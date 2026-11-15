7 Rahasia Makeup Idol K-Pop untuk Tampilan Natural hingga Glamour

JawaPos.com - Tren kecantikan Korea selalu berhasil mencuri perhatian, termasuk gaya makeup para idol K-Pop yang terlihat segar, bercahaya, dan tetap memesona.

Menariknya, sejumlah idol tidak hanya memperlihatkan hasil riasan saat tampil di panggung, tetapi juga membagikan tutorial kecantikan melalui video pribadi.

Soompi merangkum tujuh tutorial makeup dari idol K-Pop yang bisa menjadi inspirasi untuk berbagai kesempatan. Mulai dari tampilan natural hingga riasan glamor, berikut tujuh gaya yang patut dicoba.

1. Wonhee ILLIT – Strawberry Makeup yang Fresh

Wonhee dari ILLIT menghadirkan inspirasi makeup bernuansa stroberi dengan ciri khas pipi merah muda yang menggemaskan. Gaya ini cocok bagi mereka yang ingin tampil manis tanpa menggunakan terlalu banyak produk.

Dalam tutorialnya, Wonhee memperlihatkan produk perona pipi favorit yang membantu menciptakan kesan wajah segar dan cerah. Pilihan warna pink menjadi elemen utama untuk menghasilkan tampilan youthful yang cocok digunakan sehari-hari.

2. Yoonchae KATSEYE – Makeup Natural untuk Pemula

Bagi pemula yang masih bingung menentukan langkah makeup, tutorial Yoonchae dari KATSEYE bisa menjadi pilihan menarik. Ia memulai penjelasan dari rutinitas perawatan kulit dasar sebelum beralih ke tahapan merias wajah.

Pendekatan sederhana ini membantu penonton memahami pentingnya mempersiapkan kulit agar hasil makeup terlihat lebih maksimal. Gaya riasannya juga menonjolkan fitur wajah secara alami tanpa kesan berlebihan.

3. Giselle aespa – No Makeup Makeup Look

Giselle aespa membagikan inspirasi riasan natural yang membuat wajah terlihat segar seolah tidak menggunakan banyak makeup. Tutorialnya memperlihatkan cara memilih warna produk yang sesuai untuk menyempurnakan tampilan kulit tanpa memberikan kesan terlalu tebal.

Ia juga menunjukkan bagaimana eyeliner tipis dengan ujung sedikit terangkat dapat memberikan perubahan menarik pada penampilan. Gaya ini cocok bagi pencinta makeup minimalis yang tetap ingin terlihat rapi dan bercahaya.

4. Huh Yun Jin LE SSERAFIM – Blush Pink dan Eyeliner Cokelat

Huh Yun Jin dari LE SSERAFIM menawarkan inspirasi makeup yang menonjolkan kesan lembut melalui perpaduan blush merah muda dan eyeliner cokelat tipis. Kedua elemen tersebut membantu menciptakan tampilan wajah yang hangat tanpa membuat riasan terlihat berat.

Gaya ini juga memperlihatkan bahwa pemilihan warna makeup sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik wajah masing-masing. Hasilnya adalah tampilan sehari-hari yang sederhana, feminin, dan tetap menawan.

5. Jeon Somi – Glam Makeup dengan Karakter Berani

Berbeda dari beberapa idol sebelumnya, Jeon Somi lebih menyukai gaya kecantikan yang berani dan ekspresif. Penampilannya yang identik dengan rambut berwarna mencolok dan aksesori unik turut tercermin dalam pilihan makeup glamor.

Tutorialnya memperlihatkan lebih banyak teknik kecantikan yang dapat dipelajari, terutama bagi mereka yang ingin mengeksplorasi riasan dengan karakter kuat. Inspirasi ini cocok untuk acara khusus ketika ingin tampil lebih percaya diri dan mencuri perhatian.

6. Jihyo TWICE – Rahasia Makeup Profesional

Jihyo TWICE membagikan sejumlah tips kecantikan yang diperolehnya selama bertahun-tahun bekerja bersama penata rias profesional.

Menariknya, hasil makeup yang diperlihatkan justru terlihat sederhana, halus, dan tidak berlebihan. Melalui tutorial tersebut, penonton dapat mengenal beberapa teknik yang membantu menghasilkan riasan lebih rapi seperti penampilan para idol di berbagai kesempatan. Tips dari Jihyo bisa menjadi referensi bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan makeup sehari-hari.

7. Miyeon i-dle – Tutorial Lengkap untuk Idol Glow

Miyeon dari i-dle menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin mempelajari makeup secara lebih mendalam. Dalam video berdurasi sekitar 20 menit, ia memperlihatkan produk yang digunakan sekaligus menjelaskan teknik pengaplikasiannya secara bertahap.