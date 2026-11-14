8 Alasan Mengapa Anak-Anak Kesulitan untuk Fokus di Dalam Ruangan Menurut Psikologi

Seseorang yang kesulitan untuk fokus. (Magnific) JawaPos.com - Kemampuan untuk fokus merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan anak. Fokus membantu anak memahami informasi, mengikuti instruksi, menyelesaikan tugas, mengembangkan kreativitas, serta membangun kemampuan belajar yang lebih baik. Namun, tidak semua anak mampu mempertahankan konsentrasi dalam waktu yang lama, terutama ketika mereka melakukan aktivitas di dalam ruangan.

Sebagian anak mungkin terlihat mudah bosan ketika belajar di kelas, sulit duduk tenang saat mengerjakan tugas, sering mengalihkan perhatian ke benda-benda di sekitarnya, atau lebih tertarik bermain daripada mengikuti kegiatan yang sedang berlangsung. Kondisi ini terkadang membuat orang tua dan guru menganggap anak kurang disiplin, malas belajar, atau tidak memiliki motivasi.



Padahal, menurut perspektif psikologi perkembangan, kesulitan anak untuk fokus tidak selalu berkaitan dengan kemauan atau perilaku. Ada berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan konsentrasi anak, mulai dari perkembangan otak, kebutuhan gerak, kondisi emosional, hingga lingkungan tempat mereka beraktivitas.



Lingkungan dalam ruangan juga memiliki karakteristik tersendiri. Aktivitas yang terlalu monoton, ruang gerak terbatas, pencahayaan kurang nyaman, hingga minimnya stimulasi sensorik dapat memengaruhi perhatian anak.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat delapan alasan mengapa anak-anak kesulitan untuk fokus di dalam ruangan menurut psikologi.

1. Perkembangan Otak Anak Belum Sempurna

Salah satu alasan utama anak-anak kesulitan mempertahankan fokus adalah karena otak mereka masih berada dalam tahap perkembangan.

Dalam psikologi perkembangan, kemampuan konsentrasi berkaitan erat dengan fungsi eksekutif (executive functions), yaitu sekumpulan kemampuan kognitif yang membantu seseorang mengatur perhatian, mengendalikan impuls, mengingat instruksi, dan menyelesaikan suatu aktivitas.

Salah satu bagian otak yang berperan penting dalam fungsi tersebut adalah korteks prefrontal. Area ini terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian diri, dan pengaturan perhatian.

Pada anak-anak, kemampuan tersebut belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih mudah terdistraksi oleh suara, benda, gerakan, atau aktivitas lain yang dianggap lebih menarik.

Sebagai contoh, ketika seorang anak sedang menggambar di dalam ruangan, ia mungkin tiba-tiba berhenti karena mendengar suara dari luar jendela. Perhatiannya kemudian berpindah dari kegiatan menggambar menuju sumber suara tersebut.

Perilaku seperti ini tidak selalu menunjukkan bahwa anak tidak mau berkonsentrasi. Bisa jadi, kemampuan mengendalikan dan mengarahkan perhatiannya memang masih berkembang.

Bagaimana cara mengatasinya?

Orang tua dan guru dapat membantu perkembangan fokus anak melalui aktivitas yang sesuai dengan usianya, seperti menyusun puzzle, bermain balok, membaca buku bergambar, atau menyelesaikan permainan sederhana.

Berikan instruksi secara bertahap dan hindari menuntut anak untuk berkonsentrasi terlalu lama. Kemampuan fokus perlu dilatih secara bertahap, bukan dipaksakan.

2. Anak Memiliki Kebutuhan Gerak yang Tinggi

Anak-anak secara alami memiliki kebutuhan untuk bergerak. Mereka belajar bukan hanya melalui pengamatan dan pendengaran, tetapi juga melalui aktivitas fisik, eksplorasi, dan interaksi langsung dengan lingkungan.

Dalam psikologi perkembangan, gerakan memiliki hubungan erat dengan proses belajar dan perkembangan kognitif anak.

Ketika anak terlalu lama berada di dalam ruangan tanpa kesempatan untuk bergerak, mereka mungkin mulai merasa gelisah, bosan, atau sulit mempertahankan perhatian.

Misalnya, anak yang diminta duduk diam selama satu jam mungkin mulai menggoyangkan kaki, memainkan pensil, berdiri dari kursinya, atau berjalan ke sana kemari.

Perilaku tersebut sering dianggap sebagai bentuk ketidakdisiplinan. Padahal, pada sebagian anak, gerakan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan aktivitas fisiknya.

