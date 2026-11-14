Tak Harus Kaya Raya, 6 Gaya Hidup Ini Bisa Memancarkan Kesan Berkelas

JawaPos.com – Kesan berkelas sering kali dikaitkan dengan kepemilikan barang mahal, kendaraan mewah, hingga pakaian dari merek ternama. Padahal, seseorang tidak harus memiliki semua itu untuk menunjukkan keanggunan dan kualitas dirinya. Ada sejumlah kebiasaan sederhana yang justru dapat memberikan kesan elegan tanpa perlu menarik perhatian secara berlebihan. Mulai dari cara berkomunikasi, menentukan pilihan pakaian, hingga memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi dapat mencerminkan pola pikir, kebiasaan, dan cara seseorang menghargai dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Dilansir dari Geediting, terdapat enam pilihan gaya hidup yang sering diasosiasikan dengan karakter masyarakat kelas atas. Kebiasaan ini bukan semata-mata tentang kekayaan, melainkan juga bagaimana seseorang membangun kualitas hidup dan membawa dirinya dalam berbagai situasi. 1. Lebih Memilih Pengalaman daripada Mengoleksi Barang Salah satu kebiasaan yang sering dikaitkan dengan gaya hidup berkelas adalah kemampuan menentukan prioritas dalam menggunakan uang. Alih-alih terus membeli barang terbaru, sebagian orang lebih memilih mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan pengalaman berharga. Misalnya, melakukan perjalanan ke tempat baru, menikmati pertunjukan seni, mengikuti kelas keterampilan, atau menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Pengalaman seperti ini tidak hanya memberikan kesenangan sesaat, tetapi juga dapat memperluas wawasan dan menciptakan kenangan yang bertahan lama. Selain itu, pengalaman baru memungkinkan seseorang bertemu dengan berbagai karakter dan mengenal sudut pandang berbeda. Hal tersebut dapat memperkaya cara berpikir sekaligus meningkatkan kualitas hubungan sosial. 2. Memilih Pakaian Klasik yang Tidak Mudah Ketinggalan Zaman Penampilan elegan tidak selalu harus ditunjukkan melalui pakaian dengan logo besar atau merek terkenal. Justru, gaya berpakaian yang sederhana dan memiliki potongan klasik sering kali memberikan kesan lebih rapi serta berkelas. Pemilihan pakaian yang sesuai ukuran tubuh, bahan nyaman, dan kualitas jahitan yang baik menjadi hal penting dalam menunjang penampilan. Warna-warna netral seperti hitam, putih, krem, abu-abu, dan cokelat juga relatif mudah dipadukan untuk berbagai kesempatan. Selain terlihat lebih praktis, pakaian dengan desain sederhana biasanya dapat digunakan dalam waktu lama tanpa harus terus mengikuti perubahan tren. Kuncinya bukan membeli pakaian sebanyak mungkin, melainkan memilih busana yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakter pribadi. 3. Berkomunikasi dengan Tenang dan Penuh Kepercayaan Diri Cara seseorang berbicara dapat memberikan gambaran mengenai kepribadian dan sikapnya terhadap orang lain. Mereka yang terlihat berkelas umumnya mampu menyampaikan pendapat secara jelas tanpa harus meninggikan suara atau mendominasi percakapan. Ketika menghadapi perbedaan pendapat, mereka cenderung menjaga ketenangan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pandangan. Penggunaan kata-kata yang sopan, pemilihan kalimat yang tepat, serta kemampuan mendengarkan menjadi bagian penting dari komunikasi yang baik. Berbicara dengan percaya diri juga bukan berarti harus selalu terlihat paling pintar. Seseorang justru dapat menunjukkan kedewasaan dengan mengakui ketika belum mengetahui sesuatu. Sikap seperti ini membuat interaksi terasa lebih nyaman sekaligus menciptakan kesan bahwa seseorang memiliki pengendalian diri yang baik. 4. Memperhatikan Etika dan Kesopanan Saat Makan Perilaku ketika berada di meja makan ternyata juga dapat memengaruhi kesan yang ditampilkan seseorang. Bukan berarti harus menguasai seluruh aturan etiket formal, tetapi memahami tata krama dasar merupakan bentuk penghargaan kepada orang lain. Contohnya, menunggu semua orang mendapatkan hidangan sebelum mulai makan, menggunakan peralatan makan dengan tepat, serta tidak berbicara ketika mulut masih penuh. Kebiasaan sederhana lainnya adalah meletakkan serbet di pangkuan dan menjaga sikap agar tidak mengganggu orang yang sedang menikmati makanan. Hal-hal kecil tersebut menunjukkan bahwa seseorang memiliki perhatian terhadap kenyamanan bersama. Pada akhirnya, etika makan bukan sekadar persoalan penampilan, tetapi juga mencerminkan kesadaran sosial dan kemampuan menghargai orang lain dalam berbagai situasi. 5. Menata Rumah agar Rapi, Nyaman, dan Tidak Berlebihan Kesan elegan tidak hanya terlihat dari cara seseorang berpakaian atau berkomunikasi, tetapi juga dapat tercermin melalui lingkungan tempat tinggalnya. Rumah yang nyaman tidak harus dipenuhi furnitur mahal atau dekorasi mewah. Penataan yang teratur, pemilihan perabot yang sesuai, serta kebersihan ruangan justru menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana menyenangkan. Gaya minimalis sering dipilih karena mengutamakan fungsi dan menghindari penggunaan barang yang tidak diperlukan. Beberapa sentuhan sederhana seperti tanaman hias, bunga segar, pencahayaan yang baik, dan rak yang tertata rapi juga dapat membuat ruangan terasa lebih hidup. Selain memberikan kesan menarik bagi tamu, rumah yang terorganisasi dapat membantu penghuninya merasa lebih nyaman ketika beristirahat maupun menjalankan aktivitas sehari-hari. 6. Menjadikan Kesehatan sebagai Prioritas Jangka Panjang Menjaga kesehatan merupakan salah satu bentuk investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Kebiasaan ini tidak hanya berorientasi pada penampilan fisik, tetapi juga bertujuan mempertahankan kebugaran agar tetap produktif. Beberapa aktivitas sederhana yang dapat dilakukan antara lain berjalan kaki pada pagi hari, berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, serta menyediakan waktu istirahat yang cukup. Sebagian orang juga melengkapi rutinitasnya dengan yoga, meditasi, atau latihan pernapasan untuk membantu mengelola tekanan sehari-hari. Konsistensi menjadi hal yang lebih penting dibandingkan melakukan perubahan besar dalam waktu singkat. Dengan menjaga pola hidup sehat secara bertahap, seseorang dapat membangun kebiasaan positif yang bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun keseimbangan mental. Pada dasarnya, terlihat berkelas bukan berarti harus memiliki kekayaan melimpah atau selalu mengenakan barang bermerek. Sikap santun, kemampuan membawa diri, kebiasaan menghargai orang lain, serta perhatian terhadap kualitas hidup justru menjadi hal yang membuat seseorang tampak elegan. Kemewahan mungkin dapat terlihat dari apa yang dimiliki, tetapi kesan berkelas sering kali tercermin melalui cara seseorang menjalani kehidupannya.