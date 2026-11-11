4 Kebiasaan Sederhana yang Bisa Mencegah Rasa Lapar Tengah Malam, Apa Saja?

ilustrasi orang yang makan tengah malam. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Keinginan untuk makan saat tengah malam kerap muncul secara tiba-tiba. Kondisi ini membuat sebagian orang tergoda untuk mengonsumsi berbagai camilan, mulai dari keripik, kue manis, hingga makanan cepat saji. Rasa lapar yang muncul pada malam hari ternyata tidak selalu disebabkan oleh kurangnya makanan. Beberapa faktor seperti stres, tubuh yang kekurangan cairan, serta pola makan yang kurang teratur sepanjang hari juga dapat memicu keinginan untuk makan. Meski menikmati camilan pada malam hari sesekali bukanlah masalah besar, kebiasaan tersebut sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Pasalnya, makan terlalu larut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, membuat tubuh terasa lebih berat, bahkan berpotensi mengganggu kualitas tidur. Namun, tidak perlu khawatir. Ada sejumlah langkah sederhana yang bisa diterapkan untuk mengendalikan rasa lapar tengah malam agar tidak terus-menerus bergantung pada camilan, seperti dilansir dari English Jagran. 1. Pastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi Salah satu cara untuk mengurangi keinginan makan pada malam hari adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi sejak pagi hingga malam. Pasalnya, rasa haus terkadang dapat disalahartikan sebagai rasa lapar. Ketika tubuh kekurangan cairan, seseorang mungkin merasa ingin mengonsumsi makanan meskipun sebenarnya hanya membutuhkan air putih. Oleh karena itu, biasakan minum air putih secara cukup dan teratur sepanjang hari agar kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi. 2. Terapkan pola makan yang seimbang dan teratur Kebiasaan melewatkan waktu makan dapat membuat tubuh merasa sangat lapar ketika malam tiba. Untuk mencegahnya, usahakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang secara rutin setiap hari. Pengaturan jadwal makan juga perlu diperhatikan. Sebaiknya, makan siang diselesaikan sebelum pukul 14.00 dan makan malam sebelum pukul 20.00. Berikan jarak waktu yang cukup di antara setiap jadwal makan. Dengan begitu, tubuh tidak mengalami rasa lapar berlebihan sekaligus terhindar dari rasa terlalu kenyang atau kembung ketika makan. 3. Jangan abaikan kebutuhan protein Asupan protein merupakan salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan dalam menu makanan sehari-hari. Selain karbohidrat, tubuh juga membutuhkan serat, vitamin, dan mineral untuk menunjang kebutuhan nutrisi. Protein pun tidak boleh dilewatkan karena berperan dalam membantu tubuh mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Pastikan setiap menu makanan mengandung sumber protein yang cukup agar kebutuhan nutrisi harian terpenuhi dan keinginan untuk terus mencari camilan dapat lebih terkendali. 4. Hindari kebiasaan tidur terlalu larut Waktu tidur ternyata juga berkaitan dengan munculnya rasa lapar pada malam hari. Sebagai contoh, seseorang yang sudah menyelesaikan makan malam sebelum pukul 20.00, tetapi masih terjaga hingga pukul 03.00 dini hari, berpeluang kembali merasakan lapar karena rentang waktu tanpa asupan makanan semakin panjang. Jika rasa lapar benar-benar muncul, pilih camilan ringan dibandingkan makanan berat atau makanan cepat saji. Meski begitu, usahakan untuk tidak membiasakan diri begadang tanpa alasan yang jelas. Apabila tuntutan pekerjaan mengharuskan Anda tetap terjaga hingga larut malam, atur kembali jadwal makan dan istirahat agar kebutuhan tubuh tetap terpenuhi.