In This Economy, Begini Cara Menghemat Biaya Transportasi Saat Musim Hujan

JawaPos.com - Pernahkah anda merasa bahwa tarif transportasi online saat musim hujan cenderung lebih mahal dari biasanya?

Menurut informasi yang dikutip dari laman gopay dan tiket.com pada (6/11) fenomena ini akrab dengan istilah surge pricing, dimana kondisi algoritma aplikasi akan berpengaruh pada peningkatan tarif untuk driver, berdasarkan tingginya permintaan konsumen.

Akibatnya, harga ojek online yang anda pesan menjadi dua kali lipat lebih mahal dari biasanya.

Saat hujan mobilitas anda cenderung menjadi terbatas. Banyak orang yang memesan mobil, taksi, atau ojek online secara bersamaan sehingga persaingan untuk mendapat driver semakin tinggi.

Situasi ini bisa jadi merepotkan terutama jika anda kesulitan mendapatkan driver pun juga tarif yang semakin mahal.

Padahal, anda harus segera bepergian saat itu juga. Agar pengeluaran tidak semakin membengkak pada saat musim hujan, berikut tips yang bisa anda coba.

Berangkat sebelum hujan

Hujan lebat juga berpengaruh terhadap biaya transportasi, terutama ojek online. Hal ini disebut sebagai fenomena surge pricing. Kondisi terjadi ketika tarif ojek online meningkat drastis akibat tingginya permintaan kendaraan dalam waktu bersamaan, terutama saat turun hujan.

Anda bisa memeriksa perkiraan cuaca hari ini pada internet, setelah itu tentukan waktu keberangkatan berdsarkan ramalan cuaca beberapa jam kedepan.

Berangkatlah 30-60 menit lebih awal untuk menghindari kemacetan, keterlambatan, serta peningkatan permintaan transportasi online. Kebiasaan ini dapat mencegah anda terjebak macet dan risiko terlambat ke tempat tujuan akibat hujan.

Pakai metode hybrid

Cara lain untuk menghemat budget transportasi adalah dengan menggabungkan sistem hubrid dengan menggabungkan transportasi umum dan kendaraan online.

Anda bisa memanfaatkan transportasi seperti KRL, LRT, MRT, bus kota, atau angkot dengan tarif yang lebih stabil. Selanjutnya, anda perlu memilih rute transportasi yang strategis dengan turun di halte terdekat dari tempat tujuan.

Anda bisa melanjutkan menggunakan ojek online, sehingga ongkos biaya penggunaan transportasi online dapat dihemat.

Rencanakan anggaran khusus

Musim hujan membuat biaya transportasi ojek online cenderung naik drastis. Oleh sebab itu, anda perlu mempersiapkan dana tambahan untuk mengantisipasi pengeluaran tersebut.

Lebihkan uang Rp 50.000-Rp 150.000 atau 20%-50% dari anggaran untuk dialokasikan pada biaya transportasi anda selama musim hujan.

Cara ini dapat digunakan saat tarif ojek online meningkat. Selain itu dana khusus transportasi bisa mengcover biaya tak terduga akibat kenaikan harga.

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