Jangan Terus Bertahan! 8 Sikap Pasangan Ini Bisa Menjadi Alasan untuk Mengakhiri Hubungan

JawaPos.com – Menjalani hubungan dengan seseorang seharusnya memberikan rasa nyaman, aman, dan saling menghargai. Namun, tidak semua hubungan berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang justru terjebak dalam interaksi yang perlahan menguras emosi dan mengganggu kesehatan mental.

Kondisi tersebut bisa terlihat dari berbagai perilaku pasangan, mulai dari kebiasaan meremehkan pendapat hingga tindakan yang terus-menerus melanggar batasan pribadi. Sayangnya, tanda-tanda hubungan tidak sehat sering kali sulit dikenali karena dianggap sebagai bagian biasa dari sebuah hubungan.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan tanda bahaya atau red flag yang dapat menunjukkan bahwa sebuah hubungan sudah tidak memberikan dampak positif. Jika perilaku tersebut terus berulang tanpa adanya perubahan, seseorang perlu mempertimbangkan kembali apakah hubungan itu masih layak dipertahankan.

Lantas, apa saja tanda yang perlu diperhatikan? Berikut delapan red flag dalam hubungan yang sebaiknya tidak diabaikan.

1. Pasangan Sering Memotong Pembicaraan

Komunikasi yang baik membutuhkan keterlibatan kedua pihak. Setiap orang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa harus merasa diabaikan atau terus-menerus dipotong pembicaraannya.

Jika pasangan sering menyela ketika kamu sedang berbicara, terutama tanpa memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kalimat, hal tersebut bisa menjadi tanda kurangnya penghargaan terhadap pendapatmu.

Kebiasaan ini juga dapat menunjukkan bahwa komunikasi dalam hubungan berjalan satu arah. Salah satu pihak lebih ingin didengar daripada berusaha memahami sudut pandang pasangannya.

Jika terjadi berulang kali, cobalah menyampaikan bahwa perilaku tersebut membuatmu merasa tidak dihargai. Pasangan yang memiliki kepedulian seharusnya bersedia mendengarkan dan memperbaiki cara berkomunikasi.

2. Selalu Merasa Lelah Setelah Berinteraksi

Hubungan yang sehat idealnya memberikan rasa nyaman dan dukungan emosional. Namun, jika setiap kali berinteraksi dengan pasangan kamu justru merasa kehabisan energi, kondisi tersebut patut diperhatikan.

Rasa lelah ini bukan hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga dapat muncul secara emosional. Misalnya, kamu merasa harus selalu berhati-hati ketika berbicara, takut salah mengambil sikap, atau terus memikirkan bagaimana pasangan akan bereaksi.

Bahkan percakapan sederhana bisa terasa berat apabila selalu diwarnai tekanan dan ketegangan.

Jika perasaan tersebut terus muncul, penting untuk mengevaluasi pola hubungan yang sedang dijalani. Interaksi yang sehat seharusnya memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa terus-menerus merasa terbebani.

3. Pertengkaran Kecil Selalu Berakhir Menjadi Konflik Besar

Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam hubungan. Dua orang dengan latar belakang dan pemikiran berbeda tentu tidak selalu memiliki pandangan yang sama.

Namun, situasi menjadi tidak sehat ketika persoalan sederhana terus berkembang menjadi pertengkaran besar. Hal kecil bisa memicu kemarahan berlebihan, saling menyalahkan, bahkan mengungkit kesalahan masa lalu.

Pola konflik seperti ini menunjukkan bahwa pasangan mungkin belum mampu mengelola emosi dan menyelesaikan perbedaan secara dewasa.

Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak seharusnya mampu berdiskusi tanpa harus saling menyerang. Setelah terjadi perselisihan, perlu ada kemauan untuk berdamai, memahami penyebab masalah, dan mencari jalan keluar bersama.

4. Tidak Ada Sikap Saling Menghormati

Rasa hormat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam hubungan. Tanpa adanya penghargaan terhadap satu sama lain, hubungan akan sulit berkembang menjadi ikatan yang sehat dan nyaman.

Red flag ini dapat terlihat dari kebiasaan pasangan yang meremehkan pendapat, melontarkan perkataan menyakitkan, atau menganggap perasaanmu sebagai sesuatu yang tidak penting.

