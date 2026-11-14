6 Alasan Mengapa Seni Menjadi Salah Satu Pilar Kesehatan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Seseorang yang senang melihat seni. (Magnific)

JawaPos.com - Bukan hanya tentang keindahan, kreativitas, atau kemampuan menghasilkan sesuatu. Seni ternyata memiliki peran yang jauh lebih dalam bagi kesehatan manusia. Ia dapat menjadi ruang untuk mengenali emosi, meredakan tekanan batin, membangun hubungan sosial, hingga membantu seseorang menemukan kembali makna hidupnya.



Selama ini, ketika membicarakan kesehatan, kebanyakan orang langsung memikirkan olahraga, makanan bergizi, tidur yang cukup, dan pemeriksaan medis secara rutin. Semua itu memang penting. Namun, ada satu aspek yang sering kali terlupakan, padahal memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan manusia: seni.



Seni sering dianggap sebagai sesuatu yang hanya dibutuhkan oleh orang-orang kreatif, seniman, pelukis, musisi, penari, atau mereka yang memiliki bakat khusus. Padahal, dari sudut pandang psikologi, seni bukan sekadar aktivitas untuk menghasilkan karya yang indah. Seni juga dapat menjadi sarana untuk memahami diri sendiri, mengolah pengalaman emosional, dan menjaga kesehatan psikologis.



Menariknya, seseorang tidak harus pandai melukis, memiliki suara merdu, mampu memainkan alat musik, atau menguasai teknik menari untuk mendapatkan manfaat seni. Mendengarkan musik, mencoret-coret kertas, menulis puisi, berkebun secara kreatif, menonton pertunjukan, bahkan menikmati keindahan alam dapat menjadi pengalaman yang melibatkan proses artistik.



Dalam psikologi, aktivitas seni juga sering dikaitkan dengan regulasi emosi, ekspresi diri, perhatian penuh (mindfulness), hubungan sosial, dan pembentukan makna hidup.



Lalu, mengapa seni layak disebut sebagai salah satu pilar kesehatan manusia?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat enam alasannya.



1. Seni Membantu Manusia Mengolah Emosi yang Sulit Diungkapkan dengan Kata-Kata



Tidak semua perasaan mudah dijelaskan melalui bahasa.



Ada kesedihan yang sulit diceritakan, kemarahan yang tidak tahu harus diarahkan ke mana, kecemasan yang terasa begitu rumit, atau pengalaman masa lalu yang membuat seseorang kesulitan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya.



Dalam situasi seperti ini, seni dapat menyediakan jalur ekspresi alternatif.



Melalui lukisan, musik, tarian, tulisan, atau bentuk kreativitas lainnya, seseorang bisa menyalurkan pengalaman emosional tanpa harus selalu menjelaskannya secara verbal.



Misalnya, seseorang yang sedang mengalami kesedihan mungkin tidak sanggup menceritakan masalahnya kepada orang lain. Namun, ia bisa menuangkan perasaannya melalui warna-warna gelap dalam sebuah lukisan, menulis beberapa kalimat dalam buku harian, atau mendengarkan musik yang mewakili suasana hatinya.



Dalam psikologi, proses ini berkaitan dengan ekspresi dan regulasi emosi.



Ketika emosi mendapatkan ruang untuk dikenali dan diekspresikan, seseorang berkesempatan memahami apa yang sedang dirasakannya. Ia tidak sekadar menekan perasaan, tetapi mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan pengalaman emosionalnya.



Penelitian mengenai terapi seni menunjukkan bahwa kegiatan kreatif dapat membantu sebagian orang mengelola stres dan mengekspresikan pengalaman yang sulit diungkapkan.



Hal yang penting untuk dipahami adalah seni tidak harus menghasilkan karya yang bagus. Bahkan, karya yang terlihat berantakan sekalipun bisa memiliki arti yang sangat personal bagi pembuatnya.



Sebab, tujuan utamanya bukan menciptakan keindahan untuk dinilai orang lain, melainkan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk merasa, mengenali, dan memahami emosi.



Terkadang, sesuatu yang tidak mampu kita ucapkan dapat menemukan jalannya melalui sebuah karya.



