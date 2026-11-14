6 Alasan Mengapa Beberapa Orang Tidak Bisa Menjaga Kedekatan dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Seseorang yang tidak bisa menjaga kedekatan. (Magnific) JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang awalnya begitu mudah diajak dekat, terbuka, dan menyenangkan, tetapi seiring berjalannya waktu justru mulai menjaga jarak? Atau mungkin kamu sendiri pernah mengalami kesulitan mempertahankan hubungan yang sebenarnya berharga? Ketika seseorang mulai merasa dekat dengan orang lain, terkadang muncul keinginan untuk menjauh, menghindari percakapan mendalam, atau bahkan menghilang tanpa penjelasan yang jelas.

Fenomena ini cukup sering terjadi dalam hubungan antarmanusia, baik dalam persahabatan, hubungan keluarga, maupun hubungan romantis. Menariknya, tidak semua orang yang sulit menjaga kedekatan berarti tidak menyukai orang lain. Ada kalanya mereka justru menginginkan hubungan yang hangat, tetapi merasa kesulitan ketika hubungan tersebut mulai melibatkan keterbukaan emosional, kepercayaan, dan komitmen.



Dalam psikologi, kesulitan mempertahankan kedekatan dengan orang lain dapat berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari pola kelekatan (attachment style), pengalaman masa kecil, ketakutan terhadap penolakan, hingga kesulitan mengelola emosi.



Kedekatan bukan hanya tentang seberapa sering seseorang bertemu atau berkomunikasi. Kedekatan juga melibatkan kemampuan untuk merasa aman, menerima kekurangan, menyampaikan kebutuhan, dan tetap hadir ketika hubungan sedang menghadapi masalah.

Lantas, mengapa beberapa orang kesulitan menjaga kedekatan dengan orang lain?

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat enam penjelasan dari sudut pandang psikologi.

1. Memiliki Pola Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment)

Salah satu alasan seseorang sulit mempertahankan kedekatan emosional adalah karena memiliki pola kelekatan menghindar atau avoidant attachment.

Konsep ini berasal dari teori kelekatan (attachment theory) yang dikembangkan oleh psikolog John Bowlby dan kemudian diteliti lebih lanjut oleh Mary Ainsworth. Teori ini menjelaskan bagaimana pengalaman hubungan awal, terutama dengan pengasuh, dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan ketika dewasa.

Orang dengan kecenderungan avoidant attachment biasanya merasa lebih nyaman ketika memiliki ruang pribadi dan kebebasan emosional. Mereka mungkin menyukai kehadiran orang lain, tetapi merasa tidak nyaman ketika hubungan mulai menjadi terlalu dekat atau menuntut keterbukaan perasaan.

Misalnya, seseorang bisa sangat antusias ketika baru mengenal orang lain. Ia mudah bercanda, sering menghubungi, dan menikmati kebersamaan. Namun, ketika hubungan mulai berkembang menjadi lebih serius, ia justru merasa tertekan.

Ketika orang lain mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar, meminta kepastian, atau menginginkan komunikasi yang lebih intens, orang tersebut mungkin mulai menarik diri.

Dalam psikologi, perilaku ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk strategi perlindungan diri. Kedekatan emosional terkadang dipersepsikan sebagai sesuatu yang mengancam kemandirian atau kebebasan pribadi.

Mereka mungkin memiliki keyakinan bahwa terlalu bergantung kepada orang lain akan membuat mereka rentan terluka. Akibatnya, menjaga jarak terasa lebih aman daripada membiarkan seseorang mengenal sisi terdalam dirinya.

Namun, penting dipahami bahwa tidak semua orang yang menyukai kesendirian memiliki pola kelekatan menghindar. Kebutuhan akan ruang pribadi merupakan hal yang normal. Persoalan muncul ketika ketakutan terhadap kedekatan terus-menerus menghambat hubungan yang sebenarnya ingin dipertahankan.

2. Takut Ditolak dan Takut Mengalami Kekecewaan

Alasan kedua adalah adanya ketakutan terhadap penolakan atau pengalaman emosional yang menyakitkan.

Sebagian orang sebenarnya ingin memiliki hubungan yang dekat dan bermakna. Mereka ingin dimengerti, diterima, dan memiliki seseorang yang dapat dipercaya. Akan tetapi, keinginan tersebut sering kali disertai ketakutan bahwa suatu saat mereka akan ditinggalkan atau dikecewakan.

Ketakutan ini dapat membuat seseorang terus-menerus mengantisipasi kemungkinan buruk dalam hubungan.

