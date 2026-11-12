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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 12 November 2026 | 17.32 WIB

Rahasia Hidup Bahagia hingga Usia Tua, Ternyata Bukan Sekadar Memiliki Banyak Uang

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Hidup Bahagia Usia Tua (magnific)

JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali dianggap semakin sulit dipertahankan seiring bertambahnya usia. Perubahan kondisi fisik, berkurangnya energi, hingga berbagai kehilangan dalam kehidupan dapat membuat seseorang merasa masa terbaiknya telah berlalu.

Namun, penelitian psikologi menunjukkan bahwa bertambahnya usia tidak selalu berarti seseorang akan semakin tidak bahagia.

Dalam artikel Psychology Today yang ditulis Susan Krauss Whitbourne, Ph.D., dijelaskan bahwa kemampuan mengendalikan kehidupan sendiri memiliki peran penting dalam menjaga kebahagiaan jangka panjang.

Whitbourne mengangkat konsep paradox of well-being, yaitu fenomena ketika banyak orang lanjut usia tetap merasa puas dengan kehidupannya meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Salah satu alasannya adalah kemampuan untuk lebih menghargai hal-hal positif dan tidak terus-menerus terjebak pada kekurangan yang dialami.

Seseorang yang mulai mengalami perubahan fisik, misalnya, tetap bisa menikmati kehidupan dengan menyesuaikan aktivitas dan menemukan cara baru untuk menjaga kebugaran.

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Maria Wirth dan rekan-rekannya dari Friedrich Schiller University Jena pada 2026.

Penelitian yang melibatkan 268 orang dewasa dengan rata-rata usia 65 tahun ini mengamati hubungan antara kebahagiaan, perubahan terkait usia, dan perasaan memiliki kendali atas kehidupan.

Selama dua minggu, peserta mengisi catatan harian mengenai pengalaman mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa perasaan memiliki kendali dapat membantu melindungi kebahagiaan ketika seseorang menghadapi lebih banyak pengalaman negatif atau kehilangan akibat bertambahnya usia.

Salah satu kunci menjaga kebahagiaan adalah mempertahankan keyakinan bahwa tindakan pribadi masih dapat membawa perubahan positif.

Misalnya, ketika tubuh mulai mudah lelah, seseorang dapat memilih olahraga ringan, melakukan peregangan, atau memperbaiki pola istirahat.

Ketika menghadapi perubahan dalam kehidupan sosial, membangun hubungan baru dan menjaga komunikasi dengan orang terdekat juga bisa menjadi langkah yang bermakna.

Hal sederhana tersebut membantu seseorang merasa tetap memiliki pilihan, bukan sekadar menerima keadaan tanpa melakukan apa pun.

Penting untuk tidak membiarkan stereotip negatif tentang penuaan memengaruhi cara seseorang memandang masa depannya.

Anggapan bahwa orang yang semakin tua pasti kehilangan kemampuan, produktivitas, dan kebahagiaan dapat melemahkan motivasi untuk mencoba hal baru.

Padahal, setiap tahap kehidupan tetap memberikan kesempatan untuk berkembang. Menghargai pengalaman, mengenali kemampuan yang masih dimiliki, serta beradaptasi dengan perubahan dapat membantu menjaga kesejahteraan emosional.

Pada akhirnya, bahagia sepanjang hidup bukan berarti seseorang harus selalu merasa senang atau terbebas dari masalah. Kebahagiaan justru berkaitan dengan kemampuan menghadapi perubahan, mempertahankan harapan, dan menyadari bahwa masih ada hal-hal yang bisa dikendalikan.

Bertambahnya usia memang membawa tantangan tersendiri, tetapi bukan alasan untuk berhenti menikmati kehidupan. Sebab, kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga bagaimana kita memilih untuk menjalani setiap fase kehidupan.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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uangusia tuahidup bahagia

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