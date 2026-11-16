6 Alasan Mengapa Kamu Sulit untuk Bersantai, Bahkan Saat Kamu Sudah Kelelahan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sangat lelah, tetapi ketika akhirnya memiliki waktu untuk beristirahat, pikiranmu justru tidak bisa diam? Tubuhmu mungkin sudah meminta untuk berhenti, mata terasa berat, dan energi hampir habis. Namun, entah mengapa, kamu tetap merasa gelisah. Ada banyak hal yang terus berputar di kepala, mulai dari pekerjaan yang belum selesai, tanggung jawab yang harus dipenuhi, hingga kekhawatiran tentang sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi.



Kamu mungkin sudah mencoba tidur lebih awal, menonton film, mendengarkan musik, atau sekadar berbaring tanpa melakukan apa pun. Namun, bukannya merasa tenang, kamu justru merasa bersalah karena tidak produktif. Bahkan ketika tidak ada pekerjaan mendesak, pikiranmu seolah mencari sesuatu untuk dikhawatirkan.



Fenomena ini sebenarnya cukup sering dialami banyak orang. Dalam psikologi, kesulitan untuk bersantai meskipun sedang kelelahan dapat berkaitan dengan stres kronis, kecemasan, pola pikir perfeksionis, hingga kebiasaan mengaitkan harga diri dengan produktivitas.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kelelahan fisik dan kelelahan mental tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang bisa saja berhenti bekerja, tetapi sistem pikirannya masih berada dalam kondisi siaga. Tubuhnya beristirahat, sementara pikirannya terus bekerja.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (16/11), terdapat enam alasan psikologis yang mungkin menjelaskan mengapa kamu sulit untuk bersantai, bahkan ketika tubuhmu sudah benar-benar kelelahan.



1. Kamu Terbiasa Merasa Harus Selalu Produktif



Salah satu alasan mengapa seseorang sulit bersantai adalah karena terlalu lama hidup dengan keyakinan bahwa dirinya harus selalu produktif.



Sejak kecil, sebagian orang tumbuh dengan pemahaman bahwa kesuksesan harus diperoleh melalui kerja keras, pencapaian, dan kesibukan. Mereka terbiasa mendapatkan pujian ketika berhasil melakukan sesuatu, menyelesaikan tugas, atau menunjukkan hasil yang membanggakan.



Lama-kelamaan, pola tersebut dapat membentuk keyakinan bahwa nilai diri seseorang ditentukan oleh seberapa banyak hal yang berhasil dikerjakannya.



Akibatnya, ketika tidak sedang melakukan sesuatu, muncul perasaan tidak nyaman. Waktu luang yang seharusnya menjadi kesempatan untuk memulihkan energi justru dianggap sebagai waktu yang terbuang sia-sia.



Kamu mungkin pernah mengalami situasi seperti ini: sedang duduk santai, tetapi tiba-tiba teringat pekerjaan yang belum selesai. Kamu kemudian merasa seharusnya bisa menggunakan waktu tersebut untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat.



Bahkan ketika pekerjaan sudah selesai, pikiranmu tetap mencari aktivitas lain.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan contingent self-worth, yaitu kondisi ketika harga diri seseorang sangat bergantung pada pencapaian atau penilaian tertentu. Kamu merasa berharga ketika berhasil melakukan sesuatu, tetapi merasa kurang berarti ketika sedang tidak produktif.



Masalahnya, manusia bukan mesin yang harus terus menghasilkan sesuatu. Istirahat merupakan bagian penting dari kehidupan, bukan hadiah yang hanya boleh dinikmati setelah semua pekerjaan selesai.



Tidak semua waktu harus menghasilkan pencapaian. Terkadang, melakukan sesuatu yang tidak produktif justru merupakan hal paling sehat yang bisa kamu lakukan.



2. Pikiranmu Terbiasa Berada dalam Mode Siaga



Pernahkah kamu merasa sulit benar-benar tenang karena selalu mengantisipasi sesuatu yang mungkin terjadi?



Ketika sedang bersantai, kamu justru memikirkan kemungkinan buruk. Bagaimana jika pekerjaan besok tidak berjalan lancar? Bagaimana jika seseorang kecewa kepadamu? Bagaimana jika ada masalah yang belum kamu sadari?



Kamu mungkin tidak sedang menghadapi bahaya nyata, tetapi pikiranmu terus bertindak seolah-olah sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan hypervigilance atau kewaspadaan berlebihan. Istilah ini menggambarkan keadaan ketika seseorang terus-menerus memantau lingkungan atau kemungkinan ancaman, bahkan ketika situasinya relatif aman.



Kewaspadaan berlebihan dapat muncul pada orang yang pernah mengalami pengalaman penuh tekanan, hidup dalam lingkungan yang tidak menentu, atau terbiasa menghadapi tuntutan yang tinggi.



