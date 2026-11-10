Bukan Sekadar Skincare, 5 Rahasia Wanita Tiongkok Ini Bikin Penampilan Tetap Segar

ilustrasi wanita yang awet muda. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Memiliki penampilan segar dan tubuh yang tetap bugar seiring bertambahnya usia menjadi dambaan banyak orang. Tidak sedikit yang rela mengeluarkan biaya besar untuk mencoba berbagai produk kecantikan maupun perawatan demi mempertahankan penampilan awet muda. Namun, menjaga penampilan tidak selalu harus bergantung pada perawatan mahal. Pola makan, aktivitas fisik, kualitas istirahat, serta kemampuan mengelola pikiran juga berperan dalam mendukung kesehatan tubuh dan kulit. Dilansir dari English Jagran, terdapat lima kebiasaan yang dikaitkan dengan gaya hidup tradisional wanita Tiongkok dalam menjaga kebugaran dan penampilan. Kebiasaan tersebut menekankan keseimbangan antara asupan makanan, aktivitas tubuh, istirahat, serta ketenangan pikiran. Menariknya, sebagian rutinitas tersebut cukup sederhana dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut lima kebiasaan ala wanita Tiongkok yang dapat menjadi inspirasi untuk menjaga kesehatan sekaligus merawat diri. 1. Membatasi Konsumsi Makanan Manis dan Gorengan Pola makan menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh. Dalam tradisi kuliner Tiongkok, berbagai bahan alami seperti sayuran, kedelai, jamur, rumput laut, dan ikan sering digunakan sebagai bagian dari menu sehari-hari. Bahan-bahan tersebut dapat memberikan asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sayuran dan buah-buahan mengandung vitamin serta antioksidan, sedangkan ikan dan kedelai dapat menjadi sumber protein. Salah satu prinsip yang bisa diterapkan adalah memperbanyak konsumsi buah, biji-bijian, dan air putih, sekaligus mengurangi asupan gula, garam, serta makanan tinggi lemak. Kebiasaan tersebut bukan hanya mendukung kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan kulit. 2. Mengenal Akupunktur sebagai Bagian dari Pengobatan Tradisional Akupunktur merupakan salah satu metode pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah dikenal sejak lama. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan jarum sangat tipis yang ditempatkan pada titik-titik tertentu di tubuh. Dalam filosofi pengobatan tradisional Tiongkok, akupunktur dipercaya membantu menjaga keseimbangan aliran energi yang dikenal sebagai qi. Praktik ini juga digunakan oleh sebagian masyarakat untuk membantu mengatasi keluhan tertentu, seperti nyeri dan ketegangan tubuh. Meski demikian, akupunktur bukan metode yang terbukti dapat menghentikan proses penuaan atau menggantikan perawatan medis. Jika ingin mencobanya, sebaiknya pilih praktisi yang kompeten dan memahami prosedur keselamatan. 3. Rutin Bergerak dengan Aktivitas Fisik Ringan Menjaga tubuh tetap aktif merupakan kebiasaan penting yang tidak boleh diabaikan. Wanita Tiongkok kerap dikaitkan dengan aktivitas tradisional seperti tai chi, berjalan santai di taman, peregangan, dan latihan pernapasan. Berbeda dengan olahraga yang mengutamakan intensitas tinggi, kegiatan tersebut lebih menekankan gerakan teratur dan kesadaran terhadap tubuh. Tai chi, misalnya, menggabungkan gerakan perlahan dengan pengaturan napas dan keseimbangan. Sementara itu, berjalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran serta mendukung kesehatan jantung. Tidak harus melakukan latihan berat setiap hari. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara konsisten sudah menjadi langkah positif untuk menjaga tubuh tetap aktif dan sehat. 4. Memprioritaskan Kualitas Tidur Tidur yang cukup menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga kesehatan dan penampilan. Ketika beristirahat, tubuh menjalankan berbagai proses pemulihan yang membantu memperbaiki jaringan dan menjaga fungsi organ. Kurang tidur dapat membuat seseorang lebih mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan terlihat kurang segar. Dalam jangka panjang, pola tidur yang tidak teratur juga dapat berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Karena itu, menjaga jadwal tidur yang konsisten menjadi kebiasaan yang patut diterapkan. Usahakan memiliki waktu istirahat yang cukup, mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur sebelum tengah malam sering dianggap sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehat dalam tradisi Tiongkok. Namun, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan tidur dan menjaga kualitas istirahat setiap malam. 5. Menjaga Ketenangan Batin dan Mengelola Stres Penampilan yang segar tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh kesehatan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, maupun berbagai tuntutan dapat memicu stres. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut bisa memengaruhi kualitas tidur, suasana hati, dan kebiasaan hidup seseorang. Salah satu pendekatan yang dikenal dalam filosofi Tiongkok adalah wu wei, yakni prinsip menjalani kehidupan tanpa memaksakan segala sesuatu secara berlebihan. Kebiasaan seperti meditasi, menikmati secangkir teh, menghabiskan waktu di alam terbuka, dan meluangkan waktu untuk diri sendiri dapat membantu menciptakan suasana lebih tenang. Selain itu, belajar menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan juga dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih ringan. Pada akhirnya, menjaga penampilan tetap segar dan tubuh tetap bugar bukan hanya tentang menggunakan produk kecantikan atau melakukan perawatan tertentu. Pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, tidur berkualitas, serta kemampuan mengelola stres merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat. Lima kebiasaan tersebut bisa menjadi inspirasi untuk merawat diri secara lebih menyeluruh. Tidak perlu menerapkan semuanya sekaligus, mulailah dari perubahan kecil yang dapat dilakukan secara konsisten.