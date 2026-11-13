6 Cara Kedukaan Mengubah Dinamika Hubungan dengan Pasangan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kehilangan seseorang yang dicintai merupakan salah satu pengalaman emosional paling berat dalam kehidupan manusia. Kedukaan tidak hanya menghadirkan kesedihan, kerinduan, dan rasa kehilangan, tetapi juga dapat mengubah cara seseorang memandang kehidupan, memahami dirinya sendiri, serta membangun hubungan dengan orang-orang terdekat, termasuk pasangan.

Dalam hubungan romantis, kedukaan sering kali menjadi pengalaman yang kompleks. Ketika salah satu pasangan kehilangan orang tua, saudara, sahabat, atau bahkan anak, dampaknya tidak berhenti pada individu yang mengalami kehilangan. Perubahan suasana hati, kebutuhan emosional, pola komunikasi, hingga cara menunjukkan kasih sayang dapat memengaruhi dinamika hubungan secara keseluruhan.



Menurut psikologi, kedukaan bukan sekadar proses melupakan seseorang yang telah tiada. Kedukaan merupakan proses penyesuaian psikologis terhadap kenyataan baru setelah kehilangan. Dalam proses tersebut, seseorang belajar menjalani kehidupan dengan membawa kenangan, rasa cinta, dan makna dari hubungan yang telah berakhir karena kematian.



Menariknya, pengalaman berduka juga dapat menjadi titik perubahan dalam hubungan dengan pasangan. Bukan berarti kehilangan selalu membuat hubungan menjadi lebih baik. Sebaliknya, kedukaan dapat membuka luka, memunculkan konflik, atau memperlihatkan kebutuhan emosional yang sebelumnya tidak disadari. Namun, apabila dihadapi dengan empati dan komunikasi yang sehat, pengalaman tersebut dapat membantu pasangan membangun hubungan yang lebih matang.



Lantas, bagaimana kedukaan dapat menata ulang hubungan dengan pasangan menurut psikologi?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat enam cara yang dapat menjelaskannya.



1. Kedukaan Mengajarkan Pasangan untuk Lebih Memahami Kebutuhan Emosional Satu Sama Lain



Sebelum menghadapi kehilangan, pasangan mungkin terbiasa menjalani rutinitas sehari-hari tanpa terlalu banyak membicarakan kebutuhan emosional masing-masing. Mereka mungkin menganggap bahwa perhatian, kasih sayang, dan dukungan sudah cukup ditunjukkan melalui aktivitas sederhana.



Namun, situasi dapat berubah ketika salah satu pasangan mengalami kedukaan.



Orang yang sedang berduka mungkin menjadi lebih sensitif, mudah menangis, menarik diri, sulit berkonsentrasi, atau membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyendiri. Perubahan tersebut terkadang membingungkan pasangan yang tidak mengalami kehilangan secara langsung.



Dalam psikologi, kedukaan dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatur emosi. Beban psikologis akibat kehilangan bisa membuat seseorang membutuhkan dukungan yang berbeda dari biasanya. Ada orang yang ingin ditemani, ada yang membutuhkan ruang pribadi, dan ada pula yang ingin membicarakan kenangan tentang orang yang telah meninggal.



Di sinilah pasangan belajar mengenali kebutuhan emosional yang mungkin sebelumnya tidak terlihat.



Misalnya, seseorang yang biasanya mandiri tiba-tiba membutuhkan pelukan lebih sering. Pasangannya kemudian belajar bahwa memberikan dukungan tidak selalu harus berupa solusi atau nasihat. Terkadang, kehadiran yang tenang dan kesediaan untuk mendengarkan jauh lebih berarti.



Kedukaan juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam memproses kehilangan. Pasangan tidak perlu memaksakan satu bentuk respons emosional kepada satu sama lain.



Dengan memahami perbedaan tersebut, hubungan dapat berkembang menjadi lebih penuh empati. Pasangan tidak lagi hanya berfokus pada apa yang mereka butuhkan, tetapi juga mulai memperhatikan apa yang sedang dirasakan oleh orang yang mereka cintai.



2. Kedukaan Membuat Komunikasi Menjadi Lebih Jujur dan Mendalam



Kehilangan sering kali membuat seseorang memikirkan kembali hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupannya. Hal-hal yang sebelumnya dianggap biasa dapat terasa jauh lebih berharga.



