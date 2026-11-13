8 Alasan Mengapa Cinta Bisa Terasa Begitu Sulit Setelah Mengalami Trauma Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa ingin mencintai seseorang, tetapi pada saat yang sama merasa takut untuk membuka hati? Kamu ingin dekat, ingin diperhatikan, dan ingin memiliki hubungan yang hangat. Namun, ketika seseorang mulai mendekat, justru muncul kecemasan, kecurigaan, atau keinginan untuk menjauh.



Bagi sebagian orang, jatuh cinta merupakan pengalaman yang menyenangkan. Akan tetapi, bagi mereka yang pernah mengalami trauma emosional, pengkhianatan, kekerasan, penolakan, atau kehilangan yang menyakitkan, cinta bisa terasa seperti sesuatu yang rumit dan menakutkan.



Mereka mungkin merindukan keintiman, tetapi takut terluka. Mereka ingin percaya kepada pasangan, tetapi pikiran mereka terus mencari kemungkinan terburuk. Bahkan, ketika bertemu seseorang yang memperlakukan mereka dengan baik, mereka tetap kesulitan merasa aman.



Menurut psikologi, pengalaman trauma dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri, memahami orang lain, mengelola emosi, serta membangun hubungan romantis. Trauma tidak hanya meninggalkan kenangan buruk, tetapi terkadang juga membentuk pola perlindungan diri yang terbawa hingga seseorang memasuki hubungan baru.



Inilah sebabnya mengapa seseorang yang pernah terluka bisa merasa bahwa mencintai orang lain membutuhkan usaha emosional yang jauh lebih besar.



Lantas, mengapa cinta bisa terasa begitu sulit setelah mengalami trauma?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat delapan penjelasan menurut perspektif psikologi.



1. Sulit Mempercayai Orang Lain karena Pernah Dikhianati



Salah satu dampak trauma yang paling sering memengaruhi hubungan romantis adalah rusaknya kepercayaan.



Ketika seseorang pernah dikhianati oleh orang yang sangat dicintainya, otaknya dapat menghubungkan kedekatan emosional dengan kemungkinan mengalami rasa sakit. Pengalaman tersebut membuatnya lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan orang baru.



Misalnya, seseorang pernah menjalani hubungan dengan pasangan yang sering berbohong, memanipulasi, atau menyembunyikan sesuatu. Setelah hubungan itu berakhir, ia mungkin membawa ketakutan yang sama ke dalam hubungan berikutnya.



Ketika pasangan baru terlambat membalas pesan, pikirannya langsung dipenuhi berbagai kemungkinan negatif. Ia bertanya-tanya apakah dirinya sedang diabaikan, apakah pasangannya mulai kehilangan perasaan, atau apakah ada sesuatu yang disembunyikan.



Padahal, belum tentu ada sesuatu yang salah.



Dalam psikologi, pengalaman semacam ini dapat berkaitan dengan hypervigilance, yaitu kondisi ketika seseorang menjadi terlalu waspada terhadap kemungkinan ancaman.



Otak seolah-olah terus memindai lingkungan untuk menemukan tanda-tanda bahaya. Tujuannya adalah mencegah pengalaman menyakitkan terulang kembali.



Masalahnya, kewaspadaan yang dahulu membantu seseorang bertahan justru dapat membuat hubungan baru terasa melelahkan.



Ia tidak hanya berusaha mengenal pasangan, tetapi juga terus berusaha memastikan bahwa dirinya tidak akan dikhianati lagi.



Membangun kepercayaan setelah trauma memang membutuhkan waktu. Seseorang perlu belajar bahwa tidak semua orang memiliki niat yang sama dengan orang yang pernah menyakitinya.



Kepercayaan tidak harus diberikan sekaligus. Ia dapat tumbuh perlahan melalui konsistensi, kejujuran, dan perilaku yang dapat diandalkan.