Bahkan, pengalaman pribadi yang seharusnya dihargai bisa dijadikan bahan ejekan atau alasan untuk menyudutkanmu.

Jika perlakuan tersebut terus terjadi, kamu perlu menyadari bahwa setiap individu berhak mendapatkan penghormatan. Hubungan bukan alasan bagi seseorang untuk memperlakukan pasangannya secara tidak pantas.

5. Hubungan Didominasi oleh Satu Pihak

Hubungan yang sehat seharusnya dibangun melalui keseimbangan. Kedua orang perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Namun, ada hubungan yang justru dikendalikan oleh satu pihak. Pasangan selalu menentukan apa yang harus dilakukan, sementara pendapatmu jarang dipertimbangkan.

Kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam keputusan besar, tetapi juga bisa terlihat dari hal sederhana, seperti menentukan tempat bertemu, memilih aktivitas, hingga mengatur pergaulan.

Jika salah satu pihak terus-menerus mendominasi, hubungan dapat kehilangan keseimbangan. Kamu mungkin mulai merasa tidak memiliki kendali atas kehidupan sendiri.

Penting untuk membicarakan pembagian peran dan keputusan secara terbuka agar kedua pihak tetap mempunyai ruang yang setara.

6. Kepercayaan Terus-Menerus Dikhianati

Kepercayaan menjadi salah satu unsur utama yang membuat hubungan dapat bertahan dalam jangka panjang. Tanpa kepercayaan, rasa aman dan kenyamanan akan semakin sulit dibangun.

Masalah muncul ketika pasangan berulang kali melakukan tindakan yang merusak kepercayaan, seperti berbohong, menyembunyikan sesuatu yang penting, atau membocorkan rahasia pribadi.

Situasi tersebut tentu dapat menimbulkan kekecewaan dan membuat seseorang terus merasa curiga terhadap pasangannya.

Memperbaiki kepercayaan memang membutuhkan proses. Namun, perubahan harus ditunjukkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji yang terus diulang tanpa bukti.

Jika pelanggaran yang sama terus terjadi dan tidak ada usaha memperbaiki keadaan, hal tersebut bisa menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi kelanjutan hubungan.

7. Pasangan Tidak Menghargai Batasan Pribadi

Setiap orang memiliki batasan pribadi yang berbeda, baik berkaitan dengan ruang fisik, privasi, maupun kondisi emosional. Batasan tersebut perlu dihormati agar kedua pihak merasa aman dalam menjalani hubungan.

Sayangnya, tidak semua pasangan mampu memahami hal tersebut. Ada yang tetap memaksakan kehendak meskipun sudah diberi tahu bahwa tindakannya membuat pasangan merasa tidak nyaman.

Contohnya, terus memeriksa ponsel tanpa izin, memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, atau mengabaikan permintaan untuk memiliki waktu sendiri.

Perilaku seperti ini tidak boleh dianggap sebagai bentuk perhatian atau kasih sayang. Menghormati batasan berarti mengakui bahwa pasangan tetap memiliki hak atas privasi dan keputusan pribadinya.

Jika batasan yang sudah disampaikan berulang kali tetap dilanggar, hubungan tersebut perlu dievaluasi dengan serius.

8. Intuisi Terus Memberikan Rasa Tidak Nyaman

Terkadang, seseorang merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungannya meskipun belum mampu menjelaskan penyebabnya secara jelas.

Perasaan tidak nyaman tersebut bisa muncul ketika berada di dekat pasangan, saat berkomunikasi, atau ketika memikirkan masa depan hubungan.

Intuisi memang tidak selalu memberikan gambaran yang sepenuhnya benar. Namun, perasaan yang terus muncul sebaiknya tidak langsung diabaikan.

Cobalah memperhatikan perilaku pasangan dan mengevaluasi pengalaman yang membuatmu merasa tidak aman. Bisa jadi ada pola tertentu yang selama ini belum disadari.

Jika perasaan tersebut berkaitan dengan tindakan manipulatif, ancaman, atau perlakuan yang menyakitkan, jangan ragu mencari dukungan dari orang terpercaya.

Pada akhirnya, hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan harga diri, kebebasan, maupun ketenangan batin.