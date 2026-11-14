8 Alasan Mengapa Memilih Harapan Itu Penting di Saat-Saat Terpuruk Menurut Psikologi

Seseorang yang memilih harapan. (Magnific) JawaPos.com - Dalam kehidupan, tidak semua hal berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada masa ketika seseorang harus menghadapi kegagalan, kehilangan orang yang dicintai, masalah ekonomi, tekanan pekerjaan, hubungan yang tidak berjalan baik, hingga berbagai kenyataan pahit yang sulit diterima. Pada saat-saat seperti itu, hidup terkadang terasa begitu berat. Bahkan, hal-hal sederhana yang biasanya mudah dilakukan bisa terasa melelahkan.

Ketika berada dalam kondisi terpuruk, seseorang sering kali mulai kehilangan keyakinan terhadap dirinya sendiri. Masa depan terlihat suram, keinginan untuk mencoba kembali semakin berkurang, dan muncul pikiran bahwa keadaan tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik.



Namun, di tengah berbagai kesulitan tersebut, ada satu hal yang memiliki peran penting dalam membantu manusia bertahan, yaitu harapan.



Harapan bukan sekadar keinginan agar sesuatu yang baik terjadi. Dalam psikologi, harapan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melihat kemungkinan positif di masa depan, menetapkan tujuan, serta menemukan jalan untuk mencapainya meskipun sedang menghadapi hambatan.

Psikolog Charles R. Snyder mengembangkan teori Hope Theory yang menjelaskan bahwa harapan memiliki dua komponen utama, yaitu agency thinking dan pathways thinking. Agency thinking merupakan keyakinan bahwa diri sendiri memiliki kemampuan dan motivasi untuk bergerak menuju tujuan. Sementara itu, pathways thinking adalah kemampuan menemukan berbagai jalan alternatif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan kata lain, harapan bukan hanya tentang menunggu keadaan berubah, melainkan juga tentang percaya bahwa masih ada sesuatu yang bisa dilakukan.

Lantas, mengapa memilih harapan menjadi begitu penting ketika seseorang sedang berada di titik terendah kehidupannya?

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat delapan alasannya menurut perspektif psikologi.

1. Harapan Membantu Seseorang Melihat Masa Depan dengan Lebih Positif

Salah satu dampak terbesar dari keterpurukan adalah munculnya pandangan negatif terhadap masa depan. Ketika seseorang mengalami kegagalan atau kehilangan, pikirannya sering kali dipenuhi berbagai kemungkinan buruk.

Misalnya, seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaan mungkin berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Seseorang yang mengalami kegagalan dalam hubungan bisa merasa bahwa dirinya tidak akan pernah menemukan kebahagiaan bersama orang lain.

Dalam psikologi, pola pikir seperti ini berkaitan dengan kecenderungan membuat kesimpulan negatif secara berlebihan berdasarkan pengalaman yang sedang dialami.

Harapan membantu seseorang mengubah cara pandang tersebut. Bukan berarti mengabaikan kenyataan atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, melainkan menyadari bahwa keadaan saat ini tidak selalu menentukan bagaimana kehidupan di masa depan.

Seseorang yang masih memiliki harapan akan lebih mampu mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa kegagalan hari ini bukan berarti kegagalan selamanya.

Perubahan cara pandang ini sangat penting karena pikiran manusia memiliki pengaruh terhadap emosi dan perilaku. Ketika seseorang mulai melihat kemungkinan yang lebih baik, ia cenderung memiliki alasan untuk kembali mencoba, mengambil keputusan, dan mencari solusi.

Harapan memberikan ruang bagi pikiran untuk memahami bahwa kehidupan masih memiliki banyak kemungkinan yang belum terjadi.

2. Harapan Membantu Mengurangi Perasaan Tidak Berdaya

Ketika masalah datang bertubi-tubi, seseorang bisa merasa kehilangan kendali atas kehidupannya. Ia mungkin sudah berusaha, tetapi hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Bahkan, terkadang masalah muncul ketika dirinya belum sepenuhnya pulih dari kesulitan sebelumnya.

