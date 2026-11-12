Cegah Risiko Gangguan Mata Sejak Dini, Konsumsi 8 Makanan Kaya Vitamin E Ini

ilustrasi alpukat untuk kesehatan mata. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Menjaga kesehatan mata tidak cukup hanya dengan memperhatikan asupan vitamin A. Nutrisi lain, seperti vitamin E, juga memiliki peran penting dalam membantu mempertahankan fungsi penglihatan, terutama seiring bertambahnya usia. Selama ini, vitamin A dan asam lemak omega-3 lebih sering dikaitkan dengan kesehatan mata. Padahal, vitamin E juga termasuk nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk melindungi jaringan mata dari berbagai risiko kerusakan. Vitamin E dikenal sebagai antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas. Molekul tidak stabil tersebut dapat memicu stres oksidatif dan merusak sel-sel tubuh, termasuk jaringan pada mata. Asupan vitamin E yang cukup pun berpotensi membantu mengurangi risiko gangguan penglihatan, seperti degenerasi makula akibat pertambahan usia dan katarak. Dilansir dari Times of India, terdapat delapan jenis makanan yang mengandung vitamin E dan dapat menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan mata. Mulai dari aneka kacang-kacangan hingga buah-buahan, berikut daftarnya. 1. Almond Almond merupakan salah satu sumber vitamin E yang mudah ditemukan dan praktis dikonsumsi sebagai camilan. Dalam jumlah kecil, kacang ini sudah dapat memberikan kontribusi cukup besar terhadap kebutuhan vitamin E harian. Kandungan alfa-tokoferol di dalam almond berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi retina dari dampak stres oksidatif. Agar lebih mudah dikonsumsi, almond juga bisa direndam terlebih dahulu selama beberapa jam atau semalaman. 2. Biji Bunga Matahari Biji bunga matahari atau sunflower seeds juga menjadi pilihan makanan yang kaya vitamin E. Sekitar 30 gram biji bunga matahari mengandung kurang lebih 7 miligram vitamin E. Kandungan antioksidannya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nutrisi tersebut juga mendukung kesehatan pembuluh darah yang berperan dalam menyalurkan oksigen dan zat gizi ke jaringan mata. Untuk mempertahankan kandungan nutrisinya, biji bunga matahari sebaiknya dipanggang sebentar dan tidak menggunakan suhu terlalu tinggi. 3. Bayam Sayuran hijau seperti bayam tidak hanya mengandung vitamin E, tetapi juga kaya akan lutein. Kedua nutrisi ini memiliki manfaat dalam membantu melindungi jaringan mata dari kerusakan akibat stres oksidatif. Lutein dikenal sebagai salah satu senyawa yang mendukung perlindungan mata dari paparan cahaya. Sementara itu, vitamin E membantu menangkal radikal bebas. Bayam dapat diolah dengan cara ditumis sebentar menggunakan minyak zaitun. Kombinasi tersebut juga membantu penyerapan vitamin E karena nutrisi ini larut dalam lemak. 4. Minyak Zaitun Minyak zaitun dikenal luas sebagai salah satu sumber lemak sehat. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan jantung, minyak ini juga mengandung vitamin E yang berperan sebagai antioksidan. Vitamin E di dalamnya membantu melindungi sel-sel tubuh, termasuk jaringan mata, dari kerusakan akibat stres oksidatif. Minyak zaitun dapat dimanfaatkan sebagai campuran salad, saus makanan, atau pelengkap sayuran matang. Penggunaannya tanpa pemanasan berlebihan dapat membantu mempertahankan kualitas kandungan nutrisinya. 5. Hazelnut Hazelnut termasuk jenis kacang yang memiliki kandungan vitamin E cukup tinggi. Dalam satu porsi, kacang ini dapat menyumbang lebih dari 4 miligram vitamin E bagi tubuh. Selain berfungsi sebagai antioksidan, nutrisi dalam hazelnut membantu menjaga integritas membran sel dan melindungi jaringan dari peradangan. Kandungan tersebut menjadikan hazelnut sebagai salah satu pilihan camilan bernutrisi untuk mendukung kesehatan tubuh, termasuk menjaga jaringan mata agar tetap berfungsi dengan baik. 6. Paprika Merah Paprika merah tidak hanya terkenal karena kandungan vitamin C-nya, tetapi juga memiliki vitamin E yang bermanfaat bagi tubuh. Kombinasi kedua vitamin tersebut membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Vitamin C dan vitamin E bekerja sebagai antioksidan yang saling mendukung dalam menjaga sel-sel tubuh tetap sehat. Paprika merah bisa dikonsumsi dalam keadaan segar sebagai campuran salad atau diolah menjadi berbagai hidangan sayuran. 7. Minyak Biji Gandum Minyak biji gandum atau wheat germ oil merupakan salah satu sumber vitamin E dengan konsentrasi tinggi. Bahkan, satu sendok makan minyak ini dapat menyediakan lebih dari 100 persen kebutuhan vitamin E harian, bergantung pada kandungan produk yang digunakan. Vitamin E di dalamnya membantu melindungi sel dari paparan radikal bebas. Asupan nutrisi yang cukup juga mendukung fungsi normal berbagai jaringan tubuh, termasuk retina. Untuk menjaga kualitas nutrisinya, minyak biji gandum sebaiknya tidak digunakan untuk menggoreng atau dipanaskan pada suhu tinggi. Minyak ini lebih cocok ditambahkan pada makanan yang sudah matang. 8. Alpukat Alpukat menjadi pilihan buah yang menarik karena mengandung lemak tak jenuh yang menyehatkan sekaligus vitamin E. Kandungan lemak sehat di dalamnya membantu tubuh menyerap berbagai nutrisi yang larut dalam lemak, termasuk karotenoid yang berperan dalam menjaga kesehatan mata. Selain itu, konsumsi alpukat juga dikaitkan dengan dukungan terhadap kepadatan pigmen makula. Pigmen tersebut berfungsi membantu melindungi bagian retina yang berperan penting dalam penglihatan pusat. Alpukat dapat dinikmati secara langsung, dijadikan jus tanpa tambahan gula berlebihan, atau dicampurkan ke dalam salad.