2. Takut Terlalu Dekat karena Kedekatan Pernah Menjadi Sumber Rasa Sakit



Bagi sebagian orang, kedekatan emosional bukan hanya tentang kenyamanan. Kedekatan juga dapat mengingatkan mereka pada pengalaman yang menyakitkan.



Ketika seseorang mulai mencintai orang lain, ia secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mengenal sisi paling rentan dalam dirinya.



Ia mulai berbagi cerita, menunjukkan kelemahan, mengungkapkan ketakutan, dan membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupannya.



Namun, bagi seseorang yang pernah mengalami trauma, tindakan tersebut bisa terasa sangat berisiko.



Mereka mungkin berpikir:



Bagaimana jika aku terlalu bergantung kepadanya?



Bagaimana jika dia berubah setelah mengenalku lebih dalam?



Bagaimana jika aku kembali ditinggalkan?



Bagaimana jika semua yang aku ceritakan suatu hari digunakan untuk menyakitiku?



Ketakutan tersebut dapat membuat seseorang menjaga jarak secara emosional.



Dalam teori kelekatan atau attachment theory, pengalaman hubungan awal dan pengalaman relasional berikutnya dapat memengaruhi cara seseorang membangun kedekatan dengan orang lain.



Sebagian orang mengembangkan pola kelekatan menghindar (avoidant attachment), yaitu kecenderungan untuk menjaga kemandirian emosional dan merasa tidak nyaman ketika hubungan menjadi terlalu dekat.



Penting dipahami bahwa tidak semua orang yang memiliki pola menghindar pasti mengalami trauma. Namun, pengalaman hubungan yang menyakitkan dapat berkontribusi terhadap terbentuknya pola tersebut.



Akibatnya, seseorang bisa terlihat mandiri, dingin, atau tidak membutuhkan siapa pun. Padahal, di balik sikap tersebut, mungkin terdapat keinginan untuk dicintai tanpa harus mempertaruhkan keamanan emosionalnya.



Mereka bukan selalu tidak menginginkan cinta. Terkadang, mereka hanya belum merasa aman untuk menerima kedekatan.



3. Terlalu Takut Kehilangan hingga Sulit Menikmati Hubungan



Trauma akibat ditinggalkan, kehilangan, atau mengalami penolakan dapat membuat seseorang memiliki ketakutan yang besar terhadap perpisahan.



Ketika akhirnya menemukan seseorang yang dicintai, ia mungkin merasa bahwa kehilangan orang tersebut akan menjadi pengalaman yang sangat menghancurkan.



Akibatnya, hubungan yang seharusnya memberikan kebahagiaan justru dipenuhi kecemasan.



Seseorang mungkin terus membutuhkan kepastian bahwa dirinya dicintai. Ia ingin mengetahui apakah pasangan masih memiliki perasaan yang sama, apakah hubungan mereka baik-baik saja, dan apakah pasangannya benar-benar berniat bertahan.



Ketika tidak mendapatkan kepastian tersebut, kecemasannya dapat meningkat.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan pola kelekatan cemas (anxious attachment).



Orang dengan kecenderungan ini sering kali memiliki sensitivitas tinggi terhadap tanda-tanda penolakan atau perubahan kedekatan emosional.



Hal sederhana seperti perubahan nada bicara, berkurangnya intensitas komunikasi, atau pasangan yang membutuhkan waktu sendiri bisa ditafsirkan sebagai tanda bahwa hubungan sedang terancam.



Ironisnya, semakin takut kehilangan, seseorang terkadang semakin sulit menikmati keberadaan orang yang dicintainya.



Ia terlalu sibuk mengantisipasi kemungkinan perpisahan sehingga lupa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya sedang terjadi.



Untuk mengatasinya, penting belajar membedakan antara kenyataan dan ketakutan.



Tidak semua perubahan perilaku pasangan berarti penolakan. Tidak semua jarak berarti perpisahan. Dan tidak semua ketidakpastian merupakan tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.



