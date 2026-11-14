Jika Kamu Ingin Menjadi Pria yang Baik, Pegang Teguh 8 Aturan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi pria yang baik bukan sekadar tentang memiliki pekerjaan tetap, penghasilan besar, tubuh yang kuat, atau kemampuan melindungi orang-orang yang dicintai. Menjadi pria yang benar-benar baik jauh lebih dalam daripada semua itu.

Pria yang baik adalah seseorang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah, tetap menghormati orang lain ketika memiliki kekuasaan, berani mengakui kesalahan ketika melakukan kekeliruan, dan tidak kehilangan prinsip hanya demi mendapatkan pengakuan dari orang lain.



Sayangnya, banyak pria tumbuh dengan pemahaman bahwa menjadi laki-laki berarti harus selalu terlihat kuat, tidak boleh menangis, tidak boleh mengeluh, dan harus selalu menang dalam setiap keadaan. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kedewasaan emosional, kemampuan berempati, tanggung jawab, serta pengendalian diri merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis dan hubungan yang berkualitas.



Menjadi pria yang baik bukan berarti harus selalu menyenangkan semua orang. Bukan pula berarti harus mengalah dalam setiap keadaan atau membiarkan orang lain memperlakukanmu sesuka hati.

Justru, pria yang baik tahu kapan harus bersikap lembut, kapan harus bersikap tegas, kapan harus berbicara, dan kapan lebih baik diam.Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), jika kamu ingin menjadi pria yang dihormati, dipercaya, dan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarmu, pegang teguh delapan aturan berikut ini.1. Jangan Biarkan Emosi Mengendalikan TindakanmuSalah satu ciri kedewasaan seorang pria bukanlah seberapa keras suaranya ketika marah, melainkan seberapa baik ia mampu mengendalikan dirinya ketika emosinya sedang tidak stabil.Setiap manusia pasti pernah marah, kecewa, tersinggung, atau merasa tidak dihargai. Itu adalah bagian alami dari kehidupan emosional manusia.Namun, ada perbedaan besar antara merasakan kemarahan dan membiarkan kemarahan menentukan tindakan.Pria yang belum matang secara emosional cenderung melampiaskan perasaannya kepada orang lain. Ketika menghadapi masalah pekerjaan, ia membawa kemarahannya pulang. Ketika merasa tersinggung, ia menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, ia menghukum orang lain dengan diam, ancaman, atau sikap kasar.Sebaliknya, pria yang dewasa belajar memberikan jeda antara emosi dan tindakan.Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan regulasi emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola respons emosionalnya.Kamu tidak harus menekan kemarahan. Kamu hanya perlu belajar agar kemarahan tidak mengambil alih kendali hidupmu.Ketika sedang marah, cobalah berhenti sejenak. Tarik napas, tenangkan pikiran, dan tanyakan kepada dirimu sendiri: apakah perkataan yang akan aku ucapkan sekarang akan menyelesaikan masalah atau justru memperburuk keadaan?Ingatlah, tidak semua hal harus dijawab saat itu juga.Terkadang, kemampuan untuk menahan diri selama beberapa menit bisa menyelamatkan hubungan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.Prinsipnya sederhana: Pria yang kuat bukan pria yang mampu membuat orang lain takut kepadanya, melainkan pria yang mampu mengendalikan dirinya sendiri.2. Tepati Janjimu, Sekalipun Tidak Ada yang MengawasiSalah satu kualitas yang membuat seorang pria layak dipercaya adalah integritas.Integritas berarti kesesuaian antara apa yang kamu katakan, apa yang kamu yakini, dan apa yang benar-benar kamu lakukan.Banyak orang pandai berbicara tentang tanggung jawab, kesetiaan, kejujuran, dan komitmen. Namun, tidak semua orang mampu menjalankan nilai-nilai tersebut ketika tidak ada orang yang melihat.Pria yang baik tidak hanya menepati janji ketika ada keuntungan yang bisa diperoleh. Ia berusaha bertanggung jawab sekalipun tidak ada pujian, penghargaan, atau pengawasan.Jika kamu berjanji kepada pasangan, berusahalah menepatinya. Jika kamu memiliki tanggung jawab kepada keluarga, jangan menghilang ketika keadaan menjadi sulit. Jika kamu membuat kesalahan, jangan mencari seribu alasan untuk menghindari konsekuensinya.Dalam psikologi kepribadian, sifat conscientiousness atau ketelitian dan tanggung jawab merupakan salah satu dimensi utama dalam