7 Strategi Membahas Bahaya Rokok dan Vape dengan Remaja Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada satu kesalahan yang sering dilakukan orang tua ketika mencoba menjauhkan anak remajanya dari rokok dan vape: terlalu cepat menasihati, terlalu keras melarang, dan terlalu sedikit mendengarkan.

Orang tua biasanya memiliki niat baik. Mereka takut anaknya kecanduan nikotin, mengalami gangguan kesehatan, terjebak dalam pergaulan yang buruk, atau merusak masa depannya. Karena rasa khawatir itulah, percakapan tentang rokok dan vape sering berubah menjadi ceramah panjang, teguran, bahkan pertengkaran.



Namun, ada sesuatu yang perlu dipahami: remaja tidak selalu menolak nasihat karena mereka tidak peduli. Terkadang, mereka menolaknya karena merasa tidak dipercaya, tidak dihargai, atau dianggap belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan.



Dalam psikologi perkembangan, masa remaja merupakan periode ketika seseorang sedang membangun identitas, mencari penerimaan sosial, mengembangkan kemandirian, dan belajar membuat keputusan sendiri.



Pada fase ini, pengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu, kebutuhan untuk diterima, serta dorongan mencoba hal baru dapat menjadi sangat kuat.



Itulah sebabnya, membicarakan bahaya merokok dan vape tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa keduanya berbahaya. Orang tua perlu memahami bagaimana remaja berpikir, apa yang mereka rasakan, dan mengapa mereka mungkin tertarik mencoba sesuatu yang sebenarnya memiliki risiko.



Pendekatan yang lebih efektif bukan sekadar membuat anak takut terhadap rokok dan vape, melainkan membantu mereka memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang sehat meskipun sedang berada di bawah tekanan lingkungan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat tujuh strategi berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang bisa dilakukan orang tua ketika ingin membicarakan risiko merokok dan vape dengan anak remajanya.



1. Mulailah dengan Mendengarkan, Bukan Langsung Menghakimi



Bayangkan anak remaja Anda mengatakan:



"Teman-temanku banyak yang vape. Katanya rasanya enak dan tidak terlalu berbahaya."



Apa respons pertama Anda?



Sebagian orang tua mungkin langsung menjawab:



"Jangan ikut-ikutan! Vape itu berbahaya!"



Respons tersebut memang menunjukkan kepedulian. Namun, bagi remaja, kalimat seperti itu bisa terdengar seperti penolakan terhadap pendapat mereka.



Akibatnya, mereka mungkin memilih diam, menyembunyikan pengalaman, atau mencari informasi dari teman-temannya sendiri.



Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif merupakan salah satu cara membangun rasa aman dalam percakapan.



Artinya, orang tua tidak hanya mendengar kata-kata anak, tetapi juga berusaha memahami alasan, perasaan, dan pengalaman di balik perkataan tersebut.



Cobalah mengajukan pertanyaan seperti:



"Menurut kamu, kenapa banyak remaja tertarik mencoba vape?"



"Apa yang biasanya teman-temanmu katakan tentang rokok?"



"Pernah nggak kamu merasa penasaran untuk mencobanya?"



"Menurut kamu, apa yang membuat seseorang sulit berhenti merokok?"



Jangan terburu-buru menyela atau membantah setiap jawaban.



Biarkan anak menyelesaikan pemikirannya terlebih dahulu.



Mengapa strategi ini penting?



Karena ketika remaja merasa didengarkan, mereka cenderung lebih bersedia membuka diri. Orang tua juga mendapatkan kesempatan untuk memahami apakah ketertarikan anak berasal dari rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, stres, atau keinginan untuk terlihat lebih dewasa.



Ingat, tujuan percakapan pertama bukan memenangkan perdebatan, melainkan membuka pintu komunikasi.



2. Hindari Menakut-nakuti, Gunakan Fakta yang Bisa Dipahami



Salah satu pendekatan yang sering digunakan orang tua adalah memperlihatkan gambar penyakit akibat rokok, menceritakan seseorang yang mengalami kanker paru-paru, atau mengancam bahwa masa depan anak akan hancur jika mereka merokok.



Meskipun risiko kesehatan perlu dijelaskan secara serius, pendekatan yang hanya mengandalkan rasa takut tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku.



Dalam psikologi, komunikasi berbasis ancaman dapat memunculkan reaksi defensif, terutama ketika seseorang merasa bahwa ancaman tersebut berlebihan atau tidak sesuai dengan pengalaman pribadinya.



Misalnya, seorang remaja mungkin berpikir:



"Temanku sudah vape berbulan-bulan dan kelihatannya baik-baik saja."



Ia kemudian menganggap peringatan orang tua sebagai sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan.



Karena itu, sampaikan informasi dengan bahasa yang konkret, jujur, dan tidak berlebihan.



Jelaskan bahwa:



Rokok konvensional:



Mengandung nikotin yang menyebabkan ketergantungan.



Asapnya mengandung banyak zat beracun dan karsinogen.



Meningkatkan risiko kanker, penyakit jantung, stroke, dan gangguan paru-paru.



Paparan asap rokok juga dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya.



Vape atau rokok elektronik:



Banyak produk mengandung nikotin yang dapat menyebabkan kecanduan.



Aerosol vape bukan sekadar uap air.



Aerosolnya dapat mengandung partikel halus, bahan kimia berbahaya, dan zat lain yang berisiko bagi kesehatan.



Nikotin dapat mengganggu perkembangan otak remaja, terutama fungsi yang berkaitan dengan perhatian, pembelajaran, suasana hati, dan pengendalian impuls.



Jelaskan juga bahwa vape tidak otomatis aman hanya karena tidak menghasilkan asap seperti rokok biasa.



Gunakan kalimat sederhana:



"Papa dan Mama tidak ingin menakut-nakuti kamu. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa sesuatu yang terlihat biasa belum tentu aman. Apalagi kalau sudah mengandung nikotin, karena tubuh bisa menjadi bergantung padanya."



Pendekatan ini membantu remaja memahami risiko berdasarkan pengetahuan, bukan sekadar ketakutan.



3. Jangan Meremehkan Pengaruh Teman Sebaya



Pernahkah Anda bertanya mengapa seorang remaja yang sebelumnya tidak tertarik merokok tiba-tiba mulai mencoba vape?



Salah satu kemungkinan jawabannya adalah tekanan sosial.



Pada masa remaja, penerimaan kelompok sering memiliki arti yang sangat besar. Mereka ingin merasa diterima, dianggap menarik, tidak terlihat berbeda, dan tidak kehilangan hubungan pertemanan.



Dalam psikologi perkembangan, pengaruh teman sebaya merupakan faktor penting dalam pembentukan perilaku remaja.



Bayangkan seorang anak berada dalam situasi ketika teman-temannya sedang berkumpul dan menggunakan vape.



Salah satu temannya kemudian berkata:



"Ah, sekali saja. Masa takut?"



Dalam situasi seperti itu, menolak bisa terasa sulit. Bukan karena anak tidak mengetahui risikonya, melainkan karena ia takut dianggap pengecut, tidak kompak, atau tidak keren.



Karena itu, jangan hanya mengatakan:



"Jangan berteman dengan anak yang merokok!"



Kalimat tersebut bisa membuat anak merasa bahwa orang tuanya sedang menyerang lingkungan pertemanannya.



Sebaliknya, ajarkan keterampilan menghadapi tekanan sosial.



Misalnya, latih anak menggunakan respons sederhana:



"Nggak, aku nggak tertarik."



"Aku nggak mau kecanduan nikotin."



"Aku lebih nyaman tanpa itu."



"Silakan kalau kamu mau, tapi aku nggak ikut."



Orang tua juga bisa melakukan simulasi percakapan di rumah.