Cinta yang sehat membutuhkan kedekatan, tetapi juga memberikan ruang bagi masing-masing individu untuk tetap memiliki kehidupan pribadi.



4. Merasa Tidak Layak Dicintai karena Trauma Merusak Harga Diri



Trauma tidak hanya dapat mengubah cara seseorang memandang orang lain. Trauma juga bisa mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri.



Seseorang yang pernah mengalami kekerasan emosional, penghinaan, manipulasi, atau penolakan berulang kali mungkin mulai mempercayai hal-hal negatif tentang dirinya.



Ia bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak cukup baik, tidak menarik, terlalu sulit dicintai, atau tidak pantas mendapatkan hubungan yang sehat.



Keyakinan tersebut dapat bertahan bahkan setelah orang yang menyakitinya tidak lagi berada dalam kehidupannya.



Dalam psikologi, hal ini dapat dipahami melalui konsep negative core beliefs, yaitu keyakinan mendasar yang negatif mengenai diri sendiri, orang lain, atau dunia.



Sebagai contoh, seseorang yang pernah terus-menerus direndahkan oleh pasangannya mungkin mulai percaya bahwa dirinya memang tidak berharga.



Ketika bertemu orang baru yang tulus, ia justru merasa bingung.



Ia sulit memahami mengapa seseorang bisa menyukainya. Bahkan, ia mungkin mencurigai bahwa kebaikan tersebut hanyalah sesuatu yang sementara.



Ada pula orang yang sengaja memilih pasangan yang tidak memperlakukannya dengan baik karena pola tersebut terasa lebih familiar.



Bukan berarti mereka menginginkan penderitaan. Namun, terkadang pengalaman masa lalu membentuk standar emosional yang membuat perlakuan buruk terasa seperti sesuatu yang biasa.



Proses pemulihan membutuhkan usaha untuk membangun kembali hubungan yang sehat dengan diri sendiri.



Seseorang perlu memahami bahwa perlakuan buruk yang pernah diterimanya bukanlah bukti bahwa dirinya tidak berharga.



Ia tetap layak mendapatkan kasih sayang, rasa hormat, perhatian, dan hubungan yang aman.



Masa lalu seseorang mungkin menjelaskan mengapa ia sulit menerima cinta, tetapi masa lalu tidak menentukan seberapa pantas ia dicintai.



5. Sistem Saraf Terlalu Waspada terhadap Konflik dan Ketidakpastian



Salah satu hal yang sering tidak disadari adalah bahwa trauma dapat memengaruhi respons tubuh terhadap stres.



Ketika seseorang pernah mengalami situasi yang mengancam keselamatannya, tubuh dapat menjadi lebih sensitif terhadap rangsangan yang mengingatkan pada pengalaman tersebut.



Respons ini berkaitan dengan sistem saraf dan mekanisme bertahan hidup manusia.



Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat mengalami respons melawan (fight), melarikan diri (flight), membeku (freeze), atau berusaha menyenangkan orang lain demi menghindari ancaman (fawn).



Pola-pola tersebut dapat muncul dalam hubungan romantis.



Contohnya, seseorang yang memiliki pengalaman traumatis terhadap pertengkaran mungkin merasa sangat cemas ketika pasangan mulai meninggikan suara.



Bahkan ketika perdebatan tersebut sebenarnya masih dalam batas wajar, tubuhnya bisa bereaksi seolah-olah sedang menghadapi bahaya besar.



Jantung berdebar, napas menjadi pendek, otot menegang, atau muncul dorongan kuat untuk meninggalkan situasi tersebut.



Ada pula orang yang langsung diam dan kesulitan mengungkapkan perasaannya ketika menghadapi konflik.



Dalam situasi seperti ini, persoalannya bukan semata-mata kurangnya kemampuan berkomunikasi. Respons tubuh terhadap stres mungkin sedang mengambil alih.



