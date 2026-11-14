Tak hanya Soal Model, Koleksi Sepatu Lini Performance Utamakan Fungsi dan Pengujian

JawaPos.com – Kenyamanan sepatu tak kalah penting dari model. Hal ini yang diwujudkan Ardiles dalam koleksi Spring/Summer 2027 (SS27) Lini Performance yang lebih mengutamakan fungsi dan pengujian.

Diungkapkan Brand Strategist of Ardiles Performance, Ilham Rizaldi, koleksi lini Performance tentu mmbawa inovasi terbaru. Inovasi ini tentunya terwujud dengan melibatkan berbagai aspek yang meliputi fungsi, riset konsumen, pengujian dan evaluasi.

“Bagi kami, inovasi harus memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang relevan bagi pemakainya. Inilah cara kami menerjemahkan visi “Performa terbaik, tampilan terbaik untuk setiap orang Indonesia,” ujar Ilham baru-baru ini.

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Dalam proses pengembangannya, riset konsumen digunakan untuk memahami berbagai pertimbangan pembelian, seperti kecocokan sepatu di kaki, kenyamanan, harga, dan desain. Masukan tersebut dilengkapi dengan pengalaman pemakai, keterlibatan atlet, serta hasil pengujian pada model tertentu untuk memperoleh gambaran mengenai karakter produk dan respons pemakainya berdasarkan data.

Dikatakan Ilham, pendekatan ini menjadi bagian dari prinsip ‘Prove, Don’t Claim’ yang diterapkan Ardiles dalam pengembangan produknya.

Pengukuran dan ulasan independen oleh RunRepeat pada Runergize memberikan data untuk memahami karakter produk secara lebih terukur.

Sementara itu, melalui kerja sama dengan Sport & Exercise Research Center, UNESA Science Center, Universitas Negeri Surabaya, Ardiles mempelajari hubungan antara spesifikasi teknis sepatu (technical specs) dan respons pemakainya (human performance), dimulai dari Drive Revounce.

Uji pilot yang telah dilakukan mencakup analisis teknik lari, respons saat melompat dan mendarat, serta respons fisiologis saat berlari. Temuan awal tersebut menjadi masukan untuk evaluasi produk dan pengembangan berikutnya.

“Keduanya memberikan masukan dari aspek yang berbeda, mulai dari karakter teknis sepatu hingga respons saat digunakan. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menjelaskan kemampuan produk secara akurat, memahami batas penggunaannya, dan menentukan perbaikan berikutnya,” ujarnya.