Akibatnya, otak menjadi terbiasa mencari potensi masalah.



Ketika sedang bekerja, kamu mungkin merasa kondisi tersebut membantu karena membuatmu selalu siap. Namun, ketika tiba waktunya beristirahat, kebiasaan itu justru membuatmu kesulitan melepaskan ketegangan.



Kamu merasa harus selalu siap, selalu memikirkan kemungkinan, dan selalu memiliki rencana cadangan.



Bahkan ketika tidak ada sesuatu yang perlu dikerjakan, pikiranmu tetap mencari alasan untuk berjaga-jaga.



Hal ini membuat proses bersantai terasa asing. Kamu mungkin merasa lebih nyaman ketika sibuk karena kesibukan memberikan perasaan bahwa kamu sedang mengendalikan keadaan.



Padahal, tidak semua hal harus dipantau setiap saat. Ada situasi ketika kamu perlu mengizinkan dirimu untuk tidak mengetahui, tidak mengantisipasi, dan tidak menyelesaikan apa pun untuk sementara waktu.



3. Kamu Terlalu Sering Memikirkan Hal-Hal yang Belum Terjadi



Alasan berikutnya adalah kecenderungan untuk terlalu banyak berpikir atau overthinking.



Orang yang mengalami overthinking sering kali sulit menikmati momen saat ini karena pikirannya terus berpindah antara masa lalu dan masa depan.



Ketika sedang beristirahat, kamu mungkin mengingat kesalahan yang pernah dilakukan. Kamu memikirkan percakapan yang sudah berlalu, keputusan yang mungkin kurang tepat, atau kesempatan yang pernah terlewatkan.



Setelah itu, pikiranmu mulai bergerak menuju masa depan. Kamu membayangkan berbagai kemungkinan, memikirkan tanggung jawab yang belum selesai, dan mencoba mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang belum tentu terjadi.



Siklus ini bisa berlangsung berulang kali.



Dalam psikologi, terdapat dua konsep yang berkaitan dengan pola tersebut, yaitu rumination dan worry.



Rumination merupakan kecenderungan memikirkan pengalaman atau masalah yang sudah terjadi secara berulang-ulang, sedangkan worry lebih banyak berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan buruk di masa depan.



Keduanya dapat membuat pikiran sulit beristirahat.



Misalnya, kamu sedang berbaring setelah menjalani hari yang melelahkan. Seharusnya, tubuh mendapatkan kesempatan untuk memulihkan energi. Namun, pikiranmu justru mulai mempertanyakan apakah keputusan yang kamu ambil hari ini sudah benar.



Kamu kemudian memikirkan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang mungkin dipikirkan orang lain, dan apa yang harus dilakukan besok.



Tanpa disadari, kamu menghabiskan waktu istirahat untuk melakukan aktivitas mental yang melelahkan.



Ironisnya, semakin keras kamu berusaha menemukan jawaban untuk semua kemungkinan tersebut, semakin sulit pula pikiranmu menjadi tenang.



Kamu perlu memahami bahwa tidak semua pikiran membutuhkan jawaban saat itu juga. Tidak semua masalah harus diselesaikan sebelum tidur.



Terkadang, membiarkan sebuah pertanyaan tetap belum terjawab merupakan bentuk kedewasaan emosional.



4. Kamu Merasa Bersalah Ketika Mengambil Waktu untuk Diri Sendiri



Ada orang yang sebenarnya memiliki kesempatan untuk beristirahat, tetapi tidak mampu menikmatinya karena merasa bersalah.



Ketika memilih tidur lebih lama, muncul pikiran bahwa dirinya sedang membuang waktu. Ketika menolak ajakan atau permintaan orang lain, muncul perasaan tidak enak. Ketika mengambil waktu untuk melakukan sesuatu yang disukai, muncul kekhawatiran bahwa ada orang lain yang mungkin lebih membutuhkan bantuannya.



Jika kamu sering mengalami hal tersebut, mungkin selama ini kamu terlalu terbiasa menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan people-pleasing, yaitu kecenderungan berusaha menyenangkan orang lain secara berlebihan, sering kali dengan mengorbankan kebutuhan pribadi.



Pola ini bisa terbentuk karena berbagai pengalaman. Misalnya, seseorang terbiasa mendapatkan penerimaan ketika selalu membantu, tidak pernah menolak, atau berusaha memenuhi harapan orang lain.



Akhirnya, ia belajar bahwa menjadi orang baik berarti harus selalu tersedia untuk orang lain.



Ketika ingin beristirahat, muncul konflik batin. Di satu sisi, tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan energi. Namun, di sisi lain, pikiran mengatakan bahwa ada orang lain yang mungkin membutuhkan perhatian atau bantuan.



Kamu akhirnya tetap melakukan sesuatu meskipun sebenarnya sudah kelelahan.



Masalahnya, jika terus berlangsung, kebiasaan ini dapat membuatmu kehilangan hubungan yang sehat dengan kebutuhan diri sendiri.



Kamu mungkin lebih mudah memahami kelelahan orang lain dibandingkan mengakui kelelahanmu sendiri.



Padahal, menjaga diri bukan berarti menjadi egois. Menolak sesuatu yang berada di luar kemampuanmu bukan berarti kamu tidak peduli. Mengambil waktu untuk beristirahat juga bukan berarti kamu mengabaikan tanggung jawab.



Kamu tetap bisa menjadi orang yang baik tanpa harus mengorbankan seluruh energi yang kamu miliki.



5. Kamu Terbiasa Mengontrol Segala Sesuatu



Sebagian orang merasa sulit bersantai karena memiliki kebutuhan yang sangat kuat untuk mengendalikan keadaan.



Mereka ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Mereka merasa harus mengetahui apa yang sedang terjadi, mempersiapkan segala kemungkinan, dan memastikan tidak ada kesalahan yang terlewatkan.



Pada awalnya, kebiasaan ini mungkin terlihat seperti bentuk tanggung jawab. Kamu dianggap teliti, dapat diandalkan, dan selalu memikirkan sesuatu dengan matang.



Namun, kebutuhan untuk mengontrol segala sesuatu dapat berubah menjadi sumber tekanan ketika kamu merasa tidak mampu melepaskan kendali.



Misalnya, ketika sedang libur, kamu tetap memeriksa pesan pekerjaan. Ketika sedang bersama keluarga, pikiranmu masih tertuju pada tanggung jawab yang belum selesai. Bahkan ketika semua pekerjaan sudah didelegasikan, kamu tetap merasa perlu memeriksa apakah semuanya dilakukan dengan benar.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan intolerance of uncertainty, yaitu kesulitan menerima ketidakpastian.



Orang dengan kecenderungan tersebut biasanya merasa tidak nyaman ketika tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ketidakpastian dianggap sebagai sesuatu yang harus segera dihilangkan.



Akibatnya, mereka berusaha mengontrol sebanyak mungkin hal agar merasa aman.



Sayangnya, kehidupan tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan.



Ada hal-hal yang berada di luar kemampuanmu, keputusan orang lain yang tidak bisa kamu atur, dan kejadian yang tidak mungkin diprediksi dengan sempurna.



Semakin keras kamu berusaha mengontrol semuanya, semakin besar pula energi mental yang terkuras.



Belajar bersantai berarti belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berada dalam kendalimu.



Kamu boleh memiliki rencana, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab. Namun, kamu juga perlu memahami bahwa tidak mengetahui semua jawaban bukanlah sebuah kegagalan.



Terkadang, ketenangan muncul bukan karena semua masalah telah selesai, melainkan karena kamu mulai menerima bahwa sebagian hal memang tidak bisa dikendalikan.



6. Sistem Tubuh dan Pikiranmu Sudah Terlalu Lama Mengalami Stres



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah kemungkinan bahwa tubuh dan pikiranmu sudah terlalu lama berada dalam kondisi stres.



Stres bukan hanya sesuatu yang dirasakan ketika menghadapi masalah besar. Tuntutan pekerjaan, konflik hubungan, tekanan finansial, kurang tidur, tanggung jawab keluarga, dan berbagai persoalan sehari-hari juga dapat menjadi sumber stres.



Ketika seseorang menghadapi tekanan, tubuh mengaktifkan respons stres yang melibatkan sistem saraf dan hormon, termasuk kortisol dan adrenalin.



Respons ini sebenarnya memiliki fungsi penting. Tubuh menjadi lebih siap menghadapi situasi yang dianggap menantang atau mengancam.



Namun, ketika tekanan berlangsung terus-menerus tanpa pemulihan yang cukup, seseorang dapat mengalami stres kronis.



Dalam kondisi tersebut, tubuh mungkin kesulitan kembali ke keadaan rileks.



Kamu bisa merasa mudah terkejut, sulit tidur, cepat marah, sulit berkonsentrasi, atau terus merasa gelisah meskipun sedang tidak melakukan aktivitas berat.



Ada kemungkinan kamu sudah terlalu terbiasa hidup dalam tekanan sehingga kondisi tegang terasa seperti sesuatu yang normal.



Ketika akhirnya mendapatkan waktu luang, kamu justru merasa tidak nyaman karena tubuh dan pikiran belum terbiasa dengan keadaan yang tenang.



Hal ini juga menjelaskan mengapa tidur saja terkadang tidak cukup untuk mengatasi kelelahan.



Seseorang mungkin tidur selama beberapa jam, tetapi tetap merasa lelah ketika bangun. Sebab, kelelahan tidak selalu berasal dari kurangnya waktu tidur. Beban emosional, stres berkepanjangan, kualitas tidur yang buruk, dan berbagai faktor kesehatan juga dapat berperan.