Konsep window of tolerance dalam psikologi trauma menjelaskan rentang kondisi ketika seseorang masih mampu mengelola emosi dan memproses informasi secara efektif.



Ketika berada di luar rentang tersebut, seseorang dapat mengalami hiperaktivasi, seperti kecemasan dan kepanikan, atau hipoaktivasi, seperti mati rasa dan menarik diri.



Itulah sebabnya konflik kecil terkadang terasa sangat besar bagi seseorang yang memiliki riwayat trauma.



Pemulihan dapat melibatkan latihan regulasi emosi, mengenali pemicu, membangun rasa aman, dan belajar menenangkan tubuh sebelum menyelesaikan konflik.



Hubungan yang sehat juga membutuhkan pasangan yang bersedia berkomunikasi tanpa intimidasi, ancaman, atau kekerasan.



6. Sulit Menerima Perlakuan Baik karena Terbiasa dengan Hubungan yang Tidak Sehat



Ada fenomena menarik dalam hubungan manusia: sesuatu yang baik belum tentu langsung terasa nyaman bagi seseorang yang terbiasa mengalami perlakuan buruk.



Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun menjalani hubungan penuh manipulasi, kecemburuan berlebihan, pertengkaran, dan ketidakpastian.



Kemudian, ia bertemu seseorang yang tenang, konsisten, menghargai batasan, dan tidak menggunakan ancaman ketika terjadi masalah.



Secara logis, hubungan baru tersebut seharusnya terasa lebih nyaman.



Namun, secara emosional, ia justru merasa asing.



Ia mungkin menganggap pasangan terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Ia menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Bahkan, ia bisa merasa bosan karena tidak terbiasa dengan hubungan yang minim drama.



Hal ini dapat berkaitan dengan pembelajaran emosional dan pola hubungan yang sudah terbentuk sebelumnya.



Manusia cenderung mengenali pola yang familiar. Akan tetapi, sesuatu yang familiar tidak selalu berarti sehat.



Ketika seseorang terbiasa menghubungkan cinta dengan kecemasan, konflik, atau perjuangan mendapatkan perhatian, hubungan yang stabil mungkin terasa tidak biasa.



Ia perlu belajar bahwa cinta tidak harus selalu membuat seseorang khawatir.



Cinta tidak harus dipenuhi permainan tarik-ulur. Cinta tidak harus membuat seseorang terus-menerus membuktikan kelayakannya. Dan cinta tidak harus diperjuangkan dengan mengorbankan kesehatan mental.



Hubungan yang sehat mungkin terasa lebih tenang, bahkan sederhana.



Namun, ketenangan bukan berarti tidak ada cinta. Terkadang, ketenangan justru menjadi salah satu tanda bahwa seseorang tidak lagi harus hidup dalam ketakutan.



7. Sulit Mengungkapkan Perasaan karena Takut Dianggap Lemah atau Menjadi Beban



Trauma juga dapat membuat seseorang kesulitan mengomunikasikan kebutuhan emosionalnya.



Ia mungkin terbiasa menyimpan kesedihan sendiri karena dahulu tidak mendapatkan respons yang aman ketika mencoba mengungkapkan perasaan.



Barangkali setiap kali menangis, ia dianggap berlebihan. Setiap kali mengeluh, ia disalahkan. Atau setiap kali mencoba meminta perhatian, ia justru diabaikan.



Pengalaman semacam itu dapat membuat seseorang belajar bahwa menunjukkan kerentanan bukanlah sesuatu yang aman.



Ketika dewasa dan menjalin hubungan romantis, pola tersebut bisa terbawa.



Ia kesulitan mengatakan bahwa dirinya sedang sedih. Ia tidak berani meminta dukungan. Ia memilih mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja meskipun sebenarnya sedang terluka.



Sebagian orang bahkan merasa bersalah ketika membutuhkan perhatian dari pasangan.