Kondisi tersebut dapat memunculkan perasaan tidak berdaya atau learned helplessness.

Konsep ini diperkenalkan melalui penelitian psikolog Martin Seligman dan Steven Maier. Secara umum, learned helplessness menggambarkan kondisi ketika seseorang belajar bahwa tindakannya tidak memiliki pengaruh terhadap hasil yang dialaminya, sehingga ia cenderung berhenti berusaha meskipun kesempatan untuk mengubah keadaan sebenarnya tersedia.

Di sinilah harapan memiliki peran penting.

Harapan membantu seseorang menyadari bahwa meskipun tidak semua hal bisa dikendalikan, masih ada bagian kehidupan yang dapat diperjuangkan.

Contohnya, seseorang mungkin tidak bisa mengubah keputusan perusahaan yang telah memberhentikannya. Namun, ia masih bisa memperbarui CV, meningkatkan keterampilan, mencari peluang pekerjaan lain, atau membangun usaha kecil.

Kesadaran bahwa masih ada tindakan yang bisa dilakukan dapat membantu mengembalikan rasa kendali terhadap kehidupan.

Tidak harus langsung melakukan perubahan besar. Terkadang, keberanian untuk bangun dari tempat tidur, menyelesaikan satu pekerjaan kecil, atau meminta bantuan kepada orang lain sudah menjadi langkah awal yang berarti.

Harapan membuat seseorang tidak hanya berfokus pada hal-hal yang telah hilang, tetapi juga pada hal-hal yang masih bisa dibangun.

3. Harapan Meningkatkan Ketahanan Mental dalam Menghadapi Kesulitan

Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Ada orang yang mampu bangkit setelah mengalami kegagalan, sementara ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan diri.

Dalam psikologi, kemampuan untuk beradaptasi dan bangkit setelah menghadapi kesulitan dikenal sebagai resiliensi atau psychological resilience.

Resiliensi bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, kecewa, atau putus asa. Justru, orang yang resilien tetap dapat mengalami emosi negatif, tetapi perlahan belajar mengelolanya dan menemukan cara untuk melanjutkan kehidupan.

Harapan dapat mendukung proses terbentuknya resiliensi karena memberikan alasan untuk tetap bergerak meskipun keadaan belum membaik.

Ketika seseorang memiliki harapan, ia tidak selalu menganggap kesulitan sebagai akhir dari segalanya. Ia mulai melihat masalah sebagai bagian dari perjalanan hidup yang dapat dihadapi secara bertahap.

Misalnya, seseorang yang gagal dalam membangun bisnis mungkin merasa sangat kecewa. Namun, dengan tetap memiliki harapan, ia dapat mengevaluasi kesalahan, mempelajari pengalaman, dan mempertimbangkan strategi yang berbeda.

Pengalaman tersebut mungkin tidak langsung menghasilkan keberhasilan. Akan tetapi, proses belajar itu dapat membentuk ketahanan mental yang lebih baik.

Harapan mengajarkan bahwa kekuatan seseorang bukan hanya terlihat ketika kehidupannya berjalan lancar, tetapi juga ketika ia mampu bertahan dan mencari jalan keluar di tengah keadaan yang sulit.

4. Harapan Memberikan Motivasi untuk Kembali Berusaha

Ketika seseorang sedang terpuruk, motivasi sering kali menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Hal-hal yang sebelumnya terasa menarik mungkin tidak lagi memberikan semangat.

Seseorang bisa merasa lelah untuk mencoba, takut menghadapi kegagalan berikutnya, atau memilih berhenti karena menganggap usahanya tidak akan membawa perubahan.

Menurut teori harapan Charles Snyder, harapan memiliki unsur motivasi yang disebut agency thinking. Unsur ini berkaitan dengan keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu mengambil tindakan untuk mencapai tujuan.

Keyakinan tersebut penting karena motivasi tidak selalu muncul dengan sendirinya. Terkadang, motivasi justru tumbuh setelah seseorang mulai melakukan tindakan kecil.