model kepribadian Big Five. Sifat ini berkaitan dengan kedisiplinan, keteraturan, dan kecenderungan menyelesaikan kewajiban.Namun, integritas lebih dari sekadar disiplin.Integritas adalah tentang melakukan hal yang benar bahkan ketika melakukan hal yang salah terasa lebih mudah.Jangan menjadi pria yang hanya pandai memberikan harapan. Jadilah pria yang kehadirannya memberikan kepastian.Sebab, kepercayaan tidak dibangun melalui satu janji besar, melainkan melalui banyak tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.Ingatlah: Reputasi bisa dibangun dengan kata-kata, tetapi karakter dibuktikan melalui tindakan.3. Hormati Orang Lain, Terutama Mereka yang Tidak Bisa Memberimu KeuntunganPerhatikan bagaimana seorang pria memperlakukan pelayan restoran, petugas kebersihan, pengemudi, orang yang lebih tua, atau seseorang yang tidak memiliki kedudukan tinggi.Dari sana, kamu bisa melihat banyak hal tentang karakternya.Sangat mudah bersikap ramah kepada orang kaya, atasan, atau seseorang yang bisa memberikan keuntungan. Namun, memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa memandang status sosial, membutuhkan karakter yang lebih kuat.Dalam psikologi sosial, empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merespons pengalaman emosional orang lain.Empati membuat seseorang tidak hanya melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri. Ia juga berusaha memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan, keterbatasan, dan perasaan yang mungkin tidak terlihat.Pria yang baik tidak merasa lebih tinggi hanya karena memiliki lebih banyak uang, pendidikan, jabatan, atau kekuasaan.Ia tidak merendahkan orang lain untuk membuat dirinya terlihat hebat.Ia juga tidak menggunakan kelemahan seseorang sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan.Namun, menghormati orang lain bukan berarti kamu harus membiarkan dirimu direndahkan. Kamu tetap boleh mengatakan tidak, menetapkan batasan, dan menjauh dari orang-orang yang memperlakukanmu dengan buruk.Hormati orang lain, tetapi jangan melupakan harga dirimu sendiri.Prinsipnya: Karakter seorang pria terlihat bukan dari bagaimana ia memperlakukan orang yang lebih kuat darinya, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang yang lebih lemah darinya.4. Berani Mengakui Kesalahan Tanpa Selalu Mencari PembenaranAda satu kebiasaan yang bisa menghancurkan hubungan, merusak kepercayaan, dan menghambat perkembangan seorang pria: selalu merasa dirinya benar.Ketika melakukan kesalahan, ia mencari alasan. Ketika ditegur, ia merasa diserang. Ketika seseorang mengungkapkan kekecewaan, ia justru membalikkan keadaan dan menyalahkan orang tersebut.Ia lebih sibuk mempertahankan harga dirinya daripada memperbaiki perilakunya.Padahal, mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan. Justru, itu merupakan salah satu bentuk kedewasaan.Dalam psikologi, kemampuan menerima umpan balik dan melakukan refleksi diri berkaitan dengan kesadaran diri atau self-awareness.Seseorang yang memiliki kesadaran diri mampu mengenali kekurangan, memahami dampak tindakannya, dan mengevaluasi perilakunya tanpa harus terus-menerus menyangkal kenyataan.Jika kamu menyakiti seseorang, belajarlah meminta maaf tanpa menambahkan kata "tetapi".Jangan berkata, "Maaf aku membentakmu, tetapi kamu juga membuatku marah."Kalimat seperti itu sering kali membuat permintaan maaf kehilangan maknanya karena tanggung jawab kembali dialihkan kepada orang lain.Cobalah mengatakan, "Aku salah karena berbicara kasar kepadamu. Aku seharusnya bisa mengendalikan emosiku. Aku akan berusaha memperbaikinya."Setelah itu, buktikan melalui perubahan tindakan.Ingat, meminta maaf tidak selalu membuat masalah langsung selesai. Orang yang kamu sakiti mungkin membutuhkan waktu untuk kembali percaya.Dan kamu harus menghormati proses tersebut.Pria yang dewasa tidak sibuk membuktikan bahwa dirinya tidak pernah salah. Ia sibuk memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terus diulang.5. Jangan Mengorbankan Prinsip Hanya untuk Mendapatkan PengakuanSalah satu jebakan terbesar dalam kehidupan seorang pria adalah terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain.Ia membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya agar terlihat sukses. Ia memaksakan gaya hidup demi mendapatkan pengakuan. Ia mengikuti pergaulan yang buruk karena takut dianggap tidak