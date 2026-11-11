Tak Harus Selalu Beli Barang Mahal, Ini 13 Strategi Orang Tajir Menjaga Kekayaannya

cara orang tajir mengatur uang lebih irit tanpa terlihat pelit./Freepik/ freepik JawaPos.com – Menghemat uang sering kali dianggap sebagai kebiasaan yang identik dengan sikap pelit. Padahal, keduanya memiliki makna yang sangat berbeda, terutama dalam hal mengelola keuangan. Orang yang hemat bukan berarti enggan mengeluarkan uang, melainkan mampu mempertimbangkan setiap pengeluaran agar memberikan manfaat maksimal. Menariknya, sebagian orang kaya justru memiliki kebiasaan sederhana dalam menjaga kestabilan finansial. Mereka tidak selalu membeli barang termahal atau mengikuti setiap tren, tetapi lebih mengutamakan nilai guna, kualitas, dan manfaat jangka panjang. Cara tersebut membuat mereka tetap bisa menikmati kehidupan yang nyaman tanpa harus menghamburkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Dilansir dari geediting.com, terdapat 13 kebiasaan yang dapat ditiru dari cara orang kaya mengelola keuangan agar lebih hemat tanpa terkesan pelit. Berikut ulasan lengkapnya. 1. Mengutamakan Kualitas daripada Kuantitas Salah satu kebiasaan orang kaya dalam berbelanja adalah tidak mudah tergoda membeli banyak barang sekaligus. Mereka lebih memilih produk berkualitas yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama dibandingkan barang murah yang cepat rusak. Misalnya, membeli sepatu dengan bahan kuat, pakaian berdesain sederhana, atau perlengkapan rumah tangga yang memiliki daya tahan baik. Selain memperhatikan kualitas, mereka juga terbiasa merawat barang yang dimiliki agar masa penggunaannya semakin panjang. Dengan cara ini, pengeluaran untuk membeli barang pengganti bisa ditekan tanpa harus mengorbankan kenyamanan. 2. Memperhitungkan Manfaat Barang sebelum Membelinya Harga murah belum tentu membuat suatu barang menjadi pilihan paling ekonomis. Orang yang cermat mengelola keuangan biasanya mempertimbangkan seberapa sering barang tersebut akan digunakan dan berapa lama daya tahannya. Sebagai contoh, membeli pakaian berkualitas dengan harga sedikit lebih tinggi bisa lebih menguntungkan apabila dapat dikenakan berkali-kali selama bertahun-tahun. Sebaliknya, barang murah yang hanya digunakan beberapa kali justru berpotensi membuat pengeluaran semakin besar. Karena itu, memperhitungkan biaya berdasarkan intensitas pemakaian menjadi salah satu cara untuk menghindari pembelian yang kurang bermanfaat. 3. Memanfaatkan Promo dan Keuntungan Tambahan Orang kaya bukan berarti selalu mengabaikan diskon atau berbagai penawaran menarik. Mereka justru mengetahui cara memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memperoleh keuntungan tambahan. Mulai dari mengumpulkan poin belanja, menggunakan program loyalitas, hingga memanfaatkan fasilitas perlindungan pembelian yang tersedia. Namun, semua keuntungan tersebut tetap digunakan secara terencana, bukan menjadi alasan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Prinsip utamanya adalah memperoleh manfaat sebanyak mungkin dari pengeluaran yang memang sudah direncanakan. 4. Tidak Ragu Melakukan Negosiasi dengan Sopan Kemampuan bernegosiasi juga bisa membantu seseorang menghemat pengeluaran. Dalam melakukan transaksi, orang yang pandai mengatur uang biasanya tidak langsung menerima harga pertama yang ditawarkan. Mereka mencoba menanyakan kemungkinan potongan harga, penawaran khusus, atau keuntungan tambahan yang bisa diperoleh. Cara menyampaikannya pun tetap sopan dan tidak memaksa pihak penjual. Negosiasi yang dilakukan dengan komunikasi baik dapat menciptakan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. 5. Mengutamakan Pengalaman daripada Kemewahan yang Berlebihan Menikmati waktu bersama keluarga dan teman tidak selalu harus dilakukan di tempat mahal. Orang yang bijak secara finansial memahami bahwa pengalaman menyenangkan tidak ditentukan oleh besarnya uang yang dikeluarkan. Mengadakan makan malam sederhana di rumah, memasak bersama, atau menikmati waktu berkumpul bisa memberikan kenangan yang tidak kalah berharga. Mereka lebih mengutamakan suasana, kebersamaan, dan kualitas interaksi dibandingkan sekadar memperlihatkan kemewahan. Dengan begitu, kehidupan sosial tetap menyenangkan tanpa membuat anggaran bulanan membengkak. 