7 Alasan Mengapa Sudah Saatnya Berhenti Menggunakan Kata "Trigger" Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

JawaPos.com - Memahami emosi memang penting. Mengenali luka psikologis juga merupakan bagian dari proses menjaga kesehatan mental. Namun, apakah setiap rasa tidak nyaman, tersinggung, marah, atau kecewa harus selalu disebut sebagai trigger?



Dalam beberapa tahun terakhir, kata trigger semakin populer dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini sering muncul di media sosial, diskusi kesehatan mental, hubungan romantis, lingkungan kerja, hingga obrolan pertemanan.



Seseorang merasa tersinggung oleh komentar orang lain, lalu berkata, "Aku ke-trigger." Seseorang tidak nyaman mendengar pendapat yang berbeda, kemudian menyebutnya sebagai sesuatu yang memicu traumanya. Bahkan, dalam situasi sederhana, seperti menerima kritik, menghadapi penolakan, atau membaca komentar yang tidak menyenangkan, kata trigger kerap digunakan sebagai penjelasan.



Tidak ada yang salah dengan mengenali pemicu emosional. Dalam psikologi, konsep trigger memang memiliki relevansi, khususnya dalam pembahasan trauma, kecemasan, dan respons stres.



Namun, persoalannya muncul ketika istilah tersebut digunakan secara berlebihan, tanpa memahami makna psikologisnya. Akibatnya, batas antara trauma, ketidaknyamanan, kekecewaan, kemarahan, dan perbedaan pendapat menjadi semakin kabur.



Kita perlu bertanya: apakah semua hal yang membuat kita tidak nyaman benar-benar merupakan trigger? Apakah penggunaan istilah ini justru membuat kita semakin memahami emosi, atau malah menjadikan kita kurang mampu mengelolanya?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (16/11), terdapat tujuh alasan mengapa sudah saatnya kita lebih berhati-hati, bahkan mulai mengurangi penggunaan kata "trigger" dalam percakapan sehari-hari.



1. Tidak Semua Ketidaknyamanan Adalah Trauma



Salah satu kesalahan paling umum dalam penggunaan kata trigger adalah menyamakan ketidaknyamanan emosional dengan trauma psikologis.



Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda.



Dalam psikologi, trauma berkaitan dengan pengalaman yang dapat memberikan dampak psikologis mendalam, terutama ketika seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengancam keselamatan, menimbulkan ketakutan intens, atau melibatkan kekerasan dan pengalaman traumatis lainnya.



Sementara itu, ketidaknyamanan merupakan bagian normal dari kehidupan manusia.



Kita bisa merasa tidak nyaman ketika dikritik, kecewa ketika ditolak, marah ketika diperlakukan tidak adil, atau sedih ketika seseorang tidak memenuhi harapan kita. Semua itu merupakan respons emosional yang manusiawi.



Misalnya, seseorang merasa tersinggung ketika atasannya mengoreksi hasil pekerjaannya. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya mengalami trigger.



Padahal, mungkin yang sebenarnya terjadi adalah ia merasa malu, takut dianggap tidak kompeten, atau kecewa karena usahanya tidak dihargai.



Menggunakan istilah trigger untuk semua situasi tersebut dapat membuat kita kehilangan kesempatan untuk memahami emosi secara lebih spesifik.



Kita perlu membedakan antara mengalami ketidaknyamanan, mengingat pengalaman buruk, dan mengalami respons traumatis.



Sebab, tidak setiap perasaan tidak menyenangkan merupakan tanda adanya trauma.



Kita tidak perlu mengubah setiap pengalaman buruk menjadi istilah klinis agar perasaan kita dianggap valid.



2. Penggunaan Kata "Trigger" Secara Berlebihan Bisa Mengaburkan Makna Trauma



Trauma bukanlah istilah yang seharusnya digunakan secara sembarangan.



Dalam psikologi klinis, terdapat konsep trauma trigger, yaitu stimulus yang dapat mengaktifkan kembali respons emosional, kognitif, atau fisiologis yang berkaitan dengan pengalaman traumatis sebelumnya.



