Bikin Salah Tingkah, 8 Situasi Tak Terduga yang Kerap Terjadi saat First Date

JawaPos.com – Kencan pertama atau first date sering menjadi pengalaman yang mendebarkan, terutama ketika dua orang baru mulai mengenal satu sama lain. Ada perasaan senang, penasaran, sekaligus gugup yang bercampur menjadi satu.

Meski sudah mempersiapkan penampilan dan bahan obrolan sejak jauh-jauh hari, kenyataannya tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Kesalahan kecil, percakapan yang tersendat, hingga kebingungan menentukan sikap bisa membuat suasana mendadak terasa kikuk.

Situasi seperti ini sebenarnya merupakan bagian wajar dari proses pendekatan. Dilansir dari Geediting.com pada Jumat, terdapat delapan kejadian canggung yang kerap dialami banyak orang ketika menjalani kencan pertama. Apa saja?

1. Panik Sebelum Waktu Pertemuan Tiba

Rasa gugup terkadang sudah muncul jauh sebelum seseorang berangkat menuju lokasi kencan.

Berbagai pertanyaan mulai memenuhi pikiran, mulai dari pakaian apa yang sebaiknya dikenakan, bagaimana penampilan nanti, hingga apakah pasangan akan menyukai gaya yang dipilih.

Belum lagi persoalan menentukan waktu keberangkatan. Datang terlalu awal bisa membuat seseorang merasa harus menunggu dalam waktu lama, sedangkan terlambat justru berisiko memberikan kesan kurang menghargai janji.

Akibatnya, persiapan sederhana seperti memilih baju atau menentukan jam berangkat bisa berubah menjadi sumber kepanikan tersendiri.

2. Salah Bicara hingga Membuat Suasana Kikuk

Percakapan menjadi salah satu bagian penting dalam kencan pertama. Sayangnya, rasa gugup terkadang membuat seseorang kesulitan menyampaikan sesuatu dengan tepat.

Keinginan untuk terlihat menarik, pintar, atau memiliki wawasan luas justru bisa membuat seseorang berbicara terlalu cepat hingga salah menyebutkan sesuatu.

Situasi semakin canggung ketika lawan bicara menyadari kesalahan tersebut. Tidak jarang, seseorang langsung merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri untuk melanjutkan pembicaraan.

Karena itu, tidak perlu memaksakan diri untuk selalu terlihat sempurna. Berbicara secara santai dan menjadi diri sendiri justru bisa membuat interaksi terasa lebih nyaman.

3. Bingung Saat Harus Membukakan Pintu

Hal sederhana seperti membukakan pintu ternyata bisa menjadi momen yang membingungkan ketika menjalani kencan pertama.

Sebagian orang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kesopanan dan perhatian kepada pasangan. Namun, ada pula yang khawatir sikapnya justru dianggap berlebihan atau membuat orang lain merasa tidak nyaman.

Akhirnya, muncul situasi saling menunggu ketika keduanya berada tepat di depan pintu.

Meski terkesan sepele, kejadian seperti ini bisa menciptakan suasana lucu sekaligus kikuk. Kuncinya adalah tetap bersikap sopan dan memperhatikan kenyamanan orang yang sedang bersama kita.

4. Mengalami Insiden Kecil yang Memalukan

Kencan yang sudah direncanakan dengan matang tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, kejadian tidak terduga justru muncul di tengah suasana yang sedang menyenangkan.

Misalnya, tidak sengaja menumpahkan minuman, makanan mengenai pakaian, atau tersandung ketika sedang berjalan bersama pasangan.

Bagi sebagian orang, kejadian tersebut bisa membuat rasa percaya diri langsung menurun. Terlebih jika insiden terjadi di tempat ramai dan menarik perhatian pengunjung lain.

Namun, sebenarnya tidak perlu terlalu memikirkan kesalahan kecil seperti ini. Menanggapinya dengan santai dan sedikit humor justru bisa membantu mencairkan suasana.

5. Kesulitan Menunjukkan Diri Apa Adanya

Salah satu tantangan terbesar dalam kencan pertama adalah keberanian untuk memperlihatkan kepribadian yang sebenarnya.

Di satu sisi, seseorang ingin memberikan kesan terbaik agar hubungan bisa berlanjut. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran apakah karakter, kebiasaan, dan pandangan hidupnya akan diterima oleh orang yang baru dikenal.

Hal ini membuat sebagian orang terlalu berhati-hati ketika bercerita. Mereka takut dianggap terlalu terbuka, tetapi juga tidak ingin terlihat tertutup.

Padahal, proses mengenal seseorang membutuhkan keterbukaan secara bertahap. Tidak harus menceritakan seluruh kehidupan pribadi dalam satu pertemuan, tetapi penting untuk tetap menunjukkan keaslian diri.

6. Bingung Menentukan Cara Berpamitan

Ketika kencan pertama berakhir, muncul persoalan baru yang terkadang tidak kalah membingungkan, yaitu bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal.

Sebagian orang mungkin berharap mendapatkan pelukan atau setidaknya berjabat tangan. Namun, ada juga yang memilih berpamitan secara sederhana karena belum mengetahui batas kenyamanan pasangannya.

Kebingungan semakin terasa ketika keduanya berdiri berhadapan dan sama-sama menunggu siapa yang akan memulai perpisahan.

Tidak sedikit pula yang akhirnya hanya tersenyum, melambaikan tangan, kemudian pergi dengan sedikit rasa canggung.

Situasi ini sebenarnya wajar karena kedua orang tersebut masih berusaha memahami karakter dan kenyamanan masing-masing.

7. Lelucon yang Tidak Mendapat Respons

Humor sering digunakan sebagai cara untuk mencairkan suasana ketika dua orang baru bertemu.

Namun, tidak semua candaan bisa diterima dengan cara yang sama. Lelucon yang terasa lucu bagi seseorang belum tentu mengundang tawa dari orang yang baru dikenalnya.

Situasi menjadi semakin kikuk ketika candaan yang dilontarkan justru disambut senyum tipis atau keheningan.

Perbedaan selera humor memang bisa menjadi tantangan dalam komunikasi. Karena itu, sebaiknya hindari lelucon yang terlalu sensitif ketika belum memahami karakter pasangan.

Seiring bertambahnya kedekatan, kedua orang biasanya akan semakin mengenali jenis humor yang cocok satu sama lain.

8. Kehabisan Bahan Obrolan hingga Terjadi Keheningan

Momen ketika percakapan tiba-tiba berhenti sering menjadi salah satu hal yang paling ditakuti saat kencan pertama.

Setelah membahas pekerjaan, hobi, makanan favorit, dan berbagai topik lainnya, seseorang mungkin mulai kebingungan mencari bahan pembicaraan baru.

Suasana yang sebelumnya ramai mendadak berubah hening. Tidak jarang, kedua orang justru sibuk memikirkan topik berikutnya agar percakapan kembali berjalan.

Meski demikian, keheningan tidak selalu menandakan bahwa kencan berlangsung buruk. Ada kalanya seseorang memang membutuhkan waktu untuk berpikir atau menikmati suasana tanpa harus terus berbicara.