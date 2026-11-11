Cara Mendapatkan Makeup Look Natural untuk Sehari-Hari, Salah Satunya Memilih Lipstik Warna Nude

JawaPos.com-Makeup flawless dengan kesan natural dan fresh cocok digunakan untuk menunjang penampilan saat beraktivitas sehari-hari.

Make up flawless banyak dipilih karena mampu memberikan tampilan wajah yang lebih segar dan cantik tanpa terkesan berlebihan.

Selain itu, hasil makeup yang ringan dan natural juga membuatnya lebih efisien dan simpel sehingga cocok digunakan dalam berbagai kesempatan.

Menurut informasi dari laman makeoverforall dan wardahbeauty yang dikutip pada (11/11) aktivitas make up dapat membantu meningkatkan mood sehingga anda lebih antusias dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari.

Untuk mendapatkan hasil makeup yang flawless, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari pemilihan warna produk makeup, penggunaan alat makeup, sampai teknik dalam pengaplikasiannya.

Jika anda ingin mencoba riasan natural untuk menunjang penampilan sehari-hari, berikut beberapa langkah yang bisa anda ikuti supaya bisa mendapatkan hasil makeup yang flawless, segar, dan tetap terlihat cantik natural.

Gunakan moisturizer

Pastikan sebelum mulai menggunakan makeup, pastikan kulit wajah anda benar-benar dalam kondisi lembab. Langkah ini penting dilakukan supaya produk makeup anda dapat menempel sempurna pada wajah.

Salah satu step paling penting saat proses make up adalah menggunakan pelembab atau moisturizer.

Pakai primer

Setelah menyelesaikan tahapan skin prep dan memastikan kulit anda siap, maka kunci selanjutnya adalah dengan menggunakan primer untuk mendapatkan hasil makeup yang flawless dan tahan lama.

Keuntungan penggunaan primer memiliki banyak manfaat seperti dapat mengontrol produksi minyak, menghaluskan tekstur kulit, dan mendapat hasil makeup lebih tahan lama. Selain itu, primer juga dapat membantu untuk menyamarkan pori, sehingga makeup anda dapat terlihat lebih natural.

Aplikasikan foundation sesuai skin tone

Jika anda menginginkan tampilan makeup yang tampak natural, segar, dan flawless anda perlu memilih warna shade produk yang tepat. Sesuaikan warna foundation atau cushion dengan skin tone.

Selain itu, pakai teknik blending saat mengaplikasikan foundation supaya produk dapat menyatu dengan kulit dan menghasilkan looks yang flawless.

Pilih blush on yang tepat

Penggunaan blush on juga penting untuk memberikan kesan wajah yang terlihat lebih segar. Namun, anda perlu memperhatikan pemilihan warna serta teknik pengaplikasiannya supaya hasil makeup terlihat lebih natural.

Jika anda menginginkan tampilan makeup yang natural dan flawless maka pilih blush on dengan warna peach, coral, atau pink yang sesuai dengan skin tone anda.

Aplikasikan blush on menggunakan teknik yang tepat, yakni pada area apples of cheeks. Cara ini dapat memberikan rona wajah yang lebih segar secara alami.

Pakai maskara

Maskara juga menjadi kunci supaya tampilan anda terlihat flawless. Maskara dapat menyempurnakan tampilan makeup natural anda.

Maskara berfungsi untuk membantu supaya bulu mata terlihat lebih panjang, tebal, serta lentik.

Supaya hasilnya lebih maksimal, usap gagang maskara menggunakan tissu sebelum diaplikasikan pada mata anda.

Aplikasikan highlighter

Penggunaan highliter menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan tampilan make up yang glowing dan flawless. Setelah memakai maskara, aplikasikan highlighter pada bagian-bagian tertentu, terutama area yang terkena paparan sinar matahari.

Seperti di atas hidung, area tengah kedua alis, pipi serta rahang untuk menghasilkan tampilan yang natural dan segar.

Gunakan lipstik warna nude

Agar hasil make up anda tidak terlihat pucat, jangan lupa mengaplikasikan lipstik sebagai sentuhan terakhir untuk menyempurnakan riasan wajah.