6. Memiliki Gaya Berpakaian yang Sederhana dan Konsisten Mengikuti tren fashion terbaru setiap saat bisa membuat pengeluaran semakin sulit dikendalikan. Karena itu, sebagian orang yang pandai mengelola kekayaan lebih memilih pakaian dengan model klasik yang mudah dipadukan. Mereka biasanya memiliki beberapa pilihan warna dan potongan busana yang sesuai dengan kepribadian serta kebutuhan aktivitas sehari-hari. Selain memudahkan dalam menentukan pakaian, kebiasaan ini juga mengurangi keinginan membeli barang baru hanya karena sedang populer. Penampilan tetap menarik, sementara anggaran belanja bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting. 7. Memberikan Hadiah yang Bermakna Memberikan hadiah kepada orang tersayang tidak harus selalu menggunakan barang mahal. Orang yang memiliki pemahaman finansial baik biasanya lebih memperhatikan kebutuhan dan kesukaan penerima hadiah. Mereka dapat memilih hadiah sederhana yang benar-benar berguna, memberikan pengalaman menyenangkan, atau menghadiahkan sesuatu yang memiliki nilai emosional. Misalnya, tiket pertunjukan, kelas memasak, atau barang yang memang sedang dibutuhkan oleh orang tersebut. Hal terpenting bukanlah nominal yang dikeluarkan, melainkan perhatian dan ketulusan di balik pemberian tersebut. 8. Membuat Aturan Keuangan secara Konsisten Mengontrol pengeluaran akan lebih mudah apabila seseorang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang jelas. Salah satu caranya adalah mengatur pemindahan uang secara otomatis ke rekening tabungan atau investasi setiap kali menerima penghasilan. Selain itu, pengeluaran rutin dan berbagai layanan berlangganan perlu diperiksa secara berkala untuk mengetahui apakah masih benar-benar dibutuhkan. Mereka juga tidak terburu-buru meningkatkan gaya hidup hanya karena pendapatan sedang bertambah. Kebiasaan tersebut membantu menjaga keseimbangan antara pemasukan, pengeluaran, dan persiapan kebutuhan masa depan. 9. Lebih Memilih Membeli Waktu daripada Menumpuk Barang Tidak semua pengeluaran harus berorientasi pada kepemilikan barang. Terkadang, mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dapat menghemat waktu justru memberikan manfaat lebih besar. Contohnya menggunakan jasa kebersihan rumah, memesan layanan tertentu ketika pekerjaan sedang padat, atau memanfaatkan bantuan profesional untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Dengan mengatur waktu secara lebih efisien, seseorang bisa memusatkan perhatian pada pekerjaan, keluarga, maupun aktivitas yang lebih penting. Namun, pengeluaran semacam ini tetap perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. 10. Rajin Merawat Barang agar Tidak Cepat Rusak Menjaga barang yang sudah dimiliki merupakan salah satu cara sederhana untuk mengurangi pengeluaran. Orang yang terbiasa mengelola keuangan dengan baik tidak menunggu sampai sesuatu benar-benar rusak sebelum melakukan perawatan. Mereka rutin memeriksa kendaraan, membersihkan peralatan rumah tangga, menjaga kesehatan, dan memperbaiki pakaian yang mulai mengalami kerusakan. Perawatan berkala memang membutuhkan biaya, tetapi biasanya jauh lebih ringan dibandingkan harus membeli barang baru atau menghadapi kerusakan besar. Kebiasaan ini juga membantu memperpanjang usia pakai berbagai barang penting. 11. Memantau Kondisi Keuangan secara Berkala Memiliki penghasilan besar tidak otomatis membuat seseorang mampu menjaga kekayaannya. Diperlukan kebiasaan memantau kondisi keuangan agar setiap pemasukan dan pengeluaran tetap berada dalam kendali. Orang yang disiplin biasanya mencatat jumlah tabungan, pengeluaran rutin, dana darurat, serta perkembangan investasi yang dimiliki. Pengecekan dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan sesuai kebutuhan. Dengan mengetahui kondisi keuangan secara jelas, mereka bisa lebih cepat mengambil keputusan ketika terjadi perubahan pendapatan maupun kebutuhan mendadak. 12. Memahami Perbedaan Hemat dan Pelit Hemat dan pelit sering dianggap memiliki arti yang sama, padahal keduanya berbeda. Sikap pelit cenderung berusaha mengeluarkan uang sesedikit mungkin tanpa mempertimbangkan kualitas maupun kepentingan orang lain. Sementara itu, hidup hemat lebih menekankan pada kemampuan menggunakan uang secara tepat agar manfaat yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Orang yang bijak secara finansial tetap bersedia membayar dengan pantas untuk produk berkualitas maupun jasa yang memang layak dihargai. Mereka tidak sekadar mengejar harga murah, tetapi mempertimbangkan nilai dan manfaat dalam setiap transaksi. 13. Membiasakan Diri Memeriksa Kebutuhan sebelum Berbelanja Kebiasaan terakhir yang bisa diterapkan adalah membangun rutinitas sederhana sebelum memutuskan membeli sesuatu. Sebelum mengeluarkan uang, tanyakan kepada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar diperlukan dan akan digunakan secara rutin. Pertimbangkan juga apakah ada pilihan lain yang lebih ekonomis tanpa mengurangi kenyamanan atau kualitas. Untuk pengeluaran hiburan, cobalah mencari alternatif yang tetap menyenangkan tetapi tidak membebani anggaran. Kebiasaan berpikir sebelum berbelanja dapat membantu mengurangi pembelian impulsif sekaligus membuat seseorang lebih bertanggung jawab dalam mengelola uang. Pada akhirnya, hidup hemat bukan berarti harus menghindari semua kesenangan. Kuncinya adalah mengetahui kapan harus mengeluarkan uang, kapan perlu menahan diri, dan bagaimana memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat yang sepadan.