2. Seni Membantu Mengurangi Stres dan Memberikan Kesempatan bagi Otak untuk Beristirahat



Kehidupan modern membuat manusia terus-menerus berhadapan dengan berbagai tuntutan.



Pekerjaan, tanggung jawab keluarga, persoalan ekonomi, hubungan sosial, tekanan pencapaian, dan paparan informasi yang tidak ada habisnya dapat membuat pikiran sulit beristirahat.



Bahkan ketika tubuh sedang duduk diam, pikiran seseorang mungkin masih sibuk memikirkan masalah kemarin dan kekhawatiran tentang hari esok.



Di sinilah seni dapat memainkan peran penting.



Aktivitas kreatif sering kali mengajak seseorang untuk memusatkan perhatian pada sesuatu yang sedang dilakukan saat ini.



Ketika melukis, misalnya, seseorang memperhatikan warna, bentuk, gerakan tangan, dan komposisi. Ketika memainkan alat musik, ia perlu memperhatikan irama, nada, serta koordinasi gerakan. Ketika menari, ia mulai menyadari hubungan antara tubuh, ruang, dan musik.



Perhatian yang terarah tersebut dapat membantu seseorang menjauh sejenak dari pikiran yang terus berputar.



Dalam psikologi, pengalaman semacam ini memiliki hubungan dengan mindfulness, yaitu kemampuan untuk menyadari pengalaman saat ini tanpa memberikan penilaian berlebihan.



Ada pula konsep flow, yang diperkenalkan oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi. Flow menggambarkan keadaan ketika seseorang begitu terlibat dalam suatu aktivitas sehingga perhatian dan energinya terpusat pada kegiatan tersebut.



Ketika seseorang mengalami flow, ia dapat merasa lebih fokus, menikmati proses, dan untuk sementara tidak terlalu terbebani oleh pikiran yang mengganggu.



Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas seni dapat berkaitan dengan penurunan stres dan peningkatan kesejahteraan psikologis.



Tentu saja, seni bukan pengganti penanganan medis untuk stres berat atau gangguan kecemasan. Namun, menjadikannya bagian dari rutinitas dapat menjadi salah satu cara untuk merawat kesehatan mental.



Kita tidak selalu membutuhkan liburan panjang untuk memberikan jeda kepada pikiran. Terkadang, lima belas menit mendengarkan musik, menggambar, atau menulis dengan tenang sudah menjadi awal yang baik.



Seni mengajarkan bahwa manusia tidak harus selalu produktif. Ada saatnya kita perlu melakukan sesuatu hanya untuk menikmati keberadaan kita sendiri.



3. Seni Merangsang Otak dan Mendukung Kemampuan Kognitif



Salah satu hal menarik tentang seni adalah keterlibatannya dalam berbagai proses kerja otak.



Ketika seseorang melakukan aktivitas kreatif, ia tidak hanya menggunakan imajinasi. Ia juga melibatkan perhatian, ingatan, persepsi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan koordinasi.



Sebagai contoh, ketika seseorang melukis, ia harus menentukan warna, membayangkan hasil akhir, mengatur komposisi, serta menyesuaikan gerakan tangan dengan apa yang dilihatnya.



Ketika belajar memainkan alat musik, seseorang perlu mengingat pola nada, mengenali ritme, membaca simbol, dan mengoordinasikan gerakan tubuh.



Sementara itu, kegiatan menulis cerita mengajak otak menghubungkan pengalaman, menyusun gagasan, memahami perspektif, serta mengembangkan alur pemikiran.



Semua proses tersebut membuat seni menjadi aktivitas yang kaya akan stimulasi kognitif.



Dalam psikologi kognitif dan ilmu saraf, keterlibatan dalam aktivitas kreatif dipelajari karena melibatkan berbagai jaringan otak yang bekerja secara terkoordinasi.



Bahkan, penelitian mengenai musik dan aktivitas artistik menunjukkan adanya hubungan antara keterlibatan seni dengan sejumlah aspek fungsi kognitif, meskipun manfaatnya dapat berbeda berdasarkan jenis aktivitas, usia, intensitas latihan, dan kondisi individu.



