7 Cara Berhenti Larut dalam Penyesalan dan Mulai Bertindak Menurut Psikologi

Seseorang yang mengubah penyesalan menjadi tindakan. (Magnific) JawaPos.com - Pernahkah kamu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memikirkan sesuatu yang sudah terjadi? Mengulang percakapan di masa lalu, menyesali keputusan yang pernah diambil, membayangkan apa yang seharusnya dilakukan, atau terus bertanya-tanya mengapa semuanya tidak berjalan sesuai harapan?

Kamu mungkin terlihat baik-baik saja dari luar. Tetap bekerja, menjalankan rutinitas, bertemu orang lain, dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Namun, di dalam pikiran, ada begitu banyak hal yang belum selesai. Ada penyesalan yang terus muncul, kesalahan yang sulit dilupakan, dan kekhawatiran tentang masa depan yang membuatmu kesulitan menikmati hari ini.



Kondisi seperti ini sering disebut overthinking atau berpikir berlebihan. Dalam psikologi, ada istilah yang lebih spesifik, yaitu rumination, yakni kecenderungan mengulang-ulang pikiran negatif mengenai pengalaman, masalah, atau kesalahan masa lalu tanpa menghasilkan penyelesaian yang berarti.



Masalahnya, semakin lama seseorang terjebak dalam lingkaran pikiran tersebut, semakin sulit baginya mengambil tindakan nyata. Energi mental terkuras untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah, sementara kesempatan untuk memperbaiki keadaan justru terlewatkan.



Kita sering berpikir bahwa dengan terus memikirkan kesalahan, kita akan menemukan jawaban. Padahal, tidak semua masalah selesai dengan memikirkannya berkali-kali. Ada saatnya kita perlu berhenti mencari jawaban dari masa lalu dan mulai membangun sesuatu dari masa sekarang.

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Penyesalan sebenarnya bukan sesuatu yang harus selalu dihindari. Dalam kadar tertentu, penyesalan dapat menjadi sumber pembelajaran yang membantu seseorang mengambil keputusan lebih baik. Namun, penyesalan akan menjadi beban ketika kita terus menggunakannya untuk menghukum diri sendiri.

Lantas, bagaimana cara berhenti berlarut-larut dalam pikiran dan mengubah penyesalan menjadi tindakan?

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat tujuh cara yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Berhenti Mengulang Masa Lalu dan Mulailah Membedakan Fakta dengan Asumsi

Salah satu penyebab seseorang sulit keluar dari penyesalan adalah kebiasaannya mencampurkan fakta dengan berbagai asumsi.

Misalnya, kamu pernah gagal dalam sebuah pekerjaan. Fakta yang terjadi adalah kamu tidak berhasil mencapai target. Namun, pikiranmu mulai menciptakan berbagai kesimpulan lain.

Kamu mungkin berpikir bahwa dirimu tidak kompeten, tidak memiliki masa depan, selalu membuat keputusan buruk, atau tidak akan pernah berhasil.

Padahal, semua kesimpulan tersebut belum tentu benar.

Dalam pendekatan terapi kognitif perilaku atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT), seseorang diajak mengenali hubungan antara pikiran, emosi, dan perilakunya. Salah satu keterampilan penting dalam pendekatan ini adalah mengidentifikasi distorsi kognitif, yaitu pola berpikir yang membuat seseorang menafsirkan situasi secara tidak seimbang.

Ketika penyesalan muncul, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri:

Apa fakta sebenarnya dari kejadian ini?

Apa yang hanya merupakan dugaan atau ketakutanku?

Apakah aku sedang membesar-besarkan satu kesalahan?

Apakah ada sudut pandang lain yang lebih realistis?

Sebagai contoh, daripada mengatakan, "Aku selalu gagal dalam segala hal," cobalah menggantinya dengan, "Aku memang gagal dalam kesempatan ini, tetapi masih ada hal yang bisa kupelajari dan perbaiki."

Perubahan kalimat sederhana tersebut dapat membantu mengurangi penilaian negatif terhadap diri sendiri.

Ingat, satu kesalahan tidak cukup untuk menggambarkan seluruh identitasmu. Kamu adalah seseorang yang sedang belajar, bukan sekadar kumpulan kesalahan dari masa lalu.

2. Ubah Penyesalan Menjadi Pelajaran, Bukan Hukuman untuk Diri Sendiri

Ada perbedaan besar antara mengevaluasi kesalahan dan terus menghukum diri sendiri karena kesalahan tersebut.

Evaluasi membantu seseorang memahami apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Sebaliknya, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan hanya membuat seseorang terjebak dalam rasa bersalah tanpa kemajuan yang jelas.

Dalam psikologi, konsep self-compassion atau welas asih terhadap diri sendiri dapat membantu seseorang menghadapi kegagalan dengan lebih sehat.

