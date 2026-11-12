Waspada! 5 Masalah Kesehatan Ini Bisa Muncul Akibat Kebersihan Dapur yang Buruk

JawaPos.com – Dapur merupakan salah satu area rumah yang paling sering digunakan setiap hari. Namun, kebersihan tempat memasak ini terkadang luput dari perhatian, terutama pada bagian peralatan yang kerap bersentuhan langsung dengan bahan makanan.

Sekilas, meja dapur dan peralatan memasak mungkin terlihat bersih. Padahal, sisa makanan, minyak, serta kelembapan yang menempel bisa menjadi lingkungan ideal bagi bakteri, virus, dan jamur untuk berkembang biak.

Beberapa benda seperti spons pencuci piring, talenan, lap dapur, hingga wadah penyimpanan makanan berpotensi menjadi tempat berkumpulnya mikroorganisme apabila tidak dirawat dengan benar.

Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena kebersihan dapur berkaitan erat dengan keamanan makanan dan kesehatan seluruh anggota keluarga.

Dilansir dari NDTV, terdapat sejumlah gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat kebersihan dapur yang tidak terjaga. Berikut lima masalah kesehatan yang perlu diwaspadai.

1. Infeksi Saluran Kemih Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan gangguan kesehatan akibat masuknya mikroorganisme ke dalam sistem saluran kemih, termasuk uretra, kandung kemih, hingga ginjal.

Salah satu bakteri yang sering menjadi penyebab kondisi ini adalah Escherichia coli (E. coli). Bakteri tersebut dapat ditemukan di lingkungan sekitar dan berpotensi menyebar melalui kontaminasi silang ketika makanan ditangani tanpa memperhatikan kebersihan.

Misalnya, penggunaan talenan yang sama untuk mengolah daging mentah dan bahan makanan siap santap tanpa mencucinya terlebih dahulu.

Karena itu, menjaga kebersihan peralatan memasak, mencuci tangan sebelum mengolah makanan, serta memisahkan bahan mentah dan matang menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kontaminasi.

2. Penyakit Akibat Makanan Terkontaminasi Makanan yang diolah atau disimpan dalam kondisi kurang higienis dapat menjadi sumber berbagai penyakit. Kontaminasi mikroorganisme berbahaya bahkan bisa terjadi sejak proses persiapan bahan hingga makanan disajikan.

Beberapa bakteri yang perlu diwaspadai antara lain:

Salmonella: Bakteri ini dapat ditemukan pada telur, daging, unggas, serta bahan pangan lain yang terkontaminasi atau tidak dimasak hingga matang sempurna.

Bakteri ini dapat ditemukan pada telur, daging, unggas, serta bahan pangan lain yang terkontaminasi atau tidak dimasak hingga matang sempurna. Escherichia coli (E. coli): Kontaminasi dapat berasal dari daging giling yang kurang matang, susu yang tidak dipasteurisasi, maupun sayuran mentah yang tidak dicuci dengan baik.

Kontaminasi dapat berasal dari daging giling yang kurang matang, susu yang tidak dipasteurisasi, maupun sayuran mentah yang tidak dicuci dengan baik. Listeria: Bakteri ini dapat berkembang pada suhu dingin dan berpotensi mencemari makanan siap santap, keju lunak, serta produk laut yang penyimpanannya tidak tepat. Paparan bakteri tersebut bisa menyebabkan keracunan makanan dengan gejala berupa mual, muntah, diare, dan sakit perut.

Apabila keluhan berlangsung berat, disertai tanda dehidrasi, atau terdapat darah dalam tinja, segera cari pertolongan medis.

3. Gangguan pada Sistem Pencernaan Dapur yang tidak terawat juga dapat meningkatkan risiko masuknya kuman ke dalam tubuh melalui makanan maupun tangan yang terkontaminasi.

Ketika seseorang mengonsumsi makanan yang tercemar, sistem pencernaan bisa mengalami gangguan dengan berbagai gejala.

Beberapa keluhan yang umum terjadi meliputi diare, mual, muntah, perut terasa melilit, hingga kram pada bagian perut.

Tidak semua gangguan pencernaan akibat kontaminasi memiliki tingkat keparahan yang sama. Gejalanya dapat berbeda-beda, bergantung pada jenis mikroorganisme dan kondisi kesehatan orang yang terpapar.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pastikan seluruh perlengkapan memasak dicuci secara menyeluruh dan makanan disimpan dalam wadah bersih dengan suhu yang sesuai.

4. Hepatitis A Hepatitis A merupakan penyakit infeksi virus yang menyerang organ hati. Penularannya dapat terjadi melalui jalur fekal-oral, termasuk ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus.

Lingkungan dapur yang tidak higienis dapat meningkatkan peluang terjadinya kontaminasi, terutama apabila seseorang tidak mencuci tangan dengan benar setelah menggunakan toilet atau sebelum menyiapkan makanan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebersihan bahan pangan, air yang digunakan untuk memasak, serta peralatan makan.

Gejala hepatitis A bisa berupa tubuh terasa lemas, mual, kehilangan nafsu makan, demam, urine berwarna gelap, hingga kulit dan mata menguning.

Meski sebagian orang tidak mengalami gejala yang jelas, penyakit ini tetap perlu diwaspadai karena dapat mengganggu fungsi hati.

Menjaga kebersihan makanan, menggunakan air bersih, dan mendapatkan vaksinasi hepatitis A merupakan beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan.

5. Infeksi pada Luka dan Sayatan Aktivitas memasak sering kali melibatkan benda tajam seperti pisau, parutan, maupun peralatan pemotong lainnya. Tidak jarang seseorang mengalami luka kecil atau goresan ketika sedang menyiapkan bahan makanan.

Masalahnya, luka yang terbuka dapat menjadi jalan masuk bagi bakteri dan mikroorganisme lain, terutama jika tangan atau peralatan yang digunakan dalam kondisi kotor.

Risiko infeksi bisa semakin meningkat apabila luka dibiarkan tanpa penanganan yang tepat.

Oleh sebab itu, segera bersihkan luka menggunakan air mengalir dan tutup dengan perban bersih yang tahan air sebelum kembali memasak.

Selain itu, gunakan sarung tangan atau pelindung yang sesuai ketika menangani makanan jika terdapat luka pada tangan.