Stimulus tersebut bisa berupa suara, aroma, tempat, percakapan, ekspresi wajah, situasi tertentu, bahkan sensasi tubuh.



Sebagai contoh, seseorang yang pernah mengalami kecelakaan serius mungkin merasa sangat cemas ketika mendengar suara rem mendadak. Suara tersebut dapat mengingatkannya pada pengalaman traumatis yang pernah dialami.



Responsnya bisa jauh lebih kompleks daripada sekadar merasa tidak suka atau tersinggung.



Ia mungkin mengalami jantung berdebar, berkeringat, ketegangan otot, ketakutan intens, atau perasaan seolah-olah sedang kembali berada dalam situasi berbahaya.



Ketika istilah trigger digunakan untuk menjelaskan hampir semua hal yang tidak menyenangkan, makna psikologisnya berisiko menjadi kabur.



Akibatnya, pengalaman orang yang benar-benar mengalami trauma bisa disamakan dengan pengalaman seseorang yang sekadar tidak menyukai komentar tertentu.



Ini bukan berarti kita harus membuat kompetisi penderitaan atau menentukan siapa yang lebih berhak merasa terluka.



Justru sebaliknya, kita perlu menggunakan bahasa yang lebih akurat agar pengalaman setiap orang dapat dipahami secara proporsional.



Menghormati trauma orang lain juga berarti tidak menjadikan istilah trauma sebagai label untuk setiap konflik emosional.



3. Kata "Trigger" Bisa Menjadi Alasan untuk Menghindari Ketidaknyamanan



Salah satu bagian penting dalam perkembangan psikologis manusia adalah kemampuan menghadapi ketidaknyamanan.



Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang lain, bagaimana orang lain memperlakukan kita, atau situasi apa yang harus kita hadapi.



Namun, kita bisa belajar mengelola respons terhadap berbagai situasi tersebut.



Dalam psikologi, kemampuan menghadapi emosi yang tidak menyenangkan berkaitan dengan konsep emotional regulation atau regulasi emosi.



Regulasi emosi bukan berarti menekan perasaan, berpura-pura baik-baik saja, atau menyangkal rasa sakit.



Sebaliknya, regulasi emosi berarti mampu mengenali, memahami, dan mengelola perasaan tanpa harus selalu dikendalikan olehnya.



Masalahnya, penggunaan kata trigger secara berlebihan terkadang membuat seseorang lebih berfokus pada upaya menghindari segala sesuatu yang tidak nyaman.



Contohnya, seseorang tidak ingin menerima kritik karena merasa kritik tersebut membuatnya triggered. Ia juga menghindari percakapan yang berbeda pendapat, menolak evaluasi, dan menjauh dari situasi yang berpotensi membuatnya kecewa.



Dalam jangka panjang, pola penghindaran yang kaku dapat membatasi kesempatan seseorang untuk belajar menghadapi situasi sulit.



Dalam pendekatan terapi kognitif-perilaku, penghindaran yang terus dipertahankan dapat memperkuat kecemasan dalam kondisi tertentu. Seseorang tidak memperoleh kesempatan untuk mempelajari bahwa situasi yang ditakutinya mungkin sebenarnya dapat dihadapi dengan aman.



Tentu saja, ini tidak berarti orang yang mengalami trauma harus dipaksa menghadapi pemicunya.



Penanganan trauma membutuhkan pendekatan yang aman, bertahap, dan sesuai kebutuhan individu.



Namun, kita perlu memahami bahwa tidak semua ketidaknyamanan harus dihindari.



Terkadang, pertumbuhan justru dimulai ketika kita belajar menghadapi hal-hal yang tidak selalu menyenangkan.



4. Terlalu Sering Menggunakan Kata "Trigger" Bisa Menghambat Kemampuan Mengenali Emosi



Bayangkan seseorang sedang marah karena temannya membatalkan janji secara sepihak.



Ketika ditanya apa yang ia rasakan, ia hanya menjawab, "Aku ke-trigger."



Jawaban tersebut mungkin menggambarkan pengalaman emosionalnya secara umum. Namun, jawaban itu belum menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi.



Apakah ia merasa tidak dihargai?



Apakah ia kecewa karena sudah meluangkan waktu?



Apakah ia merasa ditinggalkan?



Apakah pengalaman tersebut mengingatkannya pada hubungan masa lalu yang penuh penolakan?



Atau apakah ia memang memiliki ekspektasi bahwa orang lain harus selalu menepati janji?



Semua kemungkinan tersebut membutuhkan pemahaman yang berbeda.



Dalam psikologi, kemampuan mengidentifikasi dan memberi nama pada emosi merupakan bagian penting dari kesadaran emosional.



Konsep ini berkaitan dengan emotional granularity, yaitu kemampuan membedakan pengalaman emosional secara spesifik.



Orang dengan kemampuan membedakan emosi yang lebih baik dapat memahami perbedaan antara frustrasi, malu, kecewa, takut, kesepian, dan marah.



Mengapa hal ini penting?



Karena setiap emosi mungkin membutuhkan respons yang berbeda.



Ketika merasa kecewa, kita mungkin perlu menyampaikan ekspektasi. Ketika merasa takut, kita mungkin membutuhkan rasa aman. Ketika merasa tidak dihargai, kita perlu menetapkan batasan.



Namun, jika semua pengalaman emosional hanya disebut sebagai trigger, kita berisiko berhenti menggali akar perasaan tersebut.



Padahal, semakin spesifik kita memahami emosi, semakin besar kesempatan kita untuk meresponsnya secara tepat.



Daripada hanya mengatakan "Aku ke-trigger", cobalah bertanya, "Sebenarnya, apa yang sedang aku rasakan dan mengapa?"



5. Istilah "Trigger" Bisa Membuat Kita Terlalu Berfokus pada Kesalahan Orang Lain



Ketika seseorang mengatakan bahwa perkataan orang lain membuatnya triggered, perhatian sering kali langsung tertuju kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab.



Orang tersebut dianggap tidak sensitif, tidak memahami kondisi psikologis, atau tidak mampu menjaga perasaan orang lain.



Tentu saja, ada situasi ketika perkataan dan tindakan seseorang memang menyakitkan, merendahkan, manipulatif, atau bahkan merupakan bentuk kekerasan emosional.



Dalam kondisi seperti itu, menetapkan batasan merupakan tindakan yang sehat.



Namun, ada hal yang perlu dipahami: respons emosional kita tidak selalu sepenuhnya ditentukan oleh perilaku orang lain.



Pengalaman masa lalu, keyakinan pribadi, kondisi psikologis, ekspektasi, dan cara kita menafsirkan suatu peristiwa juga dapat memengaruhi respons emosional.



Misalnya, seseorang memberikan kritik yang sebenarnya disampaikan secara konstruktif. Namun, penerimanya langsung merasa sangat marah karena memiliki keyakinan bahwa kritik berarti dirinya tidak berharga.



Dalam pendekatan terapi kognitif, terdapat konsep bahwa bukan hanya peristiwa yang memengaruhi emosi, melainkan juga cara seseorang menafsirkan peristiwa tersebut.



Artinya, dua orang dapat menerima komentar yang sama, tetapi memiliki respons emosional yang berbeda.



Ini bukan berarti orang yang merasa terluka harus disalahkan.



Kita tetap berhak merasa kecewa, marah, atau sedih. Namun, kita juga memiliki kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana pengalaman, pikiran, dan keyakinan pribadi memengaruhi respons tersebut.



Daripada hanya berfokus pada pertanyaan, "Mengapa orang lain membuatku ke-trigger?", kita juga bisa bertanya:



"Apa yang membuat perkataan itu terasa begitu menyakitkan bagiku?"



"Apakah ada pengalaman masa lalu yang memengaruhi reaksiku?"



"Apakah aku sedang menghadapi masalah yang lebih besar daripada situasi ini?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu kita membangun kesadaran diri tanpa harus mengabaikan tanggung jawab orang lain.



6. Kata "Trigger" Bisa Disalahgunakan untuk Menghindari Kritik dan Perbedaan Pendapat



Di era media sosial, istilah trigger terkadang digunakan sebagai cara untuk menghentikan percakapan yang tidak disukai.



