Tak Hanya Sembelit, Ini 7 Gejala Kekurangan Serat yang Sering Tidak Disadari

JawaPos.com – Menjaga kesehatan tubuh tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral. Asupan serat juga memiliki peranan penting yang sering kali justru kurang diperhatikan dalam pola makan sehari-hari.

Serat merupakan salah satu komponen makanan yang membantu menjaga kelancaran sistem pencernaan sekaligus mendukung kesehatan metabolisme tubuh.

Secara umum, serat terbagi menjadi dua jenis, yaitu serat larut dan serat tidak larut. Keduanya mempunyai fungsi berbeda, tetapi sama-sama dibutuhkan untuk menjaga kesehatan.

Serat larut dapat menyerap air dan membentuk tekstur menyerupai gel di dalam saluran pencernaan. Jenis serat ini membantu mengendalikan kadar kolesterol serta memperlambat penyerapan gula.

Sementara itu, serat tidak larut berfungsi menambah volume tinja sehingga proses buang air besar menjadi lebih lancar dan teratur.

Selain membantu pencernaan, makanan berserat juga membuat perut kenyang lebih lama, membantu mengontrol nafsu makan, serta mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus.

Sebaliknya, kurangnya asupan serat bisa menimbulkan berbagai keluhan yang terkadang tidak disadari. Dampaknya bukan hanya berkaitan dengan sembelit, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi kesehatan secara keseluruhan.

Dilansir dari NDTV, berikut tujuh tanda tubuh mungkin mengalami kekurangan asupan serat yang perlu diperhatikan.

1. Pencernaan Sering Bermasalah dan Sulit BAB Salah satu tanda paling mudah dikenali ketika tubuh kekurangan serat adalah munculnya gangguan pada sistem pencernaan.

Seseorang mungkin mengalami frekuensi buang air besar yang lebih jarang, kesulitan mengeluarkan tinja, hingga rasa tidak nyaman ketika berada di toilet.

Hal tersebut terjadi karena serat membantu menambah volume tinja dan mendukung pergerakannya melalui usus.

Tidak hanya sembelit, rendahnya konsumsi serat juga dapat membuat seseorang lebih sering mengalami perut kembung dan penumpukan gas.

Karena itu, penting untuk memasukkan sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian ke dalam menu sehari-hari.

2. Berat Badan Lebih Mudah Bertambah Jika Anda merasa lebih cepat lapar meskipun baru selesai makan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan asupan serat.

Makanan yang mengandung serat tinggi umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna sehingga membantu mempertahankan rasa kenyang.

Ketika kebutuhan serat tidak terpenuhi, rasa lapar bisa muncul lebih cepat dan membuat seseorang cenderung mengambil makanan tambahan atau ngemil berulang kali.

Apabila kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus, jumlah kalori yang dikonsumsi berpotensi meningkat dan memicu kenaikan berat badan.

Oleh sebab itu, mencukupi kebutuhan serat dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu mengontrol pola makan.

3. Kadar Kolesterol Berpotensi Meningkat Serat larut memiliki manfaat penting dalam membantu menjaga keseimbangan kadar kolesterol di dalam tubuh.

Jenis serat ini dapat mengikat sebagian zat yang berkaitan dengan kolesterol di saluran pencernaan sehingga membantu mengurangi penyerapannya.

Sebaliknya, kebiasaan mengonsumsi makanan rendah serat dapat membuat tubuh kehilangan salah satu dukungan alami untuk mengendalikan kadar kolesterol.

Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jantung, terutama apabila disertai pola makan tinggi lemak jenuh dan faktor risiko lainnya.

Untuk membantu menjaga kolesterol, Anda bisa mengonsumsi makanan seperti oatmeal, kacang-kacangan, apel, dan sayuran.

4. Gula Darah Lebih Mudah Mengalami Perubahan Asupan serat juga berhubungan dengan kemampuan tubuh dalam mengatur kadar gula darah.

Serat larut membantu memperlambat proses penyerapan gula dari makanan sehingga kenaikan kadar glukosa setelah makan tidak berlangsung terlalu cepat.

Ketika makanan yang dikonsumsi minim serat, penyerapan karbohidrat dapat berlangsung lebih cepat dan menyebabkan perubahan kadar gula darah yang lebih tajam.

Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama bagi orang yang memiliki diabetes atau resistensi insulin.

Memperbanyak konsumsi makanan berserat dapat membantu mendukung pengendalian gula darah, meskipun tetap perlu disertai pola makan dan penanganan yang sesuai.

5. Lebih Rentan Mengalami Wasir Kebiasaan makan rendah serat dapat meningkatkan risiko sembelit. Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, seseorang mungkin harus mengejan lebih keras ketika buang air besar.

Tekanan berlebihan saat mengejan dapat membebani pembuluh darah di sekitar anus dan rektum sehingga meningkatkan risiko munculnya wasir atau ambeien.

Keluhan ini biasanya ditandai dengan rasa tidak nyaman, gatal, nyeri, atau perdarahan ketika buang air besar.

Untuk membantu mengurangi risiko tersebut, kebutuhan serat perlu dipenuhi agar tinja lebih lunak dan mudah dikeluarkan.

Selain itu, mencukupi kebutuhan cairan juga penting untuk mendukung kelancaran proses pencernaan.

6. Tubuh Lebih Mudah Merasa Lelah Rasa lelah yang muncul berulang kali ternyata juga perlu diperhatikan bersama pola makan sehari-hari.

Asupan serat yang rendah dapat membuat pengaturan gula darah menjadi kurang optimal. Perubahan kadar gula darah yang terlalu cepat pada sebagian orang dapat memengaruhi kestabilan energi.

Selain itu, pola makan rendah serat sering kali berkaitan dengan kurangnya konsumsi makanan nabati yang mengandung berbagai vitamin dan mineral penting.

Meski demikian, kelelahan tidak selalu disebabkan oleh kekurangan serat. Kurang tidur, dehidrasi, anemia, dan berbagai kondisi kesehatan lainnya juga bisa menjadi penyebab.

Karena itu, penting untuk memperhatikan keseimbangan nutrisi secara keseluruhan.

7. Keinginan untuk Terus Makan dan Ngemil Meningkat Sering merasa ingin makan meskipun sebenarnya tidak terlalu lapar bisa menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi dari pola konsumsi harian.

Serat membantu memperlambat proses pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Dengan begitu, keinginan untuk terus mencari makanan tambahan dapat lebih terkendali.

Sebaliknya, pola makan yang minim serat dapat membuat rasa kenyang tidak bertahan lama.

Akibatnya, seseorang lebih mudah tergoda mengonsumsi camilan, terutama makanan tinggi gula, garam, atau lemak.