Self-compassion bukan berarti membenarkan semua kesalahan atau menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, konsep ini mengajarkan kita untuk memperlakukan diri sendiri dengan pengertian, sebagaimana kita memperlakukan seseorang yang sedang mengalami kesulitan.

Bayangkan seorang teman melakukan kesalahan yang sama denganmu. Apakah kamu akan terus mengatakan bahwa dia tidak berguna? Atau kamu akan membantunya memahami kesalahannya dan mencari jalan keluar?

Cobalah memberikan perlakuan yang sama kepada dirimu sendiri.

Setiap kali menyesali sesuatu, gunakan tiga pertanyaan berikut:

Apa yang sebenarnya bisa kupelajari dari kejadian ini?

Apa yang akan kulakukan secara berbeda jika menghadapi situasi serupa?

Apa satu tindakan yang bisa kulakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan?

Misalnya, kamu menyesal karena terlalu lama menunda pekerjaan. Daripada terus mengatakan bahwa dirimu pemalas, cobalah mencari penyebabnya. Apakah tugas tersebut terlalu besar? Apakah kamu takut gagal? Apakah kamu kesulitan menentukan prioritas?

Setelah menemukan penyebabnya, buat perubahan kecil.

Dengan begitu, penyesalan tidak lagi menjadi alat untuk menyakiti diri sendiri, melainkan menjadi informasi yang membantumu berkembang.

3. Fokus pada Hal yang Bisa Kamu Kendalikan

Banyak orang menghabiskan energi mental untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali mereka.

Mereka memikirkan pendapat orang lain, keputusan yang sudah diambil seseorang, kesempatan yang telah berlalu, atau hasil dari sesuatu yang belum tentu terjadi.

Semakin besar perhatian yang diberikan kepada hal-hal tersebut, semakin kecil energi yang tersisa untuk mengurus kehidupan sendiri.

Prinsip ini memiliki hubungan dengan pendekatan Stoikisme, khususnya gagasan tentang membedakan hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita.

Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi kemarin. Kamu juga tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menilaimu. Namun, kamu masih bisa menentukan bagaimana merespons keadaan tersebut.

Cobalah membagi masalahmu menjadi dua kategori.

Hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan:

Kesalahan yang sudah terjadi.

Perkataan dan penilaian orang lain.

Keputusan seseorang untuk meninggalkanmu.

Kesempatan yang sudah berlalu.

Masa lalu yang tidak dapat diulang.

Hal-hal yang masih bisa kamu kendalikan:

Cara merespons masalah.

Kebiasaan yang kamu bangun hari ini.

Keputusan yang akan kamu ambil berikutnya.

Usaha untuk memperbaiki kesalahan.

Bagaimana kamu menggunakan waktumu.

Ketika pikiran mulai berlarut-larut, tanyakan satu hal sederhana:

"Apakah memikirkan ini akan mengubah sesuatu, atau ada tindakan yang lebih berguna untuk kulakukan sekarang?"

Jika sesuatu memang tidak bisa diubah, belajarlah menerima kenyataan tersebut. Jika masih bisa diperbaiki, arahkan energimu pada tindakan yang memungkinkan.

Kamu tidak harus mengendalikan seluruh keadaan untuk bisa melanjutkan hidup. Terkadang, kamu hanya perlu mengendalikan langkah berikutnya.

4. Gunakan Teknik Memecah Masalah Menjadi Langkah-Langkah Kecil

Salah satu alasan seseorang terus berpikir tanpa bertindak adalah karena masalah yang dihadapi terasa terlalu besar.

Ketika melihat banyak pekerjaan yang belum selesai, seseorang bisa merasa kewalahan. Akibatnya, dia terus memikirkan semua kemungkinan, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana.

Dalam psikologi, pendekatan problem-solving atau pemecahan masalah membantu seseorang mengubah persoalan yang abstrak menjadi serangkaian tindakan yang lebih konkret.

Caranya adalah berhenti memikirkan seluruh masalah sekaligus.

Misalnya, kamu merasa menyesal karena sudah lama tidak mengembangkan kemampuan diri. Kamu merasa tertinggal dari orang lain dan tidak tahu bagaimana memperbaiki keadaan.

Daripada terus memikirkan masa depan yang terasa menakutkan, pecahlah masalah tersebut menjadi beberapa langkah kecil.

Hari pertama: menentukan kemampuan yang ingin dipelajari.

Hari kedua: mencari satu sumber belajar yang sesuai.

Hari ketiga: belajar selama 15 menit.

Hari keempat: mencoba mempraktikkan materi.

Hari kelima: mengevaluasi perkembangan.

Langkah-langkah kecil tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, semuanya jauh lebih berguna daripada menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan betapa tertinggalnya dirimu.

