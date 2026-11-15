7 Trik Membersihkan Kotak Bekal agar Bebas Bau, Praktis dan Hemat Biaya

JawaPos.com – Membawa bekal dari rumah menjadi kebiasaan praktis bagi banyak orang, baik untuk kebutuhan makan siang di kantor maupun ketika beraktivitas di sekolah. Selain lebih hemat, kebiasaan ini juga memungkinkan seseorang mengatur sendiri menu makanan yang dikonsumsi.

Namun, penggunaan kotak bekal secara berulang terkadang menimbulkan masalah tersendiri, salah satunya aroma tidak sedap yang sulit dihilangkan. Sisa makanan, minyak, dan bumbu yang menempel pada permukaan wadah bisa menjadi penyebab munculnya bau membandel.

Terlebih jika kotak bekal sering digunakan untuk menyimpan makanan dengan aroma kuat, seperti makanan berbumbu tajam, pedas, atau bersantan. Jika tidak dibersihkan dan dikeringkan dengan benar, sisa makanan dapat tertinggal dan berpotensi menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme.

Kondisi tersebut tentu membuat kotak bekal terasa kurang nyaman digunakan kembali. Namun, tidak perlu buru-buru membeli wadah baru karena ada beberapa bahan sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mengurangi aroma tidak sedap.

Baca Juga:7 Tips Orang Tua Cegah Pergaulan Negatif dan Seks Bebas pada Remaja

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh cara praktis menghilangkan bau membandel pada kotak bekal menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan di rumah.

1. Manfaatkan Sinar Matahari

Salah satu cara sederhana untuk membantu mengurangi bau pada kotak bekal adalah memanfaatkan sinar matahari.

Setelah dicuci menggunakan sabun, bilas wadah hingga bersih dan keringkan. Jika bahan kotak bekal memungkinkan, letakkan dalam keadaan terbuka di tempat yang terkena sinar matahari tidak langsung secara berlebihan.

Sirkulasi udara dan proses pengeringan dapat membantu menghilangkan kelembapan yang sering membuat aroma apek bertahan.

Sinar matahari juga memiliki radiasi ultraviolet yang dapat mengurangi sebagian mikroorganisme pada permukaan tertentu. Meski demikian, penjemuran bukan pengganti proses mencuci dan sanitasi.

Perhatikan pula jenis material wadah karena beberapa plastik dapat berubah bentuk atau mengalami kerusakan jika terlalu lama terkena panas.

2. Gunakan Soda Kue untuk Menyerap Aroma

Soda kue atau baking soda dikenal sebagai salah satu bahan rumahan yang dapat membantu mengatasi bau tidak sedap.

Cara penggunaannya cukup praktis. Setelah kotak bekal dicuci dan dikeringkan, masukkan beberapa sendok soda kue ke dalam wadah kecil terbuka, kemudian letakkan di dalam kotak bekal.

Tutup kotak dan biarkan selama beberapa jam atau semalaman. Soda kue dapat membantu menyerap sebagian aroma yang tertinggal di dalam wadah.

Keesokan harinya, keluarkan wadah berisi soda kue tersebut. Pastikan tidak ada bubuk yang tertinggal sebelum kotak bekal digunakan kembali.

3. Bersihkan dengan Larutan Cuka

Cuka juga bisa menjadi alternatif untuk membantu mengurangi aroma makanan yang menempel pada kotak bekal.

Bahan ini memiliki sifat asam yang dapat membantu mengatasi sebagian residu penyebab bau. Untuk menggunakannya, campurkan cuka putih dan air dengan perbandingan yang sesuai.

Basahi kain bersih menggunakan larutan tersebut, kemudian usapkan pada bagian dalam kotak bekal, terutama sudut-sudut yang sering menjadi tempat tertinggalnya sisa makanan.

Setelah selesai, bilas menggunakan air bersih dan sabun jika diperlukan. Keringkan wadah dalam keadaan terbuka agar tidak ada kelembapan yang terperangkap.

Hindari mencampurkan cuka dengan pemutih berbahan klorin karena kombinasi tersebut dapat menghasilkan gas berbahaya.

4. Letakkan Ampas Kopi di Dalam Kotak Bekal

Selain dimanfaatkan sebagai bahan minuman, ampas kopi ternyata bisa digunakan untuk membantu menyerap aroma yang kurang sedap.

Aroma khas kopi yang cukup kuat juga dapat membantu menyamarkan bau makanan yang masih tertinggal.

Caranya, keringkan terlebih dahulu ampas kopi agar tidak menambah kelembapan. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah kecil terbuka dan letakkan di dalam kotak bekal.

Diamkan selama beberapa jam atau semalaman dengan kondisi kotak tertutup.

Setelah aromanya berkurang, keluarkan wadah berisi ampas kopi dan bersihkan kembali kotak bekal sebelum digunakan.

5. Manfaatkan Kulit Lemon sebagai Pengharum Alami

Kulit lemon mempunyai aroma segar yang berasal dari kandungan minyak alaminya. Karena itu, bahan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi bau yang tertinggal pada kotak makan.

Siapkan beberapa potong kulit lemon yang masih segar, kemudian letakkan di dalam wadah kecil agar tidak bersentuhan langsung dengan permukaan kotak bekal.

Diamkan selama beberapa jam, lalu keluarkan kulit lemon dan cuci kembali kotak bekal.

Aroma citrus yang segar dapat membantu membuat wadah terasa lebih nyaman. Namun, perlu diingat bahwa kulit lemon bukan pengganti sabun atau cairan pembersih untuk menghilangkan sisa minyak dan makanan.

6. Gunakan Kentang Mentah

Kentang mentah juga dikenal sebagai salah satu bahan yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mengurangi aroma tidak sedap.

Untuk mencobanya, siapkan kentang yang sudah dicuci dan dikupas. Potong menjadi beberapa bagian, kemudian letakkan di dalam wadah kecil pada kotak bekal.

Diamkan selama beberapa jam, tetapi jangan terlalu lama karena kentang mentah dapat membusuk dan justru menimbulkan bau baru.

Setelah selesai, segera keluarkan potongan kentang dan cuci kotak bekal menggunakan sabun serta air hangat yang sesuai dengan petunjuk perawatan wadah.

7. Coba Kayu Manis untuk Memberikan Aroma Segar

Kayu manis mempunyai aroma khas yang hangat dan cukup kuat. Rempah ini dapat digunakan untuk membantu menyamarkan aroma makanan yang masih tertinggal di dalam kotak bekal.

Caranya, masukkan satu batang kayu manis ke dalam wadah kecil, kemudian letakkan di dalam kotak makan yang sudah bersih dan kering.

Biarkan selama beberapa jam atau semalaman dalam kondisi tertutup.

Jika tidak memiliki kayu manis batang, bubuk kayu manis juga bisa digunakan dengan cara yang sama, asalkan ditempatkan dalam wadah terpisah agar tidak mengotori kotak bekal.

Setelah selesai, keluarkan kayu manis dan pastikan kotak bekal tetap bersih sebelum dipakai kembali.