.



Itulah sebabnya, orang yang menikmati kebebasan sekaligus mampu mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya sering kali merasa cocok dengan sistem kerja jarak jauh.



4. Kamu Tidak Selalu Membutuhkan Interaksi Sosial untuk Merasa Produktif



Setiap orang memiliki kebutuhan interaksi sosial yang berbeda.



Ada orang yang mendapatkan energi dari percakapan, diskusi spontan, dan aktivitas bersama rekan kerja. Namun, ada juga orang yang merasa lebih nyaman ketika memiliki waktu bekerja secara mandiri.



Jika kamu termasuk orang yang tetap merasa bersemangat meskipun menghabiskan sebagian besar waktu kerja tanpa interaksi langsung, hal tersebut bisa menjadi salah satu tanda bahwa WFH cocok untukmu.



Dalam psikologi kepribadian, karakteristik ini dapat berkaitan dengan dimensi ekstraversi dan introversi.



Individu yang cenderung introvert sering kali lebih menikmati aktivitas yang memberikan ruang untuk berpikir dan bekerja secara mandiri. Mereka juga dapat membutuhkan waktu sendiri setelah menjalani banyak interaksi sosial.



Sebaliknya, individu yang cenderung ekstrovert biasanya lebih menikmati stimulasi sosial dan interaksi langsung.



Namun, penting untuk dipahami bahwa introvert bukan berarti tidak suka bersosialisasi, dan ekstrovert bukan berarti tidak bisa bekerja dari rumah.



Keduanya tetap dapat berkembang dalam sistem WFH, hanya saja mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda.



Misalnya, kamu merasa cukup nyaman berkomunikasi dengan rekan kerja melalui pesan, email, atau rapat daring. Kamu juga tidak merasa harus mengobrol setiap beberapa menit untuk mempertahankan semangat kerja.



Kamu bisa menikmati waktu bekerja sendiri tanpa merasa kesepian secara berlebihan.



Jika demikian, kemungkinan besar kamu mampu menyesuaikan kebutuhan sosial dengan pola kerja jarak jauh.



Meski begitu, menjaga komunikasi dengan rekan kerja tetap penting agar kamu tidak kehilangan rasa keterhubungan dengan lingkungan profesional.



5. Kamu Memiliki Kemampuan Mengelola Waktu dengan Baik



Bekerja dari rumah memang memberikan fleksibilitas, tetapi fleksibilitas tersebut juga membawa tantangan tersendiri.



Tanpa pengelolaan waktu yang baik, pekerjaan bisa tertunda karena berbagai aktivitas pribadi.



Misalnya, kamu berniat menyelesaikan pekerjaan pada pagi hari, tetapi akhirnya menghabiskan waktu terlalu lama untuk menonton video, bermain media sosial, atau melakukan pekerjaan rumah tangga.



Sebaliknya, ada juga orang yang terlalu larut dalam pekerjaan karena tidak memiliki batas waktu yang jelas antara aktivitas profesional dan kehidupan pribadi.



Jika kamu mampu mengatur waktu secara seimbang, itu merupakan tanda positif bahwa WFH mungkin cocok untukmu.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan time management dan executive functioning.



Executive functioning merupakan sekumpulan kemampuan mental yang membantu seseorang merencanakan aktivitas, mengatur prioritas, mengendalikan impuls, serta mempertahankan fokus untuk mencapai tujuan.



Orang yang memiliki kemampuan pengelolaan waktu baik biasanya mampu membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian yang lebih mudah diselesaikan.



Contohnya:



Menentukan tiga pekerjaan terpenting yang harus diselesaikan hari ini.



Mengatur waktu khusus untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.



Menghindari membuka media sosial ketika sedang menyelesaikan tugas penting.



Menyediakan waktu istirahat agar tidak mengalami kelelahan.



Menentukan batas waktu untuk berhenti bekerja.



Kemampuan seperti ini sangat penting dalam WFH karena kamu tidak selalu memiliki pengingat eksternal seperti suasana kantor atau jadwal aktivitas rekan kerja.



Jika kamu dapat menciptakan struktur kerja sendiri, fleksibilitas WFH justru bisa menjadi keuntungan besar.



6. Kamu Bisa Tetap Termotivasi Meski Tidak Bertemu Rekan Kerja Setiap Hari



Salah satu tantangan terbesar dalam bekerja dari rumah adalah mempertahankan motivasi.



Ketika bekerja di kantor, suasana sekitar terkadang bisa menjadi sumber semangat. Melihat rekan kerja menyelesaikan tugas, berdiskusi mengenai proyek, atau mendapatkan dorongan dari atasan dapat membuat seseorang lebih bersemangat.



Namun, ketika bekerja dari rumah, sumber motivasi tersebut mungkin tidak selalu tersedia.



Kamu perlu memiliki alasan pribadi yang cukup kuat untuk tetap menyelesaikan pekerjaan.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan intrinsic motivation atau motivasi intrinsik.



Motivasi intrinsik merupakan dorongan untuk melakukan suatu aktivitas karena aktivitas tersebut dianggap menarik, bermakna, atau memberikan kepuasan pribadi.



