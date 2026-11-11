Jangan Abaikan! 10 Fenomena Alam Ini Dipercaya Menjadi Simbol Datangnya Keberuntungan

ilustrasi orang yang beruntung. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Keberuntungan menjadi salah satu hal yang kerap diharapkan setiap orang dalam menjalani kehidupan. Tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa datangnya hal-hal baik terkadang diawali dengan berbagai pertanda tertentu. Dalam sejumlah kebudayaan dan kepercayaan tradisional, fenomena alam maupun kemunculan hewan tertentu sering dikaitkan dengan simbol keberuntungan. Peristiwa yang terlihat sederhana bahkan diyakini memiliki makna tersendiri bagi kehidupan seseorang. Dilansir dari GaneshaSpeaks, terdapat sejumlah kejadian alam yang dipercaya sebagai isyarat akan hadirnya keberuntungan, rezeki, hingga kemakmuran. Mulai dari kedatangan hewan ke rumah hingga fenomena langit, berikut 10 pertanda yang kerap dikaitkan dengan datangnya hal-hal positif. 1. Kucing Berkunjung ke Rumah Kehadiran kucing di sekitar rumah ternyata memiliki makna tersendiri dalam sejumlah kepercayaan. Kucing berwarna kuning dipercaya menjadi simbol keberuntungan yang muncul setelah seseorang melewati masa sulit. Sementara itu, warna kucing lainnya, seperti hitam dan putih, memiliki penafsiran berbeda dalam kepercayaan tersebut. Meski demikian, anggapan ini merupakan bagian dari simbolisme tradisional yang berkembang di masyarakat. 2. Kucing Melahirkan di Dalam Rumah Jika seekor kucing memilih rumah Anda sebagai tempat untuk melahirkan, kejadian ini dipercaya membawa energi positif bagi penghuninya. Menurut kepercayaan tertentu, kehadiran anak-anak kucing diyakini dapat menjauhkan tempat tinggal dari pengaruh buruk. Bahkan, keluarga yang ditinggali dipercaya berpeluang memperoleh kemakmuran dalam kurun waktu tiga bulan berikutnya. 3. Kupu-Kupu Masuk ke Dalam Rumah Kupu-kupu yang tiba-tiba terbang masuk ke rumah sering dianggap sebagai simbol datangnya kabar menggembirakan. Kehadirannya dipercaya menjadi pertanda bahwa seseorang akan memperoleh berita baik, bahkan kemungkinan berkaitan dengan kedatangan tamu penting. Karena itu, kupu-kupu kerap dipandang sebagai lambang perubahan positif dan kebahagiaan. 4. Kotoran Burung Jatuh di Kepala Meski terdengar menjijikkan dan membuat tidak nyaman, kejadian ketika kotoran burung mengenai kepala justru memiliki makna berbeda dalam kepercayaan tertentu. Peristiwa tersebut diyakini sebagai simbol datangnya keberuntungan, termasuk peluang memperoleh kemakmuran. Sesuatu yang awalnya dianggap sebagai kejadian kurang menyenangkan pun ditafsirkan sebagai pertanda baik. 5. Mendapatkan Uang pada Hari yang Dianggap Beruntung Menerima uang pada waktu-waktu tertentu dipercaya memiliki arti khusus dalam tradisi yang berkaitan dengan keberuntungan. Bulan baru dan bulan purnama termasuk waktu yang dianggap membawa energi positif. Selain itu, 15 hari pertama dalam perayaan Tahun Baru juga dikenal sebagai periode istimewa yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan finansial bagi orang yang menerima uang pada waktu tersebut. 6. Hujan Turun Ketika Matahari Bersinar Fenomena hujan yang turun bersamaan dengan munculnya matahari sering dianggap sebagai pertanda baik. Dalam sejumlah kepercayaan, perpaduan kedua kondisi cuaca tersebut dikaitkan dengan kemajuan karier dan terbukanya kesempatan baru. Bahkan, seseorang diyakini bisa mendapatkan bantuan atau dukungan dari pihak yang memiliki pengaruh penting. Fenomena ini juga kerap dihubungkan dengan keberuntungan dalam urusan pernikahan maupun kelahiran anak. 7. Melihat Bintang Jatuh Bintang jatuh sejak lama identik dengan tradisi menyampaikan harapan atau permohonan. Ketika melihat fenomena tersebut, banyak orang percaya bahwa inilah waktu yang tepat untuk memanjatkan keinginan. Bahkan, terdapat kepercayaan bahwa harapan yang disampaikan berpeluang terwujud dalam waktu 30 hari setelahnya. 8. Menemukan Inisial Nama pada Jaring Laba-Laba Jaring laba-laba biasanya dianggap sebagai bagian biasa dari lingkungan sekitar. Namun, dalam kepercayaan tertentu, menemukan bentuk yang menyerupai inisial nama sendiri pada jaring tersebut justru dimaknai sebagai pertanda keberuntungan. Kejadian ini dikaitkan dengan kemakmuran jangka panjang serta kemudahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Hambatan yang sebelumnya menghalangi pekerjaan maupun proyek diyakini akan segera menemukan jalan keluar. 9. Kelelawar Bersarang di Rumah Kedatangan kelelawar yang kemudian menetap atau membuat sarang di sekitar rumah ternyata juga memiliki makna positif dalam sejumlah kepercayaan tradisional. Hewan ini dipercaya membawa simbol keberuntungan, terutama yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan perkembangan karier. Kehadirannya bahkan dianggap sebagai isyarat terbukanya peluang untuk memperoleh kemajuan dalam kehidupan profesional. 10. Bertemu dengan Ular Kobra Hitam Berjumpa dengan ular kobra hitam mungkin menjadi pengalaman yang mengejutkan sekaligus menakutkan bagi sebagian orang. Namun, dalam kepercayaan tertentu, ular ini justru dikaitkan dengan simbol perlindungan dan keberuntungan. Kehadirannya dipercaya dapat membantu menangkal berbagai pengaruh buruk serta menjauhkan seseorang dari kesulitan. Meski demikian, ular kobra merupakan hewan berbisa yang berbahaya sehingga sebaiknya tidak didekati, disentuh, atau dilukai. Itulah 10 fenomena alam dan kejadian sehari-hari yang dalam sejumlah kepercayaan diyakini menjadi pertanda datangnya keberuntungan, rezeki, dan kemakmuran. Perlu diingat, berbagai penafsiran tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan simbolisme tradisional, bukan jaminan bahwa keberuntungan akan benar-benar terjadi.