Tidak Larut dalam Kesedihan, Ini 9 Rahasia Orang Kuat Menghadapi Masa Sulit

JawaPos.com – Tidak semua perjalanan hidup berjalan sesuai dengan harapan. Ada kalanya seseorang harus menghadapi kegagalan, kehilangan, atau kenyataan pahit yang meninggalkan rasa kecewa mendalam.

Dalam situasi seperti ini, kemampuan mengendalikan emosi dan menjaga ketenangan menjadi hal yang sangat penting. Sebab, cara seseorang menghadapi kekecewaan dapat memengaruhi bagaimana dirinya melangkah setelah melewati masa sulit.

Orang yang memiliki ketahanan mental baik bukan berarti tidak pernah menangis, sedih, atau merasa kehilangan arah. Mereka tetap merasakan emosi tersebut, tetapi berusaha tidak membiarkannya mengendalikan seluruh keputusan dan kehidupan.

Alih-alih bertindak terburu-buru, mereka cenderung mengambil langkah yang membantu memulihkan kondisi emosional sekaligus membangun kembali kepercayaan diri.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sembilan cara yang biasa dilakukan orang-orang tangguh untuk menghadapi kekecewaan berat dalam kehidupan.

Berikut ulasannya.

1. Tidak Terburu-buru Bereaksi ketika Menghadapi Masalah Ketika menerima kenyataan yang mengecewakan, sebagian orang cenderung langsung meluapkan emosi atau mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Berbeda dengan itu, pribadi yang tangguh biasanya memberikan waktu kepada dirinya sendiri untuk menenangkan pikiran sebelum menentukan langkah berikutnya.

Mereka memahami bahwa keputusan yang dibuat ketika emosi sedang memuncak belum tentu menjadi pilihan terbaik.

Mengambil jeda bukan berarti menghindari persoalan. Justru, langkah ini memberikan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mencari respons yang lebih bijaksana.

Dengan memberikan ruang bagi diri sendiri, seseorang dapat menghindari tindakan impulsif yang berpotensi memperburuk keadaan.

2. Tetap Menemukan Hal yang Bisa Disyukuri Bersyukur mungkin terasa sulit ketika kehidupan sedang tidak berjalan sesuai keinginan. Namun, orang yang mempunyai mental kuat berusaha tidak sepenuhnya terfokus pada hal-hal buruk yang sedang dialami.

Mereka mencoba mengingat berbagai hal positif yang masih dimiliki, seperti dukungan keluarga, teman yang peduli, pengalaman berharga, maupun kesempatan untuk memperbaiki keadaan.

Kebiasaan tersebut membantu mereka melihat bahwa satu kegagalan tidak lantas menghapus seluruh hal baik dalam kehidupan.

Rasa syukur juga dapat menjadi pengingat bahwa masih ada alasan untuk melanjutkan perjuangan meskipun keadaan sedang tidak mudah.

3. Berani Menerima Kenyataan yang Tidak Sesuai Harapan Salah satu hal yang membuat kekecewaan semakin berat adalah keinginan untuk terus menyangkal kenyataan.

Padahal, tidak semua hal dapat berjalan sesuai rencana. Ada keputusan orang lain, keadaan, dan peristiwa tertentu yang berada di luar kendali kita.

Pribadi yang tangguh berusaha menerima kenyataan tanpa harus berpura-pura bahwa dirinya tidak terluka.

Mereka mengakui rasa sedih, kecewa, atau marah sebagai bagian dari pengalaman manusiawi. Setelah itu, mereka perlahan belajar memahami keadaan dan menentukan apa yang masih bisa diperbaiki.

Penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan berhenti menghabiskan energi untuk melawan sesuatu yang memang tidak dapat diubah.

4. Mengatur Pernapasan untuk Menenangkan Pikiran Saat mengalami tekanan emosional, tubuh sering memberikan respons berupa ketegangan, jantung berdebar, dan pikiran yang sulit dikendalikan.

Dalam kondisi seperti ini, latihan pernapasan sederhana dapat membantu seseorang kembali merasa lebih tenang.

Orang yang mampu mengelola emosinya biasanya memahami pentingnya memberikan waktu untuk berhenti sejenak dan memperhatikan kondisi tubuh.

Mereka dapat mencoba menarik napas secara perlahan, menahannya sebentar, kemudian mengembuskannya dengan tenang.

Latihan pernapasan sadar membantu mengarahkan perhatian pada kondisi saat ini sehingga pikiran tidak terus-menerus terjebak dalam kejadian yang mengecewakan.

