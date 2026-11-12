Tak Hanya Wajah, Kulit Tangan Juga Butuh Perawatan karena Penuaan

JawaPos.com - Perawatan kulit untuk menjaga penampilan awet muda tidak hanya perlu difokuskan pada wajah. Kulit tangan juga membutuhkan perhatian khusus.

Kulit tangan menjadi salah satu bagian tubuh yang paling sering terpapar sinar matahari, bahan kimia, serta faktor lingkungan, yang mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan.

Dokter Klinik Estetika St. Paul Corri Teresia Doku menjelaskan, kulit punggung tangan memiliki karakteristik lebih tipis dan jaringan lemak yang relatif sedikit.

Kondisi tersebut membuat tanda-tanda penuaan lebih mudah terlihat, terutama seiring berkurangnya produksi kolagen dan volume jaringan di bawah kulit.

”Tangan sering kali menjadi bagian tubuh yang terlupakan dalam perawatan kecantikan. Padahal, kulit tangan juga mengalami proses penuaan, mulai dari munculnya flek, pigmentasi, kulit kering, hingga berkurangnya elastisitas,” ujar Corri.

Menurut dia, penggunaan pelembap sehari-hari memang penting untuk menjaga hidrasi kulit. Namun, perawatan tersebut belum tentu cukup untuk mengatasi persoalan pigmentasi maupun perubahan volume kulit akibat proses penuaan.

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”Hand Treatment di St. Paul menggabungkan tiga metode perawatan, yakni Laser Toning, pemberian Hyaluronic Acid (HA), dan teknologi elektroforesis,” terang Corri Teresia Doku.

Laser Toning digunakan untuk membantu menyamarkan flek penuaan dan bintik pigmentasi akibat paparan sinar matahari.

Teknologi ini bekerja dengan menargetkan pigmen melanin sehingga warna kulit tangan diharapkan terlihat lebih cerah dan merata.

Sementara itu, Hyaluronic Acid merupakan bahan aktif yang memiliki kemampuan mengikat air.

Pemberiannya melalui teknik medis yang sesuai bertujuan meningkatkan hidrasi sekaligus membantu memperbaiki tampilan volume kulit tangan yang mulai berkurang.

Adapun teknologi elektroforesis digunakan untuk membantu penyaluran bahan aktif perawatan ke dalam kulit.

Metode ini mendukung peningkatan kelembapan serta membantu menjaga lapisan pelindung kulit agar tidak mudah kering dan kasar.

”Ketiga metode tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Tidak hanya membantu menyamarkan pigmentasi, tetapi juga meningkatkan kelembapan dan memperbaiki tampilan kulit tangan agar terlihat lebih sehat dan terawat,” jelas Corri.

Dia menambahkan, setiap pasien perlu mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menjalani prosedur. Hal ini penting karena kondisi kulit, tingkat pigmentasi, serta kebutuhan perawatan setiap orang berbeda.

St. Paul juga menekankan aspek keamanan dalam memberikan layanan estetika, mengedepankan konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter, penggunaan peralatan medis, serta prosedur yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien.

Corri Teresia Doku menambahkan, pihaknya ingin memperkenalkan pendekatan perawatan kulit tangan yang lebih menyeluruh.

Perawatan ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga kesehatan sekaligus penampilan kulit tangan seiring bertambahnya usia.