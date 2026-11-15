Jangan Anggap Sepele! Ini 7 Manfaat Daun Kelor Jika Dikonsumsi pada Pagi Hari

JawaPos.com – Daun kelor atau yang memiliki nama ilmiah Moringa oleifera dikenal sebagai salah satu tanaman yang menyimpan beragam kandungan nutrisi. Tanaman ini bahkan mendapat julukan pohon ajaib karena bagian daunnya mengandung berbagai zat gizi yang bermanfaat bagi kesehatan.

Kandungan nutrisi dalam daun kelor cukup beragam, mulai dari protein, serat, vitamin A, vitamin C, hingga vitamin B. Tidak hanya itu, tanaman ini juga menyediakan sejumlah mineral penting, seperti kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium yang dibutuhkan tubuh.

Mengonsumsi daun kelor pada pagi hari kerap menjadi pilihan bagi sebagian orang untuk melengkapi asupan nutrisi sebelum memulai aktivitas. Kandungan gizinya juga berpotensi membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian serta mendukung fungsi tubuh.

Dilansir dari NDTV, terdapat tujuh potensi manfaat kesehatan yang bisa diperoleh dari konsumsi daun kelor. Mulai dari membantu melindungi sel tubuh, menjaga kesehatan jantung, hingga mendukung sistem pencernaan.

Lantas, apa saja manfaat daun kelor yang menarik untuk diketahui? Berikut ulasannya.

1. Membantu Melindungi Tubuh Berkat Kandungan Antioksidan Salah satu keunggulan daun kelor terletak pada kandungan antioksidannya. Senyawa ini berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Radikal bebas yang menumpuk secara berlebihan dapat memicu stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas tidak seimbang dengan kemampuan tubuh dalam menetralisirnya.

Jika berlangsung dalam jangka panjang, stres oksidatif dapat berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit kronis.

Kandungan antioksidan dalam daun kelor berpotensi membantu mengurangi dampak tersebut sehingga baik dijadikan salah satu sumber nutrisi dalam pola makan seimbang.

2. Memiliki Potensi untuk Meredakan Peradangan Daun kelor juga mengandung senyawa bioaktif berupa isothiocyanate yang banyak diteliti karena aktivitas anti-inflamasinya.

Senyawa tersebut berpotensi membantu menghambat proses peradangan dalam tubuh. Hal ini membuat daun kelor menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama berkaitan dengan kondisi kesehatan yang melibatkan peradangan kronis.

Salah satu contohnya adalah radang sendi atau arthritis yang dapat menyebabkan rasa nyeri dan pembengkakan pada persendian.

Meski demikian, manfaat anti-inflamasi daun kelor masih memerlukan penelitian lebih lanjut pada manusia. Konsumsinya tidak dapat menggantikan obat maupun terapi medis untuk mengatasi peradangan.

3. Berpotensi Mendukung Kesehatan Jantung Menjaga kesehatan jantung membutuhkan perhatian terhadap pola makan dan gaya hidup sehari-hari. Salah satu bahan pangan yang berpotensi memberikan manfaat tambahan adalah daun kelor.

Sejumlah penelitian awal menunjukkan bahwa kandungan senyawa dalam tanaman ini berpotensi membantu memperbaiki profil lemak darah, termasuk kadar kolesterol.

Kadar kolesterol yang terjaga merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi risiko gangguan kardiovaskular.

Selain itu, kandungan antioksidan pada daun kelor juga berpotensi membantu melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif.

Walaupun demikian, daun kelor bukan obat untuk penyakit jantung. Konsumsinya sebaiknya tetap disertai pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, dan pemeriksaan kesehatan berkala.

4. Berpotensi Membantu Mengontrol Kadar Gula Darah Manfaat lain yang membuat daun kelor banyak diperbincangkan adalah potensinya dalam membantu menjaga kadar gula darah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam daun kelor berpotensi memengaruhi metabolisme glukosa di dalam tubuh.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena pengaturan gula darah sangat penting, terutama bagi orang yang memiliki risiko diabetes atau sedang berusaha menjaga kestabilan kadar glukosa.

Namun, bukti ilmiah mengenai efektivitas daun kelor dalam mengendalikan gula darah pada manusia masih terbatas.

Bagi penderita diabetes, konsumsi daun kelor tidak boleh dijadikan pengganti obat maupun pengobatan yang telah direkomendasikan tenaga medis.

5. Menjadi Sumber Beragam Vitamin dan Mineral Daun kelor memiliki profil nutrisi yang cukup lengkap sehingga dapat membantu melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari.

Di dalamnya terdapat berbagai vitamin dan mineral yang mempunyai fungsi berbeda bagi tubuh.

Beberapa kandungan penting daun kelor meliputi:

Vitamin A yang mendukung kesehatan mata dan fungsi kekebalan tubuh.

Vitamin C yang berperan dalam pembentukan kolagen dan membantu penyerapan zat besi.

Vitamin B6 yang mendukung metabolisme energi.

Riboflavin atau vitamin B2 yang membantu proses produksi energi.

Zat besi yang dibutuhkan dalam pembentukan hemoglobin.

Magnesium yang mendukung fungsi otot dan saraf.

Kalium yang membantu menjaga keseimbangan cairan serta fungsi otot. Dengan kandungan tersebut, daun kelor dapat menjadi salah satu pilihan sayuran bernutrisi untuk melengkapi menu makanan sehari-hari.

6. Membantu Menjaga Kesehatan dan Kondisi Kulit Kesehatan kulit juga menjadi salah satu aspek yang berpotensi mendapatkan manfaat dari kandungan daun kelor.

Antioksidan di dalamnya dapat membantu melindungi sel kulit dari paparan radikal bebas yang berasal dari lingkungan, termasuk polusi dan sinar ultraviolet.

Selain itu, kandungan senyawa anti-inflamasi pada daun kelor berpotensi mendukung proses pemulihan jaringan kulit.

Vitamin C yang terkandung di dalamnya juga berperan dalam pembentukan kolagen, yaitu protein penting yang membantu menjaga struktur dan elastisitas kulit.

Meski demikian, manfaat daun kelor terhadap kesehatan kulit masih membutuhkan penelitian lebih mendalam. Konsumsi tanaman ini juga tidak bisa menggantikan perawatan kulit maupun penanganan medis untuk masalah kulit tertentu.

7. Mendukung Kelancaran Sistem Pencernaan Kandungan serat dalam daun kelor menjadikannya salah satu bahan makanan yang berpotensi membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan.

Serat memiliki peran penting dalam memperlancar pergerakan usus dan membantu menjaga konsistensi tinja. Asupan serat yang cukup juga dapat membantu mengurangi risiko sembelit.

Selain itu, serat merupakan salah satu komponen makanan yang mendukung kesehatan mikrobiota usus, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam saluran pencernaan.

Dengan memasukkan daun kelor ke dalam menu makanan, kebutuhan serat harian dapat terbantu terpenuhi bersama sumber serat lainnya, seperti buah-buahan dan sayuran.