Misalnya, Anda berpura-pura menjadi teman yang menawarkan vape, kemudian meminta anak berlatih menolaknya.



Tujuannya bukan membuat anak menjadi antisosial, melainkan membangun keberanian untuk mempertahankan keputusan pribadi.



Remaja perlu belajar bahwa mereka tidak harus melakukan sesuatu hanya agar diterima oleh orang lain.



4. Berikan Pilihan dan Libatkan Mereka dalam Mengambil Keputusan



Ada alasan psikologis mengapa semakin keras sebagian orang tua melarang, semakin besar pula keinginan anak untuk membantah.



Pada masa remaja, kebutuhan untuk memiliki kendali atas kehidupan sendiri semakin berkembang.



Mereka ingin pendapatnya dihargai, pilihannya dipertimbangkan, dan identitasnya diakui.



Dalam psikologi, fenomena ketika seseorang merasa kebebasannya terancam lalu terdorong untuk menentang disebut psychological reactance atau reaktansi psikologis.



Contohnya:



Orang tua berkata:



"Kamu tidak boleh bergaul dengan siapa pun yang menggunakan vape!"



Anak mungkin merespons:



"Papa dan Mama selalu mengatur hidupku!"



Akhirnya, percakapan tentang kesehatan berubah menjadi konflik mengenai kebebasan.



Bukan berarti orang tua harus membiarkan anak melakukan apa saja. Batasan tetap diperlukan, terutama untuk perilaku yang membahayakan kesehatan.



Namun, cara menyampaikan batasan bisa dibuat lebih menghargai kemandirian anak.



Misalnya:



"Kami tidak bisa memaksa kamu untuk selalu setuju dengan semua pendapat kami. Tetapi kami ingin kamu memahami risikonya dan belajar membuat keputusan yang bertanggung jawab."



Anda juga bisa mengajak anak berdiskusi:



"Menurut kamu, bagaimana cara menjaga diri ketika teman-temanmu sedang merokok atau menggunakan vape?"



Dengan melibatkan anak dalam percakapan, mereka tidak hanya menerima larangan, tetapi juga belajar mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya.



Kemandirian bukan berarti bebas dari batasan. Kemandirian berarti mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab meskipun tidak ada orang tua yang mengawasi.



5. Hubungkan Pembicaraan dengan Hal yang Penting bagi Mereka



Kesalahan lain yang sering dilakukan orang tua adalah menjelaskan bahaya rokok dan vape hanya dari sudut pandang orang dewasa.



Misalnya, membicarakan penyakit yang mungkin muncul ketika anak berusia 50 atau 60 tahun.



Masalahnya, bagi sebagian remaja, ancaman yang terasa masih sangat jauh belum tentu cukup kuat untuk memengaruhi keputusan mereka hari ini.



Remaja sering lebih mudah memahami konsekuensi yang berkaitan dengan kehidupan mereka sekarang.



Karena itu, cobalah menghubungkan pembicaraan dengan hal-hal yang mereka pedulikan.



Jika anak menyukai olahraga, jelaskan bagaimana paparan zat dalam rokok dan aerosol vape dapat mengganggu kesehatan pernapasan dan kebugaran.



Jika anak peduli terhadap penampilan, bicarakan bagaimana merokok dapat menyebabkan bau mulut, noda gigi, dan penuaan kulit lebih cepat.



Jika anak memiliki cita-cita tertentu, ajak mereka memikirkan bagaimana ketergantungan nikotin dapat memengaruhi rutinitas, pengeluaran, dan kesehatan mereka.



Namun, jangan menggunakan rasa malu atau menghina penampilan anak sebagai alat untuk menakut-nakuti.



Gunakan pendekatan yang menghubungkan perilaku dengan tujuan pribadi.



Contohnya:



"Kamu ingin menjadi atlet yang kuat, bukan? Menjaga paru-paru dan kesehatan tubuh adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan itu."