Misalnya, kamu merasa puas ketika berhasil menyelesaikan sebuah proyek, mempelajari keterampilan baru, atau melihat hasil pekerjaan yang semakin berkembang.



Kamu tidak selalu membutuhkan pujian dari atasan atau pengakuan dari rekan kerja untuk merasa bahwa pekerjaanmu berarti.



Tentu saja, apresiasi tetap penting. Namun, kamu memiliki sumber motivasi internal yang membantu menjaga konsistensi.



Orang dengan motivasi intrinsik yang kuat cenderung lebih mudah mempertahankan keterlibatan dalam pekerjaan, terutama ketika mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan mengambil tanggung jawab.



Jika kamu tetap memiliki semangat bekerja meskipun tidak ada orang yang mengawasi secara langsung, WFH mungkin memberikan lingkungan yang tepat untukmu.



7. Kamu Mampu Memisahkan Kehidupan Pribadi dan Pekerjaan



Banyak orang menganggap bekerja dari rumah berarti memiliki lebih banyak waktu luang.



Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian.



Ketika rumah sekaligus menjadi tempat bekerja, batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan bisa menjadi semakin kabur.



Kamu mungkin masih memikirkan pekerjaan ketika sedang makan malam, membuka laptop pada malam hari untuk menyelesaikan tugas, atau merasa harus selalu membalas pesan pekerjaan meskipun jam kerja sudah berakhir.



Dalam psikologi organisasi, kondisi ini berkaitan dengan konsep work-life boundaries atau batas antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi.



Kemampuan menetapkan batas yang sehat merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kesejahteraan psikologis.



Jika kamu cocok dengan WFH, kemungkinan kamu mampu membangun pemisahan yang cukup jelas antara kedua aspek kehidupan tersebut.



Misalnya, kamu memiliki jadwal kerja yang konsisten, menyediakan tempat khusus untuk bekerja, dan berusaha tidak membawa urusan pekerjaan ke waktu pribadi.



Kamu juga memahami bahwa beristirahat bukan berarti malas dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat bukan berarti harus mengisi seluruh waktu luang dengan tugas tambahan.



Kemampuan ini membantu mengurangi risiko stres berkepanjangan dan kelelahan kerja atau burnout.



Menariknya, seseorang yang mampu menetapkan batas kerja dengan baik biasanya dapat menikmati manfaat fleksibilitas tanpa harus mengorbankan kehidupan pribadinya.



Jadi, jika kamu mampu berhenti bekerja ketika waktunya tiba, WFH berpotensi menjadi sistem kerja yang sehat untukmu.



8. Kamu Lebih Mengutamakan Hasil daripada Sekadar Terlihat Sibuk



Tanda terakhir adalah kamu memiliki orientasi yang kuat terhadap hasil pekerjaan.



Dalam lingkungan kerja tradisional, terkadang seseorang merasa harus terlihat sibuk agar dianggap produktif.



Misalnya, selalu berada di depan komputer, terlihat aktif di kantor, atau menghabiskan waktu lebih lama di tempat kerja.



Padahal, lamanya seseorang berada di depan komputer tidak selalu mencerminkan kualitas pekerjaannya.



Dalam psikologi organisasi, hal ini berkaitan dengan orientasi tujuan dan motivasi berprestasi.



Orang yang berorientasi pada hasil cenderung lebih memperhatikan pencapaian target, kualitas pekerjaan, dan kemajuan yang berhasil dibuat.



Mereka tidak hanya mengukur produktivitas berdasarkan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk bekerja.



Misalnya, kamu lebih senang menyelesaikan sebuah laporan berkualitas dalam tiga jam daripada menghabiskan delapan jam hanya untuk terlihat sibuk.



Kamu juga terbiasa mengevaluasi hasil pekerjaan sendiri dan mencari cara agar proses kerja berikutnya menjadi lebih efisien.



Karakteristik ini sangat relevan dengan sistem WFH karena pengawasan langsung biasanya lebih terbatas dibandingkan pekerjaan di kantor.



Perusahaan yang menerapkan sistem kerja jarak jauh umumnya membutuhkan karyawan yang mampu bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap hasil yang telah disepakati.



Jika kamu lebih fokus pada pencapaian target daripada sekadar kehadiran fisik, kemungkinan kamu akan lebih nyaman dengan sistem kerja yang fleksibel.



Mengapa Tidak Semua Orang Cocok dengan Work From Home?



Setelah memahami delapan tanda di atas, mungkin kamu bertanya-tanya mengapa ada orang yang sangat menikmati WFH, sementara orang lain justru merasa tidak nyaman.



Jawabannya adalah karena setiap individu memiliki kebutuhan psikologis, karakteristik kepribadian, dan kondisi lingkungan yang berbeda.



Bagi sebagian orang, kantor memberikan struktur, interaksi sosial, dan pemisahan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.



Sementara itu, bagi orang lain, kantor justru dapat menghadirkan gangguan yang membuat mereka sulit berkonsentrasi.