Dalam hubungan romantis, pengalaman ini dapat mendorong pasangan untuk berkomunikasi secara lebih terbuka mengenai perasaan, ketakutan, harapan, dan kebutuhan mereka.



Seseorang yang sedang berduka mungkin mulai menyadari bahwa memendam kesedihan justru membuat beban emosional semakin berat. Ia kemudian belajar mengungkapkan apa yang dirasakan, termasuk ketika sedang marah, kecewa, takut kehilangan, atau merasa kesepian.



Sementara itu, pasangan yang mendampingi juga belajar untuk tidak selalu bersikap defensif ketika menghadapi emosi yang intens.



Dalam perspektif psikologi hubungan, komunikasi emosional yang sehat merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kedekatan. Kemampuan untuk menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan dan mendengarkan tanpa menghakimi dapat meningkatkan rasa aman dalam hubungan.



Contohnya, daripada mengatakan, "Kamu tidak pernah mengerti kesedihanku," seseorang dapat mencoba mengatakan, "Aku sedang merasa sangat kehilangan dan sebenarnya aku hanya ingin ditemani."



Perbedaan cara menyampaikan pesan tersebut dapat memengaruhi bagaimana pasangan merespons.



Kedukaan juga dapat membuka percakapan mengenai hal-hal yang selama ini dihindari, seperti ketakutan akan kematian, masa depan hubungan, tanggung jawab keluarga, hingga pentingnya menghabiskan waktu bersama.



Dengan demikian, pengalaman kehilangan dapat mendorong pasangan membangun komunikasi yang lebih jujur, bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang sisi kehidupan yang paling rentan.



3. Kedukaan Mengubah Cara Pasangan Memahami Arti Kehadiran



Dalam kehidupan sehari-hari, pasangan sering kali mengukur kasih sayang melalui tindakan besar, seperti memberikan hadiah, merencanakan perjalanan, atau membuat kejutan romantis.



Namun, ketika kedukaan datang, ukuran tentang kasih sayang dapat berubah.



Seseorang yang sedang berduka mungkin tidak membutuhkan hadiah mahal atau kata-kata motivasi yang panjang. Ia mungkin hanya membutuhkan pasangan yang bersedia duduk bersamanya ketika menangis, menemani mengunjungi makam, atau mendengarkan cerita yang sama berulang kali.



Hal sederhana seperti menyiapkan makanan, membantu pekerjaan rumah, dan memastikan pasangan mendapatkan istirahat yang cukup dapat menjadi bentuk perhatian yang sangat bermakna.



Dalam psikologi, dukungan sosial memiliki peran penting dalam membantu seseorang menghadapi tekanan emosional. Pasangan dapat menjadi salah satu sumber dukungan utama karena memiliki kedekatan dan keterlibatan emosional yang kuat.



Namun, dukungan bukan berarti harus selalu hadir dalam bentuk percakapan. Terkadang, kehadiran tanpa banyak bicara justru memberikan rasa aman.



Kondisi ini juga mengajarkan pasangan untuk memahami bahwa mencintai seseorang berarti bersedia hadir dalam berbagai keadaan, termasuk ketika orang tersebut tidak sedang berada dalam kondisi terbaiknya.



Kedukaan dapat menggeser fokus hubungan dari sekadar aktivitas bersama menuju kualitas kehadiran emosional.



Pasangan mulai memahami bahwa cinta tidak selalu terlihat melalui hal-hal besar. Ada kalanya cinta justru hadir dalam kesediaan untuk bertahan di samping seseorang ketika kehidupannya sedang terasa berat.



4. Kedukaan Membantu Pasangan Menyusun Ulang Prioritas Kehidupan



Kehilangan seseorang dapat menjadi pengalaman yang mengubah cara manusia memandang waktu dan kehidupan.



Ketika seseorang menyadari bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, ia mungkin mulai mempertanyakan kembali prioritas yang selama ini dijalani. Hal-hal seperti pekerjaan, pencapaian materi, ambisi pribadi, dan konflik kecil bisa mendapatkan makna yang berbeda.



Dalam hubungan dengan pasangan, perubahan perspektif ini dapat mendorong evaluasi terhadap kehidupan bersama.