Pada orang dewasa yang lebih tua, aktivitas kreatif juga dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan keterlibatan mental dan sosial.



Namun, kita perlu membedakan antara stimulasi kognitif dan klaim bahwa seni pasti mencegah demensia. Bukti ilmiah belum cukup untuk menyatakan bahwa satu jenis aktivitas seni dapat menjamin perlindungan dari penyakit tersebut.



Yang lebih masuk akal adalah melihat seni sebagai bagian dari gaya hidup yang aktif secara mental.



Seni membuat otak terus belajar, mencoba, mengingat, menghubungkan, dan menciptakan sesuatu yang baru.



Hal ini penting karena kesehatan manusia bukan hanya tentang menjaga tubuh tetap kuat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada otak untuk terus berkembang.



Otak membutuhkan tantangan, pengalaman baru, dan kesempatan untuk berkreasi. Seni menyediakan ketiganya dalam bentuk yang menyenangkan.



4. Seni Membangun Hubungan Sosial dan Mengurangi Perasaan Kesepian



Manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan hubungan, penerimaan, rasa memiliki, dan pengalaman untuk terhubung dengan orang lain.



Namun, kehidupan modern justru sering membuat manusia merasa semakin terisolasi.



Banyak orang memiliki ratusan teman di media sosial, tetapi tidak memiliki seseorang yang benar-benar bisa diajak berbagi cerita. Ada pula orang yang hidup bersama keluarga, tetapi tetap merasa kesepian secara emosional.



Dalam konteks ini, seni memiliki kekuatan yang sering kali tidak disadari: seni dapat menjadi jembatan antarmanusia.



Coba bayangkan sebuah kelompok musik. Orang-orang dengan latar belakang berbeda berkumpul untuk memainkan lagu yang sama. Mereka harus mendengarkan satu sama lain, menyesuaikan tempo, memahami peran masing-masing, dan bekerja sama menghasilkan harmoni.



Hal serupa terjadi dalam kelompok teater, kelas melukis, komunitas tari, kelompok membaca puisi, atau kegiatan seni bersama lainnya.



Seni menciptakan pengalaman bersama yang memungkinkan orang berinteraksi tanpa harus selalu memulai percakapan yang mendalam.



Seseorang yang sulit membuka diri mungkin merasa lebih nyaman ketika berinteraksi melalui kegiatan kreatif.



Dalam psikologi sosial, pengalaman semacam ini berkaitan dengan rasa memiliki (belongingness), dukungan sosial, dan keterhubungan antarmanusia.



Ketika seseorang merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok, ia dapat memperoleh dukungan emosional dan merasa bahwa keberadaannya diterima.



Penelitian tentang partisipasi seni juga menemukan hubungan antara keterlibatan dalam kegiatan budaya dan kesejahteraan sosial.



Inilah salah satu alasan mengapa kegiatan seni komunitas dapat memberikan manfaat bagi berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.



Seni mengingatkan kita bahwa hubungan manusia tidak selalu harus dibangun melalui percakapan panjang. Terkadang, menyanyikan lagu bersama, menonton pertunjukan, atau membuat sesuatu dalam satu ruangan sudah cukup untuk menciptakan rasa kebersamaan.



Seni membuat manusia merasa bahwa dirinya tidak sendirian dalam menjalani kehidupan.



5. Seni Membantu Manusia Menemukan Identitas, Harga Diri, dan Makna Hidup



Ada masa ketika seseorang mulai kehilangan arah.



Ia mungkin sudah bekerja keras, memenuhi tanggung jawab, membangun keluarga, dan mencapai sejumlah target kehidupan. Namun, di tengah semua pencapaian tersebut, muncul pertanyaan yang sulit dijawab:



"Apakah ini benar-benar kehidupan yang ingin saya jalani?"



Pertanyaan semacam ini tidak selalu berkaitan dengan kegagalan. Bahkan, orang yang terlihat sukses pun dapat mengalami kekosongan emosional dan kehilangan makna.



Seni dapat membantu seseorang kembali mengenali dirinya sendiri.