keren.Bahkan, terkadang ia mengubah prinsip hanya agar diterima oleh lingkungan tertentu.Padahal, hidup yang dibangun berdasarkan kebutuhan untuk mendapatkan validasi tidak akan pernah benar-benar terasa cukup.Dalam psikologi, kebutuhan akan penerimaan sosial merupakan bagian dari kebutuhan manusia untuk merasa terhubung dengan orang lain. Namun, ketika harga diri terlalu bergantung pada penilaian eksternal, seseorang bisa menjadi sangat mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.Pria yang baik memahami bahwa tidak semua orang harus menyukainya.Tidak semua orang harus menyetujui keputusannya.Tidak semua orang harus memahami jalan hidup yang sedang ditempuhnya.Ia tidak perlu membuktikan bahwa dirinya kaya kepada orang yang tidak membayar tagihannya. Ia tidak perlu terlihat hebat di hadapan orang yang tidak ikut menanggung perjuangannya.Ia cukup memastikan bahwa dirinya menjalani kehidupan sesuai nilai-nilai yang diyakininya.Bukan berarti kamu harus menutup telinga terhadap kritik. Kritik yang membangun tetap perlu didengarkan.Namun, jangan biarkan komentar orang lain menentukan seluruh arah hidupmu.Ingatlah: Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri hanya demi mendapatkan tempat di kehidupan orang lain.6. Perlakukan Perempuan dengan Hormat, Bukan sebagai Objek untuk Memenuhi EgoMenjadi pria yang baik juga tercermin dari bagaimana kamu memperlakukan perempuan.Menghormati perempuan bukan sekadar membukakan pintu, membelikan hadiah, atau mengucapkan kata-kata romantis.Lebih dari itu, menghormati perempuan berarti mengakui bahwa mereka adalah manusia yang memiliki hak, pikiran, perasaan, pilihan, dan batasan pribadi.Pria yang baik tidak menggunakan perhatian sebagai alat untuk mengendalikan seseorang.Ia tidak menganggap pasangan sebagai miliknya. Ia tidak memaksa seseorang untuk mengikuti semua keinginannya. Ia tidak menggunakan ancaman, rasa bersalah, kecemburuan, atau manipulasi emosional untuk mendapatkan apa yang diinginkan.Dalam psikologi hubungan, hubungan yang sehat membutuhkan rasa aman, kepercayaan, komunikasi terbuka, serta penghormatan terhadap otonomi masing-masing individu.Artinya, pasangan tetap memiliki hak untuk memiliki pendapat berbeda, berteman, mengembangkan karier, mengejar impian, dan menentukan batasan dirinya sendiri.Jika kamu mencintai seseorang, jangan jadikan cinta sebagai alasan untuk membatasi kehidupannya.Belajarlah mendengarkan tanpa selalu ingin menang dalam percakapan. Berikan dukungan tanpa merasa terancam oleh keberhasilannya. Sampaikan ketidaksetujuan tanpa merendahkan harga dirinya.Dan yang tidak kalah penting, pahami bahwa kata tidak harus dihormati.Pria yang baik tidak mengukur kejantanannya dari berapa banyak perempuan yang berhasil ia taklukkan.Ia mengukur kualitas dirinya dari seberapa baik ia mampu membangun hubungan yang saling menghormati.Cinta yang sehat tidak membutuhkan penguasaan. Cinta membutuhkan rasa hormat, kepercayaan, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri.7. Bertanggung Jawablah atas Hidupmu, Jangan Terus-Menerus Menyalahkan KeadaanTidak semua orang memulai kehidupan dari garis yang sama.Ada yang tumbuh dalam keluarga berkecukupan. Ada yang harus berjuang sejak kecil. Ada yang memiliki banyak kesempatan, sementara orang lain harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kesempatan yang sama.Kita tidak selalu bisa memilih keadaan yang datang dalam kehidupan.Namun, kita tetap bisa belajar mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan kita.Pria yang belum dewasa sering kali menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyalahkan keadaan.Ia menyalahkan masa lalu, orang tua, lingkungan, ekonomi, teman, atau kesempatan yang tidak pernah datang.Memang, faktor-faktor tersebut bisa memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Tidak semua hambatan dapat diatasi hanya dengan kemauan keras.Namun, terus-menerus menyalahkan keadaan tanpa mengambil langkah apa pun juga tidak akan membawa perubahan.Dalam psikologi, konsep self-efficacy yang dikembangkan Albert Bandura menjelaskan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam situasi tertentu.Keyakinan ini dapat membantu seseorang menghadapi tantangan, bertahan ketika mengalami kesulitan, dan membangun kemampuan melalui pengalaman.Pria yang baik tidak harus memiliki semua jawaban tentang masa depannya.Ia hanya perlu bersedia