Dalam psikologi, pengalaman ini dapat berhubungan dengan rasa malu, kesulitan mengenali emosi, serta strategi perlindungan diri yang berkembang akibat pengalaman relasional sebelumnya.



Ada pula istilah emotional suppression, yaitu kecenderungan menekan atau menyembunyikan ekspresi emosi.



Masalahnya, perasaan yang terus-menerus dipendam dapat membuat hubungan kehilangan kedekatan emosional.



Pasangan mungkin tidak memahami apa yang sedang terjadi karena tidak pernah diberi kesempatan untuk mengetahuinya.



Pada akhirnya, seseorang merasa sendirian meskipun sedang berada dalam hubungan.



Belajar mengungkapkan perasaan merupakan bagian penting dari pemulihan.



Tidak harus langsung menceritakan seluruh pengalaman traumatis. Seseorang bisa memulainya dengan komunikasi sederhana, seperti:



"Aku sedang merasa cemas dan membutuhkan sedikit waktu."



"Aku ingin membicarakan sesuatu, tetapi masih kesulitan menemukan kata-katanya."



"Ketika terjadi pertengkaran, aku terkadang merasa sangat takut."



"Aku membutuhkan kepastian bahwa kita bisa menyelesaikan masalah tanpa saling menyakiti."



Kerentanan bukanlah kelemahan. Dalam hubungan yang aman, mengungkapkan kebutuhan emosional justru dapat menjadi jalan menuju kedekatan yang lebih sehat.



8. Takut Mengulangi Kesalahan Masa Lalu sehingga Terus Menjaga Jarak



Alasan terakhir adalah ketakutan bahwa hubungan baru hanya akan mengulang luka yang pernah dialami.



Seseorang yang pernah mengalami hubungan traumatis mungkin berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak pernah mengalami hal yang sama lagi.



Janji tersebut sebenarnya merupakan bentuk perlindungan diri.



Namun, jika ketakutan menjadi terlalu dominan, seseorang bisa mulai menghindari berbagai situasi yang berpotensi membangun kedekatan.



Ia mungkin menolak seseorang yang sebenarnya baik. Ia sulit memberikan kesempatan kedua. Ia cepat mengakhiri hubungan ketika menemukan kekurangan kecil pada pasangan.



Bahkan, ia mungkin memilih tidak menjalin hubungan sama sekali karena menganggap kesendirian jauh lebih aman daripada mengambil risiko terluka.



Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan avoidance coping, yaitu strategi menghadapi tekanan dengan menghindari situasi, pikiran, atau perasaan yang dianggap mengancam.



Menghindar memang dapat memberikan kelegaan sementara.



Namun, jika dilakukan secara terus-menerus, seseorang kehilangan kesempatan untuk mempelajari bahwa tidak semua hubungan akan berakhir dengan pengalaman yang sama.



Penting untuk memahami bahwa membangun hubungan baru bukan berarti mengabaikan pelajaran dari masa lalu.



Justru, pengalaman sebelumnya dapat menjadi bekal untuk mengenali batasan, memahami kebutuhan, dan memilih pasangan dengan lebih bijaksana.



Seseorang tidak perlu terburu-buru membuka hati. Ia juga tidak perlu memaksakan diri untuk percaya sebelum merasa siap.



Namun, perlahan-lahan, ia dapat belajar membedakan antara bahaya yang benar-benar terjadi dan ketakutan yang berasal dari pengalaman sebelumnya.



Masa lalu memang perlu dihormati, tetapi tidak harus selalu menjadi alasan untuk menutup seluruh kemungkinan kebahagiaan di masa depan.



Bagaimana Cara Belajar Mencintai Kembali Setelah Mengalami Trauma?



Memahami alasan mengapa cinta terasa sulit merupakan langkah awal. Namun, memahami saja terkadang belum cukup.