Ketika seseorang menciptakan sesuatu, ia memiliki kesempatan untuk mengekspresikan nilai, pengalaman, keyakinan, dan sudut pandangnya.



Sebuah lukisan dapat menggambarkan pengalaman masa kecil. Sebuah lagu dapat mengingatkan seseorang pada perjalanan hidupnya. Sebuah puisi dapat menjadi cara untuk memahami perubahan yang sedang dialami.



Melalui proses tersebut, seseorang tidak hanya menghasilkan karya, tetapi juga membangun narasi tentang siapa dirinya.



Dalam psikologi, hal ini berhubungan dengan identitas diri (self-identity), konsep diri (self-concept), dan pencarian makna hidup.



Seni juga dapat memberikan pengalaman pencapaian.



Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun merasa tidak memiliki kemampuan khusus, kemudian mulai belajar menggambar. Pada awalnya, hasilnya mungkin jauh dari harapan. Namun, setelah berlatih selama beberapa minggu, ia mulai melihat perkembangan.



Garis-garis yang dahulu terlihat kaku mulai menjadi lebih baik. Ia menyelesaikan sebuah gambar sederhana dan menyadari bahwa dirinya mampu mempelajari sesuatu yang baru.



Pengalaman kecil seperti ini dapat mendukung rasa percaya diri dan keyakinan terhadap kemampuan diri (self-efficacy).



Menariknya, manfaat tersebut tidak harus datang dari pengakuan orang lain.



Seseorang tidak harus memenangkan kompetisi, memperoleh penghargaan, atau menjual karya dengan harga tinggi untuk merasa berharga.



Ada kepuasan tersendiri ketika seseorang berhasil menciptakan sesuatu yang memiliki arti bagi dirinya.



Seni juga dapat membantu seseorang menjalani masa transisi kehidupan, seperti pensiun, kehilangan orang terdekat, perubahan peran dalam keluarga, atau memasuki usia lanjut.



Pada akhirnya, seni memberikan ruang bagi manusia untuk terus bertanya, mengenali, dan memperbarui dirinya.



Kita tidak hanya membutuhkan alasan untuk bekerja dan bertahan hidup. Kita juga membutuhkan sesuatu yang membuat kehidupan terasa bermakna.



6. Seni Dapat Mendukung Proses Pemulihan Psikologis dan Kualitas Hidup



Alasan terakhir sekaligus salah satu yang paling penting adalah bahwa seni dapat menjadi bagian dari proses pemulihan psikologis.



Dalam dunia kesehatan mental, terdapat pendekatan yang dikenal sebagai terapi seni (art therapy).



Terapi seni merupakan bentuk psikoterapi yang menggunakan proses penciptaan karya seni dalam hubungan terapeutik yang dipandu oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus.



Pendekatan ini dapat digunakan untuk membantu individu mengeksplorasi emosi, memahami pengalaman pribadi, mengembangkan cara menghadapi kesulitan, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.



Misalnya, seseorang yang mengalami pengalaman traumatis mungkin kesulitan membicarakan kejadian tersebut secara langsung.



Dalam kondisi tertentu, proses kreatif dapat memberikan cara alternatif untuk mengeksplorasi pengalaman yang sulit disampaikan melalui percakapan biasa.



Namun, penting dipahami bahwa terapi seni bukan sekadar memberikan kertas dan pensil kepada seseorang, kemudian memintanya menggambar.



Ada proses profesional yang melibatkan tujuan terapeutik, pemahaman psikologis, hubungan antara terapis dan klien, serta pertimbangan terhadap kondisi individu.



Selain terapi seni, terdapat pula terapi musik, terapi tari dan gerak, serta berbagai pendekatan berbasis seni lainnya.



Penelitian mengenai intervensi seni menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam sejumlah konteks, termasuk pengelolaan stres, peningkatan kualitas hidup, dan dukungan bagi individu dengan berbagai tantangan kesehatan.



Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melalui tinjauan penelitian yang dipublikasikan pada 2019, juga menyoroti bagaimana keterlibatan dalam seni dapat berperan dalam promosi kesehatan dan pencegahan maupun penanganan berbagai kondisi kesehatan sepanjang kehidupan.



