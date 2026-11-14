7 Alasan Mengapa Matamu Hanya Ingin Tertarik untuk Melihat Apa yang Kamu Sukai Menurut Psikologi

Seseorang yang melihat apa yang disuka. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu menyadari bahwa ketika berada di tengah keramaian, matamu seolah-olah hanya tertuju pada sesuatu yang menarik perhatianmu? Dari sekian banyak hal yang bisa dilihat, justru ada satu objek, seseorang, atau sesuatu yang membuat pandanganmu sulit berpaling.



Kamu mungkin pernah berjalan melewati banyak orang, tetapi perhatianmu langsung tertuju pada seseorang yang memiliki daya tarik tersendiri. Atau ketika melihat berbagai hal di media sosial, matamu lebih mudah berhenti pada sesuatu yang sesuai dengan minat, kesukaan, dan hal-hal yang selama ini kamu pikirkan.



Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan menarik dalam psikologi. Cara manusia melihat dunia tidak sepenuhnya ditentukan oleh apa yang ada di hadapannya, tetapi juga dipengaruhi oleh pikiran, pengalaman, emosi, kebutuhan, dan ketertarikan pribadi.



Dengan kata lain, mata memang berfungsi untuk melihat, tetapi otak ikut menentukan apa yang layak mendapatkan perhatian lebih besar.



Ketika kamu menyukai sesuatu, otak cenderung memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut. Itulah sebabnya sesuatu yang kamu sukai sering kali terasa lebih menonjol dibandingkan hal-hal lain di sekitarmu.



Lalu, mengapa matamu hanya ingin tertarik untuk melihat apa yang kamu sukai?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat tujuh alasan menarik menurut psikologi.



1. Otak Secara Alami Memprioritaskan Hal-Hal yang Kamu Sukai



Salah satu alasan mengapa matamu lebih mudah tertuju pada sesuatu yang kamu sukai adalah karena otak memiliki mekanisme untuk memilih informasi yang dianggap penting.



Setiap hari, manusia menerima begitu banyak rangsangan visual. Mulai dari wajah orang lain, warna, benda, pemandangan, tulisan, hingga berbagai aktivitas di sekelilingnya.



Namun, otak tidak mungkin memproses semuanya dengan tingkat perhatian yang sama. Karena itu, otak melakukan penyaringan dan memprioritaskan informasi tertentu.



Dalam psikologi, proses ini berkaitan dengan perhatian selektif atau selective attention.



Ketika kamu memiliki ketertarikan terhadap sesuatu, otak cenderung lebih mudah mengenali dan memberikan perhatian kepada hal tersebut.



Misalnya, seseorang yang menyukai dunia fotografi mungkin akan lebih mudah memperhatikan kamera, pencahayaan, komposisi gambar, dan pemandangan yang indah dibandingkan orang yang tidak memiliki ketertarikan serupa.



Begitu pula seseorang yang menyukai musik. Ketika berada di sebuah tempat umum, ia mungkin lebih cepat menyadari suara musik dibandingkan suara-suara lainnya.



Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kamu sukai dapat memengaruhi cara otak memilih informasi dari lingkungan.



Menariknya, kamu terkadang tidak menyadari bahwa proses tersebut sedang berlangsung. Matamu seolah-olah bergerak secara alami menuju sesuatu yang menarik perhatianmu.



Artinya, ketertarikan bukan hanya persoalan perasaan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana otak mengatur perhatian.



2. Sesuatu yang Kamu Sukai Dapat Memberikan Rasa Senang



Alasan kedua berkaitan dengan sistem penghargaan atau reward system dalam otak.



Ketika kamu melihat sesuatu yang menyenangkan, otak dapat mengaktifkan sistem penghargaan yang melibatkan neurotransmiter seperti dopamin.



Dopamin berperan dalam motivasi, pembelajaran, antisipasi, dan dorongan untuk mendekati sesuatu yang dianggap memberikan pengalaman menyenangkan.



Itulah sebabnya kamu mungkin merasa ingin terus melihat sesuatu yang kamu sukai.



Contohnya, ketika melihat makanan favorit, kamu mungkin langsung merasa tertarik. Ketika melihat seseorang yang kamu kagumi, perhatianmu mungkin bertahan lebih lama. Ketika menemukan pemandangan yang indah, kamu bisa menikmati pemandangan tersebut tanpa merasa bosan dalam waktu singkat.



Ada pengalaman menyenangkan yang membuat otak ingin kembali memperhatikan hal serupa.



Dalam konteks ini, melihat sesuatu yang disukai dapat menjadi pengalaman yang memberikan kepuasan emosional.



Namun, bukan berarti setiap hal yang kamu lihat akan selalu meningkatkan dopamin secara langsung. Respons otak dipengaruhi oleh konteks, pengalaman, harapan, dan kondisi masing-masing individu.



Hal yang menarik adalah kesukaan dapat membentuk dorongan untuk kembali mencari pengalaman visual yang menyenangkan.



Karena itu, tidak mengherankan jika matamu sering mencari sesuatu yang membuatmu merasa bahagia.