Aktivitas fisik juga dapat membantu mengatur tingkat kewaspadaan dan mendukung kesiapan anak untuk belajar.

Bagaimana cara mengatasinya?

Orang tua dan guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak untuk bergerak di sela-sela aktivitas yang membutuhkan konsentrasi.

Contohnya:

Mengadakan permainan gerak sederhana.

Memberikan waktu istirahat aktif.

Mengajak anak melakukan peregangan.

Menggabungkan aktivitas belajar dengan permainan fisik.

Memberikan kesempatan untuk berjalan atau mengeksplorasi lingkungan.

Dengan demikian, anak tidak harus terus-menerus duduk diam untuk dapat belajar dengan baik.

3. Lingkungan Dalam Ruangan Terlalu Monoton

Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perhatian dan perilaku anak.

Ruangan yang terlalu monoton, minim variasi aktivitas, dan tidak memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dapat membuat anak kehilangan ketertarikan.

Dalam psikologi, perhatian manusia cenderung lebih mudah tertarik pada sesuatu yang memiliki kebaruan, variasi, dan relevansi dengan kebutuhannya.

Anak-anak, khususnya pada usia dini, sering kali membutuhkan pengalaman belajar yang konkret dan menarik.

Bayangkan seorang anak yang setiap hari hanya diminta duduk di meja, mendengarkan penjelasan, dan mengerjakan lembar kerja. Jika aktivitas tersebut berlangsung berulang-ulang tanpa variasi, anak mungkin mulai merasa bosan dan kehilangan motivasi.

Sebaliknya, kegiatan yang melibatkan permainan, warna, benda nyata, gerakan, dan interaksi sosial dapat memberikan pengalaman yang lebih menarik.

Hal ini bukan berarti semua aktivitas belajar harus selalu dibuat ramai. Justru, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang memiliki keseimbangan antara stimulasi dan ketenangan.

Bagaimana cara mengatasinya?

Ciptakan suasana ruangan yang lebih interaktif dengan:

Menyediakan permainan edukatif.

Menggunakan alat peraga visual.

Menggabungkan kegiatan membaca, menggambar, dan praktik.

Mengubah metode pembelajaran secara berkala.

Menyediakan sudut aktivitas yang berbeda.

Dengan memberikan variasi kegiatan, anak memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempertahankan rasa ingin tahu dan keterlibatan dalam proses belajar.

4. Terlalu Banyak Gangguan Sensorik

Kesulitan fokus juga dapat disebabkan oleh banyaknya rangsangan sensorik yang diterima anak.

Sistem sensorik membantu otak memproses berbagai informasi dari lingkungan, seperti suara, cahaya, sentuhan, gerakan, aroma, dan kondisi ruang.

Sebagian anak lebih sensitif terhadap rangsangan tertentu dibandingkan anak lainnya.

Contohnya, suara kipas angin, percakapan orang lain, lampu yang terlalu terang, atau suara kendaraan dari luar dapat mengganggu konsentrasi mereka.

Di sisi lain, ada pula anak yang justru membutuhkan lebih banyak stimulasi untuk merasa nyaman dan terlibat dalam suatu aktivitas.

Perbedaan ini berkaitan dengan cara setiap anak memproses informasi sensorik.

Dalam pendekatan psikologi dan ilmu perkembangan, kondisi tersebut dapat memengaruhi bagaimana anak merespons lingkungan dan mempertahankan perhatian.

Misalnya, seorang anak mungkin kesulitan mengerjakan tugas di ruangan yang ramai karena perhatiannya terus-menerus tertarik pada suara di sekitarnya.

Bagaimana cara mengatasinya?

Orang tua dan guru dapat memperhatikan kondisi sensorik ruangan dengan:

Mengurangi suara yang tidak diperlukan.

Mengatur pencahayaan agar nyaman.

Menata ruangan supaya tidak terlalu penuh.

Menyediakan tempat belajar yang relatif tenang.

Memperhatikan kebutuhan sensorik masing-masing anak.

Lingkungan yang nyaman dapat membantu anak mengarahkan perhatian pada aktivitas yang sedang dilakukan.

5. Anak Mengalami Kebosanan dan Kurangnya Motivasi

Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk mempertahankan perhatian.

Dalam psikologi, perhatian tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, tetapi juga oleh minat, emosi, dan nilai yang dirasakan seseorang terhadap suatu aktivitas.

Anak cenderung lebih mudah fokus ketika melakukan sesuatu yang disukai atau dianggap menyenangkan.

Sebaliknya, ketika aktivitas terasa membosankan, terlalu sulit, atau tidak sesuai dengan minatnya, anak mungkin kehilangan keinginan untuk terlibat.