Contohnya, ketika seseorang mulai dekat dengan teman baru, ia mungkin merasa senang. Namun, ketika teman tersebut tidak membalas pesan dalam waktu lama, pikirannya mulai dipenuhi berbagai dugaan negatif.

Ia mungkin berpikir bahwa dirinya sudah tidak disukai, dianggap membosankan, atau tidak lagi dibutuhkan.

Alih-alih mengomunikasikan perasaannya, ia memilih menarik diri terlebih dahulu. Dengan begitu, ia merasa dapat menghindari kemungkinan ditolak.

Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan rejection sensitivity, yaitu kepekaan yang tinggi terhadap kemungkinan penolakan. Orang dengan kecenderungan tersebut bisa menafsirkan situasi yang sebenarnya netral sebagai tanda bahwa dirinya tidak diinginkan.

Akibatnya, hubungan menjadi sulit berkembang karena seseorang terus berusaha melindungi dirinya dari rasa sakit yang belum tentu terjadi.

Ironisnya, tindakan menjauh untuk menghindari penolakan justru dapat menciptakan jarak yang semakin besar. Orang lain mungkin tidak memahami perubahan sikap tersebut dan akhirnya ikut menjauh.

Pada akhirnya, seseorang yang sebenarnya menginginkan kedekatan justru terjebak dalam pola perilaku yang membuatnya semakin sulit mempertahankan hubungan.

3. Memiliki Pengalaman Masa Lalu yang Membuat Sulit Mempercayai Orang Lain

Pengalaman masa lalu juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjaga kedekatan.

Misalnya, seseorang pernah mengalami pengkhianatan dari teman dekat, dikecewakan oleh pasangan, diabaikan oleh keluarga, atau tumbuh dalam lingkungan yang membuatnya sulit merasa aman secara emosional.

Pengalaman seperti itu dapat membentuk cara seseorang memandang hubungan di masa sekarang.

Ketika pernah terluka karena mempercayai orang lain, seseorang mungkin mulai mengembangkan keyakinan bahwa membuka diri merupakan tindakan yang berisiko.

Ia menjadi lebih berhati-hati dalam membagikan cerita pribadi, sulit mempercayai niat baik orang lain, dan cenderung mempertanyakan ketulusan seseorang.

Bahkan ketika bertemu orang yang sebenarnya tulus, pengalaman sebelumnya dapat membuatnya tetap waspada.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri (defense mechanisms) dan pembelajaran dari pengalaman emosional sebelumnya.

Seseorang mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sedang melindungi diri secara berlebihan. Ia hanya merasa lebih aman ketika tidak terlalu bergantung kepada siapa pun.

Contohnya, ketika seorang teman mulai menunjukkan kepedulian, ia justru merasa curiga. Ia bertanya-tanya apakah perhatian tersebut benar-benar tulus atau hanya sementara.

Ketika hubungan mulai berkembang, ia mungkin mencari-cari tanda bahwa orang tersebut akan mengecewakannya.

Masalahnya, kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan yang sehat. Tanpa kepercayaan, seseorang akan sulit menikmati kedekatan karena pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran.

Namun, pengalaman buruk di masa lalu tidak harus menentukan seluruh hubungan seseorang di masa depan. Kepercayaan dapat dibangun kembali secara bertahap melalui pengalaman yang konsisten, komunikasi terbuka, dan batasan yang sehat.

4. Kesulitan Mengungkapkan Perasaan dan Berkomunikasi Secara Emosional

Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam mengenali dan mengungkapkan perasaannya.

Ada orang yang mudah mengatakan bahwa dirinya sedang sedih, kecewa, takut, atau membutuhkan dukungan. Namun, ada pula yang merasa sangat kesulitan ketika harus membicarakan hal-hal tersebut.

Mereka mungkin lebih terbiasa menyimpan masalah sendiri, menghindari percakapan emosional, atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.

Dalam hubungan, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan merupakan hal yang penting. Sebab, kedekatan tidak hanya dibangun melalui aktivitas bersama, tetapi juga melalui komunikasi mengenai kebutuhan, harapan, dan pengalaman pribadi.

Ketika seseorang tidak mampu menyampaikan apa yang dirasakannya, orang lain akan kesulitan memahami dirinya.

Sebagai contoh, seseorang merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji. Namun, ia tidak berani menyampaikan kekecewaannya karena takut dianggap terlalu sensitif atau menimbulkan konflik.

Ia memilih diam, tetapi menyimpan rasa kesal. Lama-kelamaan, rasa kecewa tersebut menumpuk dan membuatnya mulai menghindari temannya.