3. Pengalaman Masa Lalu Membentuk Apa yang Menarik Perhatianmu



Tidak semua ketertarikan muncul begitu saja. Sebagian besar terbentuk melalui pengalaman hidup yang pernah kamu lalui.



Apa yang pernah kamu lihat, rasakan, pelajari, dan alami dapat memengaruhi sesuatu yang menarik perhatianmu saat ini.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan pembelajaran dan asosiasi.



Otak manusia memiliki kemampuan menghubungkan suatu objek dengan pengalaman tertentu. Ketika sebuah objek pernah memberikan pengalaman positif, kamu mungkin akan lebih mudah tertarik kepadanya di kemudian hari.



Misalnya, seseorang yang sejak kecil sering menghabiskan waktu di alam bersama keluarganya mungkin memiliki ketertarikan khusus terhadap pegunungan, pepohonan, sungai, dan pemandangan alam.



Bagi orang lain, pemandangan tersebut mungkin hanya terlihat biasa. Namun, bagi dirinya, ada kenangan dan perasaan yang membuatnya terasa istimewa.



Begitu pula dengan seseorang yang pernah mendapatkan kebahagiaan melalui kegiatan tertentu. Ketika melihat sesuatu yang mengingatkannya pada pengalaman tersebut, perhatian dan emosinya bisa kembali muncul.



Ini menjelaskan bahwa terkadang kita tidak hanya melihat sebuah objek, tetapi juga melihat makna yang pernah kita bangun bersamanya.



Apa yang menarik perhatianmu hari ini mungkin memiliki hubungan dengan cerita masa lalu yang pernah membentuk dirimu.



4. Kamu Lebih Mudah Melihat Sesuatu yang Sesuai dengan Pikiranmu



Pernahkah kamu mempelajari sesuatu yang baru, kemudian tiba-tiba merasa sering melihat hal tersebut di mana-mana?



Misalnya, setelah tertarik pada jenis kendaraan tertentu, kamu mulai sering memperhatikan kendaraan tersebut ketika berada di jalan.



Padahal, kendaraan itu mungkin sudah lama ada di sekitarmu. Hanya saja, sekarang otakmu lebih peka terhadap keberadaannya.



Fenomena ini berkaitan dengan perhatian yang dipengaruhi oleh tujuan, harapan, dan pola pikir.



Dalam psikologi kognitif, perhatian tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tetapi juga oleh proses dari dalam pikiran atau yang dikenal sebagai top-down processing.



Artinya, apa yang sedang kamu pikirkan dapat memengaruhi informasi apa yang lebih mudah kamu perhatikan.



Jika pikiranmu sedang dipenuhi sesuatu yang kamu sukai, kemungkinan kamu akan lebih mudah mengenali hal-hal yang berhubungan dengannya.



Contohnya, seseorang yang sedang menyukai dunia bisnis mungkin akan lebih memperhatikan pembicaraan tentang peluang usaha, strategi pemasaran, dan kisah pengusaha sukses.



Sementara itu, seseorang yang sedang tertarik pada dunia seni mungkin lebih mudah memperhatikan keindahan desain, warna, dan bentuk.



Hal ini menunjukkan bahwa perhatian manusia sering kali berjalan searah dengan apa yang sedang memenuhi pikirannya.



Dengan demikian, sesuatu yang kamu lihat bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh apa yang sedang kamu pikirkan.



5. Ketertarikan Membuat Kamu Ingin Mengenal Sesuatu Lebih Dalam



Ketika seseorang tertarik pada sesuatu, biasanya muncul rasa ingin tahu.



Rasa ingin tahu atau curiosity merupakan salah satu dorongan psikologis yang membuat manusia berusaha memperoleh informasi baru.



Itulah sebabnya matamu mungkin tidak mudah berpaling ketika menemukan sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, terutama jika hal tersebut berhubungan dengan minatmu.



Misalnya, ketika melihat seseorang melakukan aktivitas yang kamu sukai, kamu mungkin ingin memperhatikan bagaimana ia melakukannya.



Ketika melihat sebuah tempat yang menarik, kamu mungkin ingin mengamati lebih lama untuk mengetahui detailnya.



Bahkan ketika menemukan sebuah benda yang unik, kamu mungkin terdorong untuk melihat bentuk, warna, dan karakteristiknya.



Dalam keadaan seperti ini, perhatian visual menjadi bagian dari proses pencarian informasi.



Kamu tidak sekadar melihat, tetapi juga mencoba memahami.



Rasa ingin tahu membuat pengalaman melihat menjadi lebih aktif. Otak seolah-olah ingin menjawab pertanyaan yang muncul dalam pikiran.



Apa itu? Mengapa menarik? Bagaimana cara kerjanya? Apa yang membuatnya berbeda?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membuat perhatianmu bertahan lebih lama.



Karena itu, sesuatu yang kamu sukai sering kali menjadi sesuatu yang ingin terus kamu pelajari.



6. Emosi Memiliki Pengaruh Besar terhadap Arah Pandanganmu



Manusia bukan makhluk yang melihat dunia hanya berdasarkan bentuk dan warna. Perasaan juga memiliki pengaruh terhadap bagaimana seseorang memperhatikan lingkungan.