Misalnya, pasangan yang sebelumnya terlalu sibuk dengan pekerjaan mungkin mulai menyadari pentingnya menyediakan waktu berkualitas. Mereka mungkin mulai lebih sering makan bersama, mengurangi kebiasaan membawa pekerjaan ke rumah, atau merencanakan kegiatan sederhana yang dapat dinikmati berdua.



Ada pula pasangan yang mulai membicarakan rencana jangka panjang, termasuk tentang keluarga, tempat tinggal, pengasuhan anak, dan bagaimana mereka ingin menjalani masa depan.



Dalam psikologi, pengalaman sulit terkadang dapat mendorong seseorang melakukan refleksi terhadap nilai-nilai hidupnya. Proses ini dapat berkaitan dengan konsep post-traumatic growth, yaitu kemungkinan munculnya perkembangan positif setelah seseorang menghadapi pengalaman hidup yang sangat menekan.



Namun, penting dipahami bahwa pertumbuhan setelah pengalaman traumatis bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Tidak semua orang yang berduka akan mengalami perubahan positif, dan seseorang tidak harus menemukan hikmah dari kehilangan untuk dianggap berhasil melewati masa berduka.



Dalam hubungan romantis, yang terpenting adalah bagaimana pasangan menggunakan perubahan perspektif tersebut untuk membangun kehidupan bersama yang lebih sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka.



5. Kedukaan Mengajarkan Pasangan Menghadapi Perbedaan Cara Berduka



Salah satu tantangan terbesar dalam hubungan setelah kehilangan adalah kenyataan bahwa setiap orang memiliki cara berduka yang berbeda.



Misalnya, seseorang mungkin ingin terus membicarakan orang yang telah meninggal, melihat foto-foto lama, atau mengunjungi tempat yang menyimpan kenangan. Sebaliknya, pasangannya mungkin memilih untuk lebih banyak bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari, atau menghindari percakapan yang terlalu emosional.



Perbedaan tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa salah satu pihak lebih peduli daripada yang lain.



Dalam psikologi, pengalaman kedukaan bersifat individual. Intensitas, durasi, ekspresi, dan kebutuhan dukungan dapat berbeda berdasarkan karakter pribadi, kedekatan dengan orang yang meninggal, pengalaman kehilangan sebelumnya, serta kondisi sosial dan budaya.



Masalah dapat muncul ketika pasangan mulai menilai cara berduka satu sama lain.



Contohnya, seseorang mungkin menganggap pasangannya tidak memiliki empati karena terlihat cepat kembali bekerja. Sebaliknya, pasangan yang tidak sedang mengalami kehilangan langsung mungkin merasa kewalahan karena kesedihan terus muncul dalam berbagai situasi.



Jika tidak dibicarakan dengan baik, perbedaan ini dapat menciptakan jarak emosional.



Oleh karena itu, pasangan perlu belajar menerima bahwa tidak ada satu cara yang berlaku untuk semua orang dalam menghadapi kedukaan.



Mereka dapat membuat kesepakatan sederhana. Misalnya, memberikan ruang untuk mengenang orang yang telah meninggal, menentukan waktu untuk membicarakan perasaan, serta saling menyampaikan ketika membutuhkan waktu sendiri.



Yang tidak kalah penting, pasangan perlu menghindari kalimat seperti, "Kamu harus segera melupakan," atau, "Sampai kapan kamu akan terus bersedih?"



Kalimat tersebut dapat membuat seseorang merasa bahwa emosinya tidak diterima.



Sebaliknya, kalimat seperti, "Aku mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang kamu rasakan, tetapi aku ingin menemanimu," dapat menciptakan rasa aman.



Melalui proses ini, pasangan belajar bahwa kedekatan bukan berarti harus memiliki perasaan yang sama. Kedekatan justru dapat tumbuh ketika dua orang mampu menghormati perbedaan emosional satu sama lain.



6. Kedukaan Membantu Membangun Makna Baru dalam Hubungan



Kehilangan seseorang yang dicintai tidak berarti hubungan emosional dengan orang tersebut harus dihapus dari kehidupan.



Dalam pendekatan psikologi kedukaan modern, terdapat konsep continuing bonds, yaitu gagasan bahwa seseorang dapat tetap mempertahankan ikatan emosional dengan orang yang telah meninggal melalui kenangan, nilai-nilai, kebiasaan, dan makna yang diwariskan.



Seseorang mungkin tetap merayakan ulang tahun orang yang telah tiada, memasak makanan favoritnya, menyimpan foto, atau menceritakan kenangan tentangnya kepada pasangan.