Contohnya, seorang anak bisa menghabiskan waktu cukup lama menyusun balok karena merasa tertarik dengan permainan tersebut. Namun, ketika diminta mengerjakan tugas menulis yang dianggap sulit, ia mungkin cepat kehilangan konsentrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fokus anak dapat berbeda-beda bergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan.

Karena itu, orang tua tidak sebaiknya langsung menyimpulkan bahwa anak tidak mampu berkonsentrasi hanya karena ia sulit fokus pada aktivitas tertentu.

Bagaimana cara mengatasinya?

Cobalah menghubungkan kegiatan belajar dengan minat anak.

Jika anak menyukai kendaraan, misalnya, orang tua dapat menggunakan gambar mobil untuk mengajarkan berhitung. Jika anak menyukai hewan, kegiatan membaca dapat menggunakan buku cerita tentang binatang.

Selain itu, berikan apresiasi terhadap usaha anak, bukan hanya hasil akhirnya.

Pujian seperti "Kamu sudah berusaha menyelesaikan tugas ini dengan baik" dapat membantu membangun motivasi dan kepercayaan diri.

6. Anak Mengalami Kelelahan atau Kurang Tidur

Kondisi fisik memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan konsentrasi.

Anak yang kurang tidur atau mengalami kelelahan cenderung lebih sulit mengendalikan perhatian, mengingat informasi, dan mengatur emosinya.

Dalam psikologi kognitif, tidur memiliki peran penting dalam pemulihan fungsi otak, konsolidasi memori, serta pengaturan emosi.

Ketika kebutuhan tidur tidak terpenuhi, anak mungkin menunjukkan berbagai perilaku, seperti:

Mudah kehilangan konsentrasi.

Cepat merasa bosan.

Lebih mudah marah.

Sulit mengikuti instruksi.

Menjadi lebih aktif atau justru terlihat lesu.

Kesulitan menyelesaikan tugas sederhana.

Terkadang, orang tua mengira anak sedang malas belajar, padahal sebenarnya tubuh dan otaknya membutuhkan istirahat.

Kebutuhan tidur anak berbeda berdasarkan usia. Sebagai gambaran, rekomendasi umum untuk anak usia 3–5 tahun adalah 10–13 jam tidur per hari, sedangkan anak usia 6–12 tahun membutuhkan sekitar 9–12 jam per hari, termasuk tidur siang jika ada.

Bagaimana cara mengatasinya?

Pastikan anak memiliki rutinitas tidur yang konsisten. Kurangi penggunaan perangkat elektronik menjelang waktu tidur, ciptakan suasana kamar yang nyaman, dan berikan kesempatan bagi anak untuk beristirahat setelah melakukan aktivitas yang melelahkan.

Anak yang mendapatkan istirahat cukup biasanya memiliki kesiapan yang lebih baik untuk mengikuti kegiatan belajar.

7. Kondisi Emosional Anak Sedang Tidak Stabil

Faktor emosional juga dapat menjadi penyebab anak kesulitan untuk fokus di dalam ruangan.

Anak yang sedang merasa cemas, takut, sedih, kecewa, atau mengalami tekanan emosional mungkin kesulitan mengarahkan perhatiannya pada aktivitas belajar.

Dalam psikologi, emosi memiliki hubungan erat dengan proses kognitif, termasuk perhatian, memori, dan pengambilan keputusan.

Ketika anak mengalami tekanan emosional, sebagian sumber daya mentalnya dapat tersita untuk memproses perasaan tersebut.

Sebagai contoh, seorang anak yang baru saja mengalami konflik dengan temannya mungkin tetap memikirkan kejadian tersebut ketika berada di kelas.

Meskipun secara fisik ia duduk di dalam ruangan, pikirannya mungkin masih tertuju pada masalah yang sedang dihadapinya.

Selain itu, suasana ruangan yang terlalu menekan, tuntutan akademik yang berlebihan, atau ketakutan melakukan kesalahan juga dapat membuat anak merasa tidak nyaman.

Anak yang merasa takut dimarahi ketika memberikan jawaban salah mungkin menjadi lebih pasif dan sulit terlibat dalam kegiatan belajar.

Bagaimana cara mengatasinya?

Orang tua dan guru perlu membangun lingkungan yang aman secara emosional.

Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah:

Mendengarkan cerita anak tanpa langsung menghakimi.

Memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan.

Menghindari membandingkan anak dengan teman-temannya.

Memberikan dukungan ketika anak mengalami kesulitan.

Menciptakan suasana belajar yang tidak penuh tekanan.

