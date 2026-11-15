Sulit Menutupi Kebohongan, 7 Bahasa Tubuh Ini Bisa Mengungkap Perasaan Seseorang

JawaPos.com – Tidak semua orang mampu menyampaikan isi hati dan pikirannya secara terbuka. Dalam situasi tertentu, seseorang bahkan bisa mengatakan sesuatu yang berbeda dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Menariknya, komunikasi manusia tidak hanya berlangsung melalui perkataan. Ekspresi wajah, gerakan tangan, tatapan mata, hingga perubahan sikap juga menjadi bagian dari komunikasi nonverbal yang terkadang memberikan gambaran mengenai kondisi emosional seseorang. Ketika seseorang merasa gugup, tertekan, atau tidak nyaman saat berbicara, perubahan perilaku tersebut mungkin terlihat melalui bahasa tubuhnya. Namun, perlu dipahami bahwa tidak ada satu gerakan tubuh yang secara otomatis membuktikan seseorang sedang berbohong. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh isyarat bahasa tubuh yang bisa diperhatikan ketika berkomunikasi dengan orang lain untuk memahami kemungkinan adanya ketidaknyamanan atau ketidaksesuaian antara ucapan dan perilaku. Baca Juga: Rezeki Datang Bertubi-tubi! 5 Weton Ini Dipercaya Punya Masa Depan Finansial Cerah 1. Ekspresi Wajah Terlihat Berlebihan Wajah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling mudah diamati ketika seseorang sedang berbicara. Dalam kondisi tertentu, orang yang merasa gugup atau berusaha mengendalikan kesan di hadapan orang lain mungkin menunjukkan ekspresi yang terlihat tidak alami. Misalnya, seseorang terus-menerus tersenyum meskipun situasi pembicaraan sebenarnya serius. Ada pula orang yang justru berusaha mempertahankan wajah datar agar emosinya tidak terbaca. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara ekspresi wajah, perkataan, dan situasi yang sedang berlangsung. Meski begitu, ekspresi berlebihan tidak selalu menunjukkan kebohongan karena bisa saja berkaitan dengan kepribadian atau kebiasaan seseorang. 2. Gerakan Tubuh Terlihat Tidak Selaras Bahasa tubuh terkadang memperlihatkan perubahan ketika seseorang berada dalam tekanan. Contohnya, seseorang terus mengubah posisi duduk, memainkan jari, menggerakkan kaki, atau terlihat kesulitan mempertahankan posisi tubuh yang nyaman. Ketidaksesuaian juga bisa terlihat ketika gerakan tangan tidak sejalan dengan pesan yang sedang disampaikan. Kondisi tersebut mungkin menunjukkan adanya rasa gugup, kecemasan, atau ketidaknyamanan selama percakapan berlangsung. Karena itu, penting untuk memperhatikan perubahan perilaku dibandingkan kebiasaan normal orang tersebut, bukan langsung menyimpulkan bahwa dirinya sedang berbohong. 3. Sering Menyentuh Area Mulut Kebiasaan menyentuh bibir, dagu, atau menutup sebagian mulut ketika berbicara juga kerap dikaitkan dengan bahasa tubuh seseorang yang sedang merasa tidak nyaman. Gerakan tersebut terkadang muncul ketika seseorang sedang memikirkan jawaban, merasa canggung, atau berusaha mengendalikan emosinya. Dalam beberapa interpretasi bahasa tubuh, menutup mulut dianggap sebagai simbol keengganan untuk mengungkapkan sesuatu. Namun, kebiasaan ini juga bisa terjadi karena alasan sederhana, seperti bibir kering, rasa gatal, atau gerakan spontan yang tidak berkaitan dengan kejujuran. 4. Frekuensi Berkedip Mengalami Perubahan Tatapan mata sering menjadi perhatian ketika seseorang sedang berkomunikasi, terutama saat membicarakan sesuatu yang sensitif. Salah satu perubahan yang bisa diamati adalah frekuensi kedipan mata. Seseorang yang sedang mengalami tekanan emosional mungkin menunjukkan pola berkedip yang berbeda dari biasanya. Ketika merasa gugup, sebagian orang dapat berkedip lebih sering. Sebaliknya, ada pula yang berusaha mengurangi kedipan karena terlalu berkonsentrasi menjaga penampilannya. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kelelahan, kondisi mata, kecemasan, dan situasi percakapan. Oleh sebab itu, kedipan mata sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai kejujuran seseorang. 5. Senyum Terlihat Kurang Alami Senyum biasanya menjadi tanda keramahan dan kenyamanan ketika seseorang berinteraksi. Namun, dalam situasi tertentu, seseorang mungkin tersenyum untuk menyembunyikan rasa gugup atau menjaga suasana agar tidak terlihat canggung. Senyum yang tulus umumnya melibatkan beberapa bagian wajah, termasuk area sekitar mata. Sementara itu, senyum yang dibuat-buat terkadang hanya terlihat pada bagian bibir. Perbedaan ekspresi tersebut bisa menjadi salah satu hal yang menarik untuk diamati. Meski demikian, kemampuan seseorang dalam mengekspresikan senyum berbeda-beda. Tidak semua senyum yang terlihat kaku berarti menyimpan kebohongan. 6. Terlalu Sering Menganggukkan Kepala Menganggukkan kepala merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang umum digunakan untuk menunjukkan perhatian, persetujuan, atau pemahaman. Akan tetapi, gerakan mengangguk yang terlalu cepat dan berulang terkadang muncul ketika seseorang merasa perlu meyakinkan lawan bicaranya. Dalam kondisi tertentu, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan kegugupan atau keinginan mendapatkan penerimaan dari orang lain. Perhatikan apakah anggukan yang dilakukan sesuai dengan isi pembicaraan atau justru terlihat berlebihan. Namun, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Bisa saja seseorang memang memiliki kebiasaan menganggukkan kepala sebagai bentuk kesopanan ketika mendengarkan orang lain. 7. Terlalu Lama Berpikir Sebelum Menjawab Perubahan cara berbicara juga bisa menjadi petunjuk adanya tekanan dalam sebuah percakapan. Ketika menghadapi pertanyaan tertentu, seseorang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan jawaban. Hal ini dapat terlihat melalui jeda panjang, pengulangan kata, atau keraguan sebelum menyelesaikan kalimat. Dalam beberapa situasi, seseorang yang sedang menyusun cerita mungkin membutuhkan konsentrasi tambahan untuk menjaga agar perkataannya tetap konsisten. Namun, jeda sebelum menjawab bukan bukti seseorang sedang berbohong. Orang yang jujur pun bisa membutuhkan waktu untuk mengingat informasi, memahami pertanyaan, atau memilih kata yang tepat. Pada akhirnya, mengenali ketidakjujuran tidak cukup hanya dengan memperhatikan satu gerakan tubuh. Ekspresi wajah, perubahan perilaku, konsistensi cerita, dan konteks percakapan perlu dipahami secara menyeluruh. Dengan lebih peka terhadap komunikasi verbal maupun nonverbal, kita dapat membangun komunikasi yang lebih baik sekaligus menghindari kesimpulan terburu-buru ketika berhadapan dengan orang lain.