Sebagai contoh, seseorang yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya mungkin merasa kewalahan ketika memikirkan seluruh masalah yang harus diselesaikan.

Namun, ketika ia mulai membagi tujuannya menjadi langkah-langkah sederhana, seperti mencatat pengeluaran, mencari pekerjaan tambahan, atau mempelajari keterampilan baru, tujuan tersebut terasa lebih mungkin dicapai.

Harapan membantu seseorang memiliki alasan untuk terus mencoba.

Perlu dipahami bahwa memilih harapan bukan berarti memaksakan diri untuk selalu produktif. Ada kalanya seseorang perlu beristirahat, mengambil jeda, dan memulihkan kondisi emosionalnya.

Namun, setelah memiliki ruang untuk pulih, harapan dapat menjadi dorongan untuk kembali melangkah.

5. Harapan Membantu Seseorang Menemukan Jalan Keluar dari Masalah

Ketika berada dalam tekanan, pikiran seseorang sering kali menjadi lebih sempit. Ia mungkin hanya melihat satu kemungkinan dan merasa tidak memiliki pilihan lain.

Misalnya, seseorang yang gagal dalam ujian penting bisa menganggap bahwa seluruh masa depannya telah hancur. Padahal, masih terdapat berbagai kemungkinan, seperti mengikuti ujian ulang, mencari jalur pendidikan alternatif, atau mengembangkan kemampuan melalui pengalaman lain.

Dalam teori harapan Snyder, kemampuan menemukan berbagai cara untuk mencapai tujuan disebut pathways thinking.

Komponen ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki harapan cenderung berusaha mencari alternatif ketika menghadapi hambatan.

Hal ini sangat penting karena kehidupan tidak selalu menyediakan jalan yang mudah. Terkadang, tujuan yang sama harus dicapai melalui cara yang berbeda.

Ketika satu pintu tertutup, seseorang mungkin perlu mencari pintu lain. Ketika rencana pertama gagal, ia bisa menyusun strategi baru.

Harapan membantu seseorang memahami bahwa kegagalan terhadap satu cara tidak selalu berarti kegagalan terhadap seluruh tujuan.

Selain itu, harapan juga mendorong seseorang untuk lebih terbuka dalam menerima masukan, mencari informasi, dan meminta bantuan.

Dengan demikian, harapan bukan hanya membuat seseorang merasa lebih baik secara emosional, tetapi juga membantu memperluas cara berpikir dalam menghadapi persoalan.

6. Harapan Membantu Menjaga Kesehatan Emosional

Saat mengalami keterpurukan, kondisi emosional seseorang dapat menjadi sangat tidak stabil. Kesedihan, kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, dan kekecewaan bisa muncul secara bersamaan.

Jika berlangsung terus-menerus tanpa dukungan yang memadai, tekanan tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup.

Harapan dapat menjadi salah satu sumber daya psikologis yang membantu seseorang menghadapi tekanan emosional.

Dalam berbagai penelitian psikologi, tingkat harapan yang lebih tinggi sering ditemukan berkaitan dengan kesejahteraan psikologis yang lebih baik, kepuasan hidup, serta tingkat gejala depresi dan kecemasan yang lebih rendah.

Meski demikian, hubungan tersebut tidak berarti bahwa harapan dapat menggantikan penanganan profesional atau secara otomatis menyembuhkan gangguan kesehatan mental.

Harapan lebih tepat dipahami sebagai salah satu faktor yang dapat membantu seseorang mempertahankan orientasi positif terhadap kehidupan.

Misalnya, seseorang yang sedang mengalami masa sulit mungkin mulai membiasakan diri untuk mengakui perasaannya, berbicara dengan orang yang dipercaya, menjaga pola tidur, dan memberikan waktu bagi dirinya untuk pulih.

Ia tidak perlu memaksakan diri untuk selalu bahagia.

