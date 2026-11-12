Kany Minta Maaf Usai Terseret Kontroversi Rasisme akibat Candaan di YouTube

Kany (zapzee.net)

JawaPos.com - Kany Diabate menyampaikan permintaan maaf setelah komentarnya dalam sebuah video YouTube memicu kontroversi terkait stereotip rasial.

Sosok yang dikenal melalui kiprahnya sebagai koreografer dan penampil di industri hiburan Korea Selatan itu mengakui bahwa ucapannya telah membuat sejumlah orang merasa tersinggung. Ia pun memberikan penjelasan mengenai latar belakang budaya yang memengaruhi candaan tersebut.

Mengutip laporan Zapzee, kontroversi bermula dari video yang diunggah pada 4 November. Dalam tayangan tersebut, Kany melontarkan candaan bahwa orang kulit hitam menyukai semangka, ayam, dan Fanta.

Komentar itu menuai kritik karena kombinasi semangka dan ayam goreng memiliki sejarah panjang sebagai stereotip rasis yang digunakan untuk merendahkan masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat.

Pada 10 November, Kany mengunggah pernyataan permintaan maaf melalui media sosial. Ia mengakui memahami sejarah menyakitkan di balik stereotip tersebut dan menyesali dampak perkataannya.

Namun, Kany juga menjelaskan bahwa dirinya lahir dan besar di Prancis serta memiliki keturunan Senegal. Menurutnya, semangka dan ayam merupakan bagian dari makanan sehari-hari dalam budaya Senegal, sementara Fanta juga dikenal sebagai minuman yang akrab di sejumlah rumah tangga Afrika.

Kany menegaskan bahwa candaan tersebut muncul dari referensi budaya yang dikenalnya, bukan karena bermaksud mengulang stereotip rasial di Amerika Serikat.

Ia juga mengklarifikasi bahwa istilah soul food yang muncul dalam video bukanlah kata-kata yang diucapkannya saat proses pengambilan gambar, melainkan tambahan subtitle ketika penyuntingan.

Meski demikian, ia tetap mengakui bahwa penggunaan ungkapan yang seolah menggeneralisasi seluruh orang kulit hitam merupakan pilihan kata yang kurang tepat. Adegan yang menjadi sorotan pun telah dihapus dari video asli.

Dalam pernyataannya, Kany turut mengungkapkan bahwa dirinya menerima komentar bernada rasis, hinaan personal, hingga ancaman setelah kontroversi tersebut mencuat.

Ia menyatakan menghormati kritik dan kekecewaan publik, tetapi berharap masyarakat tetap mengingat bahwa ada manusia di balik layar.

Menurutnya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perkataannya tanpa harus menjadi sasaran pelecehan maupun serangan terhadap martabat pribadi.

Kany dikenal sebagai koreografer dan penari yang pernah bekerja dengan sejumlah musisi internasional, termasuk Beyoncé. Ia juga mulai dikenal oleh penonton Korea melalui kemunculannya di program hiburan I Live Alone, sebagai teman dekat Key SHINee.