Tutorial Clean Girl Makeup, Tren Tampil Cantik Natural dengan Kesan Fresh dan Elegan

JawaPos.com - Setelah tren makeup no makeup looks viral, kini muncul tren clean girl era ala Hailey Bieber yang mengundang banyak perhatian pengguna media sosial terutama di TikTok.

Tren clean girl makeup juga sangat cocok bagi anda yang ingin tampil cantik natural tanpa banyak riasan. Tampilan ini mengutamakan kulit yang terlihat segar, sehat, dan glowing tanpa penggunaan makeup berlebihan.

Penampilan yang natural dengan kulit sehat kini semakin diminati seiring kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kulit dengan skincare.

Namun, skincare saja terkadang belum cukup untuk mempertahankan ampilan wajah yang merata dan segar sepanjang hari, terutama saat beraktivitas di tengah paparan debu dan polusi.

Di sinilah clean girl makeup semakin menjadi pilihan. Tren riasan ini mengandalkan penggunaan produk makeup minimalis untuk menonjolkan kecantikan alami pada wajah.

Melanisr informasi dari laman loreal-paris.co.id dan makeup.com pada (15/11) Clean makeup look adalah make-up clean girl yang biasanya dimulai dengan kulit yang terhidrasi, sehat, dan plumpy.

Untuk mendapatkan tampilan tersebut, terdapat beberapa teknik makeup dan pemilihan produk yang perlu anda perhatikan.

Berikut adalah tutorial clean girl makeup yang bisa anda coba sendiri di rumah untuk menghasilkan penampilan yang cantik natural, fresh, dan glowing seharian.

Persiapkan kulit dengan skin prep

Seluruh aktivitas makeup perlu dimulai dengan skin prep yang tepat. Untuk menghasilkan clean girl makeup dengan tampilan kulit yang plump, sehat, dan terhidrasi, anda perlu menggunakan rangkaian skincare yang tepat.

Pertama, anda perlu menggunakan facial wash untuk mengangkat kotoran, debu, dan polusi. Kemudian lanjutkan dengan cleanser, moisturizer untuk melembabkan, serta sunscreen untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

Dengan menerapkan skin prep secara rutin dan tepat, maka hasil makeup anda akan terlihat lebih cantik dan glowing meskipun menggunakan riasan minimalis.

Aplikasikan skin tint secara merata

Untuk clean girl makeup, produk yang direkomendasikan adalah skin tint. Aplikasikan secukupnya untuk meratakan warna kulit dan menyamarkan area yang membutuhkan coverage seperti pada noda, bekas jerawat, dan pori-pori.

Gunakan sponge agar hasil aplikasi terlihat lebih tipis dan merata, sehingga tampilan anda bisa flawless dan natural.

Selain itu, anda juga bisa menambahkan concealer pada area bawah mata, sekitar hidung, dan bagian wajah yang memiliki noda. Aplikasikan setipis mungkin supaya hasilnya terlihat alami.

Tambahkan blush on

Salah satu rahasia clean girl makeup adalah tampilan rona wajah yang menyegarkan.anda bisa menggunakan cream blush untuk menciptakan kesan yang fresh dan awet muda.

Aplikasikan cream blush pada tulang pipi sampai ke area pelipis guna memberikan tampilan yang terangkat.

Selain itu, anda juga bisa mengaplikasikannya sedikit pada area sekitar hidung agar wajah terlihat lebih segar, namun perhatikan penggunaannya supaya tidak terlalu berlebihan.

Beri highlighter untuk efek glowing

Kunci clean girl makeup adalah tampilan wajah yang terlihat segar dan glowing. Untuk memaksimalkannya, anda bisa menggunakan highlighter dengan hasil akhir dewy agar wajah berkilau.

Aplikasikan highlighter pada bagian wajah yang menonjol seperti tulang pipi, tulang alis, lekukan bibir atas, dan pangkal hidung.

Jangan lupakan area kelopak mata untuk membuat mata anda tampak lebih berbinar.

Sisir alis dan lentikkan bulu mata

Ciri khas dari clean girl makeup style adalah alis yang terlihat rapi, natural, dan tetap berisi. Teknik untuk merias bagian ini adalah dengan mengaplikasikan gel alis kemudian sisir mengikuti tumbuhnya rambut.

Jika masih ada bagian yang kosong, anda bisa mengisinya memakai pensil alis warna coklat. Usahakan menggunakannya seminimal mungkin supaya bentuk alis terlihat tetap alami.

Clean girl makeup juga tidak menggunakan bulu mata palsu. Agar terlihat lebih lentik, anda bisa menonjolkan bulu mata alami dengan menggunakan maskara. Aplikasikan secara tipis dan merata,supaya hasilnya tetap natural.

Aplikasikan lipgloss

Setelah itu, ciri lain yang membedakan clean girl looks dengan jenis makeup lain adalah terletak pada bibir.

Bibir yang terlihat plumpy, fresh, serta glowing menjadi salah satu ciri khas clean girl makeup. Daripada menggunakan lipstik dengan full coverage, anda disarankan untuk memilih produk lip seperti lip gloss, lip oil , atau lip balm dengan warna lembut untuk memberikan sentuhan warna tipis dan kilau sehat pada bibir anda.

Produk-produk tersebut memberikan looks yang plumpy, segar, dan berkilau sehat pada bibir.

Kunci makeup dengan translucent powder