Sebab, kesehatan emosional bukan berarti tidak pernah merasakan kesedihan. Kesehatan emosional juga mencakup kemampuan menerima perasaan yang tidak nyaman tanpa kehilangan keyakinan bahwa kehidupan masih layak diperjuangkan.

Harapan memberikan pengingat bahwa perasaan berat yang dialami sekarang bukanlah satu-satunya hal yang akan dirasakan sepanjang hidup.

7. Harapan Membuat Seseorang Lebih Mudah Menerima Perubahan dan Ketidakpastian

Salah satu hal yang paling sulit dihadapi manusia adalah ketidakpastian.

Kita sering ingin mengetahui apa yang akan terjadi besok, apakah keputusan yang diambil sudah benar, apakah masalah akan segera selesai, dan apakah usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil.

Namun, kehidupan tidak selalu memberikan jawaban secara langsung.

Ketika sedang terpuruk, ketidakpastian dapat membuat seseorang semakin takut melangkah. Ia khawatir bahwa keputusan berikutnya akan menghasilkan kegagalan yang sama.

Harapan membantu seseorang menghadapi ketidakpastian dengan cara yang lebih adaptif.

Orang yang memiliki harapan tidak harus mengetahui seluruh jawaban tentang masa depannya. Ia hanya perlu percaya bahwa masih ada kemungkinan untuk menemukan jalan yang lebih baik.

Dalam psikologi, kemampuan menerima bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan merupakan bagian penting dari adaptasi terhadap stres.

Seseorang dapat belajar membedakan antara hal yang berada dalam kendalinya dan hal yang berada di luar kendalinya.

Contohnya, seseorang tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukannya. Namun, ia dapat belajar menentukan batasan, memilih lingkungan yang lebih sehat, dan mengambil keputusan yang melindungi kesejahteraannya.

Dengan memiliki harapan, seseorang juga dapat lebih terbuka terhadap perubahan.

Ia tidak lagi terpaku pada satu rencana yang gagal, tetapi mulai menyadari bahwa kehidupan masih dapat menawarkan pengalaman, kesempatan, dan kebahagiaan melalui jalan yang berbeda.

8. Harapan Mengingatkan Bahwa Kehidupan Masih Memiliki Makna

Alasan terakhir yang membuat harapan begitu penting adalah kemampuannya membantu seseorang mempertahankan makna dalam kehidupan.

Ketika seseorang mengalami kehilangan atau kegagalan besar, ia mungkin mulai mempertanyakan banyak hal.

Untuk apa terus berusaha jika hasilnya selalu mengecewakan? Mengapa harus bertahan jika kehidupan terasa begitu berat? Apakah masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat muncul ketika seseorang sedang mengalami tekanan emosional yang mendalam.

Dalam psikologi, pembahasan mengenai makna hidup memiliki hubungan dengan pemikiran Viktor Frankl, seorang psikiater yang mengembangkan pendekatan logoterapi.

Frankl menekankan pentingnya menemukan makna dalam kehidupan, termasuk ketika seseorang menghadapi penderitaan yang tidak dapat dihindari.

Pemikiran tersebut tidak berarti bahwa penderitaan harus dianggap baik atau seseorang harus menerima perlakuan buruk tanpa melakukan perlawanan. Sebaliknya, manusia tetap memiliki ruang untuk menentukan sikap, mencari makna, dan memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupannya.

Harapan dapat membantu seseorang mengingat kembali hal-hal yang masih berarti baginya.

Mungkin ada keluarga yang ingin dibahagiakan, cita-cita yang belum tercapai, pengalaman baru yang ingin dirasakan, atau kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Bahkan, terkadang makna hidup tidak selalu ditemukan melalui pencapaian besar.

Ada orang yang menemukan makna dalam merawat keluarganya, membantu sesama, menikmati hal-hal sederhana, atau sekadar berusaha menjalani hari dengan lebih baik daripada kemarin.

Ketika seseorang masih memiliki sesuatu yang dianggap berarti, ia memiliki alasan untuk terus melangkah.