Dalam psikologi, kesulitan mengenali dan mengungkapkan emosi dapat berkaitan dengan konsep alexithymia. Istilah ini merujuk pada kesulitan dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan perasaan sendiri.

Selain itu, keterampilan komunikasi emosional yang kurang berkembang juga dapat membuat seseorang kesulitan menyelesaikan konflik.

Padahal, hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah mengalami perbedaan pendapat. Hubungan yang sehat justru membutuhkan kemampuan untuk membicarakan masalah tanpa harus saling menyakiti.

Seseorang yang ingin menjaga kedekatan perlu belajar bahwa mengungkapkan perasaan bukanlah tanda kelemahan. Justru, komunikasi yang jujur dapat membantu hubungan menjadi lebih kuat dan saling memahami.

5. Terlalu Terbiasa Mandiri dan Sulit Menerima Ketergantungan Emosional

Kemandirian merupakan kualitas yang positif. Seseorang yang mandiri biasanya mampu mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri.

Namun, dalam kondisi tertentu, kemandirian yang terlalu kaku dapat membuat seseorang kesulitan membangun kedekatan dengan orang lain.

Ada orang yang terbiasa melakukan semuanya sendiri. Mereka tidak nyaman meminta bantuan, sulit menerima perhatian, dan merasa terbebani ketika orang lain mulai mengharapkan keterlibatan emosional.

Mereka mungkin memiliki prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat diandalkan selain diri sendiri.

Keyakinan tersebut bisa terbentuk dari berbagai pengalaman. Misalnya, sejak kecil seseorang terbiasa menyelesaikan masalah tanpa dukungan emosional yang memadai. Ia kemudian belajar bahwa menunjukkan kebutuhan atau meminta bantuan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti.

Ketika dewasa, pola tersebut terbawa ke dalam hubungan.

Saat menghadapi masalah, ia memilih diam. Ketika merasa sedih, ia mengisolasi diri. Bahkan ketika seseorang menawarkan bantuan, ia mungkin langsung menolaknya.

Dalam psikologi hubungan, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan compulsive self-reliance, yaitu pola mengandalkan diri sendiri secara berlebihan hingga sulit menerima dukungan dari orang lain.

Padahal, hubungan yang sehat bukan berarti seseorang harus kehilangan kemandiriannya.

Kedekatan emosional justru melibatkan keseimbangan antara kemampuan berdiri sendiri dan kesediaan untuk saling mendukung.

Seseorang boleh memiliki kehidupan pribadi, tujuan, dan ruang sendiri. Namun, ia juga perlu memahami bahwa menerima bantuan bukan berarti menjadi lemah atau kehilangan kendali atas hidupnya.

Terkadang, membiarkan orang lain hadir dalam kehidupan kita merupakan salah satu bentuk keberanian emosional.

6. Takut Kehilangan Kebebasan dan Merasa Tertekan oleh Ekspektasi Hubungan

Alasan terakhir adalah ketakutan bahwa kedekatan akan membuat seseorang kehilangan kebebasan pribadi.

Bagi sebagian orang, hubungan yang semakin dekat identik dengan tuntutan yang semakin besar. Mereka membayangkan bahwa semakin dekat dengan seseorang, semakin banyak pula kewajiban yang harus dipenuhi.

Misalnya, harus selalu membalas pesan dengan cepat, menyediakan waktu setiap saat, menceritakan semua hal, atau menyesuaikan keputusan pribadi dengan keinginan orang lain.

Akibatnya, hubungan yang seharusnya memberikan kenyamanan justru terasa seperti beban.

Ketika seseorang mulai menunjukkan ekspektasi tertentu, mereka mungkin merasa ruang geraknya semakin terbatas.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan otonomi atau autonomy, yaitu kebutuhan manusia untuk memiliki kendali atas pilihan dan kehidupannya sendiri.

Teori determinasi diri (Self-Determination Theory) yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan bahwa otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia, bersama kompetensi dan keterhubungan sosial (relatedness).

Artinya, manusia membutuhkan hubungan dengan orang lain, tetapi juga membutuhkan ruang untuk menjadi dirinya sendiri.

Permasalahan muncul ketika seseorang merasa kedua kebutuhan tersebut tidak dapat berjalan bersamaan.

Ia menganggap bahwa untuk mempertahankan hubungan, dirinya harus mengorbankan kebebasan. Karena tidak ingin merasa terkekang, ia memilih menjaga jarak.

Sebagai contoh, seseorang menikmati persahabatan selama semuanya berjalan santai. Namun, ketika temannya mulai menginginkan komunikasi yang lebih rutin dan mengharapkan keterlibatan dalam berbagai kegiatan, ia merasa tidak nyaman.

