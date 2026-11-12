Mengapa Generasi Z Sering Berbeda Pandangan dengan Atasan? Ini Penjelasannya

Ilustrasi Gen Z (magnific)

JawaPos.com - Generasi Z seringkali mendapat cap sebagai pekerja yang sulit diatur, terlalu banyak menuntut, hingga dianggap kurang memiliki etos kerja. Namun, apakah benar persoalannya terletak pada karakter generasi muda?

Dalam artikel Psychology Today, Tim Elmore mengajak para pemimpin untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang berbeda.

Menurutnya, konflik antara atasan dan karyawan muda mungkin bukan semata-mata disebabkan oleh sikap Gen Z, melainkan juga cara lama dalam memimpin yang belum menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Elmore menjelaskan bahwa tuntutan Gen Z terhadap fleksibilitas, umpan balik, pekerjaan yang bermakna, perhatian pada kesehatan mental, serta kesempatan menyampaikan pendapat sering dianggap berlebihan.

Padahal, harapan tersebut bisa menjadi tanda bahwa hubungan antara perusahaan dan karyawan sedang mengalami perubahan. Generasi muda tidak selalu ingin menentang aturan, tetapi mereka cenderung mempertanyakan kebiasaan kerja yang dianggap sudah tidak efektif.

Ia mencontohkan seorang karyawan bernama Caleb yang memiliki gagasan untuk meningkatkan penggunaan kecerdasan buatan (AI), sistem sumber daya manusia, dan operasional perusahaan.

Namun, atasannya justru memintanya untuk bekerja lebih lama sebelum memberikan masukan. Caleb akhirnya meninggalkan perusahaan tersebut dan membangun bisnis sendiri.

Ada pula Nicki, karyawan muda yang dianggap tidak memiliki etos kerja karena selalu pulang tepat pukul 17.00. Padahal, ia harus menjalani pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena gajinya belum mencukupi.

Pengalaman seperti itu menunjukkan bahwa pemimpin berisiko kehilangan talenta jika terlalu cepat menilai karyawan muda berdasarkan stereotip.

Perbedaan cara pandang seharusnya tidak langsung dianggap sebagai bentuk ketidakdewasaan. Justru, perspektif Gen Z bisa membantu perusahaan memahami perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan pelanggan, serta kebiasaan baru dalam dunia kerja.

Elmore juga mengajak para pemimpin mengevaluasi cara mereka berinteraksi dengan generasi muda. Apakah masukan dari karyawan baru benar-benar didengarkan? Apakah penggunaan teknologi seperti AI dianggap sebagai peluang atau justru dicurigai sebagai tanda kurangnya etos kerja?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi bahan refleksi agar perusahaan tidak hanya menuntut generasi muda untuk beradaptasi, tetapi juga bersedia memperbarui pola kepemimpinannya.

Pada akhirnya, Gen Z bukan sekadar tentang membuat mereka mengikuti aturan yang sudah ada. Elmore menilai pemimpin perlu berani keluar dari zona nyaman dan belajar dari generasi yang lebih muda.