Harapan mengingatkan bahwa meskipun kehidupan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, masih ada kemungkinan untuk menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya.

Bagaimana Cara Menumbuhkan Harapan Ketika Sedang Terpuruk?

Memahami pentingnya harapan saja terkadang belum cukup. Ketika seseorang benar-benar berada dalam situasi sulit, menemukan kembali harapan bisa menjadi proses yang membutuhkan waktu.

Berikut beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan.

1. Mulailah dengan tujuan kecil.

Jangan memaksakan diri untuk langsung menyelesaikan seluruh masalah. Cobalah menetapkan tujuan sederhana yang realistis, seperti merapikan kamar, menyelesaikan satu pekerjaan, atau berjalan kaki selama beberapa menit.

2. Berhenti menganggap kegagalan sebagai identitas diri.

Gagal dalam pekerjaan bukan berarti Anda adalah orang yang gagal. Mengalami hubungan yang berakhir bukan berarti Anda tidak pantas dicintai. Pisahkan pengalaman buruk dari penilaian terhadap harga diri.

3. Cari kemungkinan lain.

Jika satu cara tidak berhasil, cobalah mempertimbangkan alternatif. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa tidak ada jalan keluar hanya karena jalan pertama tidak memberikan hasil.

4. Berikan ruang untuk merasakan emosi.

Tidak perlu berpura-pura kuat setiap saat. Menangis, merasa kecewa, atau mengakui bahwa diri sendiri sedang lelah bukanlah tanda kelemahan.

5. Bangun hubungan dengan orang-orang yang mendukung.

Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau orang yang dapat dipercaya. Dukungan sosial dapat membantu seseorang merasa tidak sendirian ketika menghadapi kesulitan.

6. Kurangi kebiasaan membandingkan kehidupan.

Setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan yang berbeda. Membandingkan proses pemulihan diri dengan keberhasilan orang lain justru dapat menambah tekanan.

7. Fokus pada hal yang masih bisa dikendalikan.

Tidak semua keadaan dapat diubah dalam waktu singkat. Namun, Anda masih bisa menentukan tindakan kecil yang dapat dilakukan hari ini.

Jika perasaan putus asa berlangsung lama, semakin berat, atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu mencari bantuan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental.

Meminta bantuan bukan berarti gagal menghadapi kehidupan. Justru, itu merupakan salah satu bentuk keberanian untuk menjaga diri sendiri.

Penutup: Memilih Harapan Bukan Berarti Hidup Tanpa Kesulitan

Pada akhirnya, kehidupan tidak pernah menjanjikan bahwa setiap orang akan selalu mendapatkan kemudahan. Ada masa ketika kita harus menghadapi kegagalan, kehilangan, penolakan, dan berbagai kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan.

Namun, satu hal yang perlu diingat adalah keadaan sulit yang sedang dialami tidak harus menjadi akhir dari seluruh cerita kehidupan.

Menurut perspektif psikologi, harapan merupakan salah satu sumber daya penting yang membantu manusia menetapkan tujuan, menemukan jalan alternatif, mempertahankan motivasi, serta menghadapi berbagai tantangan.

Memilih harapan bukan berarti menyangkal rasa sakit. Bukan pula berarti memaksa diri untuk selalu berpikir positif ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja.

Memilih harapan berarti memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk percaya bahwa masih ada kemungkinan yang lebih baik, meskipun saat ini belum terlihat.

Ada kalanya kemajuan tidak datang dalam bentuk pencapaian besar. Terkadang, kemajuan hanya berarti mampu melewati satu hari yang berat, berani mencoba kembali, atau mulai percaya bahwa diri sendiri masih memiliki kesempatan untuk bahagia.

Jadi, ketika kehidupan terasa begitu sulit, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa semuanya telah berakhir.

Berikan waktu kepada diri sendiri untuk beristirahat, pulih, dan menemukan kembali kekuatan yang mungkin sempat hilang.

Sebab, selama masih ada harapan, selalu ada kemungkinan untuk memulai langkah baru.