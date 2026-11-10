Ingin Pencernaan Lebih Sehat? 10 Minuman Ini Bisa Membantu Menjaga Keseimbangan Usus

Ilustrasi air kelapa. (Freepik) JawaPos.com – Menjaga kesehatan usus merupakan salah satu langkah penting untuk mendukung kondisi tubuh secara keseluruhan. Organ pencernaan ini tidak hanya bertugas mengolah makanan, tetapi juga berperan dalam penyerapan nutrisi dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Di dalam saluran pencernaan terdapat kumpulan mikroorganisme yang dikenal sebagai mikrobioma usus. Keseimbangan antara bakteri baik dan mikroorganisme lainnya dapat memengaruhi proses pencernaan serta berbagai fungsi tubuh. Dilansir dari NDTV, terdapat sepuluh jenis minuman yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan pencernaan dan menjaga keseimbangan mikrobioma usus. Beberapa di antaranya mengandung probiotik, antioksidan, maupun senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh. Selain memperhatikan makanan yang dikonsumsi, mencukupi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting. Kebiasaan sederhana seperti memilih minuman yang tepat dan menjaga asupan air putih dapat membantu menunjang fungsi sistem pencernaan. Lantas, apa saja minuman yang bisa dimasukkan ke dalam menu sehari-hari untuk mendukung kesehatan usus? Berikut daftarnya. 1. Buttermilk, Minuman Fermentasi yang Mengandung Probiotik Buttermilk merupakan minuman berbahan dasar susu yang memiliki cita rasa sedikit asam dan dikenal dalam berbagai tradisi kuliner. Produk buttermilk hasil fermentasi dapat mengandung bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam saluran pencernaan. Selain itu, minuman ini juga menyediakan kalsium yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan probiotiknya berpotensi mendukung fungsi pencernaan, meskipun manfaatnya dapat berbeda tergantung jenis dan proses pengolahan produk yang dikonsumsi. 2. Teh Jahe, Pilihan untuk Menenangkan Pencernaan Jahe sudah lama dimanfaatkan sebagai bahan alami dalam berbagai minuman tradisional. Selain memberikan sensasi hangat, rempah ini mengandung senyawa aktif yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi. Mengonsumsi teh jahe dapat menjadi pilihan ketika perut terasa kurang nyaman. Jahe juga dikenal berpotensi membantu meredakan mual dan mendukung proses pengosongan lambung. Cara membuatnya cukup mudah, yakni dengan merebus beberapa irisan jahe segar menggunakan air panas. Minuman ini bisa dinikmati selagi hangat tanpa tambahan gula berlebihan. 3. Teh Hijau, Kaya Antioksidan untuk Mendukung Mikrobioma Teh hijau termasuk minuman yang kaya akan senyawa antioksidan, terutama katekin. Kandungan tersebut berperan dalam membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain manfaatnya bagi kesehatan secara umum, polifenol dalam teh hijau juga menjadi perhatian dalam penelitian mengenai hubungan antara pola makan dan mikrobioma usus. Mengonsumsi teh hijau tanpa tambahan gula dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat. Namun, perlu diperhatikan bahwa teh hijau mengandung kafein sehingga konsumsinya sebaiknya disesuaikan dengan toleransi masing-masing orang. 4. Air Rendaman Biji Adas, Membantu Mengurangi Rasa Kembung Biji adas dikenal sebagai salah satu rempah yang sering digunakan untuk membantu mengatasi keluhan pencernaan secara tradisional. Bahan alami ini mengandung senyawa anetol yang memberikan aroma khas sekaligus dikaitkan dengan efek relaksasi pada saluran pencernaan. Air rendaman biji adas dapat dikonsumsi sebagai minuman herbal sederhana. Sebagian orang memanfaatkannya untuk membantu mengurangi rasa begah, gas, dan ketidaknyamanan pada perut. Meski demikian, respons setiap orang bisa berbeda sehingga minuman ini tidak dapat dianggap sebagai pengobatan untuk gangguan pencernaan. 