Seseorang menyampaikan pendapat berbeda, kemudian dianggap memicu emosi orang lain. Kritik yang sebenarnya relevan dianggap sebagai serangan pribadi. Diskusi yang seharusnya menjadi kesempatan untuk bertukar pikiran justru berakhir karena salah satu pihak merasa triggered.



Padahal, tidak semua kritik merupakan kekerasan emosional.



Tidak semua perbedaan pendapat merupakan bentuk penyerangan.



Dan tidak semua perasaan tersinggung menunjukkan bahwa orang lain telah melakukan kesalahan.



Dalam hubungan sosial yang sehat, seseorang perlu memiliki kemampuan untuk menerima perspektif yang berbeda, mengevaluasi kritik, serta membedakan antara ketidaksetujuan dan perlakuan tidak hormat.



Psikologi sosial juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keyakinan dan identitasnya. Ketika keyakinan tersebut dipertanyakan, seseorang bisa mengalami ketidaknyamanan psikologis.



Salah satu konsep yang relevan adalah cognitive dissonance, yaitu ketegangan psikologis yang muncul ketika seseorang menghadapi ketidaksesuaian antara keyakinan, sikap, atau perilakunya.



Sebagai contoh, seseorang menganggap dirinya selalu menjadi teman yang baik. Namun, ketika temannya memberikan kritik tentang perilaku egois yang selama ini tidak disadarinya, ia merasa tersinggung.



Ada dua kemungkinan respons.



Pertama, ia menolak kritik tersebut dan menganggap orang lain sedang menyerangnya.



Kedua, ia mencoba memahami kritik tersebut, memeriksa kebenarannya, dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa dirinya memang perlu berubah.



Respons kedua tentu membutuhkan keberanian emosional.



Kita perlu belajar bahwa menjadi pribadi yang sehat secara psikologis bukan berarti tidak pernah tersinggung, tetapi mampu menghadapi ketidaknyamanan tanpa langsung menutup diri terhadap evaluasi.



Tentu saja, kritik yang merendahkan, mengintimidasi, atau melecehkan tetap tidak harus diterima.



Namun, jangan sampai kata trigger menjadi tameng untuk menghindari setiap bentuk koreksi.



7. Kita Perlu Membangun Ketahanan Emosional, Bukan Sekadar Menghindari Pemicu



Alasan terakhir sekaligus yang paling penting adalah bahwa tujuan kesehatan mental bukanlah menciptakan kehidupan tanpa emosi negatif.



Kita tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa pernah merasa sedih, marah, kecewa, takut, malu, atau tersinggung.



Semua emosi tersebut merupakan bagian dari pengalaman manusia.



Kesehatan psikologis bukan berarti seseorang selalu merasa bahagia atau tidak pernah mengalami gangguan emosional.



Sebaliknya, kesehatan psikologis juga berkaitan dengan kemampuan menghadapi tekanan, beradaptasi terhadap perubahan, mengelola emosi, dan kembali menjalankan kehidupan setelah mengalami kesulitan.



Konsep ini berkaitan dengan psychological resilience atau resiliensi psikologis.



Resiliensi bukan berarti harus kuat setiap saat. Bukan pula berarti seseorang harus menerima perlakuan buruk dan memendam rasa sakit.



Resiliensi berarti memiliki kemampuan untuk pulih, beradaptasi, mencari dukungan, dan menghadapi kesulitan dengan cara yang lebih sehat.



Ketika seseorang mengalami situasi yang membuatnya tidak nyaman, ia dapat belajar untuk:



Mengenali emosi yang muncul tanpa langsung menghakimi dirinya.



Memahami apakah respons emosionalnya berkaitan dengan pengalaman masa lalu.



Membedakan ancaman nyata dengan ketakutan yang muncul akibat interpretasi pribadi.



Menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara asertif.



Menetapkan batasan terhadap perilaku yang merugikan.



Mencari bantuan profesional ketika respons emosional mengganggu kehidupan sehari-hari.



