Ide Makeup Ke Konser yang Bisa Anda Coba, Tampil Cantik Tanpa Ribet untuk Bertemu Sang Idola

JawaPos.com - Sepanjang tahun ini kota di Indonesia kedatangan musisi-musisi terkenal, mulai dari penyanyi internasional sampai grup musik K-Pop.

Selain menjadi kesempatan untuk menghibur diri dan bertemu idola secara langsung, nonton konser juga bisa menjadi momen untuk tampil maksimal dan menciptakan kenangan yang berkesan seumur hidup.

Tidak hanya perkara memilih outfit yang menarik, anda juga perlu memperhatikan gaya makeup yang sesuai saat pergi ke konser.

Makeup yang tepat bisa membuat aura anda lebih terlihat, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri di tengah keramaian.

Melansir informasi dari laman maybelline.co.id dan watsons.co.id pada (15/11) pemilihan makeup looks yang menarik bisa menambah semangat anda, sekaligus membuat pengalaman nonton konser menjadi lebih menyenangkan.

Berikut beberapa inspirasi makeup looks yang bisa anda coba untuk tampil lebih menarik saat jadwal nonton konser tiba.

Gemstone cut crease

Gemstone cut crease menjadi inspirasi makeup konser looks yang paling menarik perhatian. Teknik make up ini menampilkan looks mata yang glamor dan stylish. Dengan penggunaan eyeshadow berwarna metallic atau glitter seperti emerald green, ruby red, atau sapphire.

Anda juga bisa menambahkan eyeliner serta hiasan berupa batu-batuan kristal yang ditempelkan di sekitar area mata untuk memberikan kesan yang mewah dan lebih dramatis.

Dreamy under eye makeup

Dreamy under eye makeup adalah teknik makeup yang memberikan kesan wajah yang tampak lebih muda dan segar. Saat menghadiri konser dengan suasana pop dan ceria, gaya make up ini bisa menciptakan tampilan yang dreamy dan playful.

Fokus utama looks makeup ini terletak pada warna-warna pastel yang dipalikasikan di bawah mata. Anda bisa memilih warna peach, pink, atau ungu untuk menghasilkan tampilan yang lembut.

Kemudian, tambahkan sedikit glitter di bawah mata untuk memberikan efek glowing, berkilau, dan lebih fresh. Sentuhan ini juga membuat mata anda terlihat lebih hidup dan berbinar.

Double winged eyeliner

Double winged eyeliner merupakan tampilan yang menggunakan teknik menggambar eyeliner dengan dua sayap. Tampilan ini dapat membuat makeup looks anda terlihat lebih tegas, tajam, dan edgy.

Selain menggunakan eyeliner warna hitam, anda juga bisa bereksperimen dengan warna-warna eyeshadow yang lebih cerah seperti cobalt blue atau pink untuk memberikan kesan yang lebih funky untuk kesan yang lebih ceria dan kreatif.

Glitter glam

Glitter glam merupakan teknik makeup yang mengandalkan perpaduan eyeshadow netral dengan sentuhan glitter pada bagian tengah kelopak mata.

Mulailah dengan mengaplikasikan eyeshadow warna netral untuk dasar, lalu tambahkan glitter agar looks mata anda terlihat glowing dan berkilau.

Selanjutnya, gambar winged eyeliner untuk mempertegas bentuk mata dan menyempurnakan makeup looks anda.

Smokey eye

Smokey eye juga menjadi salah satu gaya makeup yang menarik untuk dicoba saat menghadiri konser, terutama dengan tema musik rock.

Caranya, anda bisa mengaplikasikan eyeshadow warna abu-abu atau hitam ke kelopak mata, kemudian blend dengan warna yang lebih terang seperti warna burgundy atau coklat untuk menciptakan tampilan smokey.

Tambahkan glitter pada bagian tengah kelopak mata dan highlighter pada sudut dalam mata dan ujung kelopak untuk memberikan sentuhan shimmer.