5. Kefir, Sumber Bakteri Baik dari Susu Fermentasi Kefir merupakan minuman fermentasi berbahan dasar susu yang dibuat menggunakan kultur bakteri dan ragi. Proses fermentasi tersebut menghasilkan minuman dengan rasa asam yang khas serta mengandung beragam mikroorganisme hidup. Kefir sering menjadi pilihan untuk membantu mendukung keseimbangan mikrobioma usus. Selain itu, minuman ini juga menyediakan protein, kalsium, serta sejumlah vitamin dan mineral. Bagi yang ingin mencobanya, pilih kefir dengan kandungan gula tambahan rendah. Orang yang memiliki alergi susu juga perlu menghindari produk berbahan dasar susu ini. 6. Air Kelapa, Menjaga Kebutuhan Cairan Tubuh Air kelapa menjadi salah satu minuman alami yang cukup populer karena rasanya menyegarkan dan kandungan elektrolitnya. Minuman ini mengandung sejumlah mineral, seperti kalium, yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Hidrasi yang cukup penting bagi sistem pencernaan, termasuk membantu proses pengolahan makanan dan menjaga konsistensi tinja agar lebih mudah dikeluarkan. Air kelapa segar tanpa tambahan gula dapat menjadi alternatif minuman sehari-hari. Namun, kandungan elektrolitnya tidak membuat air kelapa menjadi pengganti air putih sepenuhnya. 7. Kombucha, Teh Fermentasi dengan Kandungan Senyawa Alami Kombucha merupakan minuman yang dibuat melalui proses fermentasi teh menggunakan kultur bakteri dan ragi. Proses tersebut menghasilkan rasa asam yang khas serta berbagai senyawa hasil fermentasi, termasuk asam organik. Kombucha sering dikaitkan dengan manfaat probiotik untuk kesehatan pencernaan. Namun, jumlah dan jenis mikroorganisme di dalamnya dapat berbeda tergantung proses produksi. Jika ingin mengonsumsinya, pilih produk yang diproses secara higienis dan perhatikan kandungan gula serta tingkat keasamannya. Hindari kombucha rumahan yang tidak dibuat dengan prosedur keamanan pangan yang tepat. 8. Cuka Sari Apel, Perhatikan Cara dan Takaran Konsumsinya Cuka sari apel merupakan hasil fermentasi sari buah apel yang mengandung asam asetat sebagai salah satu komponen utamanya. Bahan ini kerap digunakan sebagai campuran minuman maupun pelengkap makanan. Sebagian orang percaya bahwa cuka sari apel dapat membantu proses pencernaan. Namun, bukti ilmiah mengenai manfaatnya secara langsung terhadap keseimbangan mikrobioma usus masih terbatas. Jika ingin mengonsumsinya, cuka sari apel harus diencerkan dan tidak diminum secara langsung karena tingkat keasamannya dapat mengiritasi tenggorokan serta merusak lapisan gigi. Orang yang mengalami gangguan lambung atau memiliki kondisi kesehatan tertentu sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum mengonsumsinya secara rutin. 9. Teh Herbal, Alternatif Minuman untuk Perut Lebih Nyaman Selain teh hijau dan teh jahe, beberapa jenis teh herbal juga dapat menjadi pilihan untuk mendukung kenyamanan pencernaan. Teh peppermint, misalnya, mengandung mentol yang dapat membantu merelaksasi otot saluran pencernaan. Sementara itu, chamomile dikenal memiliki kandungan senyawa yang dikaitkan dengan efek menenangkan. Kedua jenis minuman tersebut kerap digunakan untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada perut. Meski demikian, peppermint dapat memperburuk gejala refluks asam pada sebagian orang. Karena itu, pemilihan teh herbal perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. 10. Air Putih, Minuman Paling Sederhana yang Tidak Boleh Diabaikan Di antara berbagai pilihan minuman, air putih tetap menjadi kebutuhan utama untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk sistem pencernaan. Asupan cairan yang cukup membantu proses pencernaan dan mendukung pergerakan usus. Air juga berperan dalam melunakkan tinja sehingga membantu mencegah sembelit. Kebutuhan air setiap orang dapat berbeda, bergantung pada aktivitas fisik, kondisi lingkungan, serta keadaan kesehatan. Karena itu, biasakan minum air secara teratur sepanjang hari dan jangan menunggu hingga merasa sangat haus. Menjaga kesehatan usus tidak cukup hanya dengan mengandalkan satu jenis minuman. Pola makan kaya serat, konsumsi makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik, tidur cukup, serta hidrasi yang baik juga perlu diperhatikan. Sepuluh minuman tersebut dapat menjadi variasi pilihan untuk mendukung kesehatan pencernaan. Namun, tidak semuanya terbukti secara langsung meningkatkan kesehatan mikrobioma usus. Pilihlah sesuai kebutuhan tubuh dan utamakan kebiasaan hidup sehat secara menyeluruh.