Kamu juga bisa menggunakan prinsip behavioral activation, yaitu meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas yang bermakna untuk membantu mengurangi pola pasif dan mengembalikan rutinitas yang sehat.

Jangan menunggu sampai merasa benar-benar siap untuk memulai. Sering kali, motivasi justru muncul setelah seseorang mulai melakukan sesuatu.

Satu tindakan kecil hari ini lebih berharga daripada seratus rencana yang hanya tinggal di dalam pikiran.

5. Berhenti Menunggu Waktu yang Sempurna untuk Memulai

Pernahkah kamu menunda sesuatu karena merasa belum cukup siap?

Kamu ingin memulai bisnis, tetapi merasa pengetahuanmu belum cukup. Kamu ingin belajar keterampilan baru, tetapi merasa waktunya belum tepat. Kamu ingin memperbaiki kehidupan, tetapi terus menunggu sampai keadaan menjadi lebih baik.

Tanpa disadari, kebiasaan menunggu kesempurnaan justru membuatmu semakin jauh dari tujuan.

Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan perfeksionisme maladaptif, yaitu kecenderungan menetapkan standar yang terlalu tinggi sehingga seseorang takut melakukan kesalahan atau sulit merasa puas dengan kemajuannya.

Perfeksionisme yang tidak sehat sering membuat seseorang lebih sibuk mempersiapkan diri daripada benar-benar bertindak.

Padahal, tidak ada jaminan bahwa kamu akan merasa siap sepenuhnya.

Cobalah menerapkan prinsip berikut:

Mulai sebelum semuanya terasa sempurna.

Izinkan dirimu melakukan kesalahan selama proses belajar.

Jangan membandingkan langkah pertamamu dengan pencapaian orang lain.

Utamakan kemajuan daripada kesempurnaan.

Evaluasi hasil tanpa menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti.

Misalnya, kamu ingin menulis sebuah artikel, tetapi terus merasa bahwa tulisanmu belum cukup bagus. Daripada menghabiskan waktu memikirkan judul yang sempurna, tulislah satu paragraf terlebih dahulu.

Kamu bisa memperbaikinya nanti.

Begitu pula dalam kehidupan. Tidak semua keputusan harus dibuat dengan kepastian seratus persen. Ada kalanya kamu perlu mengambil langkah berdasarkan informasi yang tersedia, kemudian belajar dari hasilnya.

Kesempurnaan bukan syarat untuk memulai. Keberanian untuk mencoba adalah bagian dari proses menuju kemampuan yang lebih baik.

6. Latih Kesadaran Diri dengan Mindfulness agar Tidak Terjebak dalam Pikiran Sendiri

Ketika seseorang mengalami overthinking, pikirannya sering kali bergerak terlalu jauh dari keadaan yang sedang dihadapi.

Tubuh berada di masa sekarang, tetapi pikiran terus kembali ke masa lalu atau melompat ke masa depan.

Kamu sedang makan, tetapi memikirkan kesalahan kemarin. Kamu sedang bekerja, tetapi membayangkan kemungkinan buruk minggu depan. Bahkan ketika beristirahat, pikiran tetap terasa sibuk.

Salah satu pendekatan yang dapat membantu menghadapi kondisi ini adalah mindfulness atau kesadaran penuh.

Mindfulness merupakan latihan untuk memperhatikan pengalaman saat ini dengan sikap terbuka dan tidak langsung menghakimi.

Tujuannya bukan menghilangkan seluruh pikiran negatif. Sebaliknya, mindfulness membantu seseorang menyadari bahwa pikiran hanyalah bagian dari pengalaman mental, bukan sesuatu yang harus selalu dipercaya atau diikuti.

Kamu bisa mempraktikkannya melalui latihan sederhana berikut:

Pertama, berhenti selama beberapa menit.

Cari tempat yang cukup tenang dan duduk dengan posisi nyaman.

Kedua, perhatikan pernapasan.

Tarik napas secara alami dan rasakan udara yang masuk serta keluar. Tidak perlu memaksakan napas terlalu dalam.

Ketiga, sadari pikiran yang muncul.

Jika muncul ingatan tentang kesalahan masa lalu, cukup sadari bahwa pikiran tersebut sedang muncul. Jangan memaksakan diri untuk melawannya.

Keempat, kembalikan perhatian pada saat ini.

Arahkan perhatian kembali pada napas, suara di sekitar, atau sensasi tubuh.

Kelima, lakukan secara konsisten.

Mulailah dengan lima menit setiap hari. Jika sudah terbiasa, durasinya dapat ditingkatkan sesuai kenyamanan.

Latihan ini dapat membantu mengembangkan kemampuan mengamati pikiran tanpa langsung bereaksi terhadapnya.