Dengan demikian, fokus kita tidak lagi hanya pada bagaimana menghindari segala sesuatu yang berpotensi membuat kita tidak nyaman, tetapi juga bagaimana mengembangkan kemampuan untuk menghadapinya.



Sebab, kehidupan tidak akan selalu menyediakan lingkungan yang sesuai dengan keinginan kita.



Ada kritik yang harus kita dengarkan, ada penolakan yang harus kita terima, ada kehilangan yang harus kita hadapi, dan ada percakapan sulit yang perlu kita jalani.



Kita tidak bisa mengontrol seluruh keadaan, tetapi kita bisa belajar membangun hubungan yang lebih sehat dengan emosi kita sendiri.



Jadi, Apakah Kita Harus Benar-Benar Berhenti Menggunakan Kata "Trigger"?



Tidak juga.



Kata trigger tetap memiliki tempat dalam psikologi, khususnya ketika membahas trauma, gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan respons emosional terhadap stimulus tertentu.



Istilah ini juga dapat membantu seseorang menjelaskan bahwa ada situasi tertentu yang memunculkan respons psikologis kuat akibat pengalaman sebelumnya.



Yang perlu kita hentikan bukanlah penggunaan kata trigger itu sendiri, melainkan kebiasaan menggunakannya secara berlebihan, tanpa memahami konteks dan maknanya.



Kita perlu kembali membiasakan diri menggunakan bahasa emosional yang lebih spesifik.



Daripada mengatakan, "Aku ke-trigger karena dikritik," mungkin kita bisa mengatakan, "Aku merasa malu dan takut dianggap tidak kompeten ketika menerima kritik."



Daripada mengatakan, "Dia membuatku ke-trigger," mungkin kita bisa mengatakan, "Aku merasa tidak dihargai ketika dia membatalkan janji tanpa memberi kabar."



Daripada mengatakan, "Aku tidak mau berada di lingkungan yang trigger," mungkin kita bisa mengatakan, "Aku membutuhkan lingkungan yang menghargai batasan dan memungkinkan adanya komunikasi yang sehat."



Perubahan bahasa seperti ini terlihat sederhana, tetapi dapat membantu kita memahami pengalaman emosional dengan lebih mendalam.



Kita juga perlu mengingat bahwa tidak semua tanggung jawab emosional berada di tangan individu. Lingkungan yang penuh kekerasan, diskriminasi, manipulasi, dan pelecehan memang perlu dikritisi dan diubah.



Membangun ketahanan emosional bukan berarti membenarkan lingkungan yang tidak sehat.



Justru, kemampuan memahami emosi dapat membantu kita mengenali kapan harus beradaptasi, kapan harus menetapkan batasan, dan kapan harus meninggalkan situasi yang merugikan.



Penutup: Jangan Sampai Bahasa Kesehatan Mental Justru Membatasi Kita



Bahasa memiliki pengaruh besar terhadap cara kita memahami diri sendiri dan orang lain.



Ketika kita terlalu sering menggunakan istilah psikologis tanpa memahami maknanya, kita berisiko menyederhanakan pengalaman manusia yang sebenarnya kompleks.



Kata trigger seharusnya membantu kita memahami respons psikologis, bukan menjadi label untuk setiap perasaan tidak nyaman.



Kita perlu belajar membedakan trauma dengan kekecewaan, kecemasan dengan ketakutan biasa, serta perlakuan buruk dengan kritik yang konstruktif.



Kita juga perlu belajar bahwa merasa tidak nyaman bukan berarti kita sedang mengalami kerusakan psikologis. Terkadang, rasa tidak nyaman justru menjadi kesempatan untuk mengenali diri, mengevaluasi keyakinan, dan mengembangkan kedewasaan emosional.



Tidak semua hal harus kita sukai. Tidak semua perkataan harus kita setujui. Tidak semua kritik harus kita anggap sebagai serangan.



Dan tidak semua pengalaman buruk harus diberi label trauma.



Pada akhirnya, tujuan memahami psikologi bukanlah membuat kita semakin mudah menghindari kehidupan, melainkan membantu kita menjalani kehidupan dengan kesadaran, kemampuan mengelola emosi, dan ketahanan mental yang lebih baik.