Kebiasaan sederhana ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu mengurangi ketegangan ketika menghadapi persoalan.

5. Berusaha Melihat Sisi Positif dari Pengalaman Buruk Orang yang tangguh tidak selalu memandang kegagalan sebagai akhir dari segalanya.

Mereka mencoba mencari pelajaran dari pengalaman yang tidak menyenangkan, meskipun proses untuk memahami maknanya membutuhkan waktu.

Ketika menghadapi kegagalan, misalnya, mereka tidak hanya memikirkan hasil yang tidak sesuai harapan, tetapi juga mengevaluasi langkah-langkah yang sebelumnya telah dilakukan.

Dari sana, mereka dapat menemukan hal yang perlu diperbaiki sekaligus kesempatan baru yang mungkin sebelumnya tidak terlihat.

Bukan berarti harus selalu berpikir positif dan mengabaikan rasa sakit. Namun, melihat pengalaman dari sudut pandang berbeda dapat membantu seseorang kembali memiliki harapan.

6. Menikmati Waktu Sendiri untuk Memulihkan Perasaan Tidak semua persoalan harus langsung diceritakan kepada banyak orang. Terkadang, seseorang membutuhkan waktu sendiri untuk memahami perasaannya.

Pribadi yang kuat memahami bahwa kesendirian dapat menjadi kesempatan untuk beristirahat dari tekanan lingkungan dan menata kembali pikiran.

Mereka mungkin memilih berjalan santai, menikmati suasana tenang, membaca buku, atau sekadar duduk tanpa gangguan.

Waktu sendiri memberikan ruang untuk mengenali emosi yang sedang dirasakan sekaligus memahami kebutuhan diri.

Meski demikian, menyendiri sebaiknya tidak berubah menjadi kebiasaan mengisolasi diri terlalu lama. Dukungan dari orang-orang terpercaya tetap dibutuhkan ketika beban emosional terasa terlalu berat.

7. Tidak Memendam Perasaan dan Berani Mengungkapkannya Berusaha terlihat kuat bukan berarti harus menyembunyikan semua kesedihan.

Justru, orang dengan ketahanan emosional yang baik memahami bahwa perasaan perlu dikenali dan disalurkan melalui cara yang sehat.

Sebagian orang memilih berbicara dengan keluarga atau sahabat yang dipercaya. Ada pula yang merasa lebih nyaman menuliskan isi pikirannya dalam buku harian.

Selain itu, kegiatan kreatif seperti menggambar, bermusik, atau melakukan hobi tertentu juga bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan emosi.

Dengan mengungkapkan perasaan secara tepat, seseorang memiliki kesempatan untuk memahami apa yang sedang membebaninya.

Mereka tidak harus selalu menghadapi semuanya sendirian, karena meminta bantuan juga merupakan bentuk keberanian.

8. Memperlakukan Diri Sendiri dengan Lebih Baik Ketika mengalami kegagalan atau kekecewaan, sebagian orang justru menjadi terlalu keras terhadap dirinya sendiri.

Mereka terus menyalahkan diri, mempertanyakan keputusan masa lalu, bahkan merasa tidak pantas mendapatkan kebahagiaan.

Orang yang tangguh berusaha menghindari kebiasaan tersebut dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada dirinya sendiri.

Mereka memahami bahwa melakukan kesalahan tidak membuat seseorang kehilangan nilai dirinya.

Merawat diri dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sederhana, seperti menjaga waktu istirahat, berolahraga ringan, menikmati makanan sehat, atau menjalankan hobi yang disukai.

Kebiasaan ini membantu menjaga keseimbangan fisik dan emosional sehingga seseorang memiliki energi untuk menghadapi tantangan berikutnya.

9. Menjadikan Kekecewaan sebagai Dorongan untuk Berkembang Salah satu ciri orang yang memiliki mental tangguh adalah kemampuannya mengambil pelajaran dari pengalaman pahit.

Mereka tidak membiarkan kegagalan menjadi alasan untuk berhenti mencoba. Sebaliknya, pengalaman tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri.

Ketika rencana tidak berhasil, mereka berusaha mencari pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kondisi.

Mereka juga memahami bahwa proses menuju keberhasilan tidak selalu berjalan mulus dan terkadang membutuhkan beberapa kali percobaan.

Kekecewaan memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi pengalaman tersebut dapat membantu seseorang menjadi lebih matang dalam mengambil keputusan.