Jika kondisi ini berlangsung lama, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau disertai gejala fisik dan emosional yang berat, sebaiknya pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan.



Kamu tidak harus menunggu sampai benar-benar kehilangan kemampuan untuk menjalani aktivitas sebelum mencari bantuan.



Bagaimana Cara Belajar Bersantai Ketika Pikiran Tidak Bisa Berhenti?



Memahami alasan di balik kesulitan bersantai merupakan langkah awal yang penting. Namun, memahami saja tidak selalu cukup. Kamu juga perlu membangun kebiasaan baru agar tubuh dan pikiran perlahan-lahan terbiasa dengan istirahat.



Berikut beberapa hal sederhana yang bisa mulai kamu lakukan.



1. Berhenti menganggap istirahat sebagai sesuatu yang harus diperoleh.



Jangan menunggu sampai semua pekerjaan selesai untuk memberikan waktu kepada dirimu sendiri. Sebab, dalam kehidupan nyata, selalu ada hal baru yang harus dikerjakan.



Istirahat bukan hadiah atas produktivitas. Istirahat merupakan kebutuhan dasar agar kamu bisa menjalani kehidupan dengan lebih sehat.



2. Berikan batas waktu untuk memikirkan pekerjaan.



Jika pikiranmu terus memikirkan tanggung jawab, cobalah membuat waktu khusus untuk mengevaluasi pekerjaan dan menyusun rencana hari berikutnya.



Tuliskan hal-hal yang perlu dilakukan agar kamu tidak harus terus mengingat semuanya di dalam kepala.



Setelah itu, latih dirimu untuk berhenti memikirkan pekerjaan ketika waktunya beristirahat.



3. Belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna.



Kamu tidak harus selalu membuat keputusan terbaik, memberikan jawaban yang sempurna, atau menyelesaikan segala sesuatu tanpa kesalahan.



Terkadang, sesuatu yang sudah cukup baik memang sudah cukup.



Mengurangi tuntutan terhadap diri sendiri dapat membantu mengurangi tekanan mental yang selama ini kamu bawa.



4. Lakukan aktivitas yang membantu tubuh merasa tenang.



Cobalah berjalan santai, melakukan peregangan ringan, mendengarkan musik yang menenangkan, membaca buku, atau melakukan latihan pernapasan.



Kamu juga bisa mencoba latihan mindfulness dengan memperhatikan napas, sensasi tubuh, dan keadaan di sekitarmu tanpa harus menghakimi setiap pikiran yang muncul.



Tidak perlu memaksakan diri untuk mengosongkan pikiran. Tujuannya adalah belajar menyadari pikiran tanpa harus selalu mengikutinya.



5. Berhenti merasa bertanggung jawab atas semua hal.



Kamu boleh membantu orang lain, tetapi bukan berarti harus selalu tersedia untuk semua orang.



Belajar mengatakan tidak, membuat batasan yang sehat, dan memahami kemampuan diri sendiri merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan emosional.



6. Berikan dirimu kesempatan untuk pulih secara perlahan.



Jika selama bertahun-tahun kamu terbiasa hidup dalam kesibukan dan tekanan, jangan berharap bisa langsung merasa tenang hanya dalam satu hari.



Berikan waktu kepada dirimu untuk membangun kebiasaan baru.



Mulailah dari hal sederhana, seperti beristirahat selama beberapa menit tanpa memeriksa ponsel, menikmati makanan tanpa terburu-buru, atau tidur tanpa terus memikirkan pekerjaan.



Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan waktu istirahat.



Penutup: Kamu Tidak Harus Selalu Kuat dan Produktif



Sulit bersantai meskipun sudah kelelahan bukan berarti kamu tidak tahu cara menikmati hidup. Bisa jadi, selama ini kamu terlalu terbiasa hidup dengan tuntutan, kekhawatiran, dan tanggung jawab yang membuat pikiranmu sulit berhenti bekerja.



Mungkin kamu terbiasa menjadi orang yang bisa diandalkan. Kamu selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan, memenuhi harapan orang lain, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik.



Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang mungkin sering kamu lupakan: dirimu sendiri juga membutuhkan perhatian.



Kamu tidak harus selalu produktif untuk menjadi seseorang yang berharga. Kamu tidak harus selalu tersedia untuk membuktikan bahwa kamu peduli. Kamu juga tidak harus menyelesaikan semua masalah hari ini agar pantas mendapatkan istirahat malam ini.



Belajarlah memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak maju, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus berhenti sejenak.



Sebab, terkadang hal yang paling kamu butuhkan bukanlah motivasi tambahan untuk bekerja lebih keras, melainkan keberanian untuk mengizinkan dirimu beristirahat tanpa merasa bersalah.



