Tagihan Listrik Membengkak In This Economy? Ini Keunggulan Listrik Prabayar dengan Sistem Token

JawaPos.com - In This Economy, kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi menjadi salah satu keterampilan bertahan hidup yang semakin dibutuhkan.

Hal ini juga berlaku dalam mengelola pengeluaran rumah tangga, termasuk tagihan listrik.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghemat biaya listrik, mulai dari menggunakan perangkat elektronik secara bijak, menurunkan suhu AC, sampai menghindari kebiasaan sepele yang tanpa disadari dapat menyebabkan pemborosan listrik.

Namun, apakah selama ini cara-cara tersebut sudah cukup efektif? Mengingat setiap orang memiliki kebutuhan listrik yang berbeda-beda.

Terlebih saat menghadapi musim kemarau panjang, yang membuat kebutuhan tertentu dan mengharuskan alat-alat elektronik anda terus menyala dalam waktu lebih lama.

Mungkin, salah satu alternatif yang bisa anda pertimbangkan selanjutnya adalah dengan beralih ke sistem pembayaran listrik prabayar.

Selama ini, pelanggan pascabayar dapat menikmati listrik terlebih dulu,kemudian membayar tagihannya pada akhir bulan sesuai pemangakaian perangkat elektronik, seperti dilansir dari laman dekoruma dan samoto pada (13/11). Tagihan ini disesuaikan dengan pemakaian listrik yang tercatat pada struk bulanan.

Sementara itu, penggunaan listrik prabayar dipandang menawarkan sistem pembayaran yang berbeda.

Anda perlu membeli token terlebih dahulu sebelum menggunakan daya listriknya.

Berdasarkan informasi dari laman esdm.go.id listrik prabayar diklaim menjadi salah satu solusi untuk menghemat pengeluaran. Listrik prabayar adalah cara baru bagi pelanggan untuk mengelola sendiri pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan keinginannya.

Lebih lanjut, listrik prabayar menawarkan sistem penggunaan yang lebih transparan karena pelanggan dapat memantau jumlah listrik yang telah digunakan sekaligus sisa daya melalui layar Meter Prabayar (MPB).

Sehingga, pengeluaran listrik bulanan dapat anda pantau secara langsung.selain itu, anda juga bisa mengendalikan perangkat elektronik secara lebih bijak sehingga, risiko tagihan listrik yang membengkak bisa dihindari.

Berikut beberapa alasan yang mendasari mengapa listrik prabayar bisa menjadi salah solusi untuk membantu menghemat pengeluaran dan menghindari tagihan listrik yang membengkak pada akhir bulan.

Pengeluaran lebih terkontrol

Listrik prabayar menggunakan sistem pulsa atau token. Cara ini dilakukan pada pelanggan yang perlu membeli daya (KWH) sesuai nominal yang diinginkan.

Setelah melakukan pembayaran, baru kemudian anda mendapatkan nomor token 20 digit yang harus dimasukkan ke meteran untuk mengkonfirmasi pembelian daya listrik.

Dengan sistem ini, anda hanya bisa menggunakan listrik sesuai dengan jumlah daya pada token yang tersedia. Maka, risiko pemborosan listrik tanpa disadari bisa diminimalkan karena pengeluaran bisa lebih terkontrol.

Bebas tunggakan listrik

Listrik prabayar memungkinkan anda untuk terhindar dari tunggakan listrik. Hal ini berbeda dengan listrik pasca bayar yang mengharuskan anda membayar tagihan setiap akhir bulan.

Melalui sistem token listrik anda dapat menentukan sendiri jumlah KWH listrik yang ingin dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian, biaya listrik tidak dibebankan pada akhir bulan, melainkan dibayarkan di awal melalui pembelian token yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pembayaran lebih praktis

Penggunaan listrik prabayar juga menawarkan kemudahan sistem pembayaran, melalui berbagai pilihan tempat dan metode pembayaran yang tersedia.

Anda bisa membeli token listrik via marketplace, aplikasi PLN, ewallet, e-banking, minimarket, maupun gerai-gerai resmi.

Pembayaran dengan sistem elektronik juga membuat proses pembelian menjadi sangat praktis.

Dengan begitu, anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya bahan bakar, hanya untuk mendatangi tempat tertentu untuk membayar token listrik.

Mendorong hemat energi

Kesadaran energi bisa lebih terbangun melalui penggunaan sistem listrik prabayar.

Hal ini disebabkan karena jumlah token pulsa listrik yang anda beli memiliki batas tertentu sesuai nominal pembelian.

Dengan adanya batas tersebut, anda bisa lebih bijak dalam mengukur dan mengatur konsumsi listrik harian.

Terutama dalam penggunaan perangkat elektronik yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dan berpotensi menyebabkan pemborosan.

Terhindar dari pemblokiran

Listrik di rumah anda bisa tetap bisa menyala selama pulsa token masih tersedia tersedia. Sementara itu, pada sistem listrik pascabayar, pelanggan berisiko mengalami pemblokiran jika mereka terlambat membayar tagihan bulanan.

Sistem token ini juga memberikan ketenangan karena anda bisa memantau ketersediaan listrik.

Penggunaan lebih fleksibel

Listrik prabayar juga bisa menjadi pilihan yang tepat dan praktis untuk kebutuhan usaha sewa-menyewa seperti kos-kosan, kontrakan, sampai apartemen.