mengambil langkah berikutnya.Jika keuangannya belum stabil, ia belajar mengelola uang. Jika pengetahuannya masih terbatas, ia mau belajar. Jika pekerjaannya belum berkembang, ia meningkatkan keterampilan. Jika hubungan sosialnya bermasalah, ia belajar memperbaiki cara berkomunikasi.Ia tidak menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk mulai berubah.Ia memahami bahwa tanggung jawab bukan berarti harus mengendalikan segala sesuatu. Tanggung jawab berarti melakukan bagian yang memang berada dalam kendalinya.Jangan habiskan seluruh hidupmu untuk menjelaskan mengapa keadaanmu sulit. Gunakan sebagian waktumu untuk membangun keadaan yang lebih baik.8. Tetap Rendah Hati, Sekalipun Kamu Memiliki Banyak Alasan untuk SombongAda perbedaan besar antara percaya diri dan merasa lebih tinggi daripada orang lain.Pria yang percaya diri tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa berharga. Ia tidak harus selalu menjadi pusat perhatian. Ia tidak merasa terancam ketika orang lain mendapatkan keberhasilan.Sebaliknya, kesombongan sering kali membuat seseorang sulit menerima kritik, sulit mengakui kekurangan, dan selalu membutuhkan pengakuan dari lingkungan.Dalam psikologi, kerendahan hati intelektual atau intellectual humility merupakan kesediaan untuk menyadari bahwa pengetahuan dan pemahaman diri sendiri memiliki keterbatasan.Artinya, seseorang bisa memiliki pendidikan tinggi, pengalaman luas, dan keberhasilan besar, tetapi tetap bersedia belajar dari orang lain.Pria yang baik tidak berhenti belajar hanya karena usianya bertambah.Ia tidak merasa terlalu hebat untuk meminta maaf, terlalu pintar untuk menerima nasihat, atau terlalu sukses untuk menghargai orang-orang yang pernah membantunya.Ketika berhasil, ia tidak melupakan proses dan orang-orang yang mendukungnya.Ketika gagal, ia tidak merasa kehidupannya sudah berakhir.Ia memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda.Tidak perlu membandingkan seluruh hidupmu dengan pencapaian orang lain. Tidak perlu merasa lebih hebat hanya karena kamu berada beberapa langkah di depan seseorang.Tetaplah bekerja keras, tetapi jangan kehilangan kerendahan hati.Sebab, semakin banyak yang kamu ketahui, seharusnya semakin besar pula kesadaranmu tentang betapa banyak hal yang belum kamu pahami.Pria yang benar-benar hebat tidak harus mengumumkan kehebatannya setiap hari. Karakternya akan terlihat melalui cara ia menjalani kehidupan.Penutup: Menjadi Pria yang Baik Adalah Perjalanan Seumur HidupPada akhirnya, menjadi pria yang baik bukan tentang menjadi manusia sempurna.Kamu tetap bisa merasa marah. Kamu bisa mengalami kegagalan. Kamu bisa membuat keputusan yang salah. Kamu bisa merasa takut, kecewa, bahkan kehilangan arah.Semua itu tidak otomatis membuatmu menjadi pria yang buruk.Yang menentukan adalah bagaimana kamu merespons setiap pengalaman tersebut.Apakah kamu bersedia belajar dari kesalahan?Apakah kamu mampu meminta maaf ketika menyakiti orang lain?Apakah kamu tetap memegang prinsip ketika tidak ada yang mengawasi?Apakah kamu memperlakukan orang lain dengan hormat meskipun mereka tidak bisa memberikan keuntungan kepadamu?Dan apakah kamu terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik, bahkan ketika tidak ada orang yang memberikan penghargaan atas usahamu?Delapan aturan ini bukanlah daftar untuk menghakimi siapa pun. Ini adalah prinsip yang bisa dijadikan pedoman untuk membangun karakter, kedewasaan emosional, dan hubungan yang lebih sehat.Jangan hanya ingin menjadi pria yang terlihat kuat. Jadilah pria yang benar-benar memiliki kekuatan karakter.Jangan hanya ingin dihormati. Jadilah seseorang yang memang layak dipercaya.Jangan hanya ingin dicintai. Belajarlah mencintai dengan cara yang sehat.Dan jangan hanya ingin sukses dalam kehidupan. Pastikan bahwa dalam perjalanan menuju kesuksesan, kamu tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaanmu.Sebab, pada akhirnya, ukuran seorang pria bukan hanya tentang apa yang berhasil ia kumpulkan, seberapa tinggi kedudukannya, atau seberapa banyak orang mengenalnya.Tetapi juga tentang bagaimana orang-orang di sekitarnya merasa ketika berada di dekatnya.Jadilah pria yang kehadirannya memberikan rasa aman, perkataannya bisa dipercaya, tindakannya membawa kebaikan, dan kepergiannya meninggalkan kenangan yang baik.Itulah salah satu bentuk keberhasilan seorang pria yang sesungguhnya.