Hal tersebut tidak selalu berarti ia belum bisa menerima kenyataan. Dalam banyak keadaan, mempertahankan hubungan simbolis dengan orang yang telah meninggal justru dapat menjadi bagian dari proses penyesuaian terhadap kehilangan.



Bagi pasangan, pengalaman ini dapat menjadi kesempatan untuk membangun makna baru dalam hubungan mereka.



Misalnya, pasangan dapat saling berbagi cerita mengenai keluarga masing-masing, mengenal nilai-nilai yang diwariskan oleh orang-orang terdekat, atau menciptakan tradisi baru untuk menghormati kenangan seseorang.



Kedukaan juga dapat mengajarkan pasangan untuk lebih menghargai hubungan yang masih mereka miliki.



Mereka mungkin menjadi lebih terbuka dalam mengungkapkan kasih sayang, lebih berani meminta maaf, dan tidak lagi terlalu lama mempertahankan konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan.



Namun, membangun makna baru bukan berarti menggantikan orang yang telah meninggal atau menghilangkan kesedihan. Makna baru justru dapat hadir berdampingan dengan rasa kehilangan.



Pada akhirnya, pasangan belajar bahwa kehidupan tetap dapat berjalan tanpa harus menghapus bagian penting dari masa lalu.



Mengapa Kedukaan Tidak Selalu Membuat Hubungan Menjadi Lebih Kuat?



Meskipun kedukaan dapat membuka kesempatan untuk membangun kedekatan emosional, pengalaman kehilangan juga dapat menimbulkan tekanan besar dalam hubungan.



Seseorang yang sedang berduka mungkin mengalami gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kesulitan berkonsentrasi, mudah tersinggung, atau kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai.



Dampak tersebut dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga dan interaksi dengan pasangan.



Selain itu, pasangan yang mendampingi juga dapat mengalami kelelahan emosional. Ia mungkin merasa harus selalu kuat, menyembunyikan perasaannya sendiri, atau mengesampingkan kebutuhannya demi mendukung orang yang sedang berduka.



Jika kondisi ini berlangsung tanpa komunikasi dan dukungan yang memadai, hubungan dapat mengalami ketegangan.



Karena itu, penting untuk tidak menjadikan kedukaan sebagai ukuran kualitas cinta. Pasangan yang mengalami konflik setelah kehilangan bukan berarti tidak saling mencintai. Mereka mungkin sedang menghadapi beban psikologis yang membutuhkan perhatian lebih.



Apabila kesedihan terasa sangat berat, berlangsung lama dengan gangguan fungsi kehidupan yang signifikan, atau muncul perasaan putus asa yang mendalam, bantuan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat dipertimbangkan.



Kedukaan yang kompleks juga membutuhkan penanganan yang sesuai. Tidak semua pengalaman berduka dapat diselesaikan hanya dengan dukungan pasangan.



Penutup: Kedukaan Dapat Mengubah Cara Pasangan Saling Mencintai



Kedukaan merupakan pengalaman manusiawi yang tidak dapat dihindari. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat mengubah banyak hal, termasuk cara seseorang memahami dirinya sendiri dan menjalani hubungan dengan pasangan.



Melalui pengalaman tersebut, pasangan dapat belajar memahami kebutuhan emosional, membangun komunikasi yang lebih jujur, menghargai kehadiran sederhana, menyusun ulang prioritas, menerima perbedaan cara berduka, serta menciptakan makna baru dalam kehidupan bersama.



Namun, perubahan tersebut tidak terjadi secara otomatis. Dibutuhkan kesabaran, empati, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling memahami.



Hal paling penting yang perlu disadari adalah bahwa seseorang tidak harus berhenti bersedih untuk kembali mencintai dan menjalani kehidupan. Begitu pula pasangan tidak harus memiliki kemampuan untuk menghilangkan kesedihan orang yang dicintainya.



Terkadang, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah berjalan bersama, memberikan ruang ketika dibutuhkan, dan tetap menghadirkan kasih sayang di tengah ketidakpastian.



Pada akhirnya, kedukaan mungkin mengubah cara pasangan memandang kehidupan, tetapi pengalaman tersebut juga dapat mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan. Cinta juga tentang belajar saling menemani ketika kehidupan menghadirkan kehilangan.