Atau:



"Kamu sedang berusaha menghemat uang untuk membeli sesuatu yang kamu inginkan. Coba pikirkan berapa banyak uang yang bisa terpakai jika harus terus membeli rokok atau vape."



Pendekatan ini membantu anak melihat bahwa menghindari nikotin bukan hanya tentang mematuhi orang tua, tetapi juga tentang melindungi sesuatu yang berarti bagi dirinya sendiri.



6. Jadilah Contoh, Jangan Hanya Memberikan Nasihat



Ada satu hal yang sering dilupakan orang tua: anak tidak hanya belajar dari apa yang mereka dengar, tetapi juga dari apa yang mereka lihat setiap hari.



Jika orang tua terus-menerus mengatakan bahwa rokok berbahaya, tetapi mereka sendiri merokok di rumah, anak mungkin mengalami kebingungan.



Mereka bisa berpikir:



"Kalau memang berbahaya, mengapa Papa masih melakukannya?"



Dalam psikologi pembelajaran sosial, Albert Bandura menjelaskan bahwa manusia dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain, termasuk orang tua.



Artinya, keteladanan memiliki peran penting dalam membentuk sikap anak terhadap rokok dan vape.



Jika Anda tidak merokok, tunjukkan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari gaya hidup sehat.



Jika Anda masih merokok, jangan berpura-pura bahwa kebiasaan tersebut tidak memiliki risiko.



Justru, Anda dapat mengatakan:



"Dulu Papa mulai merokok karena menganggapnya hal biasa. Tetapi setelah memahami dampaknya, Papa sadar bahwa kebiasaan ini sulit dihentikan. Papa tidak ingin kamu mengalami hal yang sama."



Pengakuan seperti ini dapat membuat percakapan terasa lebih manusiawi.



Anda juga bisa mengambil langkah nyata:



Tidak merokok di dalam rumah atau kendaraan.



Tidak menggunakan vape di sekitar anak.



Menghindari meminta anak membelikan rokok.



Mencari bantuan profesional jika ingin berhenti merokok.



Menunjukkan bahwa mengubah kebiasaan buruk merupakan bentuk tanggung jawab.



Jangan menganggap bahwa mengakui kesalahan akan mengurangi wibawa Anda sebagai orang tua.



Sebaliknya, anak dapat belajar bahwa orang dewasa pun perlu bertanggung jawab atas pilihan dan kebiasaannya.



Keteladanan sering kali memberikan pelajaran yang lebih kuat daripada seribu kali nasihat.



7. Bangun Hubungan yang Membuat Anak Berani Bercerita Jika Mereka Sudah Mencoba



Ini mungkin strategi yang paling penting.



Tidak semua remaja yang mencoba rokok atau vape akan langsung mengaku kepada orang tuanya.



Sebagian takut dimarahi, dihukum, dipermalukan, atau kehilangan kepercayaan keluarga.



Akibatnya, mereka memilih menyembunyikan kebiasaan tersebut.



Padahal, jika anak sudah mulai menggunakan nikotin, semakin cepat masalah diketahui, semakin cepat pula bantuan bisa diberikan.



Karena itu, orang tua perlu menciptakan lingkungan komunikasi yang aman.



Sampaikan bahwa anak boleh menceritakan kesalahan tanpa harus takut langsung dihakimi.



Misalnya:



"Kalau suatu hari kamu pernah mencoba rokok atau vape, Mama dan Papa ingin kamu jujur. Kami mungkin akan kecewa dengan keputusannya, tetapi kami tetap menyayangimu. Kami ingin membantu kamu, bukan mempermalukanmu."



Kalimat seperti ini membantu memisahkan perilaku anak dari harga dirinya sebagai manusia.



Anak perlu memahami bahwa mencoba sesuatu yang berisiko bukan berarti dirinya adalah anak yang buruk.



Jika anak mengaku pernah mencoba vape, jangan langsung berteriak atau mengancam.



Tanyakan dengan tenang:



"Sudah berapa kali kamu mencobanya?"