Kamu tidak harus memenangkan setiap perdebatan dengan pikiranmu. Terkadang, cukup sadari bahwa pikiran tersebut sedang muncul, lalu pilih untuk kembali melakukan sesuatu yang penting.

7. Bangun Kebiasaan Bertindak dengan Konsisten, Bukan Hanya Mengandalkan Motivasi

Cara terakhir sekaligus salah satu yang paling penting adalah membangun kebiasaan bertindak.

Banyak orang memiliki keinginan besar untuk mengubah hidupnya. Mereka membuat rencana, menetapkan target, membaca berbagai motivasi, dan membayangkan kehidupan yang lebih baik.

Namun, setelah beberapa hari, semangat tersebut perlahan menghilang.

Mengapa?

Karena perubahan jangka panjang tidak bisa hanya bergantung pada motivasi. Motivasi dapat berubah mengikuti suasana hati, kondisi lingkungan, dan berbagai pengalaman yang kita alami.

Dalam psikologi perilaku, pembentukan kebiasaan dapat dibantu dengan membuat tindakan menjadi lebih spesifik, mudah dilakukan, dan terhubung dengan rutinitas yang sudah ada.

Salah satu strategi yang bisa digunakan adalah implementation intention, yaitu membuat rencana tindakan dengan pola "Jika situasi X terjadi, maka saya akan melakukan Y."

Contohnya:

Jika bangun tidur, saya akan menulis tiga prioritas hari ini.

Jika mulai overthinking, saya akan berhenti sejenak dan menuliskan masalah yang sedang dipikirkan.

Jika merasa takut memulai pekerjaan, saya akan mengerjakannya selama lima menit.

Jika mengingat kesalahan masa lalu, saya akan mencatat satu pelajaran yang bisa diambil.

Jika gagal menjalankan rencana, saya akan mengevaluasi penyebabnya dan mencoba kembali.

Strategi ini membantu mengurangi ketergantungan pada suasana hati karena kamu sudah memiliki respons yang jelas ketika menghadapi situasi tertentu.

Selain itu, jangan meremehkan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Membaca lima halaman setiap hari mungkin terlihat tidak berarti. Berjalan kaki selama sepuluh menit mungkin terasa terlalu sederhana. Belajar selama lima belas menit mungkin tampak tidak cukup.

Namun, kebiasaan kecil yang dipertahankan dapat membentuk perubahan besar dalam jangka panjang.

Jangan hanya bertanya, "Seberapa jauh aku harus berubah?"

Mulailah bertanya, "Apa yang bisa kulakukan hari ini agar hidupku sedikit lebih baik daripada kemarin?"

Mengubah Penyesalan Menjadi Tindakan: Mulailah dari Hari Ini

Pada akhirnya, salah satu hal paling melelahkan dalam hidup adalah terus berperang dengan sesuatu yang tidak bisa kita ubah.

Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki keputusan yang salah. Kita tidak bisa mengulang percakapan agar semuanya berjalan sesuai keinginan. Kita juga tidak bisa memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini akan menghasilkan sesuatu yang sempurna.

Namun, kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan apa yang akan dilakukan setelah ini.

Jika dahulu kamu pernah salah memilih, belajarlah membuat keputusan yang lebih baik. Jika pernah menyia-nyiakan kesempatan, cobalah lebih berani ketika kesempatan berikutnya datang. Jika pernah gagal, gunakan pengalaman tersebut untuk memperbaiki strategi.

Jangan biarkan satu bab yang buruk membuatmu percaya bahwa seluruh cerita hidupmu akan berakhir buruk.

Ingatlah tujuh cara yang telah dibahas:

Bedakan fakta dengan asumsi agar tidak terjebak dalam pikiran negatif.

Ubah penyesalan menjadi pelajaran, bukan hukuman untuk diri sendiri.

Fokus pada hal-hal yang masih bisa kamu kendalikan.

Pecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil.

Berhenti menunggu waktu yang sempurna untuk memulai.

Latih mindfulness agar lebih sadar terhadap keadaan saat ini.

Bangun kebiasaan bertindak secara konsisten.

Tidak semua penyesalan harus dihapus. Sebagian justru perlu diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Namun, kamu tidak harus terus tinggal di dalamnya.

Jika pikiran yang berulang mulai mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, jangan ragu mencari bantuan psikolog atau profesional kesehatan mental.

Pada akhirnya, masa lalu seharusnya menjadi tempat untuk belajar, bukan tempat untuk menghabiskan seluruh sisa waktumu.

Kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kamu masih bisa mengubah apa yang akan kamu lakukan berikutnya.

Jangan habiskan seluruh energimu untuk menyesali kehidupan yang sudah berlalu. Gunakan energi itu untuk membangun kehidupan yang masih bisa kamu perjuangkan.