Ketika anak merasa aman, dihargai, dan dipahami, mereka akan lebih mudah terlibat dalam aktivitas yang membutuhkan perhatian.

8. Aktivitas di Dalam Ruangan Tidak Sesuai dengan Tahap Perkembangan Anak

Setiap anak memiliki tahap perkembangan dan kebutuhan belajar yang berbeda.

Aktivitas yang terlalu sulit, terlalu mudah, atau tidak sesuai dengan kemampuan perkembangannya dapat membuat anak kesulitan mempertahankan fokus.

Dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak membangun pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan tahap perkembangannya.

Anak usia dini, misalnya, umumnya membutuhkan pengalaman belajar yang konkret, melibatkan benda nyata, permainan, dan eksplorasi.

Jika mereka terlalu sering diminta melakukan aktivitas abstrak atau mengikuti instruksi yang panjang, mereka mungkin mengalami kesulitan untuk memahami dan mempertahankan perhatian.

Sebaliknya, aktivitas yang terlalu mudah juga dapat membuat anak kehilangan minat karena tidak memberikan tantangan yang cukup.

Oleh karena itu, kegiatan di dalam ruangan perlu dirancang berdasarkan usia, kemampuan, minat, dan kebutuhan perkembangan anak.

Bagaimana cara mengatasinya?

Pilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan anak dan tingkatkan tantangannya secara bertahap.

Misalnya:

Anak usia dini dapat belajar melalui permainan sensorik dan balok.

Anak usia prasekolah dapat melakukan kegiatan mencocokkan gambar, menggambar, dan bercerita.

Anak usia sekolah dapat mengerjakan proyek sederhana, eksperimen, dan permainan pemecahan masalah.

Berikan instruksi yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Pastikan anak memiliki kesempatan untuk mencoba, melakukan kesalahan, dan belajar dari pengalamannya.

Mengapa Anak Membutuhkan Keseimbangan antara Aktivitas Indoor dan Outdoor?

Setelah memahami berbagai penyebab kesulitan fokus, penting bagi orang tua dan guru untuk menyadari bahwa anak tidak selalu dapat belajar secara optimal hanya dengan berada di dalam ruangan.

Anak membutuhkan keseimbangan antara aktivitas di dalam dan di luar ruangan.

Aktivitas indoor memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan keterampilan tertentu, seperti membaca, menggambar, menyusun balok, bermain puzzle, dan mengembangkan kreativitas.

Sementara itu, aktivitas outdoor memberikan ruang bagi anak untuk bergerak, mengeksplorasi lingkungan, berinteraksi dengan alam, dan mendapatkan pengalaman sensorik yang lebih beragam.

Bermain di luar ruangan juga dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk melatih kemampuan motorik kasar, koordinasi tubuh, serta keterampilan sosial.

Beberapa contoh aktivitas outdoor yang bermanfaat antara lain:

Bermain di taman: Anak dapat berlari, melompat, dan mengeksplorasi lingkungan.

Berkebun: Anak belajar mengenal tanaman, tanah, air, dan proses pertumbuhan.

Permainan tradisional: Aktivitas seperti petak umpet dan lompat tali melatih gerakan serta interaksi sosial.

Eksplorasi alam: Anak dapat mengamati serangga, daun, batu, dan berbagai objek alami.

Permainan kelompok: Anak belajar bekerja sama, mengikuti aturan, dan berkomunikasi.

Dengan memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas yang bervariasi, orang tua dapat membantu anak memenuhi kebutuhan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosionalnya.

Kesimpulan

Kesulitan anak untuk fokus di dalam ruangan bukanlah sesuatu yang selalu berkaitan dengan kemalasan atau kurangnya kedisiplinan. Ada berbagai faktor psikologis dan perkembangan yang dapat memengaruhinya.

Mulai dari perkembangan otak yang belum sempurna, kebutuhan gerak yang tinggi, lingkungan yang monoton, gangguan sensorik, kurangnya motivasi, kelelahan, kondisi emosional, hingga aktivitas yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Oleh karena itu, orang tua dan guru perlu memahami bahwa setiap anak memiliki karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan konsentrasi yang berbeda.

Daripada terus-menerus meminta anak untuk duduk diam dan fokus, lebih baik ciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan perkembangannya.

Berikan variasi aktivitas, kesempatan untuk bergerak, waktu istirahat yang cukup, serta pengalaman belajar yang menyenangkan.

Hal yang tidak kalah penting adalah memberikan keseimbangan antara aktivitas indoor dan outdoor. Anak membutuhkan ruang untuk belajar dengan tenang sekaligus kesempatan untuk bergerak dan mengeksplorasi dunia di sekitarnya.