"Apa yang membuat kamu tertarik?"



"Apakah kamu merasa sulit berhenti?"



"Apakah kamu menggunakannya ketika sedang stres atau cemas?"



"Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu?"



Jika anak sudah mengalami ketergantungan nikotin, jangan menganggapnya sekadar masalah kurang disiplin.



Ketergantungan merupakan kondisi yang dapat melibatkan aspek biologis, psikologis, dan sosial.



Bantu anak menjauh dari pemicu, mencari aktivitas pengganti yang sehat, serta mendapatkan dukungan tenaga kesehatan yang memahami penanganan ketergantungan nikotin pada remaja.



Hindari memberikan obat atau terapi pengganti nikotin tanpa konsultasi tenaga kesehatan.



Tujuan utamanya bukan sekadar membuat anak berhenti menggunakan vape atau rokok, tetapi membantu mereka memahami penyebab perilakunya dan membangun kemampuan untuk tidak kembali menggunakannya.



Mengapa 7 Strategi Ini Lebih Bermakna daripada Sekadar Melarang?



Jika diperhatikan, ketujuh strategi tersebut memiliki satu kesamaan: semuanya berusaha membangun hubungan, bukan sekadar mengendalikan perilaku.



Remaja membutuhkan orang tua yang mampu memberikan batasan sekaligus menghargai perkembangan kemandirian mereka.



Mereka membutuhkan informasi yang benar, tetapi juga membutuhkan ruang untuk bertanya.



Mereka membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlu belajar membuat keputusan sendiri.



Berikut ringkasan pendekatannya:



Strategi



Tujuan psikologis



Mendengarkan tanpa menghakimi



Membangun rasa aman



Menjelaskan fakta



Meningkatkan pemahaman risiko



Membahas tekanan teman



Mengembangkan keberanian sosial



Memberikan pilihan



Mendukung kemandirian



Menghubungkan dengan tujuan pribadi



Memperkuat motivasi internal



Menjadi teladan



Memberikan contoh perilaku



Membangun komunikasi terbuka



Memudahkan anak mencari bantuan



Perlu diingat, strategi ini bukan jaminan bahwa anak tidak akan pernah mencoba rokok atau vape. Namun, komunikasi yang konsisten, hubungan yang hangat, pengawasan yang wajar, dan batasan yang jelas dapat membantu mengurangi faktor risiko dan memperkuat kemampuan anak mengambil keputusan sehat.



Penutup: Anak Tidak Hanya Membutuhkan Orang Tua yang Melarang, tetapi Juga Orang Tua yang Bisa Diajak Bicara



Membesarkan remaja pada zaman sekarang memang memiliki tantangan tersendiri.



Mereka hidup di lingkungan yang dipenuhi informasi, tren, pengaruh media sosial, dan berbagai produk yang dipasarkan dengan citra menarik.



Rokok elektronik bahkan sering diperkenalkan melalui rasa buah, desain modern, dan anggapan bahwa penggunaannya lebih aman daripada rokok biasa.



Di tengah kondisi seperti ini, orang tua tidak cukup hanya mengandalkan larangan.



Anak perlu memiliki pemahaman yang kuat agar mampu mengenali risiko, mempertanyakan informasi yang menyesatkan, dan menolak ajakan yang dapat merugikan dirinya.



Mungkin Anda tidak selalu bisa berada di samping anak ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya.



Anda tidak bisa mengawasi setiap keputusan yang mereka buat.



Namun, Anda bisa membangun sesuatu yang jauh lebih penting: kemampuan anak untuk mengingat nilai-nilai yang telah diajarkan ketika mereka harus mengambil keputusan sendiri.



Jangan sampai anak hanya belajar menyembunyikan rokok atau vape karena takut dimarahi.



Bantulah mereka belajar mengatakan tidak karena memahami alasan di balik keputusan tersebut.



Sebab, tujuan pengasuhan bukan sekadar membuat anak patuh ketika orang tua sedang mengawasi.