Ketika kamu sedang bahagia, mungkin ada hal-hal tertentu yang terasa lebih menarik. Ketika sedang merindukan seseorang, perhatianmu bisa lebih mudah tertuju pada sesuatu yang mengingatkanmu kepadanya.



Ketika sedang merasa tenang, kamu mungkin lebih menikmati pemandangan alam. Sebaliknya, ketika sedang cemas, perhatianmu bisa lebih mudah tertuju pada hal-hal yang dianggap mengancam atau mengkhawatirkan.



Dalam psikologi, hubungan antara emosi dan perhatian merupakan bagian penting dari cara manusia memproses informasi.



Emosi dapat memengaruhi apa yang dianggap penting oleh otak.



Misalnya, seseorang yang sedang jatuh cinta mungkin lebih mudah memperhatikan wajah, ekspresi, dan kehadiran orang yang disukainya.



Bukan berarti ia tidak mampu melihat orang lain. Namun, orang yang memiliki makna emosional tertentu sering mendapatkan prioritas perhatian.



Begitu pula dengan kenangan. Sebuah tempat yang pernah memberikan kebahagiaan bisa menjadi sangat menarik ketika kamu melihatnya kembali.



Hal ini memperlihatkan bahwa pandangan manusia sering kali memiliki hubungan erat dengan kondisi emosionalnya.



Terkadang, sesuatu terlihat istimewa bukan karena bentuknya berbeda, melainkan karena ada perasaan yang melekat di dalam diri kita.



7. Kamu Cenderung Mencari Hal-Hal yang Sesuai dengan Identitas Dirimu



Alasan terakhir berkaitan dengan identitas dan konsep diri.



Setiap manusia memiliki kepribadian, nilai, minat, dan preferensi yang berbeda. Semua itu ikut membentuk cara seseorang memandang dunia.



Apa yang kamu sukai sering kali menjadi bagian dari gambaran tentang siapa dirimu.



Seseorang yang menyukai kesederhanaan mungkin lebih tertarik pada desain minimalis. Seseorang yang menyukai petualangan mungkin lebih mudah memperhatikan tempat-tempat baru. Seseorang yang menyukai ilmu pengetahuan mungkin lebih tertarik pada buku, penelitian, dan berbagai penemuan.



Dalam psikologi, preferensi dan identitas diri dapat saling berkaitan. Kita sering memberikan perhatian lebih kepada hal-hal yang terasa sesuai dengan nilai dan minat pribadi.



Ketika menemukan sesuatu yang mencerminkan diri kita, muncul perasaan akrab dan nyaman.



Misalnya, seseorang yang senang membaca mungkin merasa lebih tertarik ketika melihat toko buku dibandingkan tempat lain yang tidak sesuai dengan minatnya.



Bagi orang tersebut, toko buku bukan sekadar bangunan. Ada rasa senang, kenyamanan, dan identitas pribadi yang berkaitan dengannya.



Namun, ketertarikan tidak selalu berarti seseorang hanya mau melihat hal-hal yang sama. Manusia tetap dapat tertarik pada sesuatu yang baru, berbeda, bahkan bertentangan dengan kebiasaannya.



Identitas diri hanya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arah perhatian.



Pada akhirnya, apa yang sering menarik perhatianmu dapat memberikan gambaran tentang hal-hal yang memiliki arti penting dalam kehidupanmu.



Kesimpulan: Matamu Melihat Banyak Hal, tetapi Pikiranmu Memilih Mana yang Berarti



Mengapa matamu hanya ingin tertarik untuk melihat apa yang kamu sukai?



Menurut psikologi, hal tersebut berkaitan dengan cara otak mengatur perhatian, sistem penghargaan, pengalaman masa lalu, pola pikir, rasa ingin tahu, emosi, dan identitas diri.



Tujuh alasan tersebut memperlihatkan bahwa ketertarikan manusia bukan sesuatu yang muncul tanpa sebab.



Ada proses psikologis yang membuat sesuatu terasa lebih menonjol, lebih menyenangkan, dan lebih layak mendapatkan perhatian dibandingkan hal lainnya.



Namun, ada satu hal yang menarik untuk direnungkan: apa yang sering kamu lihat belum tentu menggambarkan seluruh dunia, melainkan bisa mencerminkan bagian dari dunia yang paling menarik bagimu.



Karena itu, jangan takut memiliki kesukaan dan ketertarikan tertentu. Hal tersebut merupakan bagian alami dari pengalaman manusia.



Tetapi, jangan pula membatasi pandanganmu hanya pada sesuatu yang sudah kamu kenal dan sukai.



Sesekali, cobalah melihat hal-hal baru, mendengarkan sudut pandang berbeda, dan memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kamu anggap menarik.



Sebab, terkadang ada banyak keindahan, pengetahuan, dan pengalaman berharga yang baru bisa kita temukan ketika bersedia mengalihkan pandangan dari hal-hal yang selama ini kita sukai.