Ia kemudian mengurangi komunikasi, membatalkan pertemuan, atau mulai menghindari kedekatan.

Padahal, hubungan yang sehat tidak seharusnya menghilangkan identitas dan kebebasan seseorang. Kedua pihak tetap dapat memiliki kehidupan masing-masing sambil membangun hubungan yang saling menghargai.

Kuncinya adalah komunikasi mengenai batasan pribadi, ekspektasi, dan kebutuhan masing-masing.

Bagaimana Cara Mengatasi Kesulitan Menjaga Kedekatan dengan Orang Lain?

Setelah memahami berbagai penyebab di atas, penting untuk menyadari bahwa kesulitan menjaga kedekatan bukanlah sesuatu yang tidak bisa berubah.

Pola hubungan memang dapat terbentuk dari pengalaman masa lalu, tetapi seseorang tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan cara berhubungan yang lebih sehat.

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.

1. Mengenali pola perilaku sendiri

Cobalah memperhatikan bagaimana kamu bersikap ketika mulai dekat dengan seseorang. Apakah kamu cenderung menarik diri ketika hubungan menjadi lebih serius? Apakah kamu merasa tidak nyaman ketika orang lain menunjukkan perhatian? Atau apakah kamu selalu takut bahwa suatu saat mereka akan meninggalkanmu?

Mengenali pola tersebut merupakan langkah awal untuk memahami kebutuhan emosional diri sendiri.

2. Belajar membangun kepercayaan secara bertahap

Tidak perlu langsung menceritakan seluruh kehidupan pribadi kepada seseorang. Kepercayaan dapat dibangun sedikit demi sedikit melalui pengalaman yang konsisten.

Perhatikan bagaimana seseorang memperlakukanmu, apakah ia menghargai batasanmu, dan apakah perkataan serta tindakannya selaras.

3. Berlatih mengungkapkan perasaan

Jika ada sesuatu yang mengganggu, cobalah menyampaikannya dengan tenang. Jangan selalu menganggap bahwa orang lain dapat memahami perasaanmu tanpa penjelasan.

Komunikasi sederhana seperti mengatakan bahwa kamu sedang kecewa, membutuhkan waktu sendiri, atau merasa tidak nyaman dapat mencegah kesalahpahaman.

4. Memahami bahwa konflik tidak selalu berarti hubungan berakhir

Perbedaan pendapat merupakan bagian normal dari hubungan manusia. Tidak semua konflik harus diakhiri dengan perpisahan atau menjauh.

Belajar menyelesaikan masalah secara sehat dapat membantu seseorang memahami bahwa hubungan tidak harus selalu berjalan sempurna untuk tetap dipertahankan.

5. Menghargai kebutuhan akan ruang pribadi tanpa menghilang

Memiliki waktu sendiri merupakan kebutuhan yang wajar. Namun, penting untuk mengomunikasikannya.

Daripada tiba-tiba menghilang, seseorang dapat mengatakan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk beristirahat atau menyelesaikan urusan pribadi. Dengan begitu, orang lain tidak perlu menebak-nebak apa yang sedang terjadi.

6. Mempertimbangkan bantuan profesional

Jika kesulitan menjaga hubungan sudah berlangsung lama, menimbulkan penderitaan emosional, atau mengganggu kehidupan sehari-hari, berbicara dengan psikolog dapat membantu.

Melalui proses konseling atau psikoterapi, seseorang dapat mengeksplorasi pengalaman masa lalu, memahami pola kelekatan, dan mengembangkan keterampilan membangun hubungan yang lebih sehat.

Kesimpulan

Kesulitan menjaga kedekatan dengan orang lain tidak selalu berarti seseorang tidak peduli, egois, atau tidak membutuhkan hubungan sosial. Terkadang, ada faktor psikologis yang lebih dalam di balik perilaku tersebut.

Pola kelekatan menghindar, ketakutan terhadap penolakan, pengalaman buruk di masa lalu, kesulitan mengungkapkan emosi, kemandirian yang terlalu kaku, hingga ketakutan kehilangan kebebasan dapat memengaruhi cara seseorang mempertahankan hubungan.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kedekatan emosional membutuhkan keberanian untuk membuka diri, membangun kepercayaan, dan menerima bahwa hubungan tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Tidak ada hubungan yang benar-benar bebas dari risiko kekecewaan. Namun, bukan berarti setiap kedekatan harus berakhir dengan luka.

Pada akhirnya, kemampuan menjaga hubungan bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tetapi juga tentang belajar menjadi seseorang yang mampu hadir, berkomunikasi, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk mengenal dirinya.