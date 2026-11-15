Pengidap Penyakit Tiroid Wajib Tahu, Ini 6 Makanan yang Perlu Diperhatikan

JawaPos.com – Menjaga kesehatan kelenjar tiroid tidak hanya bergantung pada pengobatan, tetapi juga berkaitan dengan pola makan sehari-hari. Beberapa jenis makanan dan minuman diketahui dapat memengaruhi penyerapan hormon tiroid maupun keseimbangan yodium di dalam tubuh. Kelenjar tiroid merupakan organ yang berperan penting dalam mengatur metabolisme, suhu tubuh, detak jantung, hingga penggunaan energi. Ketika fungsinya terganggu, seseorang bisa mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti hipotiroidisme maupun hipertiroidisme. Dilansir dari Times of India, terdapat enam jenis makanan yang perlu diperhatikan oleh orang dengan gangguan tiroid. Meski demikian, tidak semuanya harus dihindari sepenuhnya karena pengaruhnya bergantung pada kondisi tiroid, jumlah konsumsi, dan obat yang digunakan. 1. Roti Putih Roti putih menjadi salah satu makanan yang perlu diperhatikan, terutama jika dikonsumsi terlalu sering sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Makanan ini umumnya dibuat menggunakan tepung terigu olahan yang kandungan seratnya lebih rendah dibandingkan roti gandum utuh. Jika dikonsumsi berlebihan, roti putih dapat meningkatkan asupan karbohidrat olahan dan membuat pengaturan gula darah menjadi kurang optimal. Bagi penderita gangguan tiroid yang juga mengalami masalah metabolisme atau kenaikan berat badan, memperhatikan kualitas karbohidrat menjadi hal yang penting. Sebagai alternatif, roti gandum utuh dapat dipilih karena mengandung lebih banyak serat dan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Namun, penderita penyakit tiroid tidak harus menghindari roti putih secara mutlak. 2. Keripik Kentang Keripik kentang memang menjadi camilan praktis yang disukai banyak orang. Akan tetapi, makanan ini umumnya mengandung garam dan lemak dalam jumlah cukup tinggi, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Asupan lemak dan natrium yang terlalu banyak dapat berdampak buruk terhadap kesehatan secara keseluruhan, termasuk meningkatkan risiko gangguan metabolisme dan penyakit kardiovaskular. Bagi penderita hipotiroidisme yang mengalami kenaikan berat badan, kebiasaan mengonsumsi camilan tinggi kalori juga dapat membuat pengelolaan berat badan semakin sulit. Karena itu, sebaiknya batasi konsumsi keripik kentang dan pilih camilan yang lebih bernutrisi, seperti buah segar atau kacang tanpa tambahan garam berlebihan. 3. Kacang Tanah Kacang tanah dikenal sebagai sumber protein nabati, lemak sehat, serta berbagai mineral yang dibutuhkan tubuh. Namun, dalam beberapa pembahasan mengenai kesehatan tiroid, kacang tanah juga dikaitkan dengan kandungan senyawa alami yang berpotensi memengaruhi kerja kelenjar tersebut. Meski demikian, bukti bahwa konsumsi kacang tanah dalam jumlah wajar dapat mengganggu fungsi tiroid pada manusia masih terbatas. Oleh sebab itu, makanan ini tidak perlu langsung dihilangkan dari menu harian. Hal yang lebih penting adalah menjaga variasi makanan dan memastikan kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi. Jika memiliki kondisi tiroid tertentu atau sedang menjalani pengobatan, konsultasikan pengaturan pola makan dengan tenaga medis. 4. Sayuran Silangan Sayuran silangan atau cruciferous vegetables meliputi kubis, brokoli, kembang kol, dan berbagai jenis sayuran sejenis. Kelompok sayuran ini mengandung senyawa alami yang dikenal sebagai goitrogen. Dalam kondisi tertentu, senyawa tersebut dapat mengganggu pemanfaatan yodium oleh kelenjar tiroid. Risiko ini terutama perlu diperhatikan oleh orang yang mengalami kekurangan yodium atau mengonsumsi sayuran tersebut dalam jumlah sangat besar secara rutin. Kabar baiknya, proses pemasakan seperti merebus, mengukus, atau menumis dapat mengurangi aktivitas sebagian senyawa goitrogen. Dengan demikian, sayuran silangan tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Kandungan serat, vitamin, dan antioksidannya justru memberikan manfaat bagi tubuh. 5. Kopi Bagi sebagian orang, kopi merupakan minuman yang sulit dilewatkan pada pagi hari. Namun, penderita hipotiroidisme yang mengonsumsi obat levotiroksin perlu memperhatikan waktu minum kopi. Kopi yang diminum terlalu dekat dengan waktu konsumsi obat dapat mengurangi penyerapan hormon tiroid sintetis di dalam saluran pencernaan. Akibatnya, efektivitas pengobatan berpotensi terganggu apabila kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Untuk mengurangi risiko interaksi, obat levotiroksin umumnya dianjurkan diminum menggunakan air putih saat perut kosong. Setelah itu, berikan jeda sekitar 30–60 menit sebelum mengonsumsi makanan atau minuman, termasuk kopi. Kebiasaan ini penting agar penyerapan obat berlangsung lebih optimal dan konsisten. 6. Tahu Tahu merupakan sumber protein nabati yang cukup populer dan mudah ditemukan dalam berbagai hidangan sehari-hari. Namun, produk kedelai seperti tahu mengandung isoflavon, yaitu senyawa alami yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi pemanfaatan hormon tiroid dan penyerapan obat levotiroksin. Hal tersebut terutama perlu diperhatikan oleh orang yang sedang menjalani terapi penggantian hormon tiroid. Meski begitu, bukan berarti penderita gangguan tiroid harus berhenti mengonsumsi tahu maupun seluruh produk kedelai. Konsumsi dalam jumlah wajar umumnya masih dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang. Hal yang perlu diperhatikan adalah jarak waktu antara konsumsi obat dan makanan berbahan kedelai. Jika sedang menggunakan levotiroksin, tanyakan kepada dokter mengenai pengaturan waktu makan yang sesuai dengan dosis dan jadwal pengobatan. Dengan begitu, kebutuhan protein tetap terpenuhi tanpa mengabaikan efektivitas terapi.