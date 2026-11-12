Kebahagiaan Bukan Hanya tentang Diri Sendiri, Kehadiran Orang Lain Juga Penting

Ilustrasi Hubungan Sosial (magnific)

JawaPos.com - Banyak yang mengira kebahagiaan bisa diraih dengan berfokus pada diri sendiri, mengejar kesuksesan, atau memenuhi berbagai keinginan pribadi. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan: kehadiran orang lain.

Dalam artikel Psychology Today, psikoterapis John Tsilimparis menjelaskan bahwa hubungan sosial dan kemampuan menjalin relasi yang sehat memiliki pengaruh besar terhadap kebahagiaan. Manusia pada dasarnya tidak dirancang untuk menjalani seluruh kehidupan seorang diri.

Menurut Tsilimparis, keluarga, pasangan, dan persahabatan menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan emosional.

Ia mengutip buku The Good Life: Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness karya Robert Waldinger dan Marc Schulz yang diterbitkan pada 2023.

Salah satu temuan yang dibahas dalam buku tersebut menunjukkan bahwa orang yang lebih puas dengan hubungan mereka pada usia 50 tahun cenderung memiliki kondisi mental dan fisik yang lebih baik ketika berusia 80 tahun.

Interaksi dengan orang lain juga memberikan ruang bagi seseorang untuk merasa diterima, dipahami, dan dihargai. Berbagi pengalaman, melakukan aktivitas bersama, hingga memiliki teman untuk bercerita dapat membantu mengurangi rasa kesepian.

Kehadiran orang-orang terdekat bukan hanya dibutuhkan ketika seseorang sedang menghadapi kesulitan, tetapi juga saat merayakan pencapaian dan momen bahagia.

Tsilimparis juga menjelaskan bahwa manusia dapat mengenali dan memahami dirinya melalui hubungan dengan orang lain.

Ia mengutip pemikiran psikoanalis Stephen A. Mitchell yang menekankan bahwa kehidupan manusia terbentuk dalam jaringan relasi, baik dari masa lalu maupun masa kini.

Artinya, hubungan sosial bukan sekadar pelengkap kehidupan, melainkan salah satu bagian yang membantu seseorang memahami identitas dan keberadaannya.

Membangun kebahagiaan melalui hubungan sosial bukan berarti seseorang harus selalu berada di tengah keramaian. Orang yang menyukai kesendirian tetap membutuhkan koneksi manusia dalam kadar yang sesuai dengan kebutuhannya.

Tsilimparis menyarankan agar kehidupan tidak dipandang sebagai pilihan antara terus menyendiri atau selalu bersama orang lain. Seseorang tetap bisa menikmati waktu pribadi sambil menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, maupun lingkungan sekitar.

Pada akhirnya, kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa dibeli atau diperoleh melalui satu rumus pasti. Rasa syukur, tujuan hidup, keyakinan pribadi, dan hubungan yang bermakna dapat menjadi bagian dari kehidupan yang lebih memuaskan.