Selain faktor kepribadian, ada beberapa hal lain yang turut menentukan keberhasilan seseorang dalam menjalani WFH:



1. Kondisi lingkungan rumah



Rumah yang nyaman, memiliki koneksi internet stabil, serta ruang kerja yang memadai dapat membantu seseorang mempertahankan produktivitas.



Sebaliknya, lingkungan rumah yang bising atau penuh gangguan dapat membuat WFH menjadi lebih sulit.



2. Jenis pekerjaan



Tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dari rumah. Beberapa pekerjaan membutuhkan kehadiran fisik, peralatan khusus, atau interaksi langsung dengan orang lain.



3. Dukungan perusahaan



Komunikasi yang jelas, target kerja yang realistis, serta kepercayaan dari atasan dapat membantu karyawan bekerja secara optimal dari rumah.



4. Kebutuhan sosial



Sebagian orang membutuhkan interaksi langsung secara rutin untuk menjaga semangat dan kesejahteraan psikologisnya.



5. Kondisi kehidupan pribadi



Tanggung jawab keluarga, kondisi tempat tinggal, dan rutinitas sehari-hari juga dapat memengaruhi kenyamanan seseorang ketika bekerja dari rumah.



Dengan demikian, kecocokan terhadap WFH tidak semata-mata ditentukan oleh kepribadian. Lingkungan dan sistem kerja juga memiliki peran yang besar.



Apakah Introvert Lebih Cocok Bekerja dari Rumah?



Salah satu anggapan yang cukup populer adalah bahwa orang introvert pasti lebih cocok bekerja dari rumah dibandingkan orang ekstrovert.



Anggapan ini tidak sepenuhnya benar.



Memang, sebagian individu introvert mungkin menikmati WFH karena memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja secara mandiri dan mengurangi interaksi sosial yang tidak diperlukan.



Namun, orang ekstrovert juga bisa sangat produktif ketika bekerja dari rumah.



Mereka mungkin hanya membutuhkan strategi tambahan, seperti mengikuti rapat daring, melakukan diskusi virtual dengan rekan kerja, atau sesekali bekerja dari coworking space.



Hal yang lebih penting bukanlah apakah seseorang introvert atau ekstrovert, melainkan apakah kebutuhan psikologisnya dapat terpenuhi melalui sistem kerja yang dijalani.



Seseorang yang introvert tetapi kesulitan mengatur waktu mungkin tetap mengalami masalah ketika bekerja dari rumah.



Sebaliknya, seseorang yang ekstrovert tetapi memiliki disiplin tinggi dan lingkungan rumah yang mendukung bisa berkembang dengan sangat baik dalam sistem WFH.



Karena itu, jangan menjadikan tipe kepribadian sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan pilihan karier.



Cara Mengetahui Apakah Kamu Benar-Benar Cocok dengan WFH



Selain memperhatikan delapan tanda di atas, kamu bisa melakukan evaluasi sederhana terhadap pengalaman bekerja sehari-hari.



Coba tanyakan beberapa hal berikut kepada dirimu sendiri:



Apakah saya bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa harus terus-menerus diawasi?



Apakah saya lebih mudah berkonsentrasi ketika berada di lingkungan yang tenang?



Apakah saya mampu mengatur jadwal kerja secara mandiri?



Apakah saya tetap termotivasi meskipun tidak bertemu rekan kerja secara langsung?



Apakah saya bisa berhenti bekerja ketika jam kerja sudah selesai?



Apakah saya merasa lebih produktif ketika diberikan kebebasan menentukan cara bekerja?



Apakah saya mampu menjaga komunikasi profesional meskipun bekerja dari jarak jauh?



Apakah lingkungan rumah saya cukup mendukung untuk bekerja?



Jika sebagian besar jawabanmu adalah iya, WFH mungkin merupakan salah satu sistem kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristikmu.



Namun, evaluasi ini bukan tes psikologi klinis maupun alat diagnosis kepribadian. Jawaban tersebut hanya bisa menjadi bahan refleksi awal untuk memahami pola kerja yang paling nyaman bagimu.



Kesimpulan



Work from home bukan sekadar tren dunia kerja, tetapi juga sebuah sistem yang dapat memberikan pengalaman berbeda bagi setiap individu.



Menurut perspektif psikologi, seseorang mungkin lebih cocok bekerja dari rumah ketika memiliki kemampuan mengatur diri sendiri, mampu berkonsentrasi dalam lingkungan yang tenang, menyukai otonomi, serta dapat mempertahankan motivasi tanpa pengawasan langsung.



Selain itu, kemampuan mengelola waktu, menjaga batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, serta berorientasi pada hasil juga menjadi karakteristik yang mendukung keberhasilan WFH.



Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu sistem kerja yang ideal bagi semua orang.



Ada orang yang berkembang ketika bekerja dari rumah, ada yang lebih produktif di kantor, dan ada pula yang justru menemukan keseimbangan terbaik melalui sistem hybrid.



Pada akhirnya, sistem kerja terbaik adalah sistem yang memungkinkan kamu bekerja secara produktif tanpa mengorbankan kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan kualitas hidup.