Meskipun demikian, seni tidak boleh dianggap sebagai obat untuk semua penyakit atau pengganti perawatan medis dan psikologis yang dibutuhkan.



Seni lebih tepat dipahami sebagai salah satu sumber daya yang dapat melengkapi pendekatan kesehatan secara menyeluruh.



Ketika tubuh membutuhkan perawatan fisik, pikiran membutuhkan dukungan psikologis, dan manusia membutuhkan hubungan sosial, seni dapat membantu menghadirkan pengalaman yang menyentuh berbagai aspek tersebut.



Seni tidak selalu menghilangkan luka, tetapi dapat membantu manusia menemukan cara untuk hidup, memahami, dan bertumbuh bersama pengalaman yang pernah menyakitinya.



Mengapa Kita Perlu Memasukkan Seni ke dalam Kehidupan Sehari-hari?



Setelah memahami keenam alasan tersebut, kita dapat melihat bahwa seni bukan sesuatu yang hanya layak dinikmati ketika memiliki waktu luang.



Seni dapat menjadi bagian dari kebiasaan menjaga kesehatan, sebagaimana olahraga, tidur yang cukup, dan pola makan seimbang.



Kita tidak perlu mengubah rumah menjadi studio seni atau menghabiskan banyak uang untuk membeli peralatan mahal.



Kita bisa memulainya melalui aktivitas sederhana:



Mendengarkan musik dengan penuh perhatian. Luangkan waktu untuk menikmati musik tanpa melakukan pekerjaan lain.



Menulis jurnal pribadi. Tuliskan perasaan, pengalaman, dan hal-hal yang sedang memenuhi pikiran.



Menggambar atau mewarnai. Tidak perlu memikirkan hasilnya. Nikmati prosesnya.



Menari atau bergerak mengikuti musik. Biarkan tubuh mengekspresikan suasana hati.



Mengunjungi museum atau menikmati pertunjukan seni. Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk melihat dunia dari perspektif berbeda.



Bergabung dengan komunitas kreatif. Temukan hubungan sosial melalui kegiatan yang disukai.



Yang terpenting adalah menghilangkan anggapan bahwa seni hanya milik orang berbakat.



Setiap manusia memiliki kesempatan untuk menikmati dan terlibat dalam seni, tanpa harus menjadi seorang seniman profesional.



Penutup: Kesehatan Bukan Hanya Tentang Tubuh yang Kuat, tetapi Juga Jiwa yang Memiliki Ruang untuk Bertumbuh



Selama ini, kita mungkin terlalu sering mengukur kesehatan melalui hal-hal yang terlihat.



Berat badan, tekanan darah, kekuatan otot, hasil pemeriksaan laboratorium, dan kemampuan fisik memang merupakan bagian penting dari kesehatan.



Namun, manusia bukan sekadar tubuh biologis.



Kita memiliki emosi yang perlu dipahami, pikiran yang perlu dirawat, hubungan yang perlu dipelihara, dan kehidupan yang membutuhkan makna.



Seni membantu manusia merawat berbagai sisi tersebut.



Melalui seni, kita belajar mengekspresikan perasaan, memberikan jeda bagi pikiran, menstimulasi otak, membangun hubungan sosial, mengenali identitas, dan mendukung proses pemulihan psikologis.



Mungkin itulah sebabnya seni memiliki tempat yang begitu penting dalam perjalanan peradaban manusia. Sejak dahulu, manusia bernyanyi, menari, menggambar, bercerita, dan menciptakan berbagai bentuk ekspresi untuk memahami kehidupan.



Seni bukan sekadar sesuatu yang membuat dunia terlihat lebih indah.



Seni juga dapat membantu kehidupan terasa lebih manusiawi.



Sebab, manusia tidak hanya membutuhkan makanan untuk tubuhnya, tetapi juga pengalaman yang memberi makan pikiran, emosi, kreativitas, dan jiwanya.



Dan mungkin, salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan adalah dengan tidak pernah berhenti menciptakan, menikmati, dan merasakan keindahan.