Seseorang juga membutuhkan proses untuk membangun kembali rasa aman, kepercayaan, dan kemampuan menjalin hubungan yang sehat.



Berikut beberapa langkah yang dapat membantu:



1. Berhenti menyalahkan diri sendiri.



Kesulitan mempercayai orang lain, merasa cemas, atau takut membuka hati bukan berarti kamu gagal dalam hubungan. Respons tersebut mungkin terbentuk sebagai cara untuk melindungi diri setelah mengalami sesuatu yang menyakitkan.



2. Kenali pemicu emosional.



Perhatikan situasi yang membuatmu merasa takut, marah, cemas, atau ingin menjauh. Dengan memahami pemicu, kamu dapat mulai membedakan antara kondisi saat ini dan pengalaman masa lalu.



3. Bangun kepercayaan secara bertahap.



Jangan merasa harus langsung menceritakan seluruh pengalaman atau memberikan kepercayaan penuh kepada seseorang. Amati konsistensi perilakunya, bagaimana ia menghargai batasan, dan bagaimana ia memperlakukanmu ketika terjadi perbedaan pendapat.



4. Belajar mengomunikasikan kebutuhan.



Hubungan yang sehat tidak dibangun dengan kemampuan membaca pikiran. Belajar menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan batasan secara jujur dapat membantu mengurangi kesalahpahaman.



5. Jangan mengabaikan batasan pribadi.



Memaafkan seseorang bukan berarti harus kembali menjalin hubungan dengannya. Membuka hati juga bukan berarti membiarkan orang lain memperlakukanmu sesuka hati.



6. Pertimbangkan bantuan profesional.



Jika pengalaman traumatis terus mengganggu kehidupan sehari-hari atau hubungan romantis, psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat membantu. Pendekatan seperti terapi kognitif perilaku yang berfokus pada trauma (trauma-focused CBT) dan EMDR dapat menjadi pilihan sesuai kebutuhan dan hasil asesmen.



Pemulihan tidak selalu berjalan lurus. Ada hari ketika seseorang merasa semakin kuat, tetapi ada pula hari ketika ketakutan lama kembali muncul.



Hal tersebut tidak otomatis berarti proses pemulihan gagal.



Yang terpenting adalah memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk bertumbuh tanpa memaksakan waktu.



Kesimpulan: Kamu Tetap Bisa Mencintai Tanpa Harus Mengulangi Luka yang Sama



Cinta bisa terasa begitu sulit setelah mengalami trauma karena pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang membangun kepercayaan, menerima kedekatan, mengelola emosi, dan memandang dirinya sendiri.



Ketakutan terhadap pengkhianatan, kecemasan akan kehilangan, rendahnya harga diri, kewaspadaan berlebihan, hingga kecenderungan menghindari kedekatan merupakan beberapa hal yang dapat membuat hubungan romantis terasa melelahkan.



Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua kesulitan dalam hubungan berarti seseorang mengalami trauma. Setiap individu memiliki pengalaman, kondisi psikologis, dan cara menghadapi hubungan yang berbeda.



Trauma juga bukan identitas permanen yang menentukan seluruh masa depan seseorang.



Kamu tidak harus menjadi pribadi yang sepenuhnya bebas dari rasa takut sebelum pantas dicintai. Kamu juga tidak harus memaksakan diri untuk segera membuka hati hanya karena orang lain menganggap sudah waktunya.



Belajar mencintai kembali bisa dimulai dari hal sederhana: mengenali perasaan sendiri, menghormati batasan pribadi, membangun kepercayaan secara perlahan, dan memilih orang-orang yang mampu memperlakukanmu dengan aman.



Pada akhirnya, tujuan pemulihan bukanlah membuat seseorang melupakan seluruh pengalaman buruknya.



Tujuannya adalah membantunya memahami bahwa apa yang pernah terjadi tidak harus terus mengendalikan bagaimana ia menjalani kehidupannya hari ini.



