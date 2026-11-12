Fatmawati Trophy 2026 jadi Ajang Merawat Warisan Budaya

JawaPos.com - Sebanyak 36 desainer busana dari 23 provinsi di Indonesia berkompetisi dalam Penjurian Nasional Design Busana Fatmawati Trophy 2026 di mana ajang tersebut merupakan ruang untuk mengembangkan kreativitas dan potensi anak bangsa.

Ketua Panitia Nasional Fatmawati Trophy 2026 Bintang Puspayoga mengatakan bahwa kompetisi itu bukan sekadar ajang perlombaan desain busana, melainkan ruang untuk merawat ingatan sejarah sekaligus mengembangkan kreativitas dan potensi anak bangsa.

"Kita mengenang Ibu Fatmawati bukan hanya sebagai sosok yang menjahit Sang Saka Merah Putih, tetapi juga sebagai perempuan pejuang yang memiliki ketekunan, keberanian, dan kecintaan luar biasa terhadap Tanah Air," kata Bintang dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11).

Melalui Fatmawati Trophy 2026, pihaknya ingin memberikan ruang bagi para desainer dari berbagai daerah untuk menunjukkan bahwa kekayaan budaya Nusantara merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah habis bagi perkembangan desain busana Indonesia.

"Setiap karya diharapkan mampu menghadirkan identitas daerah, nilai-nilai budaya, dan kreativitas dalam bentuk yang inovatif serta relevan dengan perkembangan zaman. Keikutsertaan 36 desainer dari 23 provinsi menunjukkan bahwa potensi tersebut tersebar di seluruh penjuru Indonesia," ujar dia.

Ia berharap kompetisi tersebut tidak hanya melahirkan sepuluh finalis terbaik, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun ekosistem desain busana nasional yang semakin kuat, sekaligus membuka kesempatan bagi talenta-talenta daerah untuk berkembang dan memperoleh pengakuan di tingkat nasional.

Melalui Fatmawati Trophy 2026, penyelenggara berharap lahir semakin banyak desainer berbakat dari berbagai daerah yang mampu mengembangkan kekayaan budaya Nusantara menjadi karya busana yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing.

"Kompetisi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya merawat warisan budaya bangsa melalui kreativitas generasi penerus bangsa," katanya.

Keikutsertaan para desainer dari berbagai daerah ini mencerminkan luasnya potensi kreativitas dan kekayaan budaya Indonesia yang dapat diolah menjadi karya desain busana.

Melalui kompetisi itu, Fatmawati Trophy 2026 menjadi ruang bagi para desainer untuk menampilkan gagasan, kreativitas, serta kemampuan menerjemahkan identitas dan kekayaan budaya bangsa ke dalam karya busana.

Panitia membagi peserta ke dalam dua sesi penjurian. Sesi pertama, Kamis, 12 November 2026, diikuti 19 desainer dari Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Riau.

Sesi kedua, Jumat, 13 November 2026, diikuti 17 desainer dari Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau.