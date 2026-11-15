Jangan Panik! Ini 5 Perawatan Sederhana untuk Mengurangi Bengkak pada Mata

JawaPos.com – Menangis merupakan respons alami tubuh ketika seseorang mengalami berbagai emosi, mulai dari kesedihan, kekecewaan, hingga kebahagiaan. Namun, setelah mengeluarkan banyak air mata, tidak jarang area sekitar mata terlihat membengkak, kemerahan, bahkan terasa sedikit kering.

Kondisi mata sembap setelah menangis umumnya bersifat sementara dan dapat membaik dengan sendirinya. Meski begitu, penampilan mata yang terlihat lelah terkadang membuat seseorang merasa kurang nyaman, terutama ketika harus kembali beraktivitas.

Kabar baiknya, ada beberapa perawatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu mengurangi pembengkakan tanpa harus menggunakan produk perawatan mahal.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara yang dapat dicoba untuk meredakan mata bengkak setelah menangis.

1. Gunakan Kompres Dingin Salah satu cara paling praktis untuk mengurangi mata sembap adalah memberikan kompres dingin pada area sekitar mata.

Suhu dingin dapat membantu menyempitkan pembuluh darah sementara sehingga pembengkakan dan kemerahan berpotensi berkurang. Selain itu, sensasi dinginnya juga memberikan rasa nyaman pada area mata yang terasa lelah.

Caranya cukup mudah. Siapkan kain bersih yang telah dibasahi air dingin, kemudian peras hingga tidak terlalu basah. Tempelkan secara perlahan pada kelopak mata yang tertutup selama sekitar 10 menit.

Sendok yang sudah didinginkan juga dapat digunakan sebagai alternatif. Pastikan suhunya tidak terlalu ekstrem agar kulit sensitif di sekitar mata tetap aman.

2. Tempelkan Irisan Mentimun Mentimun tidak hanya dikenal sebagai bahan makanan, tetapi juga sering digunakan sebagai perawatan sederhana untuk menyegarkan area mata.

Kandungan airnya yang tinggi memberikan sensasi sejuk sekaligus membantu menjaga kelembapan kulit. Ketika digunakan dalam kondisi dingin, mentimun juga dapat memberikan efek menenangkan pada area mata yang sembap.

Untuk mencobanya, ambil dua irisan mentimun segar, kemudian simpan beberapa saat di dalam lemari pendingin.

Setelah cukup dingin, letakkan masing-masing irisan pada kelopak mata yang tertutup selama kurang lebih 10–15 menit.

Cara ini bisa menjadi pilihan perawatan rumahan ketika mata terlihat lelah setelah menangis.

3. Manfaatkan Kantong Teh yang Sudah Didinginkan Kantong teh juga dapat digunakan sebagai alternatif kompres untuk membantu menyegarkan area sekitar mata.

Beberapa jenis teh, seperti teh hijau dan teh hitam, mengandung kafein serta senyawa antioksidan. Kandungan tersebut kerap dimanfaatkan dalam produk perawatan kulit untuk membantu mengurangi tampilan sembap.

Cara menggunakannya cukup sederhana. Seduh dua kantong teh terlebih dahulu, kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Setelah itu, masukkan ke dalam lemari pendingin selama beberapa saat.

Letakkan kantong teh yang sudah dingin pada kelopak mata tertutup selama sekitar 5–10 menit.

Pastikan kantong teh dalam keadaan bersih, tidak terlalu basah, dan tidak sampai menimbulkan iritasi pada kulit.

4. Gunakan Eye Roller Bagi yang memiliki alat perawatan wajah, eye roller bisa menjadi pilihan untuk membantu memberikan sensasi dingin pada area bawah mata.

Alat ini umumnya dilengkapi ujung berbahan logam yang terasa sejuk ketika menyentuh kulit. Gerakan menggulirnya secara perlahan juga dapat memberikan pijatan ringan di sekitar mata.

Beberapa produk eye roller dilengkapi serum dengan kandungan seperti kafein atau asam hialuronat yang ditujukan untuk membantu merawat kelembapan kulit.

Sebelum digunakan, pastikan alat dalam keadaan bersih. Kemudian, gerakkan secara perlahan pada area bawah mata tanpa memberikan tekanan berlebihan.

Penggunaan eye roller sebaiknya dilakukan dengan hati-hati karena kulit di sekitar mata tergolong tipis dan sensitif.

5. Lakukan Pijatan Lembut di Sekitar Mata Pijatan ringan dapat menjadi cara lain untuk membantu mengurangi sensasi sembap setelah menangis.

Gunakan jari yang sudah dibersihkan, kemudian lakukan gerakan menepuk secara perlahan di area sekitar tulang bawah mata.

Gerakkan jari dari bagian dekat sudut dalam mata menuju arah luar dengan tekanan yang sangat ringan. Gerakan tersebut dapat membantu memberikan sensasi rileks sekaligus mengurangi ketegangan pada area sekitar mata.

Jika ingin mendapatkan sensasi lebih sejuk, basahi ujung jari menggunakan air dingin sebelum melakukan pijatan.