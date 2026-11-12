Bukan Sekadar Produktivitas, Budaya Kerja dan Motivasi Karyawan Juga Perlu Diukur

Ilustrasi Produktivitas Karyawan Saat Bekerja (magnific)

JawaPos.com - Di tengah perkembangan teknologi dan sistem manajemen perusahaan, angka sering menjadi dasar untuk menilai keberhasilan pekerjaan.

Jumlah pelamar, waktu perekrutan, tingkat penyelesaian pelatihan, hingga skor kinerja karyawan menjadi indikator yang mudah dipantau. Namun, apakah semua aspek penting dalam dunia kerja bisa dinilai melalui angka?

Dalam artikel Psychology Today, psikolog Jordan Birnbaum menjelaskan bahwa kecenderungan mengutamakan sesuatu yang mudah diukur dapat membuat perusahaan mengabaikan sisi manusia dalam organisasi.

Fenomena tersebut dikenal sebagai measurability bias, kecenderungan memberikan perhatian lebih besar pada hal-hal yang bisa dihitung dibandingkan faktor kualitatif yang lebih sulit diukur.

Menurut Birnbaum, investasi teknologi sumber daya manusia atau HR selama ini lebih banyak diarahkan pada perekrutan, pelatihan, pengelolaan kinerja, penggajian, dan administrasi.

Sementara itu, aspek seperti kepemimpinan, motivasi, pengembangan organisasi, dan budaya kerja justru mendapatkan perhatian lebih sedikit karena hasilnya tidak mudah diterjemahkan menjadi angka.

Ketimpangan tersebut juga terlihat dari data yang dikutip Birnbaum. Analisis 451 Research menyebutkan bahwa kurang dari dua persen penjualan di pasar teknologi HR senilai 94 miliar dolar AS dialokasikan untuk aspek organisasi yang bersifat kualitatif.

Ia juga mengutip laporan HRO Today mengenai investasi teknologi HR pada 2025 yang mencapai 3,75 miliar dolar AS, dengan hampir seluruh dana mengarah pada aspek yang lebih mudah diukur.

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana sesuatu yang dapat dihitung sering dianggap lebih praktis untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Masalahnya, angka yang terlihat rapi belum tentu menggambarkan hasil sebenarnya. Birnbaum mencontohkan bahwa keberhasilan perekrutan sering dinilai berdasarkan jumlah lamaran dan kecepatan mengisi posisi, bukan kualitas karyawan setelah bergabung.

Pelatihan juga kerap diukur dari tingkat penyelesaian dan kepuasan peserta, bukan seberapa banyak keterampilan yang benar-benar diterapkan dalam pekerjaan.

Bahkan, penilaian kinerja belum tentu mencerminkan kemampuan seseorang secara objektif karena hasilnya dapat dipengaruhi oleh pihak yang memberikan umpan balik.

Meski demikian, Birnbaum melihat kecerdasan buatan atau AI sebagai peluang untuk memperbaiki ketimpangan tersebut. Teknologi ini tidak hanya dapat mengolah data numerik, tetapi juga membantu menganalisis informasi kualitatif dalam jumlah besar.

Misalnya, merangkum masukan karyawan secara anonim, menemukan perbedaan pandangan dalam tim, serta membantu perusahaan memahami kondisi kepemimpinan dan budaya organisasi. Jika digunakan secara tepat, AI berpotensi membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih menyeluruh.

Perusahaan tidak seharusnya hanya mengejar indikator yang mudah dihitung. Produktivitas memang penting, tetapi motivasi, rasa aman untuk menyampaikan pendapat, kualitas kepemimpinan, dan hubungan antarkaryawan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi.